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Nawet 15 mln zł na transformację firmy. Rusza ogromny fundusz z pożyczkami na 0,5%

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28 września 2026, 08:47
oprac. Adam Kuchta
pieniądze firma fundusz pożyczka
Nawet 15 mln zł na transformację firmy. Rusza ogromny fundusz z pożyczkami na 0,5%
Shutterstock

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Polscy przedsiębiorcy zyskali właśnie potężne narzędzie do walki z rosnącymi kosztami energii i technologicznym zostawaniem w tyle. PARP wraz z Ministerstwem Funduszy uruchomili program z pulą blisko 800 mln zł, w którym oprocentowanie pożyczek wynosi symboliczne 0,5 proc. Wsparcie kryje jednak w sobie wyjątkowy mechanizm – przy spełnieniu konkretnych warunków, przedsiębiorca nie będzie musiał zwracać całej pożyczonej kwoty. Kto i na jakich zasadach może liczyć na częściowe umorzenie długu?

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomiły nowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców. Fundusz pożyczkowy o wartości blisko 800 mln zł pomoże im finansować inwestycje m.in. w cyfryzację, robotyzację czy ograniczenie zużycia energii i surowców. Eksperci podkreślają, że pożyczki z warunkową dotacją stanowią odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez rodzimych przedsiębiorców.

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Fundusz pożyczkowy został uruchomiony w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Będą mogły z niego skorzystać mikro-, małe, średnie, a także duże przedsiębiorstwa z całej Polski. W jego puli znalazło się 792 mln zł. „Dzięki temu, że uruchamiamy nowy, cyfrowo-zielony instrument finansowy w ramach funduszy europejskich, odpowiadamy na bardzo ważną potrzebę przedsiębiorców, jaką jest przede wszystkim cyfryzacja i bezpieczeństwo cybernetyczne, a także poprawa bilansu energetycznego firmy” – mówi Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

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„Transformacja cyfrowa bardzo często napędza transformację zieloną, stąd połączenie tych dwóch aspektów w jednym funduszu” – tłumaczy Krzysztof Gulda, prezes zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W obszarze transformacji cyfrowej wsparcie może objąć m.in. wdrażanie systemów ERP, MES i SCADA, cyfryzację procesów projektowych i produkcyjnych, integrację systemów IT czy też inwestycje wspierające transformację przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. W zakresie zielonej transformacji finansowanie może zostać przeznaczone m.in. na technologie zmniejszające ilość powstających odpadów, narzędzia do obliczania śladu węglowego oraz analizy cyklu życia produktu (LCA) czy też ekoprojektowanie produktów i opakowań.

„Te obszary wynikły jednoznacznie z analiz prowadzonych w ministerstwie i z dialogu z przedsiębiorcami, którzy bardzo mocno podkreślali rosnące potrzeby, jeśli chodzi o sprawy cyfryzacji, przy ogromnym koszcie tych rozwiązań i coraz trudniejszym bilansie energetycznym” – wyjaśnia przedstawiciel MFiPR. „Podkreślali, że rozwój bez bezpieczeństwa cyfrowego, nowych rozwiązań, które pojawiają się praktycznie z dnia na dzień, jest niemożliwy. Również dobre zbilansowanie firmy bez oszczędzania surowców czy wprowadzenia elementów gospodarki o obiegu zamkniętym powoduje, że ten biznes może być nieopłacalny.”

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„Inwestycja sama w sobie daje wartość, bo generuje oszczędności w postaci różnego rodzaju automatyzacji, optymalizacji kosztów, co powoduje, że firma może ponownie zwiększyć skalę i poprawić swoją konkurencyjność na rynku” – podkreśla Michał Tusznio, dyrektor zarządzający obszarem finansowania w ING Banku Śląskim, który jest jednym z partnerów finansujących w ramach funduszu.

