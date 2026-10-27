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Rewolucja w VAT i koniec kas fiskalnych. MF szykuje darmową aplikację i automatyczne rozliczenia

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27 października 2026, 17:33
Adam Kuchta
Adam Kuchta
vat kasa fiskalna Minister finansów Andrzej Domański podatki
Rewolucja w VAT i koniec drogich kas fiskalnych. Ministerstwo szykuje darmową aplikację dla firm i automatyczne rozliczenia
Shutterstock

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Szykuje się gigantyczny przewrót w rozliczeniach podatkowych, który dotknie tysiące polskich przedsiębiorców. Resort finansów w ramach pakietu „Deregulacja 2.0” i projektu ustawy nr UD473 planuje wprowadzenie e-VAT-u, czyli automatycznego wypełniania deklaracji JPK_VAT przez fiskusa, oraz KeKR – darmowej aplikacji ministerstwa zastępującej tradycyjne kasy rejestrujące. Zmiany mają przynieść koniec z biurokracją i ogromne oszczędności, ale wymuszą też skrócenie terminów wystawiania faktur oraz wymianę starych urządzeń.

Polscy przedsiębiorcy muszą przygotować się na prawdziwe trzęsienie ziemi w podatkach. Resort finansów właśnie odsłonił karty i szykuje rewolucję o kryptonimie Deregulacja 2.0. Nowy projekt ustawy UD473 całkowicie zmieni to, jak rozliczamy podatek od towarów i usług. Zmiany mają uderzyć w biurokrację, ale dla wielu firm będą oznaczać konieczność dostosowania się do zupełnie nowych reguł gry. Wiemy już, co dokładnie planuje ministerstwo.

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„Postępująca elektronizacja rozliczeń w VAT, zarówno w UE, jak i w Polsce, pozwala na wprowadzenie kompleksowej digitalizacji rozliczeń w VAT. Digitalizacja z jednej strony przyczyni się do uszczelnienia poboru VAT, z drugiej uprości podatnikom rozliczanie tego podatku, ograniczając obowiązki biurokratyczne. Celem projektu jest wprowadzenie automatycznego rozliczenia podatku VAT, dalej zwanego: „e-VAT”, oraz elektronizacja sprzedaży detalicznej poprzez wprowadzenie bezpłatnego narzędzia do prowadzenia ewidencji tej sprzedaży, dalej zwanego: „KeKR”. Projekt jest realizowany w ramach pakietu „przyjazna administracja skarbowa i pewność prawa podatkowego” i ma charakter priorytetowy” – pisze ustawodawca we wprowadzeniu do projektu. Co dokładnie ma się zmienić? Oto wyjaśnienia zawarte w projekcie.

Automatyczny e-VAT jak e-PIT. Twój JPK_VAT wypełni urząd, ale bez Twojej wyraźnej zgody system nie wyśle deklaracji

Projekt zakłada możliwość otrzymania przez podatnika, za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym, wstępnie wypełnionego JPK_VAT wraz z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K). Podatnik po zalogowaniu oraz wyrażeniu akceptacji w zakresie przygotowania wstępnego rozliczenia VAT przez administrację skarbową będzie miał dostęp do proponowanego rozliczenia VAT online, na dowolnym urządzeniu, 24/7, zarówno z poziomu strony internetowej podatki.gov.pl – analogicznie do e-PIT, jak i poprzez aplikację mobilną. System e-Urząd Skarbowy udostępnia już e-usługi dla osób fizycznych, organizacji i organów państwa. Analiza potrzeb i możliwości dalszego rozwoju katalogu e-usług wskazuje, że istotne korzyści społeczne i organizacyjne mogą zostać osiągnięte poprzez rozszerzenie modelu wstępnie wypełnianych rozliczeń także w zakresie podatku od towarów i usług.

Zmiana oznacza wsparcie administracji skarbowej dla podatnika w procesie przygotowania rozliczenia poprzez automatyczne wypełnianie części udostępnianej ewidencji, a w konsekwencji również deklaracji. Uwzględniając, że nie wszystkie dane wymagane do rozliczenia VAT są w posiadaniu administracji skarbowej, po stronie podatnika pozostanie weryfikacja oraz uzupełnienie prezentowanych informacji.

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Wysłanie e-VAT do urzędu skarbowego będzie wymagało akceptacji podatnika – nie przewiduje się automatycznej akceptacji rozliczenia z upływem terminu. Przesłanie e-VAT będzie oznaczać, że podatnik skutecznie złożył rozliczenie JPK_VAT wraz z deklaracją. „Przygotowanie wstępnego rozliczenia przez administrację skarbową ma charakter wyłącznie pomocniczy dla podatnika i nie wywołuje skutków prawnych bez jego aktywnego działania, tj. m.in. akceptacji” – podkreśla ustawodawca.

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Wiemy, od kiedy ruszy e-VAT i kto skorzysta jako pierwszy. Skarbówka ma ambitny plan i chce objąć systemem 80 proc. podatników

Przygotowanie e-VAT-u będzie opierać się na integracji danych i procesów, które są w posiadaniu KAS. Ministerstwo Finansów zakłada stopniowe wprowadzenie rozwiązania dla konkretnych grup podatników począwszy od IV kwartału 2029 r. Jednocześnie po wprowadzeniu rozwiązania w pierwszej fazie, e-VAT będzie rozwijany poprzez dołączanie kolejnych modułów i systemów, z których będą pobierane dane do przygotowania wstępnego rozliczenia VAT. Dążeniem jest przygotowanie wstępnego rozliczenia VAT, które w jak największym stopniu uwzględni kompletne dane potrzebne do rozliczenia – tak aby ograniczać udział podatnika w wypełnianiu JPK_VAT (w początkowej fazie taki udział podatnika będzie musiał być zapewne największy).

„Zakładamy, że w pierwszym roku wprowadzenia dla wybranych podatników wstępnego JPK_VAT (IV kwartał 2029 r.) skorzysta z niego nie więcej niż 5% podatników, tj. do ok. 100 tys. podmiotów. Docelowo zakładamy, że po wdrożeniu raportowania detalicznego wyłącznie za pomocą kas online będzie z tej opcji korzystać do ok. 80% ogółu podatników (w 2035 r.)” – pisze ustawodawca.

Unijna rewolucja w fakturowaniu. Nowe przepisy wymuszą skrócenie terminów na wystawienie faktur przez przedsiębiorców

Wprowadzenie e-VAT-u wymusi również inne zmiany na gruncie ustawy o VAT zmierzające do umożliwienia przygotowania wstępnego rozliczenia VAT i polegające na konieczności dostosowania obowiązujących przepisów do nowego rozwiązania. Chodzi m.in. o zmiany dotyczące terminów na wystawianie faktur. Uwzględniając, że udostępnienie wstępnego rozliczenia musi nastąpić odpowiednio wcześniej przed terminem składania JPK_VAT wraz z deklaracją, przewiduje się skrócenie terminów na wystawianie faktur. Umożliwi to odpowiednie zakwalifikowanie faktury do wymaganego okresu rozliczeniowego. Zmiana w tym zakresie kierunkowo pozostaje również zgodna z rozwiązaniami przewidzianymi w dyrektywie Rady (UE) 2025/516 z dnia 11 marca 2025 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących VAT w epoce cyfrowej.

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Ministerstwo Finansów stwierdza, że „proponowane zmiany mogą również wspierać poprawę efektywności poboru podatków, zwiększać transparentność rozliczeń i budować relacje między administracją skarbową a podatnikami oparte na łatwiejszej formie komunikacji. Proponowane rozwiązania zwiększają dostępność, przejrzystość i użyteczność cyfrowych usług publicznych.

Koniec z drogą pamięcią fiskalną. Narzędzie KeKR od KAS pozwoli na darmowe wystawianie paragonów i cyfrowy e-paragon na żądanie klienta

Zdaniem ustawodawcy: „Postępująca elektronizacja rozliczeń VAT, w tym opracowanie technologii do wystawiania, przesyłania i odbierania e-faktur (System KSeF), pozwala na zainicjowanie procesu przygotowania i wdrożenia podobnego rozwiązania w zakresie rozliczeń transakcji detalicznych. Przesyłanie do Szefa KAS pełnych danych cyfrowych dokumentujących transakcje B2C, tj.: danych ze sprzedaży detalicznej z kas online oraz z nowego narzędzia KeKR, pozwoli na przygotowanie wstępnego rozliczenia podatku VAT, tj. e-VAT.”

Zaproponowanie nowych regulacji w zakresie KeKR zapewni możliwość prowadzenia ewidencji sprzedaży detalicznej przez większość podatników, tak aby zasady prowadzenia działalności w Polsce były konkurencyjne, a obowiązki podatkowe proporcjonalne. Bezpłatne narzędzie KeKR przyczyni się do upowszechnienia procesu fiskalizacji i rozwoju elektronizacji rozliczeń. Działanie ma na celu również uszczelnienie podatku VAT i podatków dochodowych (usprawnienie procesu ewidencji dla potrzeb VAT będzie też miało wpływ na usprawnienie prowadzenia ewidencji w PIT i CIT).

Proponowane rozwiązanie KeKR będzie polegać na:

  • stworzeniu możliwości przygotowania paragonów fiskalnych przy wykorzystaniu do tego dedykowanej i udostępnionej przez KAS aplikacji, jako darmowego narzędzia do wystawiania paragonów fiskalnych,
  • po wystawieniu paragonu fiskalnego w KeKR podatnik będzie zobowiązany przekazać ten paragon klientowi w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, zasadą pozostanie wydanie klientowi paragonu fiskalnego w postaci papierowej, obok możliwości wystawienia e-paragonu fiskalnego (wystawienie e-paragonu będzie odbywało się na żądanie klienta, nie jak dotychczas w zależności od „oferty” podatnika),
  • KeKR będzie gromadził i przechowywał paragony fiskalne podatników, a także przygotowywał raporty fiskalne dobowe i miesięczne, które są niezbędne do rozliczenia podatku VAT. Podatnik korzystający z KeKRa nie będzie już zatem musiał samodzielnie przechowywać tych danych „u siebie”, co niewątpliwie niesie dla niego oszczędności w stosunku do obecnie używanych przez niego urządzeń fiskalnych, np. w fizycznej kasie fiskalnej po zapełnieniu pamięci fiskalnej należy wymienić tę pamięć lub nabyć nowe urządzenie,
  • KeKR pozwoli również na prowadzenie ewidencji zwrotów i oczywistych omyłek powstałych podczas rejestrowania sprzedaży detalicznej.

Rząd sfinansuje zakup drukarek? Obowiązkowa wymiana kas starego typu i nowa ulga dla podatników w projekcie UD473

Projekt zakłada modernizację systemu kas rejestrujących. Z wprowadzeniem KeKR wiąże się również:

  1. wprowadzenie ulgi na zakup drukarki do wydrukowania paragonu wystawionego przy użyciu KeKR, aby podatnik miał możliwość wydrukowania i przekazania klientowi paragonu fiskalnego w postaci papierowej,
  2. wymiana kas „starego typu” na kasy z funkcją przesyłania danych do Szefa KAS,
  3. wprowadzenie e-paragonu na żądanie klienta – klient będzie żądał wydania e-paragonu, a sprzedawca będzie obowiązany to żądanie zrealizować, w przeciwieństwie do obecnych rozwiązań, kiedy to e-paragon jest wydawany przez podatnika w uzgodnieniu z klientem, co w praktyce oznacza co do zasady konieczność przystąpienia do programu lojalnościowego każdego sprzedawcy.
Podstawa prawna

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Numer projektu: UD473. Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM: MFiG. Planowany termin przyjęcia projektu przez RM: IV kwartał 2026 r.

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Źródło: INFOR
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