Nawet 15 mln zł na transformację firmy. Rusza ogromny fundusz z pożyczkami na 0,5%

Polscy przedsiębiorcy zyskali właśnie potężne narzędzie do walki z rosnącymi kosztami energii i technologicznym zostawaniem w tyle. PARP wraz z Ministerstwem Funduszy uruchomili program z pulą blisko 800 mln zł, w którym oprocentowanie pożyczek wynosi symboliczne 0,5 proc. Wsparcie kryje jednak w sobie wyjątkowy mechanizm – przy spełnieniu konkretnych warunków, przedsiębiorca nie będzie musiał zwracać całej pożyczonej kwoty. Kto i na jakich zasadach może liczyć na częściowe umorzenie długu?

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomiły nowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców. Fundusz pożyczkowy o wartości blisko 800 mln zł pomoże im finansować inwestycje m.in. w cyfryzację, robotyzację czy ograniczenie zużycia energii i surowców. Eksperci podkreślają, że pożyczki z warunkową dotacją stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez rodzimych przedsiębiorców.

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Fundusz pożyczkowy został uruchomiony w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Będą mogły z niego skorzystać mikro-, małe, średnie, a także duże przedsiębiorstwa z całej Polski. W jego puli znalazło się 792 mln zł. „Dzięki temu, że uruchamiamy nowy, cyfrowo-zielony instrument finansowy w ramach funduszy europejskich, odpowiadamy na bardzo ważną potrzebę przedsiębiorców, jaką jest przede wszystkim cyfryzacja i bezpieczeństwo cybernetyczne, a także poprawa bilansu energetycznego firmy” – mówi Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

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„Transformacja cyfrowa bardzo często napędza transformację zieloną, stąd połączenie tych dwóch aspektów w jednym funduszu” – tłumaczy Krzysztof Gulda, prezes zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W obszarze transformacji cyfrowej wsparcie może objąć m.in. wdrażanie systemów ERP, MES i SCADA, cyfryzację procesów projektowych i produkcyjnych, integrację systemów IT czy też inwestycje wspierające transformację przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. W zakresie zielonej transformacji finansowanie może zostać przeznaczone m.in. na technologie zmniejszające ilość powstających odpadów, narzędzia do obliczania śladu węglowego oraz analizy cyklu życia produktu (LCA) czy też ekoprojektowanie produktów i opakowań.

„Te obszary wynikły jednoznacznie z analiz prowadzonych w ministerstwie i z dialogu z przedsiębiorcami, którzy bardzo mocno podkreślali rosnące potrzeby, jeśli chodzi o sprawy cyfryzacji, przy ogromnym koszcie tych rozwiązań i coraz trudniejszym bilansie energetycznym” – wyjaśnia przedstawiciel MFiPR. „Podkreślali, że rozwój bez bezpieczeństwa cyfrowego, nowych rozwiązań, które pojawiają się praktycznie z dnia na dzień, jest niemożliwy. Również dobre zbilansowanie firmy bez oszczędzania surowców czy wprowadzenia elementów gospodarki o obiegu zamkniętym powoduje, że ten biznes może być nieopłacalny.”

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„Inwestycja sama w sobie daje wartość, bo generuje oszczędności w postaci różnego rodzaju automatyzacji, optymalizacji kosztów, co powoduje, że firma może ponownie zwiększyć skalę i poprawić swoją konkurencyjność na rynku” – podkreśla Michał Tusznio, dyrektor zarządzający obszarem finansowania w ING Banku Śląskim, który jest jednym z partnerów finansujących w ramach funduszu.

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Pożyczka oprocentowana na jedyne 0,5% rocznie i dwa lata bez spłaty kapitału – oto szczegóły nowej oferty

Pożyczka może wynieść od 2,5 mln do 15 mln zł, a jej oprocentowanie w preferencyjnym wariancie wynosi 0,5 proc. w skali roku. Przedsiębiorca może skorzystać z karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy.

„Instrument pożyczkowy na zieloną i cyfrową transformację daje przedsiębiorcom szansę dostępu do nisko oprocentowanych pożyczek, rozłożonych maksymalnie na 15 lat” – dodaje Krzysztof Gulda. „W sytuacji, w której przedsiębiorca zrealizuje inwestycję i osiągnie założone wskaźniki, będzie mógł uzyskać dodatkowo grant, który obniży kwotę jego pożyczki.”

Jak umorzyć część długu? Połączenie tych dwóch elementów da firmie nawet do 15 procent dotacji

„Jeżeli przedsiębiorca połączy oba komponenty, może liczyć nie tylko na atrakcyjne oprocentowanie czy dwuletnią karencję w spłacie pożyczki, ale również na większą część dotacyjną. To będzie nawet do 15 proc.” – wskazuje Paweł Jamróz, prezes zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku, która będzie jednym z dystrybutorów programu.

„Przy typowych potrzebach rozwojowych firmy, gdzie nie mamy przełomowych innowacji, całkowicie nowych technologii czy prac badawczo-rozwojowych, dominującym wsparciem będą instrumenty finansowe, a więc pożyczki albo połączenie pożyczki i dotacji. Trzeba się jednak skupić na potrzebach i pamiętać, że im większa przełomowość, im większe innowacje, tym większe szanse dotacji” – zaznacza Grzegorz Orawiec.

Docelowo fundusz ma udzielić ok. 200 pożyczek. W pierwszym rozdaniu do firm trafi 500 mln zł. PARP będzie pełnić funkcję menedżera funduszu pożyczkowego. Agencja wyłoniła w procedurze zamówień publicznych pięciu partnerów finansujących odpowiedzialnych za udzielanie przedsiębiorcom pożyczek i obsługę jej finansowania. Szósty ma dołączyć wkrótce.

Kiedy rusza nabór wniosków i co musi zawierać idealny biznesplan, by przejść weryfikację banku?

„Podstawowym elementem przy ubieganiu się o tego typu pożyczkę jest biznesplan i zakres inwestycji, którą chcemy zrealizować. Trzeba przygotować komplet dokumentów, których wymaga program, ale oprócz tego spełnić wymogi formalne i wymogi od strony analizy finansowej. Należy także przedstawić sam projekt, na czym on polega, jakie przyniesie korzyści. Na koniec dnia z tego będziemy go rozliczać, więc te elementy muszą być wymienione” – wyjaśnia Michał Tusznio.

Start przyjmowania wniosków zgodnie z zapowiedzią PARP powinien nastąpić w ciągu najbliższych tygodni. Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą natomiast korzystać z bezpłatnego doradztwa Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (EDIH), m.in. przy przygotowaniu audytu cyfrowego lub mapy drogowej cyfrowej transformacji. „Zapotrzebowanie firm na dodatkowe finansowanie jest bardzo istotne z prostej przyczyny: aby firmy w Polsce były bardziej konkurencyjne, nie tylko tutaj, ale w całej Unii Europejskiej” – dodaje Paweł Jamróz.

„Uruchomienie tego instrumentu akurat w tym momencie wynika przynajmniej z dwóch przesłanek. Jedna to obserwacje rynku. Patrzymy, jakie trendy dominują, jakie są oczekiwania klientów i przedsiębiorstw. Kwestie związane z transformacją, wdrażaniami nowych technologii, robotyzacją, automatyzacją procesów są bardzo gorącym tematem. Z drugiej strony widzimy też, że na rynku istnieje pewna luka w finansowaniu. Właśnie pożyczki w wysokości od 2,5 mln do 15 mln zł to przestrzeń, której dziś przedsiębiorca nie może zagospodarować. Wydaje nam się, że kombinacja tych dwóch czynników powoduje, że ten instrument będzie atrakcyjny” – ocenia prezes PARP.

Źródło: Newseria