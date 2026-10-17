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Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową ustawę. Od 2027 roku zapłacimy więcej za noclegi, ale rewolucja dotyczy czegoś innego

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17 października 2026, 18:23
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Prezydent Karol Nawrock
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową ustawę. Od 2027 roku zapłacimy więcej za noclegi, ale rewolucja dotyczy czegoś innego
Kancelaria Prezydenta RP

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Kancelaria Prezydenta poinformowała o podpisaniu kluczowych zmian w przepisach, które bezpośrednio uderzą w kieszenie osób podróżujących po Polsce. Nowelizacja drastycznie podnosi maksymalne stawki opłat doliczanych do rachunków za noclegi w hotelach, pensjonatach czy kwaterach prywatnych. Co kluczowe, rząd zdecydował się na całkowite zniesienie dotychczasowego, restrykcyjnego wymogu, który do tej pory blokował wielu gminom możliwość pobierania tych pieniędzy. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2027 roku, a zyskają na nich przedsiębiorcy, którzy wezmą na siebie nowy obowiązek. Nie wszyscy jednak będą musieli płacić.

Kancelaria Prezydenta oficjalnie potwierdziła podpisanie nowelizacji pakietu ustaw podatkowych, która od podstaw zmienia zasady naliczania opłat uderzających w kieszenie podróżnych. Nowe przepisy nie tylko drastycznie podnoszą maksymalną stawkę podatku za jedną noc spędzoną poza domem aż do 5 złotych, ale przede wszystkim znoszą barierę, która dotychczas całkowicie blokowała go w wielu regionach kraju. Chodzi o usunięcie kontrowersyjnego wymogu dotyczącego czystości powietrza, z powodu którego lokalne samorządy regularnie przegrywały batalie przed sądami.

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Zatwierdzone przez głowę państwa reformy głęboko ingerują w dotychczasową ustawę o podatkach i opłatach lokalnych oraz przepisy dotyczące podatków dochodowych i czynności cywilnoprawnych. Z perspektywy przeciętnego Polaka najważniejsza rewolucja dotyczy jednak tak zwanej opłaty miejscowej i uzdrowiskowej. Od teraz prawo do ściągania tych pieniędzy zyska długa lista samorządów, które wcześniej – z powodu norm środowiskowych – nie mogły legalnie obciążać przyjezdnych dodatkowymi kosztami.

Koniec z tłumaczeniem celu podróży. Nowe zasady poboru opłat obejmą niemal każdego

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że opłata miejscowa oraz uzdrowiskowa będą pobierane od każdej osoby, która skorzysta z usług zakwaterowania przez co najmniej jedną noc. Nowe przepisy zaczną obowiązywać w szerokim zakresie i obejmą noclegi w hotelach, pensjonatach, kempingach, schroniskach, kwaterach prywatnych oraz sanatoriach.

Kluczową zmianą jest całkowite uproszczenie procedur i likwidacja dotychczasowej biurokracji. Podczas pobytu w danym obiekcie nie trzeba będzie już ustalać celu przyjazdu, co oznacza, że opłata zostanie naliczona niezależnie od tego, czy podróż miała charakter turystyczny, zawodowy, czy zdrowotny.

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Nowe przepisy przenoszą obowiązek pobierania opłat bezpośrednio na podmioty świadczące usługi zakwaterowania. Do tej pory zadaniem tym zajmowały się osoby lub podmioty specjalnie wyznaczone przez konkretną gminę. Po wejściu w życie zmian to właściciele obiektów noclegowych będą musieli na bieżąco prowadzić szczegółowy rejestr pobranych oraz niepobranych opłat.

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Rząd przewidział jednak rekompensatę finansową za nałożenie tych nowych obowiązków biurokratycznych. Za terminowe i prawidłowe przekazywanie zebranych środków do budżetu gminy, płatnik otrzyma wynagrodzenie w wysokości co najmniej 10 procent pobranych opłat.

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Resort finansów wyjaśnił, że „opłata miejscowa będzie mogła być wprowadzona bez konieczności wykazywania korzystnych właściwości klimatycznych miejscowości. Pozostanie wymóg posiadania walorów krajobrazowych oraz odpowiedniej bazy noclegowej. Tak jak dotychczas o wprowadzeniu opłaty zdecyduje rada gminy”.

Wskazano, że w 2027 r. maksymalna stawka opłaty miejscowej wyniesie 5 zł za noc, a na obszarach ochrony uzdrowiskowej 5,50 zł. Są to stawki maksymalne – ostateczną ich wysokość ustala rada gminy – zaznaczył resort. Górna granica opłaty uzdrowiskowej sięgnie 6,86 zł.

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Przypomnijmy, że aktualnie górna grania stawki opłaty miejscowej w 2026 r. wynosi 3,46 zł dziennie, a w miejscowościach znajdujących się na obszarach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej 4,89 zł dziennie. Górna granica stawki opłaty uzdrowiskowej w 2026 r. to 6,67 zł dziennie.

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Zgodnie z ustawą z opłat zwolnione będą osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją wzroku. Zwolnienie obejmie również jedną osobę towarzyszącą osobie niepełnosprawnej. Osoby korzystające z zakwaterowania przez ponad 29 kolejnych nocy będą zwolnione z opłaty za cały okres pobytu. Rozwiązanie ma dotyczyć m.in. osób przebywających w danej miejscowości w związku z pracą, pracą sezonową lub nauką.

Ministerstwo Finansów przekazało również, że „gminy będą mogły także różnicować stawki opłat i wprowadzać dodatkowe zwolnienia. Na przykład ze względu na długość pobytu, porę roku czy wiek osoby zobowiązanej do zapłaty”. Nowe regulacje mają wejść życie w dniu 1 stycznia 2027 r.

Podstawa prawna

Ustawy z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku

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Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 707), ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 592, 779, 846, 1079, 1098 i 1123) oraz w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 191). Zgodnie z deklaracją projektodawcy przedstawioną w uzasadnieniu zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych służą uporządkowaniu i doprecyzowaniu obowiązujących przepisów w zakresie opłat miejscowej i uzdrowiskowej, a także uproszczeniu poboru wskazanych danin publicznych. W zakresie opłaty miejscowej przewiduje się dodatkowo zmiany, które mają umożliwić wprowadzenie tej opłaty w miejscowościach, w których obecnie nie jest możliwe jej pobieranie, z uwagi na niespełnienie warunków dotyczących czystości powietrza.

W myśl przepisów zawartych w nowelizacji rada gminy może wprowadzić opłatę miejscową w miejscowościach posiadających walory krajobrazowe, bądź w miejscowościach lub częściach miejscowości, znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w przepisach ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, w których są świadczone usługi zakwaterowania. Opłatę uzdrowiskową rada gminy może wprowadzić w miejscowościach lub częściach miejscowości, znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w przepisach ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, w których są świadczone usługi zakwaterowania.

Maksymalną wysokość stawki opłaty miejscowej ustalono na odpowiednio 5 zł i 5,5 zł za noc, a opłaty uzdrowiskowej 6,86 zł za noc. W miejscowości lub części miejscowości, która jednocześnie spełnia warunki do wprowadzenia opłaty miejscowej i uzdrowiskowej rada gminy może wprowadzić tylko jedną z tych opłat. Osobą zobowiązaną do zapłaty opłaty miejscowej albo opłaty uzdrowiskowej jest osoba fizyczna, której przez okres obejmujący co najmniej noc jest świadczona usługa zakwaterowania w miejscowości lub części miejscowości, w której wprowadzono daną opłatę.

Przez usługę zakwaterowania rozumie się: (1) świadczenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1944), w obiektach hotelarskich spełniających wymagania określone w art. 35 ust. 1 tej ustawy lub w innych obiektach, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3 tej ustawy, (2) udzielanie noclegów w sanatoriach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych dla dzieci i w sanatoriach w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych, o których mowa w art. 6 pkt 2, 3 i 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1135). Pobór opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej następuje przez płatnika, którym jest podmiot świadczący usługi zakwaterowania. Ustawa rozszerza również zakres zwolnienia od opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) jest związana ze zmianami w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie, w jakim ustawa ta przyznaje prawo do wynagrodzenia płatnikom z tytułu terminowego wpłacania prawidłowo pobranej opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej.

Zmiana w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) ma na celu urealnienie nieefektywnego fiskalnie limitu zwolnienia z PCC przy sprzedaży rzeczy ruchomych. Zmiana ta ma charakter deregulacyjny i stanowi realizację założeń projektowanego rządowego „Programu regulacyjnego na lata 2026–2028”, w części dotyczącej ograniczania obciążeń administracyjnych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r., z wyjątkiem art. 3 i art. 10, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

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Źródło: INFOR
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