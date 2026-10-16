Prezydent Karol Nawrocki podpisał kluczowe zmiany dla kupujących. Koniec z podatkiem od drobnych zakupów, limit rośnie z 1000 zł do 3000 zł!

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową nowelizację przepisów podatkowych, która przynosi rewolucyjne zmiany dla milionów Polaków. Zmiany dotkną zarówno osoby kupujące rzeczy z drugiej ręki, jak i wszystkich turystów oraz podmioty świadczące usługi zakwaterowania. Nowy limit zwolnienia z podatku PCC zacznie obowiązywać jeszcze w tym roku, natomiast rewolucja w opłatach lokalnych wejdzie w życie od 1 stycznia 2027 roku.

Nowości kupujących i nie tylko przynosi świeżo podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawa z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Oto najważniejsze szczegóły nowych przepisów, które musisz znać.

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To już pewne. Wyższy limit zwolnienia z PCC – koniec z podatkiem od drobnych zakupów!

Dobra wiadomość dla osób kupujących używane samochody, rowery, elektronikę czy meble. Limit zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy sprzedaży rzeczy ruchomych rośnie z 1000 zł do 3000 zł. To już jest przesądzone!

„W celu urealnienia kwoty zwolnienia proponuje się podniesienie limitu zwolnienia sprzedaży rzeczy ruchomych z 1000 zł do 3000 zł, co pozytywnie wpłynie na uwolnienie od podatku drobnego obrotu nieprofesjonalnego. Zaproponowane w projekcie podniesienie limitu zwolnienia sprzedaży rzeczy ruchomych do 3000 zł jest efektem skalibrowania tej „niewielkiej” wartości przyjmowanej przy zwolnieniu z PCC umów sprzedaży, z uwzględnieniem skumulowanego wzrostu cen, które od 2001 r. wzrosły o blisko 111%, oraz wzrostu siły nabywczej obywateli, wyrażającego się we wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 297%” - napisał ustawodawca w uzasadnieniu do ustawy.

Dlaczego przy tej okazji nie wprowadzono mechanizmu waloryzacji? Ustawodawca wyjaśnia, że „nie zaproponowano wprowadzenia ustawowego mechanizmu waloryzacji kwoty zwolnienia, gdyż zmiana taka – zakładając coroczny wzrost tej kwoty np. o grosze lub pełne złote (w zależności od przyjętego mechanizmu zaokrąglania) – z jednej strony nie przynosiłaby podatnikom rzeczywistych korzyści i byłaby dla nich nieczytelna, z drugiej strony generowałaby koszty wynikające z konieczności każdorazowego dostosowywania systemów informatycznych”.

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Ważne Kiedy zmiana? Nowe przepisy wchodzą w życie wyjątkowo szybko – już 14 dni po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw (pozostałe zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 r.).

Ważna zasada! Wyższy próg dotyczy wyłącznie transakcji zawartych po wejściu w życie nowych przepisów. Dla wcześniejszych zakupów obowiązuje stary limit (1000 zł).

PCC od umowy sprzedaży rzeczy ruchomej - stan na dzisiaj?

Ustawodawca przypomina, że „zgodnie z art. 9 pkt 6 ustawy o PCC zwalnia się od podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł. Ustawa o PCC weszła w życie 1 stycznia 2001 r. i od tego czasu kwota zwolnienia nie uległa zmianie. Celem zwolnienia jest nieobejmowanie podatkiem zakupów o relatywnie niewielkiej wartości, dokonywanych przez osoby prywatne. PCC co do zasady nie podlegają umowy sprzedaży w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem VAT. Ponadto, nie podlega PCC umowa sprzedaży, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona z VAT z tytułu dokonania tej czynności (z pewnymi wyjątkami określonymi w art. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy o PCC)”.

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„Stawka PCC w przypadku sprzedaży rzeczy ruchomych wynosi 2% wartości rynkowej rzeczy. Oznacza to, że przy podstawie opodatkowania nieznacznie przekraczającej 1000 zł koszty rozliczenia podatku przez podatnika (koszt przesyłki pocztowej oraz przelewu), a także koszty postępowań podatkowych w przypadku nieuiszczenia podatku (koszt przesyłki oraz koszty osobowe), zbliżają się bądź mogą przewyższać kwotę należnego podatku. Konieczność egzekwowania podatku od umów o niskiej wartości ich przedmiotu generuje po stronie organów egzekucyjnych koszty przewyższające kwotę podatku, co czyni go nieefektywnym fiskalnie” - czytamy w uzasadnieniu.

Koniec z „czystym powietrzem” – to jest prawdziwa rewolucja w opłacie miejscowej i uzdrowiskowej!

Od 1 stycznia 2027 roku całkowicie zmieniają się zasady pobierania opłat od turystów. Najważniejszą zmianą jest zniesienie wymogu dotyczącego czystości powietrza jako warunku wprowadzenia opłaty miejscowej przez gminy. Decyduje sam nocleg, tzn. opłata będzie powiązana wyłącznie z faktem korzystania z usług zakwaterowania przez co najmniej jedną noc. Cel Twojego pobytu (np. służbowy czy turystyczny) nie ma już żadnego znaczenia.

Gdzie od przyszłego zapłacisz daninę? Opłata obejmie pobyty m.in. w hotelach, pensjonatach, kempingach, schroniskach oraz kwaterach prywatnych. A system inkasa odchodzi do lamusa, bo obowiązek poboru opłat przejmą bezpośrednio podmioty świadczące usługi zakwaterowania, stając się formalnie płatnikami podatku.

Ważne Płatnicy muszą przekazać pobrane kwoty na rachunek gminy do 15. dnia każdego następnego miesiąca wraz ze zbiorczą informacją.

Właściciele obiektów otrzymają ustawowe minimalne wynagrodzenie za pobór opłat w wysokości 10% (rada gminy może je uchwałą podwyższyć).

Kto nie zapłaci opłaty turystycznej? Nowe zwolnienia

Nowelizacja rozszerza grupę osób całkowicie zwolnionych z opłaty miejscowej i uzdrowiskowej. Na zniżki mogą liczyć:

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,

osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją wzroku,

opłat zwolnieni będą wszyscy nocujący w jednym miejscu przez ponad 29 kolejnych nocy (np. w związku z pracą sezonową lub nauką).

Podstawa prawna Ustawa z dnia 18 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych