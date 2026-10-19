REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Co trzeci nowy przedsiębiorca zakładał firmę na papierze. Od 1 listopada zrobi to już sam, bez urzędnika!

Co trzeci nowy przedsiębiorca zakładał firmę na papierze. Od 1 listopada zrobi to już sam, bez urzędnika!

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 października 2026, 15:02
Piotr Juszczyk
Piotr Juszczyk
Doradca podatkowy
oprac. Adam Kuchta
Co trzeci nowy przedsiębiorca zakładał firmę na papierze. Od 1 listopada zrobi to sam, bez urzędnika
Co trzeci nowy przedsiębiorca zakładał firmę na papierze. Od 1 listopada zrobi to sam, bez urzędnika
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Za nieco ponad 2 tygodnie, 1 listopada 2026 r., urzędy gmin przestaną przyjmować papierowe wnioski o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla wielu osób to większa zmiana, niż się wydaje. Jeszcze w 2024 r. co trzeci wniosek o wpis nowej firmy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) trafiał do urzędu na papierze. Przy ok. 289 tys. takich wniosków rocznie to blisko 100 tys. osób, które od listopada muszą przesiąść się do internetu i samodzielnie przejść przez formularz, w którym zapadają pierwsze decyzje o podatkach, ZUS i VAT.

Papier wciąż w co trzecim wniosku. Zmiany już na horyzoncie

Z danych systemu CEIDG, przytoczonych w uzasadnieniu nowelizacji przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, wynika, że w 2014 r. przez internet składano zaledwie 4 proc. wniosków o założenie firmy. Dziesięć lat później było to 66 proc. Postęp jest ogromny, ale oznacza też, że co trzeci przyszły przedsiębiorca wciąż wybierał wizytę w urzędzie. Według ministerstwa udział wniosków składanych online jest zbliżony w całym kraju, więc nie jest to problem wyłącznie małych gmin.

REKLAMA

REKLAMA

Podstawą zmiany jest ustawa z 13 marca 2026 r. nowelizująca ustawę o CEIDG. Od 1 listopada 2026 r. elektronicznie składa się wnioski o rozpoczęcie działalności. Pozostałe wnioski, czyli o zmianę wpisu, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie firmy, przejdą do sieci od 1 listopada 2028 r. To będzie trudniejszy etap. W 2024 r. aż 57 proc. wniosków o zakończenie działalności wciąż składano na papierze.

Urzędnik już nie pomoże, ale jest jeden wyjątek

Dotąd urzędnik gminy przyjmował papierowy formularz CEIDG-1 i przenosił go do systemu w postaci elektronicznej. Od listopada tej ścieżki nie będzie. Wniosek złożymy w serwisie biznes.gov.pl, w aplikacji mObywatel albo przez zewnętrzne serwisy. Podpiszemy go profilem zaufanym, podpisem osobistym z e-dowodu albo podpisem kwalifikowanym. Kto nie ma żadnego z tych narzędzi, powinien zacząć od profilu zaufanego, który najszybciej założyć przez bankowość elektroniczną. Wyjątek przewidziano tylko dla osób niepełnoletnich zakładających firmę. Ich wnioski gminy będą przyjmować na papierze do 31 października 2028 r.

Sam formularz nie jest trudny, a elektronizacja to dobry kierunek. U nas rejestrujemy działalności online od lat. Przyszły przedsiębiorca odpowiada na kilka pytań w prostym formularzu, cały proces zajmuje ok. 15 minut, a gotowy wniosek podpisuje profilem zaufanym. Usługa jest bezpłatna. Trzeba jednak pamiętać, że system CEIDG przyjmie każdy poprawny formalnie wniosek, także taki, który jest dla przedsiębiorcy po prostu niekorzystny. Dlatego rejestracji online nie traktowałbym jak tylko przejście formularza. To pierwsze decyzje biznesowe, a część z nich trudno potem odkręcić. Kilka minut klikania, skutki na cały rok

REKLAMA

Po pierwsze, forma opodatkowania. Można ją wskazać już we wniosku do CEIDG. Kto tego nie zrobi, ma czas do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód. Jeśli przegapi ten termin, do końca roku rozlicza się według skali podatkowej. Po drugie, ZUS. Nowy przedsiębiorca może przez pierwsze sześć pełnych miesięcy korzystać z ulgi na start, czyli płacić tylko składkę zdrowotną, a potem przez 24 miesiące opłacać preferencyjne składki społeczne. Ulga nie przysługuje jednak, jeśli w ostatnich 60 miesiącach prowadził działalność albo jeśli zamierza świadczyć dla byłego pracodawcy to, co robił u niego na etacie w tym lub poprzednim roku. Po trzecie, VAT. Zwolnienie podmiotowe obowiązuje do 240 tys. zł sprzedaży rocznie, ale kto zaczyna w trakcie roku, liczy limit proporcjonalnie do okresu prowadzenia sprzedaży. Przy jesiennym starcie to kwota kilkukrotnie niższa niż 240 tys. zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Przykład

Przykład: firma rozpoczyna sprzedaż 2 listopada 2026 r. Do końca roku zostaje 60 dni, więc jej limit zwolnienia z VAT wynosi 240 000 zł × 60 / 365, czyli ok. 39,5 tys. zł. Przy starcie 1 grudnia to już tylko ok. 20,4 tys. zł. Przekroczenie limitu oznacza utratę zwolnienia od transakcji, którą go przekroczono, i obowiązek rejestracji jako czynny podatnik VAT.

Nowe firmy w systemie KSeF. Uwaga na limit 10 tys. zł brutto

Osoby zakładające firmę jesienią powinny też pamiętać o Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Do końca 2026 r. przedsiębiorcy, u których miesięczna wartość faktur nie przekracza 10 tys. zł brutto, mogą wystawiać je poza systemem. Wystarczy jednak jeden miesiąc powyżej tej kwoty, by obowiązek zaczął działać od razu i na stałe. Od 1 stycznia 2027 r. KSeF obejmie także najmniejsze firmy.

Co zrobić przed rejestracją działalności? Potrzebny profil zaufany albo aplikacja mObywatel

Kto planuje założyć firmę w najbliższych tygodniach, powinien najpierw założyć profil zaufany albo aplikację mObywatel, a dopiero potem siadać do formularza. Przed wysłaniem wniosku warto policzyć, która forma opodatkowania się opłaca, sprawdzić prawo do ulgi na start i oszacować sprzedaż do końca roku pod kątem limitu VAT. Kto mimo wszystko chce jeszcze złożyć wniosek papierowy, ma na to w praktyce czas do piątku 30 października, bo 31 października wypada w sobotę.

Zobacz również:
Powiązane
Emerytury w 2027 r. Rząd podjął ważną decyzję, która zapadła zaraz po braku porozumienia w RDS
Emerytury w 2027 r. Rząd podjął ważną decyzję, która zapadła zaraz po braku porozumienia w RDS
Bon 2500 zł dla seniorów już wchodzi w życie. Kto dostanie pieniądze na opiekę w pierwszej kolejności?
Bon 2500 zł dla seniorów już wchodzi w życie. Kto dostanie pieniądze na opiekę w pierwszej kolejności?
Ważne zmiany w dowodach osobistych od grudnia 2026 roku. Seniorzy i rodzice zyskają najwięcej
Ważne zmiany w dowodach osobistych od grudnia 2026 roku. Seniorzy i rodzice zyskają najwięcej
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
INFORLEX Studio LIVE – cykl BEZPŁATNYCH spotkań online
19 paź 2026

Dołącz do INFORLEX Studio LIVE. 4 dni pełne wiedzy. Eksperci i praktyczna wiedza za darmo. Zmiany podatkowe 2027, JPK, mobbing i dyskryminacja, transparentność wynagrodzeń oraz nowa klasyfikacja budżetowa – to tylko część tematów, które zostaną poruszone podczas bezpłatnego cyklu spotkań online INFORLEX Studio LIVE.
KSeF „zapewnia autentyczność pochodzenia” także fałszywych faktur. Co może zrobić podatnik lub biuro rachunkowe, gdy ściągnie z KSeF taką fakturę?
19 paź 2026

Co mają robić podatnicy i biura rachunkowe, gdy ściągną z KSeF ustawowo „autentyczną” fakturę, która poświadcza nieprawdę? Są co najmniej dwie „szkoły” postępowania – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Koszmar klientów Zondacrypto. Ministerstwo Finansów wydało jasny komunikat w sprawie podatków
19 paź 2026

To dramatyczne wiadomości dla tysięcy Polaków, którzy utknęli na giełdzie kryptowalut Zondacrypto. Ministerstwo Finansów w oficjalnym stanowisku rozwiało wszelkie wątpliwości dotyczące rozliczenia podatkowego. Okazuje się, że fiskus może zażądać 19-procentowego podatku nawet od osób, które nie odzyskały z platformy ani grosza. Decydujący jest jeden szczegół, o którym wielu inwestorów nie miało pojęcia.
Puste faktury i śledztwa warte miliardy. Nowe dane KAS
19 paź 2026

Puste faktury nie służą już wyłącznie do oszustw podatkowych. Coraz częściej celem jest udokumentowanie fikcyjnego wykorzystania środków publicznych, w tym dotacji – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

REKLAMA

KSeF a korekta danych nieliczbowych faktury. Problem większy niż sam błąd?
17 paź 2026

Paradoksalnie wiele problemów ujawnionych po wdrożeniu KSeF nie dotyczy dziś kluczowych elementów transakcji (kwot sprzedaży, asortymentu). Dotyczy danych, które przez lata traktowano jako drugorzędne lub do poprawienia przez nabywcę notą korygującą. W środowisku faktur ustrukturyzowanych takie elementy jak brak PO zamówienia, zły Incoterms, nieprawidłowy termin płatności, informacja o „odwrotnym obciążeniu”, czy brak przeliczonego VAT w PLN na samej fakturze stają się jednak częścią danych przetwarzanych automatycznie przez systemy podatników, kontrahentów i administracji skarbowej. W konsekwencji nawet przy całkowicie prawidłowych wartościach sprzedaży może pojawić się potrzeba wystawienia faktury korygującej.
Ważne zmiany dla kupujących. Koniec z podatkiem od drobnych zakupów
19 paź 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową nowelizację przepisów podatkowych, która przynosi rewolucyjne zmiany dla milionów Polaków. Zmiany dotkną zarówno osoby kupujące rzeczy z drugiej ręki, jak i wszystkich turystów oraz podmioty świadczące usługi zakwaterowania. Nowy limit zwolnienia z podatku PCC zacznie obowiązywać jeszcze w tym roku, natomiast rewolucja w opłatach lokalnych wejdzie w życie od 1 stycznia 2027 roku.
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową ustawę. Od 2027 roku zapłacimy więcej za noclegi, ale rewolucja dotyczy czegoś innego
19 paź 2026

Kancelaria Prezydenta poinformowała o podpisaniu kluczowych zmian w przepisach, które bezpośrednio uderzą w kieszenie osób podróżujących po Polsce. Nowelizacja drastycznie podnosi maksymalne stawki opłat doliczanych do rachunków za noclegi w hotelach, pensjonatach czy kwaterach prywatnych. Co kluczowe, rząd zdecydował się na całkowite zniesienie dotychczasowego, restrykcyjnego wymogu, który do tej pory blokował wielu gminom możliwość pobierania tych pieniędzy. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2027 roku, a zyskają na nich przedsiębiorcy, którzy wezmą na siebie nowy obowiązek. Nie wszyscy jednak będą musieli płacić.
Rząd idzie na wojnę z wyciekami danych Polaków. Te firmy czekają teraz masowe kontrole i milionowe kary
16 paź 2026

Ministerstwo Cyfryzacji zmienia strategię i wprowadza bezkompromisowe przepisy w odpowiedzi na kolejne cyberataki w Polsce. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział nie tylko drastyczne kary finansowe dla podmiotów, które zaniedbały procedury, ale także nową, bolesną dla wizerunku firm metodę dyscyplinowania. Na celowniku urzędników znalazły się przede wszystkim podmioty przetwarzające jeden konkretny rodzaj wrażliwych informacji. Oto co dokładnie czeka przedsiębiorców i jakie nowe prawa zyskają obywatele.

REKLAMA

Kolejny wyrok korzystny dla pracowników. Koszty zakwaterowania nie stanowią przychodu, pracodawca nie musi pobierać podatku [NSA]
18 paź 2026

Czy każde świadczenie, które pracownik uzyskuje od pracodawcy stanowi przychód i trzeba je opodatkować? Odpowiedź na to pytanie wciąż dzieli podatników i organy podatkowe. Również sądy nie są w tym zakresie jednomyślne, jednak NSA pozostaje w wydawanych wyrokach konsekwentny. Potwierdza to jedno z najnowszych orzeczeń.
Polska ma kilka lat przewagi nad resztą świata. KSeF to rewolucja, której zachodnie firmy mogą nam zazdrościć
15 paź 2026

Podczas gdy polscy przedsiębiorcy narzekają na Krajowy System e-Faktur, globalny rynek patrzy na nas z podziwem. W Niemczech czy USA działy finansowe wciąż toną w manualnym przepisywaniu PDF-ów, a Unia Europejska wprowadzi wspólny standard dopiero za kilka lat. Polskie firmy zyskały unikalną szansę na całkowitą automatyzację biznesu – pod jednym warunkiem: muszą przestać traktować KSeF wyłącznie jako kolejny obowiązek wobec fiskusa.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA