Prezydent Karol Nawrocki podpisał kluczowe zmiany dla kupujących. Koniec z podatkiem od drobnych zakupów, limit rośnie z 1000 zł do 3000 zł!
REKLAMA
REKLAMA
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową nowelizację przepisów podatkowych, która przynosi rewolucyjne zmiany dla milionów Polaków. Zmiany dotkną zarówno osoby kupujące rzeczy z drugiej ręki, jak i wszystkich turystów oraz podmioty świadczące usługi zakwaterowania. Nowy limit zwolnienia z podatku PCC zacznie obowiązywać jeszcze w tym roku, natomiast rewolucja w opłatach lokalnych wejdzie w życie od 1 stycznia 2027 roku.
- To już pewne. Wyższy limit zwolnienia z PCC – koniec z podatkiem od drobnych zakupów!
- PCC od umowy sprzedaży rzeczy ruchomej - stan na dzisiaj?
- Koniec z „czystym powietrzem” – to jest prawdziwa rewolucja w opłacie miejscowej i uzdrowiskowej!
- Kto nie zapłaci opłaty turystycznej? Nowe zwolnienia
Nowości kupujących i nie tylko przynosi świeżo podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawa z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Oto najważniejsze szczegóły nowych przepisów, które musisz znać.
REKLAMA
REKLAMA
To już pewne. Wyższy limit zwolnienia z PCC – koniec z podatkiem od drobnych zakupów!
Dobra wiadomość dla osób kupujących używane samochody, rowery, elektronikę czy meble. Limit zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy sprzedaży rzeczy ruchomych rośnie z 1000 zł do 3000 zł. To już jest przesądzone!
„W celu urealnienia kwoty zwolnienia proponuje się podniesienie limitu zwolnienia sprzedaży rzeczy ruchomych z 1000 zł do 3000 zł, co pozytywnie wpłynie na uwolnienie od podatku drobnego obrotu nieprofesjonalnego. Zaproponowane w projekcie podniesienie limitu zwolnienia sprzedaży rzeczy ruchomych do 3000 zł jest efektem skalibrowania tej „niewielkiej” wartości przyjmowanej przy zwolnieniu z PCC umów sprzedaży, z uwzględnieniem skumulowanego wzrostu cen, które od 2001 r. wzrosły o blisko 111%, oraz wzrostu siły nabywczej obywateli, wyrażającego się we wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 297%” - napisał ustawodawca w uzasadnieniu do ustawy.
Dlaczego przy tej okazji nie wprowadzono mechanizmu waloryzacji? Ustawodawca wyjaśnia, że „nie zaproponowano wprowadzenia ustawowego mechanizmu waloryzacji kwoty zwolnienia, gdyż zmiana taka – zakładając coroczny wzrost tej kwoty np. o grosze lub pełne złote (w zależności od przyjętego mechanizmu zaokrąglania) – z jednej strony nie przynosiłaby podatnikom rzeczywistych korzyści i byłaby dla nich nieczytelna, z drugiej strony generowałaby koszty wynikające z konieczności każdorazowego dostosowywania systemów informatycznych”.
REKLAMA
- Kiedy zmiana? Nowe przepisy wchodzą w życie wyjątkowo szybko – już 14 dni po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw (pozostałe zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 r.).
- Ważna zasada! Wyższy próg dotyczy wyłącznie transakcji zawartych po wejściu w życie nowych przepisów. Dla wcześniejszych zakupów obowiązuje stary limit (1000 zł).
PCC od umowy sprzedaży rzeczy ruchomej - stan na dzisiaj?
Ustawodawca przypomina, że „zgodnie z art. 9 pkt 6 ustawy o PCC zwalnia się od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł. Ustawa o PCC weszła w życie 1 stycznia 2001 r. i od tego czasu kwota zwolnienia nie uległa zmianie. Celem zwolnienia jest nieobejmowanie podatkiem zakupów o relatywnie niewielkiej wartości, dokonywanych przez osoby prywatne. PCC co do zasady nie podlegają umowy sprzedaży w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem VAT. Ponadto, nie podlega PCC umowa sprzedaży, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona z VAT z tytułu dokonania tej czynności (z pewnymi wyjątkami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy o PCC)”.
„Stawka PCC w przypadku sprzedaży rzeczy ruchomych wynosi 2% wartości rynkowej rzeczy. Oznacza to, że przy podstawie opodatkowania nieznacznie przekraczającej 1000 zł koszty rozliczenia podatku przez podatnika (koszt przesyłki pocztowej oraz przelewu), a także koszty postępowań podatkowych w przypadku nieuiszczenia podatku (koszt przesyłki oraz koszty osobowe), zbliżają się bądź mogą przewyższać kwotę należnego podatku. Konieczność egzekwowania podatku od umów o niskiej wartości ich przedmiotu generuje po stronie organów egzekucyjnych koszty przewyższające kwotę podatku, co czyni go nieefektywnym fiskalnie” - czytamy w uzasadnieniu.
