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Kawa z INFORLEX: AI w pracy księgowego i kadrowego

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05 października 2026, 14:55
Kawa z INFORLEX: AI w pracy księgowego i kadrowego
Kawa z INFORLEX: AI w pracy księgowego i kadrowego
INFOR

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Sztuczna inteligencja coraz częściej wspiera specjalistów w codziennej pracy. Pomaga szybciej analizować informacje, porządkować wiedzę, przygotowywać odpowiedzi i automatyzować powtarzalne zadania. Jak korzystać z AI skutecznie i bezpiecznie w księgowości oraz kadrach opowiedzą podczas bezpłatnego spotkania online z cyklu Kawa z INFORLEX nasi eksperci: Katarzyna Wojciechowska Redaktor „Monitora księgowego” autorka licznych publikacji w zakresie podatków; Bożena Goliszewska-Chojdak Prawnik i ekonomista, ekspert prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz Marek Skałkowski Prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym, redaktor naczelny Grupy Prawo pracy i ZUS w Infor PL S.A.

Spotkanie Kawa z INFORLEX odbędzie się 14 października br. online o godzinie 9:30.

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Tematem spotkania będzie AI w pracy księgowego i kadrowego.

Podczas spotkania nasi eksperci powiedzą m.in.:

  • Jak AI może usprawnić codzienną pracę księgowego i kadrowego?
  • Jak AI pomaga w rozwiązywaniu praktycznych problemów wynikających z ciągłych zmian przepisów?
  • Jak pytać AI, aby szybko otrzymać konkretną odpowiedź?
  • Jak korzystać z odpowiedzi tworzonych przez AI?

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Źródło: INFOR
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