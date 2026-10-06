Rewolucja w Ordynacji podatkowej. Skarbówka odpuści drobne kwoty, ale to dopiero początek dużych zmian dla podatników

Ministerstwo Finansów szykuje potężny pakiet deregulacyjny, który ma diametralnie zmienić relacje na linii urzędnik–podatnik. W projekcie nowej ustawy znalazł się zapis, na który Polacy czekali od lat: skarbówka nie będzie już ścigać za groszowe zaległości. Zmienią się też kluczowe terminy na odwołania, a kontrole zyskają sztywne ramy czasowe. Sprawdź, co dokładnie i od kiedy zmieni się w przepisach.

Każdy, kto choć raz musiał tłumaczyć się przed urzędem skarbowym z drobnej pomyłki w zeznaniu rocznym, wie, jak stresujące i biurokratyczne potrafią być procedury podatkowe. Wizja skomplikowanej kontroli trwającej miesiącami z powodu kilkunastu złotych zaległości spędza sen z powiek wielu przedsiębiorcom i osobom prywatnym. Już niedługo ten absurd może jednak przejść do historii. Ministerstwo Finansów kładzie na stół projekt głębokiej reformy Ordynacji podatkowej, która ma raz na zawsze ucywilizować relacje na linii państwo–obywatel. Zamiast bezwzględnego ścigania za przysłowiowe grosze, urzędnicy dostaną nowe, sztywne ramy działania, a sami podatnicy – potężny parasol ochronny i znacznie więcej czasu na obronę swoich praw. Diabeł tkwi jednak w szczegółach, dlatego zobaczmy, jakie rewolucyjne mechanizmy lada moment trafią pod obrady rządu.

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Koniec z polowaniem na grosze. Urzędy skarbowe wprowadzą limit kwotowy, poniżej którego nie wszczną postępowania

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów została właśnie opublikowana informacja o planowanej nowelizacji Ordynacji podatkowej. „Celem projektu ustawy jest realizacja pakietu zmian deregulacyjnych w systemie podatkowym, poprzez uproszczenie rozliczeń oraz poprawę relacji między organami podatkowymi a podatnikami i przedsiębiorcami, a także zwiększenie efektywności działania organów podatkowych oraz wzmocnienie gwarancji procesowych strony” – czytamy w opublikowanej informacji.

Organy skarbowe nie będą wszczynały postępowań podatkowych o kwoty niższe niż 80 zł – to jedna ze zmian, która znalazła się projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (numer projektu: UD483). „Zwiększeniu efektywności działania organów podatkowych służy wprowadzenie zakazu wszczynania z urzędu oraz obowiązku umorzenia już wszczętego z urzędu postępowania w zakresie podatków stanowiących dochód budżetu państwa, jeżeli spodziewana kwota uszczuplenia nie przekracza pięciokrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (aktualnie – 5x16 zł =80 zł)” - napisał ustawodawca.

W projekcie wskazano, że „na gruncie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2026 r. poz. 622, z późn. zm.), dalej Ordynacja podatkowa lub O.p., zidentyfikowano, w szczególności, następujące obszary wymagające zmian ustawowych:

1) w zakresie czynności sprawdzających:

a) ograniczony zakres przedmiotowy i podmiotowy czynności sprawdzających oraz ograniczony katalog środków dowodowych stosowanych w ramach tych czynności, co powoduje że część spraw nie może być wyjaśniona w toku czynności sprawdzających;

b) brak ustawowego określenia czasu trwania czynności sprawdzających, co może w niektórych przypadkach powodować przedłużanie tych czynności;

c) brak przepisów nakładających na organ podatkowy obowiązek informowania o rozpoczęciu i zakończeniu oraz wyniku czynności sprawdzających, co w niektórych przypadkach może stwarzać poczucie braku informacji i braku pewności prawnej co do prawidłowości rozliczeń badanych w ramach czynności sprawdzających;

d) brak ochrony prawnej dla podmiotu sprawdzanego w przypadku czynności sprawdzających rozumianej jako gwarancja zachowania oceny prawnej przeprowadzonych czynności sprawdzających w niezmienionym stanie faktycznym; 2) sporadycznie wykorzystywanie form zabezpieczenia dobrowolnego, przede wszystkim dlatego, że mają one w istocie pieniężny charakter;

