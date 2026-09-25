Likwidacja obowiązku wysyłania PIT-11 pracownikom. Doradca podatkowy: to będzie dla ludzi cyfrowa pułapka przy logowaniu do e-Urzędu Skarbowego

Zmiany w PIT od 2027 roku - m.in. zniesienie obowiązku wysyłania PIT-11 pracownikom

Zgodnie z rządowym projektem ustawy deregulacyjnej w podatkach PIT i CIT, od 2027 roku pracodawcy nadal będą przekazywać PIT-11 do urzędów skarbowych, ale nie będą mieli obowiązku wysyłania go pracownikom. Dokument ma być wydawany wyłącznie na indywidualny wniosek.



Ministerstwo Finansów proponuje znieść ten obowiązek, by zredukować biurokrację po stronie płatników. W praktyce jednak taki krok może odciąć część podatników od powszechnego dostępu do rozliczeń online.



– Problem dotyczy osób niekorzystających z Profilu Zaufanego, aplikacji mObywatel ani bankowości elektronicznej. Dla tej grupy jedyną metodą autoryzacji w e-Urzędzie Skarbowym pozostaje logowanie tzw. „danymi podatkowymi”, co bez fizycznego PIT-11 całkowicie blokuje dostęp do systemu – tłumaczy Monika Piątkowska, doradca podatkowy z e-pity.



– Aby zalogować się do portalu e-Urząd Skarbowy danymi podatkowymi, trzeba wpisać kwotę przychodu zawartą na tegorocznym formularzu od pracodawcy. Jeśli podatnik nie dostanie od firmy PIT-11, to nie będzie mógł wpisać tej kwoty i w konsekwencji nie przejdzie autoryzacji w rządowym serwisie – dodaje.

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Zamiast odciążenia – fala wniosków do kadr

Brak możliwości zalogowania się sprawi, że podatnicy pozbawieni cyfrowych narzędzi autoryzacji zostaną zmuszeni do złożenia wniosku u pracodawcy o wydanie papierowej lub elektronicznej informacji PIT-11.



– Pomysł odciążenia firm z masowej wysyłki papierów sam w sobie jest słuszny, ale w zderzeniu z obecną strukturą logowania staje się rozwiązaniem pozornym. Zamiast zapowiadanej cyfryzacji tworzymy urzędowy mechanizm bez wyjścia. Podatnik i tak będzie musiał udać się do kadr po PIT-11, aby móc zalogować się w serwisie – zauważa ekspertka z e-pity.



W efekcie zmiana może przynieść odwrotny skutek w postaci fali indywidualnych wniosków i zapytań kierowanych do działów kadr oraz księgowości. – Kluczowe jest pytanie, czy przed wejściem przepisów w życie Ministerstwo Finansów dostosuje mechanizm autoryzacji w e-Urzędzie Skarbowym, czy też obowiązek składania wniosków u pracodawców stanie się powszechną drogą do sprawdzenia swojego rozliczenia – podsumowuje Monika Piątkowska, doradca podatkowy z e-pity.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (UDER105)