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Likwidacja obowiązku wysyłania PIT-11 pracownikom. Doradca podatkowy: to będzie dla ludzi cyfrowa pułapka przy logowaniu do e-Urzędu Skarbowego

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25 września 2026, 14:11
e-file sp. z o.o.
e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji, które upraszczają rozliczenia, księgowość i kontakty z urzędami
PIT-11, rozliczenia PIT
Likwidacja obowiązku wysyłania PIT-11 pracownikom. Doradca podatkowy: to będzie dla ludzi cyfrowa pułapka przy logowaniu do e-Urzędu Skarbowego
Shutterstock

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Planowana przez rząd deregulacja podatkowa ma znieść obowiązek przesyłania pracownikom formularzy PIT-11 przez firmy. Resort finansów zakłada, że podatnicy mają dostęp do swoich dokumentów na portalu e-Urząd Skarbowy. Jak ostrzega Monika Piątkowska, doradca podatkowy z e-pity, dla części obywateli brak PIT-11 od pracodawcy całkowicie zablokuje możliwość zalogowania się do rządowego serwisu.

Zmiany w PIT od 2027 roku - m.in. zniesienie obowiązku wysyłania PIT-11 pracownikom

Zgodnie z rządowym projektem ustawy deregulacyjnej w podatkach PIT i CIT, od 2027 roku pracodawcy nadal będą przekazywać PIT-11 do urzędów skarbowych, ale nie będą mieli obowiązku wysyłania go pracownikom. Dokument ma być wydawany wyłącznie na indywidualny wniosek.

Ministerstwo Finansów proponuje znieść ten obowiązek, by zredukować biurokrację po stronie płatników. W praktyce jednak taki krok może odciąć część podatników od powszechnego dostępu do rozliczeń online.

Problem dotyczy osób niekorzystających z Profilu Zaufanego, aplikacji mObywatel ani bankowości elektronicznej. Dla tej grupy jedyną metodą autoryzacji w e-Urzędzie Skarbowym pozostaje logowanie tzw. „danymi podatkowymi”, co bez fizycznego PIT-11 całkowicie blokuje dostęp do systemu – tłumaczy Monika Piątkowska, doradca podatkowy z e-pity.

Aby zalogować się do portalu e-Urząd Skarbowy danymi podatkowymi, trzeba wpisać kwotę przychodu zawartą na tegorocznym formularzu od pracodawcy. Jeśli podatnik nie dostanie od firmy PIT-11, to nie będzie mógł wpisać tej kwoty i w konsekwencji nie przejdzie autoryzacji w rządowym serwisie – dodaje.

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Zamiast odciążenia – fala wniosków do kadr

Brak możliwości zalogowania się sprawi, że podatnicy pozbawieni cyfrowych narzędzi autoryzacji zostaną zmuszeni do złożenia wniosku u pracodawcy o wydanie papierowej lub elektronicznej informacji PIT-11.

Pomysł odciążenia firm z masowej wysyłki papierów sam w sobie jest słuszny, ale w zderzeniu z obecną strukturą logowania staje się rozwiązaniem pozornym. Zamiast zapowiadanej cyfryzacji tworzymy urzędowy mechanizm bez wyjścia. Podatnik i tak będzie musiał udać się do kadr po PIT-11, aby móc zalogować się w serwisie – zauważa ekspertka z e-pity.

W efekcie zmiana może przynieść odwrotny skutek w postaci fali indywidualnych wniosków i zapytań kierowanych do działów kadr oraz księgowości. – Kluczowe jest pytanie, czy przed wejściem przepisów w życie Ministerstwo Finansów dostosuje mechanizm autoryzacji w e-Urzędzie Skarbowym, czy też obowiązek składania wniosków u pracodawców stanie się powszechną drogą do sprawdzenia swojego rozliczenia – podsumowuje Monika Piątkowska, doradca podatkowy z e-pity.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (UDER105)

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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