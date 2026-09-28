Przyszłość zawodu księgowego w dobie cyfryzacji. Zapowiedź Konferencji pt. „Cyfrowy Księgowy 3.0 – jak cyfryzacja zmienia rachunkowość i podatki”

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zaprasza do udziału w konferencji pt. „Cyfrowy Księgowy 3.0 – jak cyfryzacja zmienia rachunkowość i podatki”. To kolejna odsłona cenionego cyklu, który na stałe wpisał się w kalendarz środowiska finansowo-księgowego jako miejsce rzetelnej dyskusji o cyfrowej transformacji zawodu. Z każdą edycją wydarzenie przyciąga coraz liczniejsze grono ekspertów i przedstawicieli branży, co potwierdza rosnące znaczenie cyfryzacji w codziennej pracy księgowych, doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów.

Konferencja odbędzie się w dniach 7–8.10.2026 r. w formule hybrydowej – z możliwością udziału zarówno na miejscu (ARCHE Hotel Krakowska, 02-180 Warszawa, Al. Krakowska 237), jak i online.

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Rangę wydarzenia podkreślają patronaty honorowe m.in. Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta miasta stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego, BCC, GUS, PANA, PIBR, PIIT, Pracodawców RP, SEG, a wśród partnerów strategicznych znajdują się enova365, Symfonia i wFirma.

Program konferencji

Program tegorocznej edycji koncentruje się na kluczowych wyzwaniach stojących przed branżą: bezpiecznym wykorzystaniu sztucznej inteligencji, obsłudze KSeF, postępującej cyfryzacji rozliczeń podatków dochodowych oraz rozwoju kompetencji niezbędnych w nowoczesnej księgowości. Dlatego też program wydarzenia został podzielony na cztery bloki tematyczne:

Blok I – Sztuczna inteligencja w walce o bezpieczeństwo ksiąg – możliwości wykorzystania AI oraz związane z nią ryzyka dla wiarygodności, integralności i ochrony danych finansowych;

– – możliwości wykorzystania AI oraz związane z nią ryzyka dla wiarygodności, integralności i ochrony danych finansowych; Blok II – JPK i inne wyzwania cyfryzacji podatków dochodowych – kierunki zmian w rozliczeniach CIT i PIT, nowe obowiązki raportowe oraz wynikające z nich wyzwania;

– – kierunki zmian w rozliczeniach CIT i PIT, nowe obowiązki raportowe oraz wynikające z nich wyzwania; Blok III – KSeF w praktyce – praktyczne zastosowanie Krajowego Systemu e-Faktur i jego rola w usprawnianiu procesów związanych z rozliczaniem VAT;

– – praktyczne zastosowanie Krajowego Systemu e-Faktur i jego rola w usprawnianiu procesów związanych z rozliczaniem VAT; Blok IV – Smart Accounting – rozwiązania i praktyki, dzięki którym księgowość staje się „smart”.

Program wzbogacą bloki specjalne oraz praktyczne warsztaty produktowe prowadzone przez dostawców oprogramowania dla księgowych.

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Prelegenci

Konferencja zgromadzi uznanych ekspertów z dziedzin rachunkowości, finansów, podatków oraz technologii z sektora zarówno biznesowego, jak i akademickiego. W wydarzeniu weźmie udział ponad 30 ekspertów reprezentujących środowisko naukowe, praktykę gospodarczą, administrację oraz sektor nowych technologii.

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Wydarzenie będzie przestrzenią do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz dyskusji o tym, jak zmiany technologiczne i regulacyjne wpływają na przyszłość zawodów związanych z rachunkowością i finansami.

Rejestracja i informacje dodatkowe

Udział online jest bezpłatny (jest wymagana wcześniejsza rejestracja, liczba miejsc jest nieograniczona). Dla osób preferujących spotkanie na żywo przygotowano limitowaną pulę miejsc stacjonarnych w cenie 492 zł brutto. Udział pozwala zaliczyć godziny ustawicznego doskonalenia zawodowego (UDZ).

Rejestracja oraz szczegółowy program są dostępne na stronie wydarzenia: https://cyfrowyksiegowy.skwp.pl/

Podsumowanie

Rok 2026 przynosi księgowym prawdziwy przełom. Obowiązkowy KSeF, postępująca automatyzacja procesów oraz coraz szersze wykorzystanie sztucznej inteligencji sprawiają, że zawód księgowego zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. To moment, w którym warto nie tylko nadążać za nowymi regulacjami i technologiami, ale także świadomie przygotować się do nowych ról, kompetencji i oczekiwań rynku.

„Cyfrowy Księgowy 3.0” to wydarzenie stworzone z myślą o osobach, które chcą pewnie poruszać się w świecie cyfrowych zmian i przekuć je w realne korzyści dla swojej pracy lub organizacji. Uczestnicy konferencji zyskają dostęp do aktualnej wiedzy, praktycznych wskazówek oraz doświadczeń ekspertów i przedstawicieli branży, którzy na co dzień współtworzą przyszłość księgowości.

To również wyjątkowa okazja do wymiany opinii, zadawania pytań, nawiązywania wartościowych kontaktów i poznania rozwiązań, które mogą ułatwić codzienną pracę, zwiększyć bezpieczeństwo procesów oraz lepiej przygotować zespoły na nadchodzące obowiązki. Serdecznie zachęcamy do rejestracji.

dr Michał Hendryk

Rzecznik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce