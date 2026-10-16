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Rząd idzie na wojnę z wyciekami danych Polaków. Te firmy czekają teraz masowe kontrole i milionowe kary

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16 października 2026, 08:35
oprac. Adam Kuchta
Krzysztof Gawkowski, cyberbezpieczeństwo
Rząd idzie na wojnę z wyciekami danych Polaków. Te firmy czekają teraz masowe kontrole i milionowe kary
Shutterstock

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Ministerstwo Cyfryzacji zmienia strategię i wprowadza bezkompromisowe przepisy w odpowiedzi na kolejne cyberataki w Polsce. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział nie tylko drastyczne kary finansowe dla podmiotów, które zaniedbały procedury, ale także nową, bolesną dla wizerunku firm metodę dyscyplinowania. Na celowniku urzędników znalazły się przede wszystkim podmioty przetwarzające jeden konkretny rodzaj wrażliwych informacji. Oto co dokładnie czeka przedsiębiorców i jakie nowe prawa zyskają obywatele.

Rząd polski chce do wzmocnienia ochrony danych osobowych obywateli w związku z kolejnymi incydentami ich wycieków. Przyjęto już projekt ustawy o sprawiedliwym dostępie do danych i ich wykorzystywaniu, która implementuje unijne rozporządzenie Data Act. Powstanie również pakiet „Cyber Piątka”, skierowany głównie do firm masowo przetwarzających wrażliwe dane. Szef resortu cyfryzacji zapowiada również kontrole, a w przypadku naruszeń przepisów – wielomilionowe kary. „Wzmacniamy ochronę danych osobowych Polaków, ponieważ doskonale wiemy, jakie one mają wagę. Ktoś może nimi handlować, nielegalnie je sprzedawać albo w sposób nieuczciwy je wykorzystywać. Przyjęliśmy na rządzie Data Act, czyli prawo, które dotyczy zarządzania danymi w firmach, w taki sposób, żeby można było je przetwarzać bezpiecznie, ale i mądrze” – mówi Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji.

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Całkiem niedawno, czyli 13 października br. rząd przyjął projekt ustawy o sprawiedliwym dostępie do danych i ich wykorzystywaniu, która ma implementować unijny akt w sprawie danych (Data Act). Nowe przepisy zapewnią użytkownikom urządzeń podłączonych do internetu, takich jak sprzęt inteligentnego domu czy samochody, dostęp do danych generowanych podczas korzystania z nich.

Będą mogli również udostępniać je innym podmiotom, np. firmom świadczącym usługi naprawcze. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie odpowiadał za nadzór nad przestrzeganiem zasad, rozpatrywanie skarg i certyfikowanie podmiotów rozstrzygających spory.

Pakiet „Cyber Piątka” uderzy w konkretną branżę. Koniec z masowym zbieraniem danych bez twardych zabezpieczeń

„Przygotowujemy rozwiązania takie jak „Cyber Piątka” dla bezpieczeństwa cyfrowego, chociażby firm medycznych, które nie będą mogły przetwarzać za dużo danych bez odpowiedniego wzmocnienia cyberbezpieczeństwa” – wyjaśnia Krzysztof Gawkowski.

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Pakiet „Cyber Piątka” ma wzmocnić bezpieczeństwo danych obywateli i ograniczyć ryzyko ich niewłaściwego wykorzystania. Mowa o pięciu zmianach, które będą wprowadzać certyfikację firm przetwarzających dane medyczne, minimalne wymagania technologiczne, większą przejrzystość dla pacjentów, powiadomienia o zdarzeniach medycznych oraz nowe obowiązki dla podmiotów masowo przetwarzających dane.

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Zaskakująca broń resortu cyfryzacji. Ta nowa metoda zmusi prywatne zarządy do inwestycji w bezpieczeństwo

„Robimy też coś wyjątkowego. Namawiamy firmy do tego, żeby inwestowały w cyberbezpieczeństwo. Zmieniamy doktrynę. Będziemy ujawniać te, które nie inwestują w cyberbezpieczeństwo, ponieważ ono teraz w firmach prywatnych jest tak samo ważne jak w państwowych. Zarząd firmy, jej rada nadzorcza, właściciele muszą wziąć odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo, podnieść je w budżetach z ostatnich miejsc na wyższe. To jest ochrona ich marki, konkurencyjności, a w końcu ich użytkowników” – podkreśla minister cyfryzacji.

Ważne

Jak wynika z Eurobarometru „Cyberbezpieczeństwo w miejscu pracy: świadomość i przygotowanie pracowników”, Polacy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zetknęli się w swojej organizacji z phishingiem lub fałszywymi wiadomościami (41 proc.), atakami złośliwego oprogramowania (22 proc.), próbami kradzieży haseł (20 proc.), a także próbami kradzieży danych osobowych (20 proc.).

To jest dzisiaj przesłanie dla wszystkich firm w Polsce, czyli wspólna odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo. Rząd w ostatnich dwóch latach przeznaczył na nie i na transformację cyfrową firm 2,8 mld zł. Mogły z tego korzystać, często nie chciały lub miały inne priorytety. Dzisiaj nie ma czasu na zwlekanie, ponieważ wycieki danych pokazują, że każda firma w Polsce ma być bezpieczna, ponieważ inaczej będą kary – zaznacza Krzysztof Gawkowski.

Pokłosie głośnego wycieku w MyDr. Pierwsze kontrole już trwają, a zapowiedziane kary liczone są w milionach

Do jednego z największych incydentów związanych z wyciekiem danych w Polsce doszło w sierpniu br. W firmie MyDr miał miejsce nieuprawniony dostęp do bazy danych systemu, z którego korzystają przychodnie lekarskie i gabinety. „Kontrole w firmach, które miały wycieki danych, już trwają. Jeżeli potwierdzą się nasze przypuszczenia, że nie było odpowiednich zabezpieczeń, kary już będą. One są wielomilionowe i będą nakładane na każdą firmę, która nie dołożyła starań” – tłumaczy minister cyfryzacji.

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W Polsce za naruszenie przepisów RODO grożą kary administracyjne do 10 mln euro lub 20 mln euro, a w przypadku przedsiębiorstw odpowiednio do 2 proc. lub 4 proc. całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

„Ujawnianie będzie trwało w najbliższych miesiącach. Będziemy pokazywali te firmy, które nie starają się o zwiększenie swojego cyberbezpieczeństwa, nie dbają o dane swoich użytkowników i obywateli. Ochrona firmy w cyberprzestrzeni to ochrona użytkownika i swojej marki, dlatego tak ważna jest inwestycja we własne cyberbezpieczeństwo” – podkreśla Krzysztof Gawkowski.

Źródło: Newseria

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Źródło: INFOR
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