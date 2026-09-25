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VAT 2027: nie będzie kar za błędy i niestosowanie KSeF ale KAS sprawdzi rzetelność firm, które ominą system. Cały czas istnieje ryzyko wysłania "pustej faktury"

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25 września 2026, 14:22
e-file sp. z o.o.
e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji, które upraszczają rozliczenia, księgowość i kontakty z urzędami
KSeF - Krajowy System e-Faktur, faktura VAT, zmiany od 2027 r.
VAT 2027: nie będzie kar za błędy i niestosowanie KSeF ale KAS sprawdzi rzetelność firm, które ominą system. Cały czas istnieje ryzyko wysłania "pustej faktury"
Vadi Fuoco
Shutterstock

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W dniu 23 września 2026 r. opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o VAT dot. KSeF. Potwierdza on zapowiedzi Ministerstwa Finansów o przesunięciu sankcji pieniężnych za błędy w KSeF do 1 stycznia 2028 roku. Odroczenie kar nie oznacza jednak pełnej pobłażliwości dla firm ignorujących system. Zamiast automatycznych mandatów Krajowa Administracja Skarbowa wdroży procedurę przypomnień, a w przypadku braku reakcji – czynności sprawdzające i kontrolę rozliczeń podatku.

Projekt nowelizacji ustawy o VAT - bez kar za KSeF do końca 2027 r.

Zgodnie z opublikowanym projektem nowelizacji ustawy o VAT, kara pieniężna z art. 106ni ustawy o VAT nie będzie nakładana przez cały 2027 rok. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów: Proponowane odroczenie stosowania kar oznacza, że dopiero od dnia 1 stycznia 2028 r. będą miały zastosowanie przepisy w zakresie kar pieniężnych, określone w art. 106ni ust. 1–3 i 5–7 ustawy o VAT.

Zatem przedsiębiorcy, którzy w 2027 r. spóźnią się z wysyłką faktury lub popełnią błędy w procedurach offline, nie zostaną od razu ukarani finansowo. Resort finansów przewidział jednak dwuetapowy mechanizm nadzoru:

1) Wystosowanie przypomnienia – organy KAS będą w pierwszej kolejności indywidualnie informować i przypominać podatnikowi o ciążącym na nim obowiązku fakturowania w KSeF.
2) Czynności sprawdzające – jeśli przedsiębiorca zignoruje ponaglenie, KAS zweryfikuje, czy omijanie KSeF nie prowadzi do nieprawidłowości w rozliczeniu podatku należnego i naliczonego.

Eksperci podkreślają, że wydłużony okres ochronny to nie taryfa ulgowa, lecz czas na uporządkowanie wewnętrznych procedur obiegowych w firmach i biurach rachunkowych.

Zapisy przewidujące nakładanie kar pieniężnych na podatników naruszających obowiązki związane z KSeF (art. 106ni ustawy o VAT) zostały odroczone do 1 stycznia 2028 r. Jednak docelowo, po okresie przejściowym, jeśli wystawimy fakturę poza KSeF urząd skarbowy będzie miał prawo nałożyć na nas karę pieniężną w wysokości do 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze, a w przypadku faktury bez wykazanego podatku – karę pieniężną w wysokości do 18,7% kwoty należności ogółem wykazanej na tej fakturze – tłumaczy Monika Piątkowska, doradca podatkowy w e-pity.

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Klasyczne ryzyka podatkowe i problem „pustych faktur”

Ekspertka zwraca uwagę, że choć sankcje administracyjne zostały przesunięte, klasyczne ryzyka podatkowe funkcjonują już teraz. Dotyczy to m.in. rozbieżności między wizualizacją PDF a strukturą XML czy omyłkowego dwukrotnego wprowadzenia dokumentu do obrotu.

Zarówno w przypadku wprowadzenia omyłkowo faktury do KSeF, jak i wysłania wizualizacji odbiegającej od faktury wystawionej w KSeF, organy przestrzegają, że wiąże się to z ryzykiem zastosowania przez organ podatkowy art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, czyli uznania ich za tzw. „puste faktury”. Zgodnie z tym przepisem podatnik, który wystawi fakturę i wykaże w niej kwotę podatku, jest zobowiązany do jego zapłaty – dodaje Monika Piątkowska, doradca podatkowy w e-pity.

Na konieczność zachowania dyscypliny w biurach rachunkowych i przedsiębiorstwach wskazuje również Zuzanna Niełacna, ekspert księgowo-podatkowy fillup k24, podkreślając, że odroczenie sankcji nie zwalnia z samego obowiązku e-fakturowania.

Ministerstwo Finansów wyraźnie podkreśla, że odroczenie kar nie oznacza odroczenia samego obowiązku korzystania z systemu. Dotyczy to również obowiązku terminowego przesyłania do KSeF faktur wystawionych w odpowiednim trybie offline. Dlatego przedsiębiorcy nadal powinni pilnować, w jakim trybie została wystawiona faktura, kiedy upływa termin jej przesłania do systemu i czy została przez KSeF skutecznie przyjęta. Resort zapowiada jednocześnie, że KAS będzie reagować na przypadki wystawiania faktur poza KSeF z pominięciem ustawowych wyjątków oraz sprawdzać, czy niestosowanie systemu nie wiąże się z nierzetelnym rozliczaniem podatku – wyjaśnia Zuzanna Niełacna.

Zwolnienie z VAT nie daje niewidzialności

Zuzanna Niełacna zwraca uwagę na jeszcze jedno ryzyko – błędne przekonanie firm zwolnionych z VAT, że brak JPK_V7 i odroczenie kar czyni je niewidocznymi dla fiskusa. – Zwolnienie z VAT nie oznacza niewidoczności dla urzędu, a brak faktury w KSeF nie oznacza, że ślad po transakcji znika. Jeżeli sprzedawca nie prześle faktury do KSeF mimo obowiązku, urząd dowiedzie się o niej od nabywcy, który ujmie ją w swoich księgach i raportach. KAS ma dziś narzędzia do krzyżowego weryfikowania transakcji, dlatego spójność faktur i zapisów księgowych staje się podstawą bezpieczeństwa podatkowego – podsumowuje Zuzanna Niełacna, ekspert księgowo-podatkowy fillup k24.

Ważne

Ministerstwo Finansów przypomina też, że od 1 stycznia 2027 r. nie będzie możliwe już wystawianie faktur z kas rejestrujących oraz nie będzie wyłączenia z obowiązku KSeF wobec podatników wystawiających faktury do 10 tys. zł brutto miesięcznie.

Źródło: Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (UD477) - projekt.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (UD477) - założenia.

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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