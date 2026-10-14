REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Nastroje księgowych w 2026 roku. INK - pierwszy rynkowy wskaźnik kondycji polskiej branży księgowej

Nastroje księgowych w 2026 roku. INK - pierwszy rynkowy wskaźnik kondycji polskiej branży księgowej

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 października 2026, 13:45
e-file sp. z o.o.
e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji, które upraszczają rozliczenia, księgowość i kontakty z urzędami
INK - Indeks Nastrojów Księgowych 2026
Nastroje księgowych w 2026 roku. INK - pierwszy rynkowy wskaźnik kondycji polskiej branży księgowej
Materiały prasowe

REKLAMA

REKLAMA

Coraz większe wymogi sprawozdawcze, nadchodzące wdrożenia struktur JPK_CIT oraz utrzymujący się deficyt kadr wyznaczają aktualne tło operacyjne w polskiej księgowości. Zaprezentowany podczas konferencji „Cyfrowy Księgowy 3.0” syntetyczny Indeks Nastrojów Księgowych (INK) – opracowany przez firmę e-file we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (SKwP) – wyniósł 38,3 pkt w 100-punktowej skali. Ogłoszony po raz pierwszy wskaźnik stanowi ustrukturyzowany punkt odniesienia dla oceny kondycji sektora finansowo-księgowego.

Premiera Indeksu Nastrojów Księgowych (INK)

Indeks Nastrojów Księgowych (INK) został zaprojektowany jako cykliczne narzędzie analityczne do badania nastrojów oraz dojrzałości procesowej w polskiej księgowości. Inicjatywa firmy e-file (dostawcy rozwiązań: e-pity, fillup i fillup k24), realizowana we współpracy z ekspertami i organizacjami branżowymi, bazuje na metodologii zbliżonej do przemysłowych wskaźników PMI. Syntetyczna ocena opiera się na analizie pięciu filarów operacyjnych: perspektyw biznesowych, pracochłonności, finansów, technologii oraz dostępności kadr. Najwyżej ocenionym obszarem okazała się Gotowość technologiczna (64,6 pkt), a powyżej progu równowagi znalazł się również filar Finansów i Wynagrodzeń (53,5 pkt). Pozostałe filary wykazują wyraźną dekoniunkturę: Kondycja i perspektywy uzyskały 40,2 pkt, Pracochłonność 21,1 pkt, a najniższy wynik odnotowano w obszarze Dostępności kadr – zaledwie 11,9 pkt.

Oficjalny debiut wskaźnika na ogólnopolskiej konferencji „Cyfrowy Księgowy 3.0” wyznacza nowy standard w monitorowaniu wyzwań, z jakimi mierzą się działy finansowe oraz biura rachunkowe. Wynik 38,3 pkt, usytuowany poniżej neutralnego progu równowagi (50 pkt), odzwierciedla skumulowany wpływ zmian prawnych i organizacyjnych na codzienne funkcjonowanie zespołów księgowych.

Otrzymany wynik 38,3 punktów to racjonalny obraz wyzwań, z jakimi na co dzień mierzy się środowisko księgowych. Przeciążenie pracą wynikające ze stałej presji czasu i skomplikowania przepisów sprawia, że specjaliści ds. finansów niejednokrotnie przejmują role wsparcia technicznego i doradców procesowych dla swoich klientów. Pamiętajmy jednak, że profesjonalna księgowość to strategiczny partner w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a nie tylko obszar generujący koszty operacyjne – wskazuje Małgorzata Ilona Kamieniecka, Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

REKLAMA

REKLAMA

Od faktury do pełnego wglądu KAS. Nowy wymiar sprawozdawczości

Wniosek z dyskusji konferencyjnych wyznacza nowy kierunek dla procesów księgowych, w których dochodzi do wyraźnej zmiany priorytetów. Obawy o wyzwania techniczne ustępują miejsca przygotowaniom do dokładnej analizy danych podatkowych. Kluczowym zadaniem dla firm staje się obecnie usprawnienie wewnętrznego obiegu dokumentów oraz przygotowanie systemów do nowych wymogów sprawozdawczych.

Największym wyzwaniem regulacyjnym (wskazanym przez 82,4% księgowych) pozostaje dostosowanie i mapowanie planów kont oraz właściwe przypisanie znaczników podatkowych na potrzeby nowych struktur JPK_CIT i JPK_KR_PD.