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Pożyczka może wynieść od 2,5 mln do 15 mln zł, a jej oprocentowanie w preferencyjnym wariancie wynosi 0,5 proc. w skali roku. Przedsiębiorca może skorzystać z karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy.

„Instrument pożyczkowy na zieloną i cyfrową transformację daje przedsiębiorcom szansę dostępu do nisko oprocentowanych pożyczek, rozłożonych maksymalnie na 15 lat” – dodaje Krzysztof Gulda. „W sytuacji, w której przedsiębiorca zrealizuje inwestycję i osiągnie założone wskaźniki, będzie mógł uzyskać dodatkowo grant, który obniży kwotę jego pożyczki.”

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„Jeżeli przedsiębiorca połączy oba komponenty, może liczyć nie tylko na atrakcyjne oprocentowanie czy dwuletnią karencję w spłacie pożyczki, ale również na większą część dotacyjną. To będzie nawet do 15 proc. – wskazuje Paweł Jamróz, prezes zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku, która będzie jednym z dystrybutorów programu.

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„Przy typowych potrzebach rozwojowych firmy, gdzie nie mamy przełomowych innowacji, całkowicie nowych technologii czy prac badawczo-rozwojowych, dominującym wsparciem będą instrumenty finansowe, a więc pożyczki albo połączenie pożyczki i dotacji. Trzeba się jednak skupić na potrzebach i pamiętać, że im większa przełomowość, im większe innowacje, tym większe szanse dotacji” – zaznacza Grzegorz Orawiec.

Docelowo fundusz ma udzielić ok. 200 pożyczek. W pierwszym rozdaniu do firm trafi 500 mln zł. PARP będzie pełnić funkcję menedżera funduszu pożyczkowego. Agencja wyłoniła w procedurze zamówień publicznych pięciu partnerów finansujących odpowiedzialnych za udzielanie przedsiębiorcom pożyczek i obsługę jej finansowania. Szósty ma dołączyć wkrótce.

Kiedy rusza nabór wniosków i co musi zawierać idealny biznesplan, by przejść weryfikację banku?

„Podstawowym elementem przy ubieganiu się o tego typu pożyczkę jest biznesplan i zakres inwestycji, którą chcemy zrealizować. Trzeba przygotować komplet dokumentów, których wymaga program, ale oprócz tego spełnić wymogi formalne i wymogi od strony analizy finansowej. Należy także przedstawić sam projekt, na czym on polega, jakie przyniesie korzyści. Na koniec dnia z tego będziemy go rozliczać, więc te elementy muszą być wymienione” – wyjaśnia Michał Tusznio.

Start przyjmowania wniosków zgodnie z zapowiedzią PARP powinien nastąpić w ciągu najbliższych tygodni. Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą natomiast korzystać z bezpłatnego doradztwa Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (EDIH), m.in. przy przygotowaniu audytu cyfrowego lub mapy drogowej cyfrowej transformacji. „Zapotrzebowanie firm na dodatkowe finansowanie jest bardzo istotne z prostej przyczyny: aby firmy w Polsce były bardziej konkurencyjne, nie tylko tutaj, ale w całej Unii Europejskiej” – dodaje Paweł Jamróz.

„Uruchomienie tego instrumentu akurat w tym momencie wynika przynajmniej z dwóch przesłanek. Jedna to obserwacje rynku. Patrzymy, jakie trendy dominują, jakie są oczekiwania klientów i przedsiębiorstw. Kwestie związane z transformacją, wdrażaniami nowych technologii, robotyzacją, automatyzacją procesów są bardzo gorącym tematem. Z drugiej strony widzimy też, że na rynku istnieje pewna luka w finansowaniu. Właśnie pożyczki w wysokości od 2,5 mln do 15 mln zł to przestrzeń, której dziś przedsiębiorca nie może zagospodarować. Wydaje nam się, że kombinacja tych dwóch czynników powoduje, że ten instrument będzie atrakcyjny” – ocenia prezes PARP.

Źródło: Newseria

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