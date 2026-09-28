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Unijny Kodeks Celny już obowiązuje. Co to oznacza dla polskich importerów i sklepów online?

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28 września 2026, 15:15
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej
Koniec z 27 systemami celnymi w UE: nowy kodeks już działa, ale prawdziwa zmiana dopiero nadejdzie
Shutterstock
Shutterstock

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20 września 2026 r. w życie weszły nowy Unijny Kodeks Celny oraz Urząd UE ds. Celnych (EUCA) - to największa reforma unijnego systemu celnego od 1968 roku. Dla polskich importerów i sklepów internetowych oznacza to jednak proces rozłożony na lata, a nie zmianę z dnia na dzień. Wyjaśniamy, co dzieje się już teraz, a na co trzeba będzie poczekać do 2028 czy nawet 2034 roku.

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Ważne

SKRÓT:

  • 20 września 2026 r. weszły w życie nowy Unijny Kodeks Celny i Urząd UE ds. Celnych z siedzibą w Lille.
  • Kluczowe narzędzie reformy - EU Customs Data Hub - zacznie obowiązkowo działać dla e-commerce dopiero od lipca 2028 r.
  • Sklepy internetowe już od listopada 2026 r. zapłacą nową opłatę manipulacyjną za paczki spoza UE.
  • Zaufani przedsiębiorcy zyskają status Trust & Check z uproszczoną odprawą celną.

Co dokładnie weszło w życie 20 września w ramach reformy kodeksu celnego UE?

To nie kolejna zapowiedź przyszłych negocjacji unijnych - to moment, w którym reforma celna UE formalnie zaczęła obowiązywać. Rozporządzenie w sprawie nowego Unijnego Kodeksu Celnego zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE 19 września 2026 r., a dzień później weszło w życie.

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Tego samego dnia, 20 września, formalnie powstał Urząd UE ds. Celnych (EUCA) z siedzibą w Lille we Francji. To nowa unijna agencja, która ma koordynować pracę 27 krajowych administracji celnych, zamiast pozostawiać je w rozproszeniu.

Ważne

Samo wejście w życie przepisów to dopiero początek. Państwa członkowskie mają 12 miesięcy na wdrożenie nowych regulacji, a większość praktycznych zmian rozłoży się na kolejne lata - aż do 2034 roku.

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Dlaczego reforma kodeksu celnego UE była potrzebna? Problem 27 systemów i 111 baz danych

Dziś unijny importer musi radzić sobie z 27 krajowymi administracjami celnymi i ponad 111 oddzielnymi systemami informatycznymi. Żaden z nich nie jest w pełni połączony z pozostałymi. Efekt? Brak jednego, centralnego przeglądu tego, co faktycznie wjeżdża do Unii Europejskiej.

Skalę problemu pokazują dane: w 2025 r. do UE trafiło 5,9 miliarda produktów o niskiej wartości wysyłanych bezpośrednio do konsumentów, z czego ponad 90 procent pochodziło z Chin. Rozdrobniony system czynił skuteczny nadzór nad tym strumieniem towarów praktycznie niemożliwym.

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ZMIANY W PODATKACH 2026

EU Customs Data Hub - jeden punkt kontaktowy zamiast 27 systemów

Sercem reformy jest EU Customs Data Hub - unijne centrum danych celnych, które ma zastąpić obecne, rozproszone systemy krajowe. Zasada działania: przedsiębiorca przekazuje dane raz, a nie oddzielnie w każdym kraju, przez który przechodzi jego towar.

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Dla organów celnych oznacza to dostęp do informacji w czasie rzeczywistym i pełny obraz łańcuchów dostaw w całej Unii - a nie tylko fragment widoczny z perspektywy jednego kraju.

To jednak proces rozłożony na lata:

Etap

Termin

Co się dzieje?

Handling fee (opłata manipulacyjna)

najpóźniej listopad 2026

Nowa opłata za przesyłki niskiej wartości

Data Hub dla e-commerce

1 lipca 2028

Obowiązkowy dla platform sprzedaży na odległość

Data Hub dla pozostałych firm

2031

Dobrowolne korzystanie

Data Hub jako jedyny punkt wejścia

2034

Obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców

Ważne

Komisja Europejska szacuje, że po pełnym wdrożeniu system przyniesie państwom członkowskim oszczędności rzędu 2,3 mld euro rocznie w kosztach operacyjnych, a przedsiębiorcom - 2,58 mld euro rocznie w kosztach administracyjnych.

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Trust & Check - nagroda dal przedsiębiorców za uczciwość zamiast kontroli na granicy

Reforma wprowadza nowy status dla firm z nieskazitelną historią rozliczeń celnych - Trust & Check. Przedsiębiorcy należący do tej grupy będą mogli odprawiać cały swój import przed organami celnymi kraju, w którym mają siedzibę - niezależnie od tego, w którym miejscu Unii towar faktycznie przekracza granicę.

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W niektórych przypadkach tacy przedsiębiorcy będą mogli importować towary bez aktywnej interwencji celnej i bez dodatkowych obciążeń administracyjnych. Dwa lata po uruchomieniu Data Hub Komisja oceni, czy podobne udogodnienia można rozszerzyć na wszystkich przedsiębiorców.

Co reforma kodeksu celnego UE zmienia dla sklepów internetowych? Platformy przejmują odpowiedzialność

To praktycznie najważniejsza zmiana dla e-commerce. Platformy internetowe i sprzedawcy staną się tzw. "importerami dla sprzedaży na odległość" - to oni, a nie konsument, będą odpowiadać za to, żeby cła i VAT zostały zapłacone przy zakupie.

W praktyce oznacza to koniec sytuacji, w której klient odbierający paczkę z Chin dowiadywał się o dodatkowej opłacie dopiero na poczcie. Platformy będą też musiały informować organy celne o sprzedaży niemal natychmiast po jej dokonaniu - za pośrednictwem Data Hub, gdy ten zacznie działać dla e-commerce od lipca 2028 r.

Dwie zmiany dotyczące handlu elektronicznego zadziałają szybciej, niezależnie od pełnego wdrożenia reformy:

  • od 1 lipca 2026 r. już zniesiono próg zwolnienia z cła dla paczek do 150 euro - obowiązuje tymczasowe cło w wysokości 3 euro za paczkę, do momentu pełnego uruchomienia Data Hub,
  • najpóźniej od listopada 2026 r. zacznie obowiązywać opłata manipulacyjna za przesyłki niskiej wartości - jej dokładną kwotę ustali Komisja w akcie delegowanym.

"Dzisiejsze porozumienie stanowi kluczowy moment, otwierając nowy rozdział dla naszej unii celnej. Cła będą bardziej niż kiedykolwiek pierwszą linią naszego dobrobytu i naszego bezpieczeństwa na jednej granicy naszego jednolitego rynku" - komentował Maroš Šefčovič, komisarz UE do spraw handlu i bezpieczeństwa gospodarczego.

Co reforma celna UE oznacza dla polskiego importera już teraz?

Jeśli prowadzisz firmę importującą towary do Polski, na razie nie musisz zmieniać swoich procedur z dnia na dzień. Kluczowe elementy reformy - Data Hub i status Trust & Check - zaczną realnie działać dopiero za kilka lat.

To, co dotyczy cię już dziś lub w najbliższych miesiącach, to przede wszystkim zmiany w handlu elektronicznym: cło 3 euro za paczki niskiej wartości (obowiązuje od lipca 2026) oraz nadchodząca opłata manipulacyjna (najpóźniej listopad 2026). Jeśli prowadzisz sklep internetowy sprzedający towary z krajów trzecich, te zmiany dotyczą cię bezpośrednio i już teraz warto sprawdzić, jak wpływają na twoje rozliczenia.

Ważne

Pełne przejście na nowy system - z jednym punktem kontaktowym dla wszystkich operacji celnych w UE - nastąpi dopiero w 2034 roku.

Reforma kodeksu celnego UE - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Kiedy dokładnie weszła w życie reforma celna UE?

Nowy Unijny Kodeks Celny i Urząd UE ds. Celnych (EUCA) weszły w życie 20 września 2026 r. Pełne wdrożenie reformy potrwa jednak do 2034 roku.

Czym jest EU Customs Data Hub?

To centralna unijna baza danych celnych, mająca zastąpić 27 rozproszonych systemów krajowych. Dla e-commerce zacznie obowiązkowo działać od 1 lipca 2028 r., dla pozostałych firm - dobrowolnie od 2031 r., a obowiązkowo dla wszystkich od 2034 r.

Gdzie znajduje się siedziba Urzędu UE ds. Celnych?

W Lille, we Francji. O siedzibę ubiegało się dziewięć krajów, w tym Polska (Warszawa).

Czym jest status Trust & Check?

To nowy status dla zaufanych przedsiębiorców z nieskazitelną historią rozliczeń celnych, uprawniający do uproszczonej odprawy - m.in. możliwości rozliczania importu w kraju swojej siedziby, niezależnie od miejsca wjazdu towaru do UE.

Ile wynosi nowe cło na paczki z zagranicy?

Od 1 lipca 2026 r. obowiązuje tymczasowe cło w wysokości 3 euro na paczki o wartości do 150 euro, które wcześniej były zwolnione z opłat celnych.

Czym jest opłata manipulacyjna?

To dodatkowa opłata za przesyłki niskiej wartości, mająca pokryć rosnące koszty organów celnych związane z ich obsługą. Zacznie obowiązywać najpóźniej od listopada 2026 r., a jej wysokość ustali Komisja Europejska.

Kto teraz odpowiada za cło i VAT przy zakupach online spoza UE?

Platformy internetowe i sprzedawcy jako "importerzy dla sprzedaży na odległość" - a nie, jak dotychczas, konsument odbierający paczkę.

Czy polscy przedsiębiorcy muszą już teraz zmieniać procedury celne?

Nie w zakresie głównych narzędzi reformy (Data Hub, Trust & Check) - te wejdą w życie stopniowo do 2034 r. Już teraz dotyczą ich jednak zmiany w handlu elektronicznym, jeśli prowadzą sklepy internetowe sprzedające towary z krajów trzecich.

Źródło: Komisja Europejska

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