Musimy wyraźnie rozgraniczyć rolę biznesu od zadań księgowości. Sama obsługa KSeF i pozyskanie dokumentu leży głównie po stronie przedsiębiorstwa. Prawdziwe problemy księgowych zaczynają się krok dalej – przy prawidłowym ewidencjonowaniu i kwalifikacji podatkowej. Wyzwania KSeF dotyczą m.in. ryzyka podwójnego fakturowania czy ustalenia właściwego momentu ujęcia transakcji. Dodatkowo nowe struktury, takie jak JPK_CIT czy JPK_KR_PD, weryfikują już nie tylko VAT, ale rzetelność rozliczeń podatku dochodowego. Księgowi mają świadomość, że większy zakres przesyłanych danych to szerszy obszar kontroli KAS, dlatego precyzja na etapie przygotowania plików jest dziś kluczowa – wyjaśnia Monika Piątkowska, doradca podatkowy w e-pity.

Prześwietlenie procesów: kluczem cyfrowy porządek, nie AI

Istotną przeciwwagą dla wyzwań regulacyjnych i kadrowych pozostaje filar: Gotowości technologicznej (64,7 pkt). W obliczu rosnącej skali obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorstwa i biura rachunkowe coraz mocniej stawiają na cyfryzację rutynowych operacji. Na czoło planowanych inwestycji technologicznych wysuwają się bezpośrednie integracje systemów fakturowych z oprogramowaniem finansowo-księgowym oraz standaryzacja kanałów wymiany dokumentów.

Z perspektywy praktyki księgowej kluczowym zadaniem pozostaje eliminacja chaosu informacyjnego oraz uporządkowanie komunikacji z klientami. Dzisiejszy rynek wymaga od nas cyfrowego porządku: zintegrowanych i stabilnych narzędzi, które automatycznie pobierają dane i standaryzują ich obieg. Tylko sprawna automatyzacja powtarzalnych czynności pozwala uwolnić zasoby czasowe, które księgowi mogą przeznaczyć na merytoryczną analizę finansową oraz doradztwo dla biznesu – podsumowuje Zuzanna Kwiatkowska, ekspertka księgowo-podatkowa fillup k24.

REKLAMA

O Indeksie INK (Indeks Nastrojów Księgowych)

Indeks Nastrojów Księgowych (INK) to syntetyczny wskaźnik koniunktury i sentymentu w polskiej branży finansowo-księgowej, opracowywany przez e-file, przy współpracy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP). Wskaźnik przyjmuje wartości od 0 do 100 pkt (gdzie 50 pkt oznacza punkt równowagi). Metodologia opiera się na analizie 5 kluczowych filarów operacyjnych na reprezentatywnej próbie N = 578 profesjonalistów z całej Polski.

INK 2026 = 38,3 pkt

filary INK:
Gotowość technologiczna: 64,6 pkt,
Finanse i wynagrodzenia: 53,5 pkt,
Kondycja i perspektywy: 40,2 pkt,
Pracochłonność: 21,1 pkt,
Dostępność kadr: 11,9 pkt.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Nastroje księgowych w 2026 roku. INK - pierwszy rynkowy wskaźnik kondycji polskiej branży księgowej
14 paź 2026

Coraz większe wymogi sprawozdawcze, nadchodzące wdrożenia struktur JPK_CIT oraz utrzymujący się deficyt kadr wyznaczają aktualne tło operacyjne w polskiej księgowości. Zaprezentowany podczas konferencji „Cyfrowy Księgowy 3.0” syntetyczny Indeks Nastrojów Księgowych (INK) – opracowany przez firmę e-file we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (SKwP) – wyniósł 38,3 pkt w 100-punktowej skali. Ogłoszony po raz pierwszy wskaźnik stanowi ustrukturyzowany punkt odniesienia dla oceny kondycji sektora finansowo-księgowego.
Rewolucja w VAT i koniec drogich kas fiskalnych. Ministerstwo szykuje darmową aplikację dla firm i automatyczne rozliczenia
14 paź 2026

Szykuje się gigantyczny przewrót w rozliczeniach podatkowych, który dotknie tysiące polskich przedsiębiorców. Resort finansów w ramach pakietu „Deregulacja 2.0” i projektu ustawy nr UD473 planuje wprowadzenie e-VAT-u, czyli automatycznego wypełniania deklaracji JPK_VAT przez fiskusa, oraz KeKR – darmowej aplikacji ministerstwa zastępującej tradycyjne kasy rejestrujące. Zmiany mają przynieść koniec z biurokracją i ogromne oszczędności, ale wymuszą też skrócenie terminów wystawiania faktur oraz wymianę starych urządzeń.
Koniec z drożyzną i absurdalnym podatkiem? Szykują się wielkie zmiany w sklepach z e-papierosami
14 paź 2026

Legalny rynek e-papierosów w Polsce niemal przestał istnieć, a ponad połowa sprzedaży przeniosła się do szarej strefy. Wszystko przez kontrowersyjną, 40-złotową akcyzę, która zamiast zasilić budżet, sparaliżowała uczciwych przedsiębiorców. Parlament przyjął już jednak nowelizację przepisów ratującą branżę – teraz losy cen i dostępności popularnych urządzeń zależą wyłącznie od decyzji prezydenta.
Co trzeci nowy przedsiębiorca zakładał firmę na papierze. Od 1 listopada zrobi to sam, bez urzędnika
14 paź 2026

Za nieco ponad 2 tygodnie, 1 listopada 2026 r., urzędy gmin przestaną przyjmować papierowe wnioski o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla wielu osób to większa zmiana, niż się wydaje. Jeszcze w 2024 r. co trzeci wniosek o wpis nowej firmy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) trafiał do urzędu na papierze. Przy ok. 289 tys. takich wniosków rocznie to blisko 100 tys. osób, które od listopada muszą przesiąść się do internetu i samodzielnie przejść przez formularz, w którym zapadają pierwsze decyzje o podatkach, ZUS i VAT.

REKLAMA

Prof. Modzelewski: Polskie prawo dyskryminuje podatników wystawiających faktury VAT. Surowe sankcje za błędy w fakturowaniu – transakcje bez faktury karane dużo łagodniej
14 paź 2026

Od co najmniej pięciu lat nasz ustawodawca postanowił obrzydzać fakturowanie a nawet dyskryminować podmioty wystawiające i otrzymujące te dokumenty. Kary za błędy w wystawianiu i posługiwaniu się fakturami VAT są drakońskie, a obroty bez faktury są karane dużo łagodniej. Największym zamachem na system fakturowania jest oczywiście KSeF – pisze profesor Witold Modzelewski.
Dofinansowanie firmy - kiedy jest szansą a kiedy zwiększa ryzyko biznesowe? Najważniejsze, by inwestycja tak finansowana miała sens
13 paź 2026

Dofinansowanie może pomóc firmie przyspieszyć rozwój, sfinansować inwestycję albo wejść na rynek, na który wcześniej nie było jej stać. Może też jednak stworzyć złudzenie, że przedsiębiorstwo może pozwolić sobie na wydatek, na który w rzeczywistości nie jest jeszcze gotowe. Samo pozyskanie pieniędzy nie oznacza bowiem, że projekt jest opłacalny. Z perspektywy finansowej ważniejsze od pytania „ile możemy dostać?” jest pytanie: co wydarzy się z firmą, jeśli te pieniądze rzeczywiście dostaniemy i zaczniemy je wydawać?
MF: Podatek u źródła od osób fizycznych w 2027 r. będzie obsługiwany tylko w jednym urzędzie skarbowym
14 paź 2026

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 13 października 2026 r., że od 1 stycznia 2027 r. wszystkie sprawy dotyczące podatku u źródła (WHT) od zagranicznych osób fizycznych z całej Polski będzie prowadził jeden wyspecjalizowany organ: Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Płatnicy zyskają jednolitą obsługę i spójne rozstrzygnięcia. Zasady opodatkowania się nie zmienią. Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie od 2021 r. obsługuje WHT od zagranicznych osób prawnych.
e-Doręczenia 2026 – od 1 października obowiązek objął tych przedsiębiorców. Założenie i aktywacja skrzynki to nie wszystko
13 paź 2026

e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Pozwalają na bezpieczne przesyłanie korespondencji, a doręczenie za pośrednictwem tego systemu wywołuje określone skutki prawne. Dla przedsiębiorców najważniejsze jest nie tylko samo posiadanie adresu do e-Doręczeń, ale również aktywowanie skrzynki i jej regularne monitorowanie. Od 1 października 2026 r, obowiązek ten objął kolejną grupę przedsiębiorców.

REKLAMA

Komisja Europejska bierze pod lupę windfall tax. To nowy pomysł na walkę z drożyzną paliw w UE
13 paź 2026

Komisja Europejska bierze pod lupę gigantyczne zyski firm naftowych i gazowych. Bruksela chce sprawdzić, czy ogólnounijny podatek od nadzwyczajnych dochodów (windfall tax) pomógłby w walce z wysokimi cenami energii. A co z polską daniną?
Koniec z pilnowaniem klasy gleby przy ubezpieczeniu upraw. Rolnicy zyskają potężne dopłaty
12 paź 2026

Przełomowe zmiany w prawie upraszczają formalności i podnoszą limity stawek objętych pełnym wsparciem rządu. Część producentów zapłaci za ochronę upraw znacznie mniej niż dotychczas. Zobacz, jakie nowe rośliny dołączyły do listy i jak teraz będzie wyliczane Twoje odszkodowanie.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA