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Duży spadek dochodów z VAT w 2026 r. Prof. Modzelewski: Winny jest KSeF i inne wadliwe zmiany w przepisach

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24 września 2026, 13:42
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Doradztwo podatkowe
Witold Modzelewski
Witold Modzelewski
Radca prawny i doradca podatkowy, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego.
VAT, KSeF
Drastyczny spadek dochodów z VAT w Polsce w 2026 r. Prof. Modzelewski: Winny jest KSeF i inne wadliwe zmiany w przepisach
Shutterstock

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W 2026 r. dochody budżetowe z VAT-u spadną o 40 mld zł w stosunku do prognozy budżetowej na 2026 roku i o 20 mld zł w stosunku do roku ubiegłego. Zdaniem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego w części jest to wynikiem dezorganizacji systemu fakturowania przez KSeF. Ale są i inne przyczyny.

Mam dwie ważne informacje dotyczące podatku od towarów i usług: dobrą i złą, zresztą potwierdzające nasze wcześniejsze przewidywania z 2023 roku – można sprawdzić.

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KSeF będzie faktycznie dobrowolny do końca 2027 r.

Dobra jest taka, że również w 2027 roku „obowiązkowy KSeF” faktycznie będzie dalej dobrowolny, bo nie będzie kar za niewystawianie faktur ustrukturyzowanych. Jest to informacja oficjalna. Jest to całkowicie racjonalna reakcja i kapitulacja pod złą rzeczywistością: nie da się ukarać miliona podatników, którzy nie umieją lub po prostu nie chcą posługiwać się KSeF, bo nie tylko jest źle wymyślony, lecz jest po prostu groźny dla biznesu. Nikt nie zdementował pogłosek, że dane z KSeF są w posiadaniu prywatnych firm a przede wszystkim, że już dawno wyciekły.

Pamiętamy buńczuczne oświadczenia z początku roku, że „wszystko działa dobrze”. W pewnym sensie można się z tym oświadczeniem zgodzić: uniknęliśmy kompletnej katastrofy tylko dlatego, że większość podatników fakturuje po staremu albo podwójnie lub wystawia rachunki lub faktury handlowe. Gdyby wszyscy słuchali autorów podręcznika KSeF 2.0 (jeśli nadążalibyśmy za zmienianymi po cichu wersjami tego dzieła), to fakturowanie zostałoby zredukowane o połowę, bo przedsiębiorców jest ponad 3,5 miliona plus do tego milion rolników. Wielu z nich nie ma dostępu do KSeF, bo po prostu nie ma NIP-u albo się nim nie posługuje lub nie chcę mieć z nim nic wspólnego.

W przyszłym 2027 roku (zapewne i następnych) będziemy w większości fakturować po staremu albo podwójnie. Nie obeszło się jednak bez istotnych strat, bo część podatników od kwietnia 2026 r. całkowicie lub częściowo zaprzestała fakturowania; zgodnie z oczywistą zasadą, że gdy jesteś poza KSeF, to nie będziesz namierzany przez władze.

Niższe dochody z VAT w 2026 r.

Druga, zła informacja dotyczy dochodów budżetowych z VAT-u. Zgodnie z przewidywaniami drastycznie spadną o 40 mld zł. w stosunku do prognozy budżetowej na 2026 roku i o 20 mld zł w stosunku do roku ubiegłego. To już jest katastrofa: tak źle nie było nawet za czasów niesławnej pamięci ministra Rostowskiego i jego „społecznej doradczyni” w latach 2009-2014.

Dlaczego spadają dochody z VAT? Jednym z powodów jest KSeF, który zdezorganizował system fakturowania

W części jest to wynikiem dezorganizacji systemu fakturowania (wysłanie faktury do KSeF nie jest jej doręczeniem odbiorcy). Są jeszcze inne przyczyny tej katastrofy: każdy podatek trzeba pielęgnować i wciąż poprawiać, a to wymaga wiedzy i … odwagi. KSeF nie jest przecież jedynym przykładem psucia tego podatku – jest ich znacznie więcej. Ciekawe czy w tym roku pobijemy rekordowy rok 2023 i kwota zwrotów przekroczy 220 mld zł. Wszystko na to wskazuje, bo jest … bardzo cicho na ten temat. Jak wiemy od 2022 roku kwoty zwrotów gwałtownie poszybowały w górę, bo od tego roku zaczął tu funkcjonować tzw. jotpek, który miał (jakoby) uszczelnić ten podatek (bzdura). Potwierdziła się po raz kolejny teza, że masowa inwigilacja podatników może iść w parze ze spadkiem dochodów budżetowych.

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Lista wadliwych zmian w przepisach o tym podatku oraz zaniechań w ich poprawianiu z lat 2021-2025 jest bardzo długa, choć rok obecny jest tu szczególnie szkodliwy. Nikt o zdrowych zmysłach nie narzuca podatnikom całkowicie nowej postaci najważniejszego dokumentu („papieru wartościowego”) jakim od 33 lat była (?) jest faktura VAT. To jest zwykłym szkodnictwem, bo te podatki, a zwłaszcza VAT, fakturą stoją, a bez niej leżą. Dokument ten zawiera najważniejsze tajemnice handlowe, które nie mogą być przedmiotem powszechnej inwigilacji. Są one LISTEM HANDLOWYM, a u nas obowiązuje zasada TAJEMNICY KORESPONDENCJI. Czy jest ona nieznana autorom tego pomysłu gorliwie wdrażanego przez cały POPiS? Przecież pierwsze przepisy na ten temat wprowadzał jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego, a ich nowelizacje z 5 sierpnia 2025 r. podpisał Pan Prezydent. Może wreszcie poznamy autorów tego pomysłu. Ponoć jest to firma zajmująca się na co dzień „optymalizacją podatkową”.

W „normalnym kraju” coś takiego nie miałoby miejsca, ale u nas – jak widać – jest wszystko możliwe. Wielokrotnie ostrzegałem przed spadkiem dochodów budżetowych będącym następstwem KSeF-u. Szkodnictwo w podatkach jest zawsze bardzo kosztowne.

Prof. dr hab. Witold Modzelewski

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Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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