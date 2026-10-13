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Rewolucja w podatkach w 2027 r. Zmiany w PIT, CIT i ryczałcie uderzą w tysiące przedsiębiorców?

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13 października 2026, 07:25
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Rewolucja w podatkach dla firm 2027. Zmiany w PIT, CIT i ryczałcie uderzą w tysiące przedsiębiorców?
Rewolucja w podatkach dla firm 2027. Zmiany w PIT, CIT i ryczałcie uderzą w tysiące przedsiębiorców?
Shutterstock

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Rząd szykuje głęboką reformę podatkową, która wprowadzi nowe stawki PIT, zmieni zasady CIT oraz drastycznie ograniczy dostęp do ryczałtu. Choć niektóre propozycje zakładają obniżenie obciążeń fiskalnych, Rada Naukowa przy Rzeczniku MŚP alarmuje: nowe przepisy mogą pogorszyć kondycję finansową tysięcy polskich mikro, małych i średnich firm. Co gorsza, drastyczne zmiany w ryczałcie mogą wejść w życie niemal z dnia na dzień, a obietnice dotyczące składki zdrowotnej wciąż pozostają niespełnione. Sprawdź, co dokładnie ma się zmienić od 1 stycznia 2027 roku i jak nowe limity wpłyną na Twój biznes.

Rada Naukowa działająca przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców poddała analizie rządowy projekt zmian w podatkach dochodowych. Projekt ten obejmuje jednocześnie zmiany w ustawie o PIT, ustawie o CIT, jak i w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Zainteresowanie Rady skupiło się przede wszystkim na wpływie tych zmian na kondycję sektora MŚP.

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Trzy progi w PIT i brak obiecanej kwoty wolnej. Kto zyska na nowych stawkach?

Rada pozytywnie ocenia propozycję wprowadzenia trzech progów skali podatkowej: do 130 tysięcy złotych rocznie – stawka 12%, powyżej 130 tysięcy złotych rocznie do 150 tysięcy złotych rocznie – stawka 24% oraz powyżej 150 tysięcy złotych rocznie – stawka 32%. Zmiana ta oznacza obniżenie obciążeń fiskalnych dla podatników.

Równocześnie Rada zauważa jednak, że oczekiwania społeczne odnośnie do progu wejścia w najwyższą stawkę podatku były znacznie wyższe. Projekt nie przewiduje też podwyższenia kwoty wolnej od podatku, co było jedną z obietnic przedwyborczych partii tworzących aktualną koalicję rządową”.

Wyższy CIT i danina solidarnościowa: Rząd celuje w największych graczy

Choć uwaga większości Polaków skupia się na podatkach osobistych, to ważne modyfikacje dotkną również sektora korporacyjnego. Rządowe plany zakładają bowiem rewizję dotychczasowych stawek dla podmiotów prawnych, co ma przynieść budżetowi dodatkowe wpływy od podmiotów o najwyższych obrotach.

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W tej nowej reformie podatkowej rząd przewiduje podwyższenie z 19% do 22% stawki CIT dla przedsiębiorstw, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym poprzedzającym bezpośrednio dany rok podatkowy przekroczyła równowartość 50 mln euro. Zmiana ta obejmie największych podatników, jest zatem neutralna z punktu widzenia sektora MŚP.

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Drastyczne cięcie limitu ryczałtu. Pułapka na przedsiębiorców już w 2026 roku?

Inaczej przedstawia się propozycja zmian w ryczałcie. Obecnie z tej formy opodatkowania mogą korzystać przedsiębiorcy, których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 2 mln euro. Projekt z kolei zakłada obniżenie tego limitu do 250 tysięcy euro. „Oznaczałoby to znaczne ograniczenie liczby przedsiębiorców mogących skorzystać z tej formy opodatkowania. Zmiana ta będzie szczególnie dotkliwa dla przedsiębiorców prowadzących działalność opodatkowaną obecnie niższymi stawkami ryczałtu (np. bardzo popularną 8,5% stawką)” - zauważa Rada.

Co istotne, limit jest badany na podstawie przychodów osiągniętych w poprzednim roku. Tym samym, jeżeli przepisy wejdą w życie w proponowanym terminie, językowa ich wykładnia skłania do uznania, że już wysokość przychodów osiągniętych w 2026 roku może przesądzić o możliwości korzystania z ryczałtu w roku 2027. Projekt przewiduje ponadto, że przekroczenie limitu 250 tysięcy euro w trakcie roku nie oznaczałoby utraty prawa do ryczałtu od razu, gdyż podatnik może korzystać z niego do końca danego roku. Jednak przepisy stanowią, że nadwyżka przychodów ponad równowartość 300 tysięcy euro osiągnięta w danym roku będzie opodatkowana stawką 17%. Rada krytycznie odnosi się do propozycji zmian w ryczałcie. Będzie on niekorzystny dla wielu tysięcy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, znacząco pogarszając ich kondycję finansową. Dlatego Rada postuluje odstąpienie od tej części projektu.

Ostatnia z proponowanych przez rząd zmian przewiduje podwyższenie stawki daniny solidarnościowej. Jest to podwyżka z obecnych 4% do 5%. Zmiana ta jest neutralna z punktu widzenia mniejszych firm.

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Zmiany podatkowe wbrew obietnicom rządu. Co z vacatio legis i składką zdrowotną?

Zastrzeżenie Rady budzi projektowany termin wejścia w życie nowych przepisów. Mają one obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku, co jest sprzeczne z deklaracjami samego rządu, że zmiany podnoszące obciążenia podatkowe będą wprowadzane w życie z vacatio legis nie krótszym niż 6 miesięcy” - podkreśla Rada.

Krytycznie oceniając część propozycji rządowych, Rada chce równocześnie przypomnieć o palącym problemie, z jakim borykają się przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Chodzi mianowicie o sposób naliczania składki zdrowotnej, wprowadzony w ramach tzw. Polskiego Ładu. Jest to rozwiązanie niesprawiedliwe i nieznajdujące racjonalnego uzasadnienia społecznego. Przed wyborami z 2023 roku większość ugrupowań tworzących obecną większość parlamentarną zapowiadała naprawienie tych krzywdzących przedsiębiorców przepisów. Tak się jednak nie stało. Dlatego Rada apeluje do rządu o pilne przygotowanie i przeprocedowanie oczekiwanych przez przedsiębiorców zmian.

Kim jest Rzecznik MŚP i jak walczy o prawa polskich firm?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców działa na rzecz ochrony praw i interesów mikro, małych i średnich firm w Polsce. Rzecznik MŚP jest samodzielnym organem ochrony prawa. Wspiera przedsiębiorców, monitoruje przepisy prawa i współpracuje z administracją publiczną, dążąc do usuwania barier w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dzięki prawu do inicjowania postępowań administracyjnych i składania skarg do WSA, skarg kasacyjnych do NSA i skarg nadzwyczajnych do SN. Działając w ramach Konstytucji Biznesu, Rzecznik promuje i chroni zasadę wolności gospodarczej, dążąc do tworzenia przyjaznych warunków dla polskich przedsiębiorców.

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Źródło: INFOR
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