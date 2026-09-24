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Nagły zwrot na rynku walutowym. Dolar i euro wystrzeliły, złoty najsłabszy od niemal dwóch lat

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24 września 2026, 08:25
oprac. Adam Kuchta
Złoty traci do dolara i euro. Kursy walut najniższe od wielu miesięcy
Nagły zwrot na rynku walutowym. Dolar i euro wystrzeliły, złoty najsłabszy od niemal dwóch lat
Shutterstock

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Nagły zwrot na rynku walutowym. Dolar i euro wystrzeliły, złoty najsłabszy od niemal dwóch lat. Złoty w środę 23 września mocno stracił wobec euro i dolara, do poziomów najsłabszych od 1,5-2 lat, a rentowności krajowych obligacji wzrosły o 10–14 pb. Zdaniem strategów, presja na krajową walutę płynie głównie ze strony umacniającego się dolara, po jastrzębich sygnałach ze strony przedstawicieli Fed.

Dramatyczne osłabienie złotego. Euro najdroższe od dwóch lat, dolar mocno w górę po sygnałach z Fed

W środę o godz. 16.30 kurs EUR/PLN rośnie o 0,68 proc. do 4,379, a USD/PLN idzie w górę o 1,1 proc. do 3,8451. EUR/USD zniżkuje o 0,43 proc. do 1,1388. "Złoty dziś traci ok. 3 gr wobec euro oraz niecałe 5 gr wobec dolara, co oznacza jego najsłabsze poziomy w relacji do tych walut od odpowiednio ponad dwóch lat oraz 17 miesięcy. Presja na krajową walutę płynie dziś głównie ze strony umacniającego się na szerokim rynku dolara, po jastrzębich sygnałach ze strony przedstawicieli Fed" - napisał we wczorajszym w komentarzu dla PAP Biznes Andrzej Kiedrowicz, strateg rynkowy PKO BP.

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"Wycena październikowej podwyżki stóp wzrosła według FedWatch do ponad 50 proc., a rynek wycenia już łącznie ok. 90 pb. zacieśnienia w horyzoncie 12 miesięcy. Złotemu nie pomagają również utrzymujące się wysokie rentowności UST, w szczególności 10-latek w okolicy 5 proc., co generalnie ciąży koszykowi walut EM" - dodał. Jego zdaniem, po zachowaniu walut naszego regionu można też przyjąć, że wzrosła premia geopolityczna powiązana z ryzykiem rosyjskich działań hybrydowych wobec państw wschodniej flanki NATO.

Złoty bez tarczy ochronnej. Kursy walut przebiły kluczowe poziomy, a w tle ważny odczyt z Niemiec

"Dodatkowo nieco słabszy ostatnio obraz krajowych danych nie stanowi już tarczy ochronnej dla PLN. Pokonanie tegorocznych szczytów — 4,37 na EUR/PLN oraz 3,81 na USD/PLN — zwiększyło jedynie dynamikę osłabienia złotego" - napisał. Według niego, w czwartek uwagę uczestników rynku może przyciągnąć wrześniowy odczyt indeksu Ifo, analizowany w kontekście nastrojów wśród niemieckich przedsiębiorców.

"Nie spodziewam się jednak, by dane te zmieniły bieżące, niekorzystne trendy na złotym. Biorąc pod uwagę skalę osłabienia krajowej waluty z ostatnich dni, przy braku nowych, niepokojących sygnałów dotyczących regionalnej geopolityki i jednoczesnym wyhamowaniu spadku kursu EUR/USD w pobliżu 1,14, spodziewałbym się lekkiego odreagowania na głównych parach złotowych. W takim scenariuszu kurs EUR/PLN powinien utrzymać się poniżej istotnego oporu na 4,38, a USD/PLN cofnąć się w pobliże 3,82" - napisał Andrzej Kiedrowicz.

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Co z rynkiem długu? Krajowym obligacjom nie pomaga wyraźne osłabienie złotego

Jak poinformował, na krajowym rynku długu obserwujemy dziś wzrost rentowności SPW o ok. 10–14 pb, wpisujący się w presję widoczną na globalnych rynkach FI, która powróciła wraz ze wzrostem cen ropy. "Polskim obligacjom ciąży przede wszystkim utrzymywanie się rentowności amerykańskich Treasuries na podwyższonych poziomach, w szczególności 10-latek w okolicy 5 proc., co ogranicza apetyt inwestorów na dług rynków wschodzących. Dodatkowymi negatywnymi czynnikami są wzrost premii geopolitycznej w regionie oraz rosnące oczekiwania na dalsze zacieśnienie polityki pieniężnej Fed" - napisał strateg PKO BP.

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"Podczas dzisiejszej sesji krajowym obligacjom nie pomaga również wyraźne osłabienie złotego. W takim otoczeniu trudno oczekiwać trwałego spadku rentowności krajowych obligacji, a krótkoterminowy kierunek rynku będzie w dużej mierze zależał od dalszego zachowania cen ropy, rentowności UST oraz dolara" - dodał.

We wtorek prezes Fed z Richmond - Tom Barkin powiedział, że może minąć trochę czasu, zanim szoki inflacyjne zaczną ustępować. Inni bankierzy z Fed również zasygnalizowali, że może być konieczne dalsze "dokręcanie" w polityce monetarnej.

Środa 16:30

Środa 09:07

Wtorek 16:45

EUR/PLN

4,379

4,3495

4,3524

USD/PLN

3,8451

3,8079

3,804

CHF/PLN

4,6622

4,6314

4,6338

EUR/USD

1,1388

1,1422

1,1442

PS0728

4,76

4,60

4,61

PS1031

5,84

5,69*

5,70

DS0436

6,26

6,12

6,12

*dane z 22.09.2026

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Źródło: INFOR
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