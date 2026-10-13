MF: Podatek u źródła od osób fizycznych w 2027 r. będzie obsługiwany tylko w jednym urzędzie skarbowym

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 13 października 2026 r., że od 1 stycznia 2027 r. wszystkie sprawy dotyczące podatku u źródła (WHT) od zagranicznych osób fizycznych z całej Polski będzie prowadził jeden wyspecjalizowany organ: Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Płatnicy zyskają jednolitą obsługę i spójne rozstrzygnięcia. Zasady opodatkowania się nie zmienią. Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie od 2021 r. obsługuje WHT od zagranicznych osób prawnych.

Zmiana właściwości organów podatkowych opublikowana w Dzienniku Ustaw

W dniu 24 września 2026 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 21 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych. Nowe regulacje wejdą w życie 1 stycznia 2027 r.



Zmiana dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, który płatnicy pobierają od dochodów (przychodów) uzyskiwanych w Polsce przez nierezydentów, czyli osoby niemające w Polsce miejsca zamieszkania. Dotychczas tymi sprawami zajmowali się naczelnicy urzędów skarbowych wyznaczeni w poszczególnych województwach, a właściwość zależała od adresu siedziby płatnika. Od nowego roku obsługa zostanie skupiona w jednym miejscu.

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Kogo dotyczy zmiana

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że zmiana ta dotyczy przede wszystkim płatników, czyli przedsiębiorców i innych podmiotów, które wypłacają należności osobom fizycznym będącym nierezydentami i pobierają od nich podatek u źródła. Część z nich, w tym firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, od 1 stycznia 2027 r. będzie załatwiać te sprawy w innym urzędzie niż dotychczas.



Zmiana nie obejmuje rocznych rozliczeń PIT składanych przez osoby fizyczne. Przepisy wskazują jedynie, który urząd zajmuje się daną kategorią spraw, a zasady poboru i rozliczania WHT pozostają bez zmian.

Jakie sprawy przejmie Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie będzie właściwy m.in. w zakresie:

- obsługi deklaracji i informacji składanych przez płatników,

- czynności sprawdzających dotyczących WHT od zagranicznych osób fizycznych,

- postępowań podatkowych w sprawach stwierdzenia nadpłaty lub zwrotu podatku,

- wydawania opinii o stosowaniu preferencji.

Dlaczego jeden urząd na całą Polskę?

Jak wyjaśnia MF, centralizacja ma zapewnić jednolite stosowanie przepisów i spójne rozstrzygnięcia w całym kraju. Gdy sprawy trafiają do jednego wyspecjalizowanego urzędu, łatwiej budować wiedzę ekspercką, ujednolicać procedury i sprawniej prowadzić postępowania. Podatnicy i płatnicy zyskują większą przewidywalność decyzji i jasność co do tego, który organ jest właściwy w ich sprawie.



Celem centralizacji jest wyższa jakość obsługi i efektywniejsze działanie Krajowej Administracji Skarbowej. Wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na liczbę kontroli.

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Co muszą wiedzieć płatnicy

Ministerstwo Finansów wskazuje, że:

1) Nie trzeba składać dodatkowych wniosków ani zawiadomień, ponieważ zmiana właściwości nastąpi z mocy prawa.

2) Sprawy wszczęte i niezakończone przed 1 stycznia 2027 r. będą prowadzone na dotychczasowych zasadach.

3) Deklaracje i informacje nadal składa się dotychczasowymi kanałami kontaktu elektronicznego a większość spraw można załatwić elektronicznie, korespondencyjnie lub przez pełnomocnika.

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