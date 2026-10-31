REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Prezydent Karol Nawrocki naprawdę to podpisał. Od 2027 r. zapłacimy więcej za noclegi, ale rewolucja dotyczy czegoś całkiem innego

Prezydent Karol Nawrocki naprawdę to podpisał. Od 2027 r. zapłacimy więcej za noclegi, ale rewolucja dotyczy czegoś całkiem innego

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 października 2026, 08:39
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Prezydent RP Karol Nawrock ustawa podatki podpis
Prezydent Karol Nawrocki naprawdę to podpisał. Od 2027 roku zapłacimy więcej za noclegi, ale rewolucja dotyczy czegoś innego
Kancelaria Prezydenta RP

REKLAMA

REKLAMA

To już jest fakt! Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego przekazała informację o podpisaniu kluczowych zmian w przepisach, które bezpośrednio uderzą w kieszenie osób podróżujących po Polsce. Nowelizacja drastycznie podnosi maksymalne stawki opłat doliczanych do rachunków za noclegi w hotelach, pensjonatach czy kwaterach prywatnych. Co kluczowe, rząd zdecydował się na całkowite zniesienie dotychczasowego, restrykcyjnego wymogu, który do tej pory blokował wielu gminom możliwość pobierania tych pieniędzy. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2027 roku, a zyskają na nich przedsiębiorcy, którzy wezmą na siebie nowy obowiązek. Nie wszyscy jednak będą musieli płacić.

Kancelaria Prezydenta oficjalnie potwierdziła podpisanie przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacji pakietu ustaw podatkowych, która od podstaw zmienia zasady naliczania opłat uderzających w kieszenie podróżnych. Nowe przepisy (opublikowane już w Dzienniku Ustaw 2026 r. poz. 1354) nie tylko drastycznie podnoszą maksymalną stawkę podatku za jedną noc spędzoną poza domem aż do 5 złotych, ale przede wszystkim znoszą barierę, która dotychczas całkowicie blokowała go w wielu regionach kraju. Chodzi o usunięcie kontrowersyjnego wymogu dotyczącego czystości powietrza, z powodu którego lokalne samorządy regularnie przegrywały batalie przed sądami.

REKLAMA

REKLAMA

Zatwierdzone przez głowę państwa reformy głęboko ingerują w dotychczasową ustawę o podatkach i opłatach lokalnych oraz przepisy dotyczące podatków dochodowych i czynności cywilnoprawnych. Z perspektywy przeciętnego Polaka najważniejsza rewolucja dotyczy jednak tak zwanej opłaty miejscowej i uzdrowiskowej. Od teraz prawo do ściągania tych pieniędzy zyska długa lista samorządów, które wcześniej – z powodu norm środowiskowych – nie mogły legalnie obciążać przyjezdnych dodatkowymi kosztami.

Koniec z tłumaczeniem celu podróży. Nowe zasady poboru opłat obejmą niemal każdego

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że opłata miejscowa oraz uzdrowiskowa będą pobierane od każdej osoby, która skorzysta z usług zakwaterowania przez co najmniej jedną noc. Nowe przepisy zaczną obowiązywać w szerokim zakresie i obejmą noclegi w hotelach, pensjonatach, kempingach, schroniskach, kwaterach prywatnych oraz sanatoriach.

Kluczową zmianą jest całkowite uproszczenie procedur i likwidacja dotychczasowej biurokracji. Podczas pobytu w danym obiekcie nie trzeba będzie już ustalać celu przyjazdu, co oznacza, że opłata zostanie naliczona niezależnie od tego, czy podróż miała charakter turystyczny, zawodowy, czy zdrowotny.

REKLAMA

Hotele i pensjonaty dostaną dodatkowe pieniądze. Rząd wprowadza dla nich specjalną prowizję

Nowe przepisy przenoszą obowiązek pobierania opłat bezpośrednio na podmioty świadczące usługi zakwaterowania. Do tej pory zadaniem tym zajmowały się osoby lub podmioty specjalnie wyznaczone przez konkretną gminę. Po wejściu w życie zmian to właściciele obiektów noclegowych będą musieli na bieżąco prowadzić szczegółowy rejestr pobranych oraz niepobranych opłat.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rząd przewidział jednak rekompensatę finansową za nałożenie tych nowych obowiązków biurokratycznych. Za terminowe i prawidłowe przekazywanie zebranych środków do budżetu gminy, płatnik otrzyma wynagrodzenie w wysokości co najmniej 10 procent pobranych opłat.

Zobacz również:

Przełomowa zmiana dla gmin. Ten kontrowersyjny wymóg przestaje obowiązywać

Resort finansów wyjaśnił, że „opłata miejscowa będzie mogła być wprowadzona bez konieczności wykazywania korzystnych właściwości klimatycznych miejscowości. Pozostanie wymóg posiadania walorów krajobrazowych oraz odpowiedniej bazy noclegowej. Tak jak dotychczas o wprowadzeniu opłaty zdecyduje rada gminy”.

Wskazano, że w 2027 r. maksymalna stawka opłaty miejscowej wyniesie 5 zł za noc, a na obszarach ochrony uzdrowiskowej 5,50 zł. Są to stawki maksymalne – ostateczną ich wysokość ustala rada gminy – zaznaczył resort. Górna granica opłaty uzdrowiskowej sięgnie 6,86 zł.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Przypomnijmy, że aktualnie górna grania stawki opłaty miejscowej w 2026 r. wynosi 3,46 zł dziennie, a w miejscowościach znajdujących się na obszarach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej 4,89 zł dziennie. Górna granica stawki opłaty uzdrowiskowej w 2026 r. to 6,67 zł dziennie.

Kto nie zapłaci ani grosza? Przepisy przewidują ulgi dla konkretnych grup oraz przy długich pobytach

Zgodnie z ustawą z opłat zwolnione będą osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją wzroku. Zwolnienie obejmie również jedną osobę towarzyszącą osobie niepełnosprawnej. Osoby korzystające z zakwaterowania przez ponad 29 kolejnych nocy będą zwolnione z opłaty za cały okres pobytu. Rozwiązanie ma dotyczyć m.in. osób przebywających w danej miejscowości w związku z pracą, pracą sezonową lub nauką.

Ministerstwo Finansów przekazało również, że „gminy będą mogły także różnicować stawki opłat i wprowadzać dodatkowe zwolnienia. Na przykład ze względu na długość pobytu, porę roku czy wiek osoby zobowiązanej do zapłaty”. Nowe regulacje mają wejść życie w dniu 1 stycznia 2027 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku. Opublikowana w Dzienniku Ustaw 2026 r. poz. 1354

Zobacz również:

Informacja prasowa kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 707), ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 592, 779, 846, 1079, 1098 i 1123) oraz w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 191). Zgodnie z deklaracją projektodawcy przedstawioną w uzasadnieniu zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych służą uporządkowaniu i doprecyzowaniu obowiązujących przepisów w zakresie opłat miejscowej i uzdrowiskowej, a także uproszczeniu poboru wskazanych danin publicznych. W zakresie opłaty miejscowej przewiduje się dodatkowo zmiany, które mają umożliwić wprowadzenie tej opłaty w miejscowościach, w których obecnie nie jest możliwe jej pobieranie, z uwagi na niespełnienie warunków dotyczących czystości powietrza.

W myśl przepisów zawartych w nowelizacji rada gminy może wprowadzić opłatę miejscową w miejscowościach posiadających walory krajobrazowe, bądź w miejscowościach lub częściach miejscowości, znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w przepisach ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, w których są świadczone usługi zakwaterowania. Opłatę uzdrowiskową rada gminy może wprowadzić w miejscowościach lub częściach miejscowości, znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w przepisach ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, w których są świadczone usługi zakwaterowania.

Maksymalną wysokość stawki opłaty miejscowej ustalono na odpowiednio 5 zł i 5,5 zł za noc, a opłaty uzdrowiskowej 6,86 zł za noc. W miejscowości lub części miejscowości, która jednocześnie spełnia warunki do wprowadzenia opłaty miejscowej i uzdrowiskowej rada gminy może wprowadzić tylko jedną z tych opłat. Osobą zobowiązaną do zapłaty opłaty miejscowej albo opłaty uzdrowiskowej jest osoba fizyczna, której przez okres obejmujący co najmniej noc jest świadczona usługa zakwaterowania w miejscowości lub części miejscowości, w której wprowadzono daną opłatę.

Przez usługę zakwaterowania rozumie się: (1) świadczenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1944), w obiektach hotelarskich spełniających wymagania określone w art. 35 ust. 1 tej ustawy lub w innych obiektach, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3 tej ustawy, (2) udzielanie noclegów w sanatoriach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych dla dzieci i w sanatoriach w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych, o których mowa w art. 6 pkt 2, 3 i 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1135). Pobór opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej następuje przez płatnika, którym jest podmiot świadczący usługi zakwaterowania. Ustawa rozszerza również zakres zwolnienia od opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) jest związana ze zmianami w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie, w jakim ustawa ta przyznaje prawo do wynagrodzenia płatnikom z tytułu terminowego wpłacania prawidłowo pobranej opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej.

Zmiana w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) ma na celu urealnienie nieefektywnego fiskalnie limitu zwolnienia z PCC przy sprzedaży rzeczy ruchomych. Zmiana ta ma charakter deregulacyjny i stanowi realizację założeń projektowanego rządowego „Programu regulacyjnego na lata 2026–2028”, w części dotyczącej ograniczania obciążeń administracyjnych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r., z wyjątkiem art. 3 i art. 10, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Powiązane
Renta wdowia z poważnym ograniczeniem. Kobiety w wieku 45-49 lat wciąż bez prawa do świadczenia
Renta wdowia z poważnym ograniczeniem. Kobiety w wieku 45-49 lat wciąż bez prawa do świadczenia
Rewolucja w VAT i koniec kas fiskalnych. MF szykuje darmową aplikację i automatyczne rozliczenia
Rewolucja w VAT i koniec kas fiskalnych. MF szykuje darmową aplikację i automatyczne rozliczenia
Przelew z konta osobistego na wspólne małżonków. Skarbówka mówi wprost, co z podatkiem od darowizny
Przelew z konta osobistego na wspólne małżonków. Skarbówka mówi wprost, co z podatkiem od darowizny
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Ryczałt w 2027 r. Ci klienci biura rachunkowego mogą go stracić – sprawdź ich przed końcem 2026 roku
30 paź 2026

Klienci biur rachunkowych zwykle nie śledzą prac nad ustawami, a zmiany w PIT i ryczałcie od 2027 r. mogą dotyczyć wielu z nich. Zuzanna Niełacna, ekspert księgowo-podatkowy w fillup k24, podpowiada, jak biuro może wytypować klientów do sprawdzenia, kiedy ich poinformować i czego nie przesądzać za nich.
Prof. W. Modzelewski: Dzięki nowelizacji ustawy o VAT w 2027 r. wzrośnie PKB (tylko na papierze) i spadną (w rzeczywistości) dochody budżetowe
30 paź 2026

Uchwalono rewolucyjne zmiany w fakturowaniu zakupów płodów rolnych wytworzonych przez tzw. rolników ryczałtowych (czyli większość), które są nie tylko absurdalne, lecz wręcz kryminogenne - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Opłata paliwowa jak podatek. Rząd zmienia plany i podział pieniędzy
31 paź 2026

Szykuje się rewolucja w podziale pieniędzy z opłaty paliwowej, którą każdy kierowca zostawia na stacjach benzynowych. Najnowsza wersja rządowego projektu nowelizacji ustawy o Funduszu Kolejowym zakłada radykalne przemodelowanie finansowania polskich torów i dróg, a także częściowe przekierowanie tych środków bezpośrednio do budżetu państwa. Zmiany, które pierwotnie planowano na początek 2027 roku, zostały przesunięte w czasie na rok 2028. Rząd uspokaja jednak właścicieli samochodów: reforma ma zostać przeprowadzona w taki sposób, aby ceny na pylonach stacji paliw nie wzrosły.
Śmierć i podatki po polsku. Oto dlaczego za pochówek płacimy najwięcej na całym Zachodzie
31 paź 2026

Choć polskie przepisy pośmiertne pozwalają już na załatwienie części formalności przez internet, rzeczywistość na cmentarzach pozostaje bezwzględna dla naszych portfeli. Z najnowszych analiz wynika porażający fakt: proporcjonalnie do zarobków, pogrzeby w Polsce są droższe niż w Niemczech, Wielkiej Brytanii, a nawet w USA. Podczas gdy przeciętny Niemiec jest w stanie pokryć niemal całe koszty pochówku bliskiej osoby z jednej pensji, Polak z trudem opłaci za to połowę ceremonii.

REKLAMA

MOPS umorzył koszty upomnienia. Czy wystawią PIT-11?
30 paź 2026

Ośrodek pomocy społecznej chciał wystawiać PIT-11 osobom, którym umorzył koszty upomnienia. Dyrektor KIS powiedział „stop“: w tym wypadku przychód w ogóle nie powstaje.
Korzystne połączenie spółek czasem wymaga ich... podziału. Paradoks reorganizacji po transakcji M&A (fuzje i przejęcia)
29 paź 2026

Intuicja podpowiada, że integracja przedsiębiorstw po transakcji M&A (z ang. mergers and acquisitions - fuzje i przejęcia) powinna prowadzić do ich połączenia. W praktyce skutecznym narzędziem integracji bywa jednak podział spółki. Pozwala uporządkować strukturę grupy i skupić określone części biznesu tam, gdzie będą najlepiej wykorzystywane. W jednym z projektów realizowanych dla przedsiębiorstw z branży logistycznej celem inwestora była integracja działalności nabywanej grupy ze strukturą istniejącą już po stronie kupującego. Z punktu widzenia biznesu chodziło o stworzenie jednolitego organizmu gospodarczego, uporządkowanie funkcji operacyjnych, eliminację dublujących się kompetencji oraz wykorzystanie efektu skali. Klient przez cały czas mówił o „połączeniu” obu organizacji. Co ciekawe, prawnym narzędziem wykorzystanym do realizacji tego celu nie było jednak połączenie spółek, lecz podział.
Spadek lub darowizna zgłoszone po terminie. Skarbówka szykuje e-wniosek. Co już wiadomo, a czego jeszcze nie?
29 paź 2026

Przeoczenie terminu na zgłoszenie darowizny lub spadku od najbliższej rodziny nie musi już oznaczać bezpowrotnej utraty prawa do całkowitego zwolnienia z podatku. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zapowiedziała rewolucyjną zmianę w e-Urzędzie Skarbowym. Podatnicy zyskają możliwość elektronicznego składania wniosku o przywrócenie kluczowego terminu (WN-SD). Znamy już oficjalny harmonogram wdrożenia tej oraz wielu innych e-usług, które ułatwią życie milionom Polaków.
Łódź podnosi podatki na 2027 rok. Sprawdź, kto zapłaci teraz najwięcej
29 paź 2026

Rada Miejska w Łodzi bez dyskusji przegłosowała wyższe stawki podatków na przyszły rok. Zmiany oparte na wskaźnikach inflacji uderzą w konkretne grupy mieszkańców, a skarbnik miasta już wyliczył, o ile wzrosną roczne opłaty. Choć podwyżka dotknie wielu, jedna decyzja urzędników dotycząca wysokości stawek może mocno zaskoczyć.

REKLAMA

Radni Lublina już zdecydowali. Tyle w 2027 roku zapłacą właściciele nieruchomości
29 paź 2026

Podczas burzliwej sesji Rady Miasta Lublin zapadła bardzo istotna decyzja dotycząca portfeli mieszkańców. Głosami jednego klubu przeforsowano zmiany w opłatach lokalnych, które dotkną zarówno właścicieli małych mieszkań, jak i wielkich obiektów handlowych. Prezydent wprost tłumaczy, na co zostaną przeznaczone te pieniądze. Sprawdź, o ile dokładnie wzrosną Twoje rachunki i kto głosował przeciwko nowym stawkom.
Kwiaty na pogrzeb pracownika można wrzucić w koszty
30 paź 2026

Czy sfinansowanie ze środków obrotowych pracodawcy zakupu kwiatów na pogrzeb pracownika przyczynia się do uzyskania przychodów? Na to pytanie musiał odpowiedzieć Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W wydanej interpretacji poruszył też kwestię reprezentacji.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA