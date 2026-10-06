Rażąco niska cena oferty w zamówieniach publicznych – jak ją ocenić, wyjaśnić i badać także przy umowie ramowej

Rażąco niska cena to jeden z najważniejszych tematów w zamówieniach publicznych, ponieważ wpływa jednocześnie na wynik przetargu, bezpieczeństwo realizacji umowy i uczciwą konkurencję. W praktyce problem nie dotyczy wyłącznie klasycznego postępowania zakupowego, lecz także takich sytuacji jak umowa ramowa, postępowanie wykonawcze czy ponowne badanie ceny na dalszym etapie zamówienia. W tym artykule wyjaśniamy, czym jest rażąco niska cena oferty, kiedy zamawiający powinien żądać wyjaśnień, jak wykonawca powinien przygotować kalkulację oraz czy badanie ceny trzeba powtarzać przy zamówieniach udzielanych na podstawie umowy ramowej.

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Jeżeli pracujesz po stronie wykonawcy albo zamawiającego, znajdziesz tu praktyczne omówienie aktualnych zasad, prostym językiem i bez zbędnego formalizmu. Pokazujemy również, dlaczego wcześniejsze uznanie wyjaśnień nie zamyka tematu na przyszłość oraz kiedy średnia cen z umowy ramowej może być tylko pomocą, a nie automatycznym punktem odniesienia.

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Na czym polega rażąco niska cena oferty?

Rażąco niska cena oferty to taka cena, koszt albo istotna część składowa ceny, która budzi uzasadnione wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia. Nie chodzi więc wyłącznie o to, że oferta jest „tania”, ale o to, że wygląda na nierealną w odniesieniu do zakresu zamówienia, warunków rynkowych i obowiązków wykonawcy. W centrum oceny zawsze stoi pytanie, czy za wskazaną kwotę da się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami, terminem i jakością.

To bardzo ważne rozróżnienie. Przepisy nie zakazują konkurowania ceną ani oferowania korzystniejszych stawek. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy cena przestaje być wynikiem efektywności, a zaczyna sugerować pominięcie realnych kosztów, błędną kalkulację albo przyszłe problemy z realizacją umowy.

Co odróżnia niską cenę od rażąco niskiej ceny?

Nie każda niska cena jest ceną rażąco niską. Wykonawca może przedstawić konkurencyjną ofertę dzięki dobrej organizacji pracy, lepszym warunkom zakupowym, korzystnej strukturze kosztów czy doświadczeniu w podobnych projektach. Dopiero gdy cena wydaje się oderwana od realiów rynkowych albo nie pozwala pokryć kluczowych kosztów, zamawiający powinien uruchomić procedurę wyjaśniającą.

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W praktyce oznacza to konieczność spojrzenia szerzej niż tylko na liczbę wpisaną w formularzu. Znaczenie mają m.in. koszty pracy, przewidywany sposób realizacji, zakres usług, warunki organizacyjne oraz to, czy wykonawca prawidłowo uwzględnił wszystkie obowiązki wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.

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Dlaczego badanie rażąco niskiej ceny jest tak istotne?

Badanie ceny służy ochronie całego rynku zamówień publicznych. Jeśli zamawiający zaakceptuje ofertę opartą na nierealnych założeniach, ryzykuje opóźnienia, obniżenie jakości, spory przy realizacji, a nawet konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania. Z kolei pozostali wykonawcy tracą poczucie, że konkurencja odbywa się na uczciwych zasadach.

Dlatego procedura badania ceny pełni podwójną funkcję. Po pierwsze, chroni zamawiającego przed wyborem oferty, której nie da się bezpiecznie wykonać. Po drugie, zabezpiecza uczciwych wykonawców przed wypychaniem z rynku przez podmioty składające oferty nierealne kosztowo.

Znaczenie dla wykonawców i zamawiających

Dla wykonawcy prawidłowa kalkulacja to nie tylko sposób na wygranie przetargu, ale także podstawa późniejszej rentownej realizacji umowy. Dla zamawiającego to element należytej staranności przy ocenie ofert. Jeżeli oferta wzbudza wątpliwości, nie można ich zignorować tylko dlatego, że cena jest atrakcyjna albo mieści się w założonym budżecie.

Właśnie dlatego temat wyjaśnień rażąco niskiej ceny tak często wraca w praktyce przetargowej. Dobrze przygotowane wyjaśnienia mogą obronić ofertę, ale słabe, ogólnikowe lub nieudokumentowane wyjaśnienia zwykle prowadzą do jej odrzucenia.

Jakie sytuacje najczęściej wskazują na rażąco niską cenę?

Najczęstsze przypadki dotyczą ofert, które nie uwzględniają podstawowych kosztów realizacji zamówienia. Może chodzić o pominięcie kosztów pracy, nieuwzględnienie aktualnych cen materiałów, zaniżenie nakładu roboczogodzin albo przyjęcie założeń, których nie da się utrzymać przy rzeczywistym zakresie świadczenia. Dotyczy to zarówno robót budowlanych, jak i usług czy dostaw.

W przypadku usług szczególnie widoczne bywa niedoszacowanie personelu, liczby godzin lub kosztów zapewnienia odpowiednich zasobów. Przy usługach specjalistycznych, w tym w obszarze IT, pozornie atrakcyjna stawka może w praktyce nie pozwalać na pozyskanie odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów.

Przykładowe sygnały ostrzegawcze

Zamawiający powinien zachować czujność zwłaszcza wtedy, gdy cena oferty znacząco odbiega od innych ofert albo od wartości ustalonej przed wszczęciem postępowania. Nie oznacza to jeszcze automatycznie, że cena jest wadliwa, ale z pewnością uzasadnia bliższe sprawdzenie. Ocena musi dotyczyć konkretnego zamówienia, a nie ogólnych przypuszczeń.

brak uwzględnienia pełnych kosztów pracy,

nieaktualne założenia dotyczące cen rynkowych,

pominięcie kosztów organizacyjnych lub logistycznych,

zaniżenie istotnych części składowych ceny,

przyjęcie nierealnych warunków realizacji zamówienia.

Jak wygląda procedura badania rażąco niskiej ceny?

Jeśli cena, koszt albo ich istotne części składowe wydają się zamawiającemu rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia albo budzą wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, zamawiający powinien wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień. To kluczowy etap, ponieważ na tym momencie wykonawca ma szansę wykazać, że jego oferta jest realna i oparta na konkretnych założeniach.

Znaczenie ma również ustawowy mechanizm odnoszący się do progu 30%. Dla jego zastosowania istotne są: wartość konkretnego zamówienia powiększona o VAT oraz średnia arytmetyczna cen wszystkich ofert złożonych w danym postępowaniu i niepodlegających odrzuceniu z przyczyn wskazanych w przepisach. To ważne zwłaszcza przy analizie ofert wykonawczych, gdzie nie wolno zastępować tej średniej danymi z wcześniejszego postępowania ramowego.

Co powinno znaleźć się w wyjaśnieniach wykonawcy?

Wyjaśnienia nie mogą być ogólne ani deklaratywne. Wykonawca powinien odnieść się do konkretnych elementów ceny i pokazać, z czego wynikają oszczędności lub przewaga kosztowa. Trzeba przedstawić logiczną, spójną i możliwą do zweryfikowania kalkulację, najlepiej popartą dokumentami.

Dobre wyjaśnienia zwykle obejmują zarówno opis modelu realizacji, jak i liczby pokazujące strukturę ceny. Im bardziej złożony przedmiot zamówienia, tym bardziej szczegółowa powinna być odpowiedź. W praktyce brak precyzji jest jedną z najczęstszych przyczyn uznania wyjaśnień za niewystarczające.

kalkulacja ceny lub kosztu,

lub kosztu, wyjaśnienie sposobu organizacji realizacji zamówienia,

informacje o korzystnych warunkach wykonania,

dane o oszczędności metod, procesów lub rozwiązań technicznych,

uzasadnienie kosztów pracy i innych istotnych elementów oferty.

Jakie są skutki niewystarczających wyjaśnień?

Jeżeli wykonawca nie rozwieje wątpliwości zamawiającego, oferta może zostać odrzucona. Dla wykonawcy oznacza to nie tylko utratę szansy na zamówienie, lecz także sygnał, że proces kalkulacji wymaga poprawy. Dla zamawiającego to potwierdzenie, że kontrola ceny była potrzebna i służyła zabezpieczeniu interesu publicznego.

Warto podkreślić, że problem nie kończy się na formalnym odrzuceniu oferty. Rażąco niska cena, która przeszłaby bez weryfikacji, mogłaby przełożyć się później na spadek jakości, spory o zakres świadczenia, kary umowne albo trudności z utrzymaniem personelu i terminów.

Najczęstsze konsekwencje błędnej kalkulacji

Zbyt niska cena bywa pozornie skuteczną strategią na etapie walki o kontrakt, ale w dłuższej perspektywie bardzo często okazuje się niebezpieczna. Wykonawca może nie osiągnąć zysku, nie być w stanie pokryć zobowiązań albo próbować ratować marżę kosztem jakości. To z kolei uderza w realizację całego zamówienia.

odrzucenie oferty w postępowaniu,

brak rentowności realizacji umowy,

presja na obniżenie jakości świadczenia,

ryzyko sporów i kar umownych,

zaburzenie zasad uczciwej konkurencji.

Rażąco niska cena a umowa ramowa – czy temat kończy się po zawarciu umowy?

Nie. To jedna z najważniejszych praktycznych kwestii. Fakt, że zamawiający zbadał cenę na etapie zawierania umowy ramowej i uznał wyjaśnienia wykonawcy, nie oznacza jeszcze, że temat rażąco niskiej ceny znika na dalszym etapie. Umowa ramowa ustala warunki przyszłych zamówień, ale sama w sobie nie kończy obowiązków badania ceny przy konkretnym zamówieniu wykonawczym.

Ma to szczególne znaczenie wtedy, gdy ceny z ofert składanych w postępowaniach wykonawczych nie mogą być wyższe niż ceny zaoferowane wcześniej przy umowie ramowej. Taki mechanizm nie zwalnia zamawiającego z obowiązku ponownej oceny, ponieważ każda oferta wykonawcza dotyczy już konkretnego zakresu, terminu i warunków realizacji.

Czy zamawiający musi badać cenę także w postępowaniu wykonawczym?

Co do zasady tak. W postępowaniu wykonawczym zamawiający powinien badać cenę oferty według zasad właściwych dla oceny rażąco niskiej ceny, niezależnie od tego, że podobne badanie miało miejsce wcześniej przy zawieraniu umowy ramowej. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z przepisów i nie zależy od tego, czy został wprost wpisany do treści umowy ramowej.

To bardzo logiczne podejście. Postępowanie wykonawcze prowadzi do zawarcia odrębnej umowy na konkretne zamówienie. Ocenie podlega więc aktualna oferta, aktualny przedmiot zamówienia oraz aktualne warunki rynkowe. Wcześniejsze wyjaśnienia mogą mieć znaczenie pomocnicze, ale nie przesądzają automatycznie o prawidłowości nowej ceny.

Dlaczego wcześniejsze wyjaśnienia nie wystarczają na kolejny etap?

Każde zamówienie wykonawcze ma własny kontekst: inny zakres prac, inny termin, inną intensywność wykorzystania zasobów czy inne wymagania organizacyjne. Nawet jeśli wykonawca raz przekonująco wykazał, że jego cena była realna, nie oznacza to automatycznie, że ta sama stawka będzie wystarczająca przy innym zadaniu. Właśnie dlatego analiza musi być aktualna i odniesiona do konkretnego zamówienia.

W praktyce oznacza to, że zamawiający powinien za każdym razem sprawdzić, czy cena nadal odpowiada przedmiotowi zamówienia. Dotyczy to zwłaszcza usług opartych na zasobach ludzkich, gdzie zmienność rynku pracy i dostępności specjalistów może istotnie wpływać na poziom kosztów.

Postępowanie wykonawcze jako nowe badanie realności ceny

W ramach umowy ramowej można zawrzeć warunki graniczne, w tym ceny maksymalne, jednak oferta w postępowaniu wykonawczym nadal powinna zostać oceniona przez pryzmat realności wykonania konkretnego zamówienia. Jeżeli pojawią się przesłanki ustawowe albo zwykłe wątpliwości co do prawidłowej realizacji, zamawiający powinien zażądać nowych wyjaśnień.

To podejście wspiera bezpieczeństwo realizacji umowy wykonawczej. Chroni także przed mechanicznym przenoszeniem ustaleń z etapu ramowego na etap wykonawczy, mimo że warunki mogły się już istotnie zmienić.

Jak szacować wartość postępowania wykonawczego przy umowie ramowej?

Przy szacowaniu wartości konkretnego zamówienia wykonawczego zamawiający powinien działać z należytą starannością i odnieść się do rzeczywistego zakresu oraz przewidywanego sposobu realizacji. Wartość zamówienia ma odpowiadać konkretnemu zadaniu, a nie być jedynie prostym przeniesieniem danych z wcześniejszego etapu. To ważne zarówno dla prawidłowego przygotowania postępowania, jak i dla późniejszej oceny ceny ofert.

Średnia arytmetyczna cen z ofert, z którymi zawarto umowy ramowe, może być pomocna, ale wyłącznie jako jeden z materiałów porównawczych. Nie powinna być stosowana automatycznie ani zastępować samodzielnego oszacowania wartości danego zamówienia wykonawczego.

Czy średnia cen z umowy ramowej wystarczy?

Nie zawsze. Średnia cen z etapu ramowego może dawać pewien obraz rynku, ale nie gwarantuje jeszcze, że odpowiada aktualnym realiom i konkretnemu zakresowi nowego zamówienia. W dodatku dla potrzeb badania progu 30% w postępowaniu wykonawczym znaczenie ma średnia arytmetyczna cen ofert złożonych właśnie w tym postępowaniu, a nie średnia z wcześniejszej procedury.

Dlatego mechaniczne uśrednianie cen z umowy ramowej może prowadzić do błędnych wniosków. Lepszym rozwiązaniem jest potraktowanie tych danych jako punktu wyjścia, a następnie skonfrontowanie ich z aktualnym zakresem zamówienia i bieżącymi warunkami rynkowymi.

średnia z ofert ramowych może wspierać analizę,

nie zastępuje rzetelnego oszacowania konkretnego zamówienia,

nie może automatycznie służyć do badania ustawowego progu w nowym postępowaniu,

powinna być zweryfikowana pod kątem aktualności i zakresu usług.

Co jeśli postępowanie wykonawcze rusza po trzech miesiącach?

W przypadku usług szczególne znaczenie ma aktualność szacowania. Jeżeli od momentu zebrania danych z ofert ramowych upłynęły trzy miesiące, zamawiający powinien sprawdzić, czy wcześniejsze założenia nadal odpowiadają realiom rynkowym. Sam upływ czasu nie przesądza jeszcze o błędzie, ale wymaga weryfikacji i udokumentowania, że oszacowanie pozostało prawidłowe albo zostało odpowiednio zaktualizowane.

To podejście ma duże znaczenie przy usługach opartych na kapitale ludzkim, takich jak zapewnienie zasobów IT. Rynek specjalistów może zmieniać się dynamicznie, a więc stawki, dostępność ekspertów czy koszty organizacyjne po kilku miesiącach mogą wyglądać inaczej niż na etapie składania ofert do umowy ramowej.

Jak postąpić prawidłowo po upływie 3 miesięcy?

Najbezpieczniej jest potraktować wcześniejsze ceny jako dane historyczne i sprawdzić ich aktualność przed wszczęciem postępowania wykonawczego. Jeśli nie nastąpiły istotne zmiany, można je nadal wykorzystać jako element kalkulacji. Jeśli warunki rynkowe się zmieniły, trzeba odpowiednio skorygować oszacowanie.

Kluczowe jest to, by zamawiający nie opierał się wyłącznie na mechanicznym średnim poziomie cen z przeszłości. Potrzebna jest aktualna analiza, odnosząca się do zakresu danego zamówienia i realiów rynkowych obowiązujących w chwili wszczęcia postępowania wykonawczego.

sprawdź zakres konkretnego zamówienia wykonawczego, porównaj go z warunkami cenowymi ustalonymi w umowie ramowej, zweryfikuj aktualność danych rynkowych, udokumentuj przyjęte założenia, w razie potrzeby zaktualizuj oszacowanie przed wszczęciem postępowania.

Rażąco niska cena w usługach IT i zamówieniach opartych na zasobach ludzkich

Przykład świadczenia usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT dobrze pokazuje, jak praktyczny jest problem rażąco niskiej ceny. W takich zamówieniach koszt realizacji w ogromnym stopniu zależy od specjalistów, ich kwalifikacji, dostępności oraz wymaganego czasu pracy. Nawet jeśli stawka wygląda atrakcyjnie na papierze, może okazać się trudna do utrzymania przy realnym zapotrzebowaniu kadrowym.

Dlatego właśnie w usługach IT zamawiający powinien szczególnie uważnie badać wyjaśnienia wykonawców. Sama deklaracja, że wykonawca „ma dostęp do zasobów”, zwykle nie wystarczy. Potrzebne jest realne uzasadnienie, że przy proponowanej cenie da się zapewnić personel o wymaganych kompetencjach przez cały okres realizacji zamówienia.

Na co zwracać uwagę przy analizie takich ofert?

W analizie cen usług specjalistycznych warto patrzeć na strukturę kosztów i spójność modelu realizacji. Jeżeli oferta opiera się na wyjątkowo niskich stawkach, a jednocześnie wymaga wysokiej jakości ekspertów i gotowości do szybkiego zapewnienia personelu, zamawiający powinien dokładnie zweryfikować, czy kalkulacja nie pomija istotnych elementów.

dostępność specjalistów na rynku,

realność stawek przy wymaganych kompetencjach,

koszty utrzymania i organizacji zespołu,

zgodność ceny z zakresem i terminem realizacji,

aktualność kalkulacji na dzień postępowania wykonawczego.

Dobre praktyki dla wykonawców przygotowujących wyjaśnienia

Najlepszą obroną przed zarzutem rażąco niskiej ceny jest dobrze przygotowana kalkulacja już na etapie składania oferty. Jeżeli jednak pojawi się wezwanie do wyjaśnień, warto odpowiedzieć rzeczowo i szczegółowo. Krótkie zapewnienia, że cena jest „rynkowa” lub „wynika z doświadczenia”, zazwyczaj nie wystarczą.

Wyjaśnienia powinny być uporządkowane, logiczne i oparte na danych. Dobrą praktyką jest podział odpowiedzi na poszczególne elementy cenotwórcze, tak aby zamawiający mógł łatwo prześledzić tok rozumowania wykonawcy i ocenić, czy oferta rzeczywiście daje gwarancję należytej realizacji.

odnieś się do każdej istotnej części składowej ceny,

pokaż źródła oszczędności i ich realność,

zadbaj o spójność liczb i opisu,

dołącz dokumenty potwierdzające przyjęte założenia,

pamiętaj o aktualności danych na dzień składania wyjaśnień.

Dobre praktyki dla zamawiających przy badaniu ofert

Zamawiający powinien pamiętać, że celem procedury nie jest automatyczne eliminowanie najtańszych ofert, lecz rzetelne ustalenie, czy dana cena jest wykonalna. Dlatego ocena wyjaśnień wymaga analizy rzeczywistego przedmiotu zamówienia, warunków rynkowych oraz kompletności przedstawionych danych. Im lepiej udokumentowane oszacowanie i wątpliwości zamawiającego, tym łatwiej obronić późniejszą decyzję.

Jest to szczególnie ważne przy umowach ramowych i postępowaniach wykonawczych. Tu łatwo wpaść w pułapkę myślenia, że raz zbadana cena nie wymaga już dalszej analizy. Tymczasem każde nowe zamówienie wykonawcze powinno być oceniane w odniesieniu do własnych okoliczności.

szacuj wartość zamówienia z należytą starannością,

nie opieraj się wyłącznie na historycznej średniej cen,

badaj aktualne warunki realizacji konkretnego zamówienia,

żądaj wyjaśnień zawsze, gdy pojawią się ustawowe przesłanki lub uzasadnione wątpliwości,

dokumentuj proces oceny i przyjęte założenia.

Podsumowanie – co warto zapamiętać?

Rażąco niska cena oferty to nie tylko problem formalny, ale realne ryzyko dla jakości i stabilności wykonania zamówienia publicznego. Zamawiający musi badać oferty, jeśli cena albo jej istotne elementy budzą wątpliwości co do prawidłowej realizacji, a wykonawca powinien być gotowy przedstawić rzetelne i szczegółowe wyjaśnienia. Sama atrakcyjna cena nie jest wadą, ale cena nierealna już tak.

W przypadku umowy ramowej wcześniejsze zbadanie ceny nie zamyka sprawy. W postępowaniu wykonawczym zamawiający co do zasady powinien ponownie ocenić ofertę pod kątem rażąco niskiej ceny, nawet jeśli nie wpisano tego wprost do umowy ramowej. Średnia cen z ofert ramowych może być pomocna przy analizie, ale nie może zastąpić aktualnego oszacowania wartości konkretnego zamówienia. Jeśli postępowanie wykonawcze jest wszczynane po upływie trzech miesięcy, wcześniejsze dane powinny zostać zweryfikowane i w razie potrzeby zaktualizowane.

Jeśli chcesz, możesz potraktować ten tekst jako checklistę przed złożeniem oferty albo przed oceną ofert w postępowaniu. Warto też regularnie śledzić aktualne materiały publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych, ponieważ w praktyce to właśnie staranna analiza i dobra dokumentacja najczęściej decydują o bezpieczeństwie całej procedury. Masz własne doświadczenia z wyjaśnieniami rażąco niskiej ceny? Warto wrócić do tego tematu przy każdym nowym przetargu, bo to jeden z obszarów, w których szczegóły naprawdę mają znaczenie.

Autor: Mikołaj Grelewicz - CEO firmy Mimira