3) ograniczenie możliwości stosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę tylko do zaległości podatkowych ujawnionych w złożonych po terminie korektach deklaracji, a nie deklaracjach pierwotnych;

4) brak normy, zgodnie z którą organ podatkowy powinien w pierwszej kolejności wykorzystywać informacje i dokumenty, którymi już dysponuje lub które może pozyskać od innych podmiotów publicznych, a dopiero w razie ich niedostępności zwracać się o ich przedstawienie;

5) prowadzenie postępowań podatkowych wszczętych z urzędu nawet w zakresie niewielkich kwot podatku;

6) brak możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, także w sytuacjach, w których strona chciałaby przyspieszyć wykonalność decyzji;

7) zbyt krótki termin na wniesienie odwołania (14 dni);

8) umarzanie postępowania odwoławczego w sprawie decyzji o zabezpieczeniu bez merytorycznej oceny tej decyzji przez organ odwoławczy, w przypadku jej wygaśnięcia;

9) brak możliwości wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach przez organ podatkowy w przypadku zawarcia układu z wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2026 r. poz. 533), w wyniku którego zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została odroczona lub rozłożona na raty”.

Koniec z kontrolami bez końca. Fiskus dostanie tylko 3 miesiące na czynności sprawdzające i zyska nowe obowiązki informacyjne

W projekcie, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów, znajdują się zapisy, dotyczące m.in. czynności sprawdzających, dokonywanych przez organy skarbowe. Proponuje się m.in. wprowadzenie 3-miesięcznego terminu zakończenia czynności sprawdzających, obowiązku zawiadamiania przez organ podatkowy sprawdzanego o rozpoczęciu i zakończeniu oraz o wyniku czynności sprawdzających, a także wskazanie ogólnego zakresu czynności sprawdzających oraz rozszerzenie katalogu środków dowodowych stosowanych w ramach tych czynności.

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Ma zostać wprowadzona ochrona prawna dla sprawdzonego. „W celu uproszczenia rozliczeń oraz poprawy relacji między administracją skarbową a podatnikami i przedsiębiorcami oraz wzmocnienia gwarancji procesowych strony proponuje się (...) wprowadzenie ochrony prawnej dla sprawdzonego poprzez brak w przyszłości naliczania odsetek za zwłokę i odpowiedzialności karnej skarbowej w sytuacji, kiedy wcześniej w toku czynności sprawdzających organ podatkowy nie stwierdził nieprawidłowości albo sprawdzony zastosował się do ustaleń organu” - czytamy w rządowym dokumencie.

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W projekcie znajdują się też zapisy, mające na celu stosowanie obniżonej stawki odsetek za zwłokę na zaległości podatkowe ujawnione w złożonych po terminie pierwotnych deklaracjach, na takich samych zasadach jak dla zaległości wynikających z korekt deklaracji. Poza tym zgodnie z proponowanymi zapisami, organy podatkowe będą miały obowiązek wykorzystywania w pierwszej kolejności informacji i dokumentów, którymi już dysponuje lub które może pozyskać od innych podmiotów.

Dłuższy czas na odwołanie od decyzji i łatwiejsza walka o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Termin na wniesienie odwołania od decyzji zostanie wydłużony do 30 dni z obecnych 14, poza tym proponuje się zapisy, dzięki którym pojawi się podstawa prawna do wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach w przypadku zawarcia układu z wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym, w ramach którego to postępowania, zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę została odroczona lub rozłożona na raty.

Ministerstwo Finansów proponuje także, wspomniany już powyżej, zakaz wszczynania postępowań podatkowych (ewentualnie nakaz umorzenia już wszczętych postępowań), jeśli spodziewana kwota uszczuplenia nie przekracza pięciokrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (czyli – obecnie - 80 zł). Projektowana ustawa ma trafić pod obrady rządu w I kw. 2027 r.