REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Koniec z drożyzną i absurdalnym podatkiem? Szykują się wielkie zmiany w sklepach z e-papierosami

Koniec z drożyzną i absurdalnym podatkiem? Szykują się wielkie zmiany w sklepach z e-papierosami

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 października 2026, 10:08
oprac. Adam Kuchta
e-papierosy
Koniec z drożyzną i absurdalnym podatkiem? Szykują się wielkie zmiany w sklepach z e-papierosami
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Legalny rynek e-papierosów w Polsce niemal przestał istnieć, a ponad połowa sprzedaży przeniosła się do szarej strefy. Wszystko przez kontrowersyjną, 40-złotową akcyzę, która zamiast zasilić budżet, sparaliżowała uczciwych przedsiębiorców. Parlament przyjął już jednak nowelizację przepisów ratującą branżę – teraz losy cen i dostępności popularnych urządzeń zależą wyłącznie od decyzji prezydenta.

Prohibicyjny podatek zepchnął branżę do podziemia

Nawet 58 proc. polskiego rynku e-papierosów może znajdować się w szarej strefie. Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców do rozwoju nielegalnej sprzedaży przyczyniły się m.in. obowiązujące przepisy akcyzowe, w tym 40-złotowa akcyza od wymiennych wkładów.

REKLAMA

REKLAMA

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym ma znieść tę opłatę i ograniczyć unikanie podatków poprzez sprzedaż e-papierosów na części. Przedsiębiorcy przekonują, że zmiany pozwolą zwiększyć legalną sprzedaż i zapewnić firmom równe warunki konkurencji. Apelują do prezydenta o podpisanie ustawy.

Koniec z 40 zł za wkład do e-papierosów. Co przyniesie nowa ustawa?

Uchwalona we wrześniu nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, przygotowana przez Ministerstwo Finansów (projekt UD363), przewiduje zniesienie 40-złotowej akcyzy na wymienne wkłady do e-papierosów. Jednocześnie akcyzą mają zostać objęte urządzenia zasilająco-sterujące, także te bez grzałki, które dotychczas mogły być sprzedawane bez akcyzy. Stawka podatku na urządzenia do waporyzacji i zestawy ich części ma wzrosnąć z 40 do 50 zł za sztukę, a na płyny do e-papierosów – z 1,44 zł za mililitr w 2026 roku do 2,20 zł od 1 stycznia 2027 roku, zamiast wcześniej planowanych 1,80 zł. „Kluczowe jest zniesienie 40-złotowej akcyzy na wymienne wkłady” – podkreśla Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

REKLAMA

Według danych Centrum Monitorowania Rynku od września do grudnia 2025 roku sprzedaż detaliczna wybranych kategorii e-papierosów spadła o 90–99 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W lipcu 2025 roku weszły w życie przepisy rozszerzające akcyzę na urządzenia do waporyzacji i zestawy ich części. Opodatkowaniem objęto także określone wyroby wykorzystywane w papierosach elektronicznych, w tym wymienne wkłady. Kolejna zmiana nastąpiła na początku 2026 roku, kiedy stawka akcyzy na płyny do e-papierosów wzrosła z 0,96 zł do 1,44 zł za mililitr.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Wprowadzono absolutnie prohibicyjną stawkę za wkład w wysokości 40 zł, która praktycznie zlikwidowała legalny rynek e-papierosów. Dokładnie 58 proc. rynku to są nielegalne wyroby, sprzedawane w ten sposób, że oddzielnie sprzedaje się różnego rodzaju akcesoria i wkłady do e-papierosów, dzięki czemu nie płaci się żadnych podatków” – wskazuje prezes ZPP. „Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz koncerny tytoniowe chcą uczciwie działać na tym rynku i mieć zasady równej konkurencji. Trudno jest działać na rynku, na którym jedni chcą płacić podatki i działają legalnie, a drudzy działają nielegalnie i nie płacą żadnych podatków. Wtedy konkurowanie jest niemożliwe.”

Zobacz również:

Zalew taniego sprzętu z Chin pod lupą polskiej skarbówki

Na polski rynek trafiają także e-papierosy sprowadzane spoza Unii Europejskiej, w tym produkty sprzedawane z naruszeniem przepisów podatkowych. Według Krajowej Administracji Skarbowej w pierwszej połowie 2026 roku przeprowadzono ponad 1,2 tys. kontroli dotyczących obrotu e-papierosami i płynami do ich napełniania. Zabezpieczono 424,4 tys. e-papierosów i ponad 6,7 mln ml płynów.

„Na pewno nowe przepisy będą dużo bardziej skuteczne niż te obecne. Generalnie z tymi chińskimi e-papierosami, które są tutaj masowo sprowadzane, nikt w Europie sobie do końca nie poradził, natomiast można to znacząco ograniczyć” – ocenia Cezary Kaźmierczak.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Biznes apeluje do prezydenta. Kiedy wejdą nowe stawki?

Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia ustawy, ale przedsiębiorcy będą mieli trzy miesiące na dostosowanie się do zmienionych zasad. Wyjątkiem jest podwyższona stawka akcyzy na płyny do e-papierosów, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.

Nowelizację przyjęły Sejm i Senat, a ustawa trafiła do podpisu prezydenta. W sejmowym głosowaniu przeciwko zmianom opowiedziało się tylko 21 posłów. Nowe przepisy popierają organizacje przedsiębiorców, które liczą na ograniczenie nielegalnego handlu e-papierosami i wyrównanie warunków konkurencji na rynku.

„Tę ustawę popierają wszystkie duże organizacje pracodawców i wszystkie firmy działające legalnie, które sprzedają e-papierosy. Dlatego apelujemy do pana prezydenta, żeby podpisał tę ustawę, bo to jest w interesie i państwa, i w interesie legalnie działających podmiotów” – podkreśla Cezary Kaźmierczak.

Źródło: Newseria

Powiązane
Nowy bon 2500 zł dla seniorów wchodzi już w życie. Wiemy, kto otrzyma pieniądze na opiekę w pierwszej kolejności
Nowy bon 2500 zł dla seniorów wchodzi już w życie. Wiemy, kto otrzyma pieniądze na opiekę w pierwszej kolejności
Przelew z konta osobistego na wspólne konto małżonków. Skarbówka mówi wprost o podatku od darowizn
Przelew z konta osobistego na wspólne konto małżonków. Skarbówka mówi wprost o podatku od darowizn
Wysokość emerytur i rent w 2027 r. Rząd podjął decyzję, która zapadła tuż po braku porozumienia w RDS
Wysokość emerytur i rent w 2027 r. Rząd podjął decyzję, która zapadła tuż po braku porozumienia w RDS
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Koniec z drożyzną i absurdalnym podatkiem? Szykują się wielkie zmiany w sklepach z e-papierosami
14 paź 2026

Legalny rynek e-papierosów w Polsce niemal przestał istnieć, a ponad połowa sprzedaży przeniosła się do szarej strefy. Wszystko przez kontrowersyjną, 40-złotową akcyzę, która zamiast zasilić budżet, sparaliżowała uczciwych przedsiębiorców. Parlament przyjął już jednak nowelizację przepisów ratującą branżę – teraz losy cen i dostępności popularnych urządzeń zależą wyłącznie od decyzji prezydenta.
Co trzeci nowy przedsiębiorca zakładał firmę na papierze. Od 1 listopada zrobi to sam, bez urzędnika
14 paź 2026

Za nieco ponad 2 tygodnie, 1 listopada 2026 r., urzędy gmin przestaną przyjmować papierowe wnioski o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla wielu osób to większa zmiana, niż się wydaje. Jeszcze w 2024 r. co trzeci wniosek o wpis nowej firmy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) trafiał do urzędu na papierze. Przy ok. 289 tys. takich wniosków rocznie to blisko 100 tys. osób, które od listopada muszą przesiąść się do internetu i samodzielnie przejść przez formularz, w którym zapadają pierwsze decyzje o podatkach, ZUS i VAT.
Prof. Modzelewski: Polskie prawo obrzydza podatnikom wystawianie faktur VAT. Surowe sankcje za błędy w fakturowaniu – obroty bez faktury karane dużo łagodniej
13 paź 2026

Od co najmniej pięciu lat nasz ustawodawca postanowił obrzydzać fakturowanie a nawet dyskryminować podmioty wystawiające i otrzymujące te dokumenty. Kary za błędy w wystawianiu i posługiwaniu się fakturami VAT są drakońskie, a obroty bez faktury są karane dużo łagodniej. Największym zamachem na system fakturowania jest oczywiście KSeF – pisze profesor Witold Modzelewski.
Dofinansowanie firmy - kiedy jest szansą a kiedy zwiększa ryzyko biznesowe? Najważniejsze, by inwestycja tak finansowana miała sens
13 paź 2026

Dofinansowanie może pomóc firmie przyspieszyć rozwój, sfinansować inwestycję albo wejść na rynek, na który wcześniej nie było jej stać. Może też jednak stworzyć złudzenie, że przedsiębiorstwo może pozwolić sobie na wydatek, na który w rzeczywistości nie jest jeszcze gotowe. Samo pozyskanie pieniędzy nie oznacza bowiem, że projekt jest opłacalny. Z perspektywy finansowej ważniejsze od pytania „ile możemy dostać?” jest pytanie: co wydarzy się z firmą, jeśli te pieniądze rzeczywiście dostaniemy i zaczniemy je wydawać?

REKLAMA

MF: Podatek u źródła od osób fizycznych w 2027 r. będzie obsługiwany tylko w jednym urzędzie skarbowym
13 paź 2026

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 13 października 2026 r., że od 1 stycznia 2027 r. wszystkie sprawy dotyczące podatku u źródła (WHT) od zagranicznych osób fizycznych z całej Polski będzie prowadził jeden wyspecjalizowany organ: Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Płatnicy zyskają jednolitą obsługę i spójne rozstrzygnięcia. Zasady opodatkowania się nie zmienią. Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie od 2021 r. obsługuje WHT od zagranicznych osób prawnych.
e-Doręczenia 2026 – od 1 października obowiązek objął tych przedsiębiorców. Założenie i aktywacja skrzynki to nie wszystko
13 paź 2026

e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Pozwalają na bezpieczne przesyłanie korespondencji, a doręczenie za pośrednictwem tego systemu wywołuje określone skutki prawne. Dla przedsiębiorców najważniejsze jest nie tylko samo posiadanie adresu do e-Doręczeń, ale również aktywowanie skrzynki i jej regularne monitorowanie. Od 1 października 2026 r, obowiązek ten objął kolejną grupę przedsiębiorców.
Komisja Europejska bierze pod lupę windfall tax. To nowy pomysł na walkę z drożyzną paliw w UE
13 paź 2026

Komisja Europejska bierze pod lupę gigantyczne zyski firm naftowych i gazowych. Bruksela chce sprawdzić, czy ogólnounijny podatek od nadzwyczajnych dochodów (windfall tax) pomógłby w walce z wysokimi cenami energii. A co z polską daniną?
Koniec z pilnowaniem klasy gleby przy ubezpieczeniu upraw. Rolnicy zyskają potężne dopłaty
12 paź 2026

Przełomowe zmiany w prawie upraszczają formalności i podnoszą limity stawek objętych pełnym wsparciem rządu. Część producentów zapłaci za ochronę upraw znacznie mniej niż dotychczas. Zobacz, jakie nowe rośliny dołączyły do listy i jak teraz będzie wyliczane Twoje odszkodowanie.

REKLAMA

Motocyklista może ująć w kosztach zakup kurtki, butów, rękawic i kasku [interpretacja KIS]
10 paź 2026

Gdzie przebiega granica pomiędzy wydatkami osobistymi przedsiębiorców, a wydatkami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą? Na to pytanie nie ma uniwersalnej odpowiedzi, bo każda działalność gospodarcza jest inna i ma inny cel. To sprawia, że podatnicy mają wątpliwości i często pytają Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Paragony z NIP do 450 zł w 2027 roku. Czy nadal będą uznawane za faktury?
10 paź 2026

Czy w 2027 r. paragony z NIP nabywcy na kwoty do 450 zł nadal będą zastępować faktury?
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA