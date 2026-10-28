Prezydent Karol Nawrocki już to podpisał. Od 2027 roku zapłacimy więcej za noclegi, ale rewolucja dotyczy czegoś innego

Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego przekazała informację o podpisaniu kluczowych zmian w przepisach, które bezpośrednio uderzą w kieszenie osób podróżujących po Polsce. Nowelizacja drastycznie podnosi maksymalne stawki opłat doliczanych do rachunków za noclegi w hotelach, pensjonatach czy kwaterach prywatnych. Co kluczowe, rząd zdecydował się na całkowite zniesienie dotychczasowego, restrykcyjnego wymogu, który do tej pory blokował wielu gminom możliwość pobierania tych pieniędzy. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2027 roku, a zyskają na nich przedsiębiorcy, którzy wezmą na siebie nowy obowiązek. Nie wszyscy jednak będą musieli płacić.

Kancelaria Prezydenta oficjalnie potwierdziła podpisanie przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacji pakietu ustaw podatkowych, która od podstaw zmienia zasady naliczania opłat uderzających w kieszenie podróżnych. Nowe przepisy (opublikowane już w Dzienniku Ustaw 2026 r. poz. 1354) nie tylko drastycznie podnoszą maksymalną stawkę podatku za jedną noc spędzoną poza domem aż do 5 złotych, ale przede wszystkim znoszą barierę, która dotychczas całkowicie blokowała go w wielu regionach kraju. Chodzi o usunięcie kontrowersyjnego wymogu dotyczącego czystości powietrza, z powodu którego lokalne samorządy regularnie przegrywały batalie przed sądami.

REKLAMA

REKLAMA

Zatwierdzone przez głowę państwa reformy głęboko ingerują w dotychczasową ustawę o podatkach i opłatach lokalnych oraz przepisy dotyczące podatków dochodowych i czynności cywilnoprawnych. Z perspektywy przeciętnego Polaka najważniejsza rewolucja dotyczy jednak tak zwanej opłaty miejscowej i uzdrowiskowej. Od teraz prawo do ściągania tych pieniędzy zyska długa lista samorządów, które wcześniej – z powodu norm środowiskowych – nie mogły legalnie obciążać przyjezdnych dodatkowymi kosztami.

Koniec z tłumaczeniem celu podróży. Nowe zasady poboru opłat obejmą niemal każdego

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że opłata miejscowa oraz uzdrowiskowa będą pobierane od każdej osoby, która skorzysta z usług zakwaterowania przez co najmniej jedną noc. Nowe przepisy zaczną obowiązywać w szerokim zakresie i obejmą noclegi w hotelach, pensjonatach, kempingach, schroniskach, kwaterach prywatnych oraz sanatoriach.

Kluczową zmianą jest całkowite uproszczenie procedur i likwidacja dotychczasowej biurokracji. Podczas pobytu w danym obiekcie nie trzeba będzie już ustalać celu przyjazdu, co oznacza, że opłata zostanie naliczona niezależnie od tego, czy podróż miała charakter turystyczny, zawodowy, czy zdrowotny.

REKLAMA

Hotele i pensjonaty dostaną dodatkowe pieniądze. Rząd wprowadza dla nich specjalną prowizję

Nowe przepisy przenoszą obowiązek pobierania opłat bezpośrednio na podmioty świadczące usługi zakwaterowania. Do tej pory zadaniem tym zajmowały się osoby lub podmioty specjalnie wyznaczone przez konkretną gminę. Po wejściu w życie zmian to właściciele obiektów noclegowych będą musieli na bieżąco prowadzić szczegółowy rejestr pobranych oraz niepobranych opłat.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rząd przewidział jednak rekompensatę finansową za nałożenie tych nowych obowiązków biurokratycznych. Za terminowe i prawidłowe przekazywanie zebranych środków do budżetu gminy, płatnik otrzyma wynagrodzenie w wysokości co najmniej 10 procent pobranych opłat.

Przełomowa zmiana dla gmin. Ten kontrowersyjny wymóg przestaje obowiązywać

Resort finansów wyjaśnił, że „opłata miejscowa będzie mogła być wprowadzona bez konieczności wykazywania korzystnych właściwości klimatycznych miejscowości. Pozostanie wymóg posiadania walorów krajobrazowych oraz odpowiedniej bazy noclegowej. Tak jak dotychczas o wprowadzeniu opłaty zdecyduje rada gminy”.

Wskazano, że w 2027 r. maksymalna stawka opłaty miejscowej wyniesie 5 zł za noc, a na obszarach ochrony uzdrowiskowej 5,50 zł. Są to stawki maksymalne – ostateczną ich wysokość ustala rada gminy – zaznaczył resort. Górna granica opłaty uzdrowiskowej sięgnie 6,86 zł.

Przypomnijmy, że aktualnie górna grania stawki opłaty miejscowej w 2026 r. wynosi 3,46 zł dziennie, a w miejscowościach znajdujących się na obszarach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej 4,89 zł dziennie. Górna granica stawki opłaty uzdrowiskowej w 2026 r. to 6,67 zł dziennie.

Kto nie zapłaci ani grosza? Przepisy przewidują ulgi dla konkretnych grup oraz przy długich pobytach

Zgodnie z ustawą z opłat zwolnione będą osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją wzroku. Zwolnienie obejmie również jedną osobę towarzyszącą osobie niepełnosprawnej. Osoby korzystające z zakwaterowania przez ponad 29 kolejnych nocy będą zwolnione z opłaty za cały okres pobytu. Rozwiązanie ma dotyczyć m.in. osób przebywających w danej miejscowości w związku z pracą, pracą sezonową lub nauką.

Ministerstwo Finansów przekazało również, że „gminy będą mogły także różnicować stawki opłat i wprowadzać dodatkowe zwolnienia. Na przykład ze względu na długość pobytu, porę roku czy wiek osoby zobowiązanej do zapłaty”. Nowe regulacje mają wejść życie w dniu 1 stycznia 2027 r.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku. Opublikowana w Dzienniku Ustaw 2026 r. poz. 1354