Koniec z „czystym powietrzem” – to jest prawdziwa rewolucja w opłacie miejscowej i uzdrowiskowej!
Od 1 stycznia 2027 roku całkowicie zmieniają się zasady pobierania opłat od turystów. Najważniejszą zmianą jest zniesienie wymogu dotyczącego czystości powietrza jako warunku wprowadzenia opłaty miejscowej przez gminy. Decyduje sam nocleg, tzn. opłata będzie powiązana wyłącznie z faktem korzystania z usług zakwaterowania przez co najmniej jedną noc. Cel Twojego pobytu (np. służbowy czy turystyczny) nie ma już żadnego znaczenia.
Gdzie od przyszłego zapłacisz daninę? Opłata obejmie pobyty m.in. w hotelach, pensjonatach, kempingach, schroniskach oraz kwaterach prywatnych. A system inkasa odchodzi do lamusa, bo obowiązek poboru opłat przejmą bezpośrednio podmioty świadczące usługi zakwaterowania, stając się formalnie płatnikami podatku.
- Płatnicy muszą przekazać pobrane kwoty na rachunek gminy do 15. dnia każdego następnego miesiąca wraz ze zbiorczą informacją.
- Właściciele obiektów otrzymają ustawowe minimalne wynagrodzenie za pobór opłat w wysokości 10% (rada gminy może je uchwałą podwyższyć).
Kto nie zapłaci opłaty turystycznej? Nowe zwolnienia
Nowelizacja rozszerza grupę osób całkowicie zwolnionych z opłaty miejscowej i uzdrowiskowej. Na zniżki mogą liczyć:
- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją wzroku,
- opłat zwolnieni będą wszyscy nocujący w jednym miejscu przez ponad 29 kolejnych nocy (np. w związku z pracą sezonową lub nauką).
Ustawa z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
Informacja prasowa kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 707), ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 592, 779, 846, 1079, 1098 i 1123) oraz w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 191). Zgodnie z deklaracją projektodawcy przedstawioną w uzasadnieniu zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych służą uporządkowaniu i doprecyzowaniu obowiązujących przepisów w zakresie opłat miejscowej i uzdrowiskowej, a także uproszczeniu poboru wskazanych danin publicznych. W zakresie opłaty miejscowej przewiduje się dodatkowo zmiany, które mają umożliwić wprowadzenie tej opłaty w miejscowościach, w których obecnie nie jest możliwe jej pobieranie, z uwagi na niespełnienie warunków dotyczących czystości powietrza.
W myśl przepisów zawartych w nowelizacji rada gminy może wprowadzić opłatę miejscową w miejscowościach posiadających walory krajobrazowe, bądź w miejscowościach lub częściach miejscowości, znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w przepisach ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, w których są świadczone usługi zakwaterowania. Opłatę uzdrowiskową rada gminy może wprowadzić w miejscowościach lub częściach miejscowości, znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w przepisach ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, w których są świadczone usługi zakwaterowania.
Maksymalną wysokość stawki opłaty miejscowej ustalono na odpowiednio 5 zł i 5,5 zł za noc, a opłaty uzdrowiskowej 6,86 zł za noc. W miejscowości lub części miejscowości, która jednocześnie spełnia warunki do wprowadzenia opłaty miejscowej i uzdrowiskowej rada gminy może wprowadzić tylko jedną z tych opłat. Osobą zobowiązaną do zapłaty opłaty miejscowej albo opłaty uzdrowiskowej jest osoba fizyczna, której przez okres obejmujący co najmniej noc jest świadczona usługa zakwaterowania w miejscowości lub części miejscowości, w której wprowadzono daną opłatę.
Przez usługę zakwaterowania rozumie się: (1) świadczenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1944), w obiektach hotelarskich spełniających wymagania określone w art. 35 ust. 1 tej ustawy lub w innych obiektach, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3 tej ustawy, (2) udzielanie noclegów w sanatoriach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych dla dzieci i w sanatoriach w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych, o których mowa w art. 6 pkt 2, 3 i 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1135). Pobór opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej następuje przez płatnika, którym jest podmiot świadczący usługi zakwaterowania. Ustawa rozszerza również zakres zwolnienia od opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej.
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) jest związana ze zmianami w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie, w jakim ustawa ta przyznaje prawo do wynagrodzenia płatnikom z tytułu terminowego wpłacania prawidłowo pobranej opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej.
Zmiana w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) ma na celu urealnienie nieefektywnego fiskalnie limitu zwolnienia z PCC przy sprzedaży rzeczy ruchomych. Zmiana ta ma charakter deregulacyjny i stanowi realizację założeń projektowanego rządowego „Programu regulacyjnego na lata 2026–2028”, w części dotyczącej ograniczania obciążeń administracyjnych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r., z wyjątkiem art. 3 i art. 10, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA