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Koszmar klientów Zondacrypto. Ministerstwo Finansów wydało ważny komunikat w sprawie podatków

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22 października 2026, 07:16
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Pieniądze klientów Zondacrypto podatki mf
Koszmar klientów Zondacrypto. Ministerstwo Finansów wydało jasny komunikat w sprawie podatków
Shutterstock

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To dramatyczne wiadomości dla tysięcy Polaków, którzy utknęli na giełdzie kryptowalut Zondacrypto. Ministerstwo Finansów w oficjalnym stanowisku rozwiało wszelkie wątpliwości dotyczące rozliczenia podatkowego. Okazuje się, że fiskus może zażądać 19-procentowego podatku nawet od osób, które nie odzyskały z platformy ani grosza. Decydujący jest jeden szczegół, o którym wielu inwestorów nie miało pojęcia.

To dramat dla tysięcy Polaków, którzy ulokowali swoje oszczędności na giełdzie kryptowalut Zondacrypto. Choć wielu inwestorów straciło dostęp do swoich środków i od miesięcy bezskutecznie czeka na zwrot pieniędzy, urzędy skarbowe mogą bezwzględnie zażądać od nich zapłaty 19-procentowego podatku dochodowego. Ministerstwo Finansów w oficjalnym stanowisku z października tego roku roku rozwiało wszelkie wątpliwości.

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Pytania o aferę Zondacrypto: Skarbówka bez wytycznych, podatnicy bez gotówki, ale z obowiązkiem zapłaty?

W systemie informacji celno-skarbowej Eureka została właśnie opublikowana informacja Ministerstwa Finansów dotycząca opodatkowania dochodów z walut wirtualnych pochodzących z Zondacrypto. Zapytania skierowane przez dziennikarza do MF są następujące: „Jakie są wytyczne dla organów podatkowych, tym samym dla podatników w Polsce, którzy byli/są klientami giełdy Zondacrypto? Czy muszą oni zapłacić podatek od zysków z tytułu środków waluty wirtualnej zgromadzonych w Zondacrypto, nawet jeśli nie otrzymali zwrotu gotówki?”

Dodatkowo dziennikarz prosi o oficjalne wyjaśnienia jak wygląda podatkowe rozliczenie afery Zondacrypto: „Ilu polskich podatników obejmuje ta kwestia, jakie są szacunki, jeśli chodzi o kwoty inwestycji oraz szacunki wysokości podatków? W jakiej wysokości powinny zapłacić podatek z tego tytułu i w jakiej sytuacji? Jakie wytyczne otrzymały organy skarbowe w tej sprawie?

Oficjalne wytyczne dla skarbówki. Czy urzędnicy działają po omacku?

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na zapytania dziennikarza wygląda tak: Ministerstwo Finansów nie przekazywało oficjalnych wytycznych dla organów podatkowych oraz dla podatników w Polsce, którzy byli/są klientami giełdy Zondacrypto. Opodatkowanie dochodów z walut wirtualnych pochodzących z Zondacrypto, odbywa się według ogólnych zasad wynikających z przepisów podatkowych.”

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W dalszej części odpowiedzi pojawiają się dokładne wyjaśnienia prawne związane z zasadami opodatkowania walut wirtualnych. Resort finansów pisze, co następuje: "Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają dochody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych osiągnięte przez podatnika w roku podatkowym. Podatnik jest obowiązany rozliczyć je samemu w zeznaniu PIT-38 i zapłacić należny podatek w terminie do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 30b ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej ustawy PIT). Zgodnie z art. 30b ust. 1a ustawy PIT podatek dochodowy z odpłatnego zbycia walut wirtualnych wynosi 19% osiągniętego w roku podatkowym dochodu.

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Należy zauważyć, że do przychodów z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej nie ma zastosowania art. 11 ust. 1 ustawy PIT, regulujący tzw. kasową metodę powstania przychodu, zgodnie z którą przychód powstaje dopiero w momencie faktycznego otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika pieniędzy i wartości pieniężnych, gdyż z przepisu tego wynika, że nie stosuje się go do przychodów określonych w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy PIT, czyli przychodów z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej.

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Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 1f ustawy PIT przychód z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej powstaje w momencie wymiany waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub w momencie uregulowania innych zobowiązań walutą wirtualną. W związku z tym dla momentu powstania przychodu z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej nie ma znaczenia sam fakt wypłaty podatnikowi środków pieniężnych, należnych za odpłatnie zbytą walutę wirtualną lub postawienie ich do dyspozycji podatnika. Powstanie dla celów podatkowych przychodu z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej związane jest z operacją wymiany waluty wirtualnej na prawne środki płatnicze dokonaną przez giełdę krypto walut, a przychód ten powstaje już w momencie zrealizowania takiej operacji wymiany.

Jednocześnie należy wyjaśnić, że dochód z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowi różnicę między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych w roku podatkowym, a poniesionymi w roku podatkowym kosztami uzyskania przychodów (art. 30b ust. 1b ustawy PIT). Podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, w tym udokumentowane wydatki na rzecz podmiotów m.in. takich jak giełda kryptowalut (art. 22 ust. 14 ustawy PIT). Koszty te są potrącane w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione (art. 22 ust. 15 ustawy PIT). W przypadku nadwyżki takich kosztów uzyskania przychodów nad przychodami z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej uzyskanymi w roku podatkowym, nie powstaje strata podatkowa, lecz kwota tej nadwyżki podwyższa koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej w następnym roku podatkowym (art. 9 ust. 3a pkt 2 i art. 22 ust. 16 ustawy PIT).

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Trzy scenariusze dla inwestorów. Kto zapłaci 19% podatku, a kto śpi spokojnie?

Chcielibyśmy również zwrócić uwagę, że należy odróżnić od siebie następujące sytuacje, w których mogli znaleźć się podatnicy inwestujący na giełdzie Zondacrypto:

  1. Podatnik posiadał na giełdzie waluty wirtualne, ale nie dokonał ich odpłatnego zbycia w rozumieniu przepisu art. 17 ust. 1f ustawy PIT. W takim przypadku u podatnika nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu.
  2. Podatnik wymienił na giełdzie walutę wirtualną na inną walutę wirtualną. W takim przypadku również nie wystąpi u niego przychód do opodatkowania (pod warunkiem, że obie waluty spełniają ustawową definicję waluty wirtualnej).
  3. Podatnik zbył na giełdzie walutę wirtualną (wymienił ją na prawny środek płatniczy np. PLN, EUR albo USD), a kwota uzyskana z tej wymiany została zapisana na jego rachunku giełdowym. W takim przypadku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, u podatnika wystąpi przychód do opodatkowania, również wtedy, gdy środki pieniężne nie zostały następnie wypłacone przez giełdę na rachunek bankowy podatnika.

Nie posiadamy danych statystycznych dotyczących liczby podatników, którzy byli klientami Zondacrypto, jak również szacunków dotyczących kwot inwestycji dokonanych na tej giełdzie oraz wysokości należnych z tego tytułu podatków.”

Podstawa prawna

Informacja Ministerstwa Finansów z 13 października 2026 r. przekazywana do mediów na zapytania dziennikarzy. Opublikowana w Systemie Informacji Celno-Skarbowej EUREKA (eureka.mf.gov.pl).

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Źródło: INFOR
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