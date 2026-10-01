REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Znamy limit pełnej księgowości na 2027 rok. Które firmy będą musiały prowadzić księgi rachunkowe?

Znamy limit pełnej księgowości na 2027 rok. Które firmy będą musiały prowadzić księgi rachunkowe?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 października 2026, 14:50
IFIRMA
IFIRMA
Polski serwis księgowości online
księgowość, rachunkowość, księgi rachunkowe
Znamy limit pełnej księgowości na 2027 rok. Które firmy będą musiały prowadzić księgi rachunkowe?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 2027 roku przedsiębiorcy, których przychody netto ze sprzedaży towarów i usług w 2026 r. osiągną co najmniej 10 942 500 zł, będą zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych. To równowartość ustawowego limitu 2,5 mln euro przeliczonego według średniego kursu NBP z 1 października 2026 r. Nowy próg będzie o 296 000 zł wyższy niż limit obowiązujący w 2026 r, który wynosił 10 646 500 zł.

Kogo dotyczy ten limit?

Limit dotyczy m.in. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych osób fizycznych, określonych spółek jawnych oraz spółek partnerskich.

Nie dotyczy natomiast np. spółek z o.o., czy spółek akcyjnych które mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych niezależnie od wysokości przychodów.

REKLAMA

REKLAMA

PKPiR a pełna księgowość – co faktycznie się zmienia?

Dla przedsiębiorcy prowadzącego obecnie podatkową księgę przychodów i rozchodów zmiana jest znacząca. PKPiR służy przede wszystkim do ewidencjonowania przychodów i kosztów na potrzeby obliczenia podatku dochodowego. Zakres danych jest więc stosunkowo ograniczony.

Księgi rachunkowe pokazują znacznie szerzej sytuację firmy. Ewidencjonuje się w nich nie tylko przychody i koszty, lecz także m.in. majątek firmy, środki trwałe, należności od klientów, zobowiązania wobec kontrahentów, środki pieniężne czy kapitał. Operacje są ujmowane na odpowiednich kontach księgowych, a na koniec roku na podstawie ksiąg sporządza się sprawozdanie finansowe. W praktyce oznacza to bardziej rozbudowaną ewidencję, większą liczbę obowiązków po stronie firmy i księgowości – wyjaśnia Joanna Łuksza, kierownik Zespołu Ekspertów Księgowych w IFIRMA.PL.

Czy trzeba zgłosić przejście na pełną księgowość?

Jeżeli obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przekroczenia ustawowego limitu, przedsiębiorca nie dokonuje wyboru tej formy księgowości – obowiązek powstaje z mocy prawa. Przy roku obrotowym odpowiadającym kalendarzowemu księgi trzeba otworzyć na 1 stycznia 2027 r., przy czym ustawa przewiduje na ich otwarcie 15 dni.

– Inaczej jest w przypadku przedsiębiorcy, którego przychody są niższe od limitu, ale który chce prowadzić księgi rachunkowe dobrowolnie. Informację o prowadzeniu ksiąg rachunkowych należy wówczas wskazać w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym były one prowadzone. Oznacza to, że przedsiębiorca, który dobrowolnie przejdzie na pełną księgowość od 2027 r., poinformuje o tym w zeznaniu za 2027 r., składanym w 2028 r. – dodaje ekspertka IFIRMA.

REKLAMA

Co powinna zrobić firma zbliżają się do limitu?

Przedsiębiorcy, którzy pod koniec 2026 r. będą blisko ustawowego progu, powinni nie tylko monitorować wartość przychodów, ale też odpowiednio wcześniej przygotować się do ewentualnego przejścia na księgi rachunkowe.

Przy rozpoczęciu ich prowadzenia trzeba ustalić i wycenić składniki majątku oraz zobowiązania firmy, które znajdą się w bilansie otwarcia. Oznacza to konieczność uporządkowania m.in. danych o środkach trwałych, należnościach, zobowiązaniach, zapasach i środkach pieniężnych. Dlatego przygotowania systemu księgowego i dokumentacji nie warto odkładać do pierwszych dni stycznia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Jak powstrzymać spadek dochodów budżetowych z VAT-u? Prof. Modzelewski: przyjrzyjmy się zasadności zwrotów podatku; KSeF tu nie pomoże
01 paź 2026

Spadają dochody budżetu państwa, w tym z podatku od towarów i usług i akcyzy – nawet nominalnie. W 2026 roku może zabraknąć w sumie około 50 mld zł w stosunku do bardzo ostrożnych prognoz budżetowych – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski. I wyjaśnia co trzeba zrobić, by ten spadek dochodów został powstrzymany.
Znamy limit pełnej księgowości na 2027 rok. Które firmy będą musiały prowadzić księgi rachunkowe?
01 paź 2026

Od 2027 roku przedsiębiorcy, których przychody netto ze sprzedaży towarów i usług w 2026 r. osiągną co najmniej 10 942 500 zł, będą zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych. To równowartość ustawowego limitu 2,5 mln euro przeliczonego według średniego kursu NBP z 1 października 2026 r. Nowy próg będzie o 296 000 zł wyższy niż limit obowiązujący w 2026 r, który wynosił 10 646 500 zł.
Fiskus przegrał przed sądem. Kiedy musi oddać podatnikowi pieniądze pobrane na podstawie uchylonej decyzji? MF odpowiada
01 paź 2026

Masz wyrok sądu, który przyznaje Ci rację w sporze z fiskusem, ale na koncie wciąż pusto? To rzeczywistość wielu polskich podatników. Resort finansów musiał oficjalnie wytłumaczyć się z bulwersującej praktyki podległych mu urzędów. Chodzi o przetrzymywanie gigantycznych kwot mimo wygranej w sądzie.
W spadkach i darowiznach fiskus żąda przybliżonych kwot. Czy narusza prawa podatników? Zdania są podzielone
01 paź 2026

Urząd skarbowy nie jest w stanie błyskawicznie ustalić, ile rzeczywiście wynosi podatek od spadku albo darowizny więc określa jego przybliżoną wielkość. Odbywa się to nie w trybie wymierzenia/ustalenia podatku a zabezpieczenia zobowiązań podatkowych. Po co? Wcale nie po to, aby zabezpieczyć podatki przed brakiem płatności. Tylko w celu przerwania biegu bliskiego już przedawnienia roszczeń fiskusa.

REKLAMA

10 sygnałów ostrzegawczych, że firma traci kontrolę nad swoimi finansami
30 wrz 2026

Dynamiczny rozwój firmy kojarzy się z rosnącą sprzedażą, większą liczbą klientów i powiększającym się zespołem. Jednak wraz ze skalowaniem biznesu rośnie również złożoność procesów finansowych. To, co działało przy kilku pracownikach i prostym modelu operacyjnym, może nie wystarczyć, gdy firma zacznie działać na większą skalę. Utrata kontroli nad finansami rzadko pojawia się nagle. Zazwyczaj poprzedzają ją sygnały ostrzegawcze: brak aktualnych danych, trudność w określeniu rentowności, decyzje podejmowane bez pełnego obrazu sytuacji czy problemy z przewidywaniem przyszłych przepływów pieniężnych. Właściciele firm często zauważają problem dopiero wtedy, gdy zaczyna on realnie wpływać na rozwój biznesu. Tymczasem odpowiednio wcześnie rozpoznane „czerwone flagi” pozwolą uporządkować finanse i odzyskać kontrolę nad kierunkiem rozwoju.
Duży ZUS przedsiębiorcy w 2027 r. - ponad 2 tys. zł. Kto zapłaci mniej? Skąd taka podwyżka składek?
30 wrz 2026

Ponad 2 tys. zł miesięcznie - tyle mogą w 2027 r. wynieść składki społeczne przedsiębiorcy opłacającego tzw. duży ZUS. To około 125 zł więcej niż obecnie i ponad 1,5 tys. zł dodatkowego wydatku w skali roku. Podwyżka nie wynika jednak z wprowadzenia nowej składki - jest konsekwencją wzrostu prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, od którego wylicza się należności przedsiębiorców. Początkujący i najmniejsi przedsiębiorcy nadal będą mogli korzystać z ulg.
Rząd szykuje nowe dopłaty dla rolników. Setki złotych do hektara i litra, ale jest haczyk [TERMINY]
30 wrz 2026

Od 1 października rusza nowy, potężny program wsparcia dla polskich rolników, który we wtorek oficjalnie przyjął rząd. Na konta gospodarzy trafią setki milionów złotych z funduszy unijnych i budżetu państwa – w tym do 500 zł dopłaty do hektara oraz dodatkowe pieniądze do każdego litra paliwa. Czasu na działanie jest jednak wyjątkowo mało, a pieniądze nie zostaną przyznane automatycznie. Aby otrzymać wsparcie, rolnicy muszą spełnić konkretne warunki i unikać kosztownego błędu formalnego. Sprawdź, jakie dokumenty musisz przygotować i jak obliczyć wysokość przysługującej Ci dopłaty.
Honorowi krwiodawcy od 2027 r. będą mogli odliczyć w PIT dwa razy więcej. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o PIT już w Sejmie
01 paź 2026

Dwukrotne zwiększenie limitu odliczenia ulgi podatkowej z tytułu krwiodawstwa jest jedną ze zmian przewidzianych nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, którą 29 września 2026 r. przyjęła Rada Ministrów. Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r. i będzie miała zastosowanie do dochodów lub przychodów osiągniętych od tego dnia.

REKLAMA

Restrukturyzacja grupy a koszty podatkowe - ważny wyrok WSA
29 wrz 2026

Restrukturyzacje wewnątrz grup kapitałowych często wiążą się z koniecznością poniesienia kosztów związanych z wygaszeniem dotychczasowych modeli biznesowych. Powstaje wówczas pytanie, czy wydatki ponoszone w związku z zakończeniem współpracy z podmiotem powiązanym mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, czy też należy traktować je jako finansowanie działalności innego podmiotu.

Prawomocne i zaskarżone postanowienia skarbówki o zwrocie VAT można kwestionować w innym postępowaniu - kiedy zachodzi taki wyjątek?
30 wrz 2026

Sąd nie może kontrolować wcześniejszych postanowień o przedłużeniu zwrotu VAT, jeśli ich nie zaskarżyłeś. To logiczna zasada. Ale NSA w uchwale składu siedmiu sędziów właśnie wywrócił stolik i znalazł wyjątek. Okazuje się, że nawet niezaskarżone w terminie postanowienia o przedłużeniu zwrotu VAT można zaskarżyć "przy okazji" skargi na kolejne wydane postanowienie. Kiedy jest to możliwe?
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA