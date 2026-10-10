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Paragony z NIP do 450 zł w 2027 roku. Czy nadal będą uznawane za faktury?

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10 października 2026, 11:04
Tomasz Krywan
Tomasz Krywan
Doradca podatkowy; specjalista w zakresie prawa podatkowego. Autor wielu praktycznych odpowiedzi na pytania z zakresu prawa podatkowego i licznych publikacji na ten temat.
Paragony z NIP do 450 zł w 2027 roku. Czy nadal będą uznawane za faktury?
Paragony z NIP do 450 zł w 2027 roku. Czy nadal będą uznawane za faktury?
Shutterstock

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Czy w 2027 r. paragony z NIP nabywcy na kwoty do 450 zł nadal będą zastępować faktury?

Problem

Spółka wystawia niekiedy paragony z NIP nabywcy. Czy od 2027 r. takie paragony, wystawiane na kwotę do 450 zł, nadal będą uważane za faktury?

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Rada

Nie, od 2027 r. takie paragony nie będą już uważane za faktury. Na ich podstawie trzeba będzie wystawiać faktury ustrukturyzowane i wysyłać je do Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF). Szczegóły – w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Podatnicy mogą dokumentować sprzedaż fakturami o znacznie ograniczonej treści (tzw. fakturami uproszczonymi).

Faktury uproszczone po wprowadzeniu KSeF

Możliwość wystawiania faktur uproszczonych przewiduje art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Takie faktury można wystawiać, jeżeli kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł (albo 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w tej walucie).

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Ważne

Faktury uproszczone można wystawiać, jeżeli kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł (albo 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w tej walucie).

W związku z wejściem w życie KSeF, przepis regulujący zasady wystawiania faktur uproszczonych, tj. art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, nie zosta﻿ł uchylony. Faktura uproszczona może być również wystawiona w KSeF. Jak czytamy w broszurze informacyjnej MF do struktury FA(3):

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W myśl art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy, w tym przypadku, faktura może nie zawierać m.in. danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy dotyczących nabywcy, tj. jego imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu. W odniesieniu do danych nabywcy wystarczające jest podanie w elemencie Podmiot2 jego numeru identyfikacji podatkowej.

Nie zmieni się to również od 2027 r. Nadal będzie można wystawiać faktury uproszczone i wysyłać je do KSeF.

Ważne

W 2027 r. będzie można nadal wystawiać faktury uproszczone w formie ustrukturyzowanej.

Zobacz również:

Paragony z NIP nabywcy

Do końca 2026 r. za faktury uproszczone uważane są również paragony z NIP kupującego do 450 zł. Oznacza to obecnie, że sprzedawca nie wystawia do takiego paragonu faktury i nie wysyła jej do KSeF.

Od 2027 r. skończy się okres przejściowy. Paragony z NIP nabywcy wystawiane na kwoty nieprzekraczające 450 zł (albo 100 euro) nie będą już uważane za faktury (art. 145n ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT). W konsekwencji do takich paragonów również trzeba będzie wystawiać faktury ustrukturyzowane i wysyłać je do KSeF.

Nadal będzie obowiązywał warunek, że paragon musi zawierać NIP firmy, aby można było na jego podstawie wystawić fakturę dokumentującą wydatki firmowe.

Podsumowując, od 1 stycznia 2027 r. paragony z NIP nabywcy, wystawiane przez spółkę na kwoty nieprzekraczające 450 zł (100 euro), nie będą już stanowić faktur uproszczonych. Sprzedaż udokumentowana takimi paragonami będzie musiała być dodatkowo dokumentowana fakturami ustrukturyzowanymi wystawianymi przy użyciu KSeF (względnie fakturami wystawianymi w tzw. trybie offline24).

Podstawa prawna

Podstawa prawna

art. 106e ust. 5 pkt 3, art. 145n ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1263; ost.zm. Dz.U. z 2026 r. poz. 1270)

  • Czy od 2027 r. paragony z NIP nabywcy do 450 zł będą fakturami uproszczonymi?

Nie. Od 2027 r. paragony z NIP nabywcy wystawiane na kwoty nieprzekraczające 450 zł albo 100 euro nie będą już uważane za faktury.

  • Co trzeba będzie robić od 2027 r. z paragonami z NIP nabywcy do 450 zł?

Do paragonów z NIP nabywcy na kwoty nieprzekraczające 450 zł albo 100 euro trzeba będzie wystawiać faktury ustrukturyzowane i wysyłać je do KSeF.

  • Do kiedy paragony z NIP kupującego do 450 zł są uważane za faktury uproszczone?

Do końca 2026 r. za faktury uproszczone uważane są paragony z NIP kupującego do 450 zł. Sprzedawca nie wystawia do takiego paragonu faktury i nie wysyła jej do KSeF.

  • Czy w 2027 r. będzie można wystawiać faktury uproszczone w KSeF?

Tak. Nadal będzie można wystawiać faktury uproszczone i wysyłać je do KSeF; w 2027 r. będzie można nadal wystawiać faktury uproszczone w formie ustrukturyzowanej.

  • Kiedy można wystawiać faktury uproszczone według ustawy o VAT?

Faktury uproszczone można wystawiać, jeżeli kwota należności ogółem nie przekracza 450 zł albo 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w tej walucie.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

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Źródło: INFORLEX
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