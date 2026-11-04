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Komisja Europejska bierze się za windfall tax. To nowy pomysł na walkę z drożyzną paliw w UE

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04 listopada 2026, 08:15
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Komisja Europejska windfall tax UE
Komisja Europejska bierze pod lupę windfall tax. To nowy pomysł na walkę z drożyzną paliw w UE
Shutterstock

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Komisja Europejska bierze pod lupę gigantyczne zyski firm naftowych i gazowych. Bruksela chce sprawdzić, czy ogólnounijny podatek od nadzwyczajnych dochodów (windfall tax) pomógłby w walce z wysokimi cenami energii. A co z polską daniną?

Komisja Europejska rozpoczęła właśnie formalną analizę dotyczącą wprowadzenia ogólnounijnego podatku od nadzwyczajnych zysków dla sektora naftowego i gazowego w odpowiedzi na gwałtowny wzrost cen energii. Inicjatywa ta – jak donosi Reuters – spotyka się prawdopodobnie z wyzwaniami prawnymi ze względu na trwające spory sądowe z koncernami w związku z poprzednim mechanizmem podatkowym z 2022 roku, tj. składką solidarnościową (solidarity contribution).

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Komisja Europejska bada możliwość wprowadzenia ogólnounijnego podatku od nadzwyczajnych zysków w odpowiedzi na wzrost cen energii

Temat redystrybucji miliardowych zysków wypracowanych przez koncerny paliwowo-gazowe wraca na wokandę w Brukseli ze zdwojoną siłą. Komisja Europejska podjęła pierwszy krok i zleciła formalne zbadanie wykonalności ogólnounijnego podatku windfall tax. Informację o uruchomieniu procedur i powołaniu dedykowanego zespołu potwierdził komisarz Wopke Hoekstra.

Dla rynków finansowych i gigantów paliwowych to jasny sygnał, że Bruksela szuka systemowych narzędzi do walki z drożyzną. Choć do powstania gotowego projektu rozporządzenia w tej sprawie jeszcze daleka droga, to sam fakt rozpoczęcia oficjalnych prac analitycznych budzi duże emocje.

Co to może oznaczać dla Polski, która już wprowadziła daninę od spółek paliwowych (windfall tax)?

Przypomnijmy, że Polska ma już własne doświadczenia i funkcjonujące przepisy obciążające nadzwyczajne zyski krajowych spółek paliwowych. Czy ewentualne nowe unijne prawo będzie musiało uwzględniać specyfikę rynków narodowych, w tym krajów takich jak Polska, które wprowadziły już własne rozwiązania? Czas pokaże.

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Jedno jest pewne, projektując nowe, ogólnoeuropejskie mechanizmy, Komisja Europejska musi bardzo uważać, o czym dobitnie przypominają doświadczenia z 2022 roku, gdy wprowadzono tzw. składkę solidarnościową (solidarity contribution). Tamta próba obciążenia zysków sektora naftowo-gazowego wywołała falę skarg prawnych ze strony gigantów energetycznych.

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Źródło: INFOR
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