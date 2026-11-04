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Wirtualne kasy fiskalne dla każdego? Ministerstwo Finansów podjęło już decyzję. Wiemy, co czeka przedsiębiorców

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04 listopada 2026, 17:26
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Wirtualne kasy fiskalne Ministerstwo Finansów przedsiębiorców
Wirtualne kasy fiskalne dla każdego? Ministerstwo Finansów podjęło kluczową decyzję. Wiemy, co czeka przedsiębiorców
Shutterstock

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Przedsiębiorcy od lat czekają na rewolucję, która pozwoliłaby im na stałe pozbyć się drogich i awaryjnych urządzeń fiskalnych. Choć tzw. kasy wirtualne w telefonie czy na tablecie wydają się idealnym rozwiązaniem, rządzący wciąż dawkowali do nich dostęp. Poseł Michał Połuboczek postanowił oficjalnie zapytać resort finansów o to, kiedy technologia ta stanie się powszechna i jakie są plany na najbliższe miesiące. Odpowiedź ministerstwa, która właśnie ujrzała światło dzienne, dla wielu przedsiębiorców będzie ogromnym zaskoczeniem. Okazuje się bowiem, że urzędnicy mają zupełnie inny, tajny plan, który całkowicie zmieni zasady gry na polskim rynku.

Czy to koniec ery tradycyjnych kas fiskalnych w Polsce? Każdy, kto prowadzi własny biznes, doskonale wie, jak uciążliwe i kosztowne bywa utrzymanie obowiązkowych urządzeń rejestrujących sprzedaż. Kiedy na rynku pojawiły się tzw. kasy wirtualne w formie aplikacji, wielu przedsiębiorców liczyło na szybki i bezbolesny technologiczny przełom. Rzeczywistość okazała się jednak znacznie bardziej skomplikowana, a resort finansów przez lata rygorystycznie reglamentował dostęp do tego nowoczesnego rozwiązania. Oficjalna odpowiedź na interpelację poselską odsłania kulisy nowej strategii rządu.

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Nowe branże z zielonym światłem? Kto zyskał uprawnienia do korzystania z kas wirtualnych? Konkretne pytania posła

Ukazała się interpelacja poselska do ministra finansów i gospodarki w sprawie rozszerzenia możliwości stosowania kas rejestrujących mających postać oprogramowania. "Kasy rejestrujące mające postać oprogramowania, określane powszechnie jako kasy wirtualne, stanowią rozwiązanie pozwalające ograniczyć koszty ponoszone przez przedsiębiorców, uprościć prowadzenie działalności gospodarczej oraz zwiększać poziom cyfryzacji polskiej gospodarki” - pisze poseł Michał Połuboczek.

Zaznacza, że "pomimo funkcjonowania tego rozwiązania możliwość jego stosowania pozostaje ograniczona do określonych grup podatników. Ministerstwo Finansów w przeszłości wielokrotnie deklarowało możliwość rozszerzania katalogu branż uprawnionych do korzystania z kas wirtualnych. Do chwili obecnej przedsiębiorcom nie przedstawiono jednak czytelnego harmonogramu dalszego otwierania systemu.

Taki stan rzeczy budzi wątpliwości. Jeżeli dotychczasowe funkcjonowanie kas wirtualnych potwierdziło bezpieczeństwo tego rozwiązania z punktu widzenia interesów fiskalnych państwa, trudno znaleźć uzasadnienie dla przewlekłego utrzymywania ograniczeń w dostępie do technologii, która może zmniejszać koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

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Przedsiębiorcy powinni również mieć możliwość odpowiednio wczesnego poznania kierunku zmian regulacyjnych, tak aby mogli podejmować racjonalne decyzje dotyczące wykorzystywanych systemów sprzedażowych i ponoszonych nakładów inwestycyjnych. Wielokrotne deklarowanie dalszego rozszerzania systemu bez wskazania konkretnych terminów nie zapewnia takiej przewidywalności”.

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W związku z powyższym poseł Michał Połuboczek zwrócił się z następującymi pytaniami:

  • Czy Ministerstwo Finansów zamierza rozszerzyć katalog podatników uprawnionych do stosowania kas rejestrujących mających postać oprogramowania? Jeżeli tak, kiedy nastąpi najbliższe rozszerzenie?
  • Jakie branże lub rodzaje działalności gospodarczej są obecnie analizowane pod kątem dopuszczenia możliwości stosowania kas wirtualnych?
  • Czy ministerstwo posiada harmonogram dalszego rozszerzania katalogu podatników mogących korzystać z tego rozwiązania? Jeżeli tak, proszę o jego przedstawienie. Jeżeli nie, proszę o wskazanie przyczyn, dla których harmonogram taki nie został dotychczas opracowany.
  • Jakie konkretnie przeszkody prawne, techniczne lub fiskalne uniemożliwiają obecnie szersze dopuszczenie stosowania kas wirtualnych?
  • Czy Ministerstwo Finansów lub Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziły analizę dotychczasowego funkcjonowania kas wirtualnych? Jakie wnioski wynikają z tych analiz, w szczególności w zakresie szczelności systemu podatkowego i skali stwierdzonych nieprawidłowości?
  • Czy dane znajdujące się w posiadaniu ministerstwa wskazują, że kasy wirtualne generują większe ryzyko uszczupleń podatkowych niż tradycyjne urządzenia fiskalne? Jeżeli tak, jaka jest skala tej różnicy?
  • Ile podmiotów korzysta obecnie z kas wirtualnych i ile takich kas jest obecnie używanych przez podatników?
  • Czy ministerstwo rozważa zmianę filozofii regulacyjnej i wprowadzenie zasady, zgodnie z którą stosowanie certyfikowanych kas mających postać oprogramowania byłoby co do zasady dostępne dla przedsiębiorców, z ewentualnymi wyjątkami dotyczącymi tych branż, w których istniałyby konkretne i wykazane zagrożenia fiskalne?
  • Czy ministerstwo zobowiąże się do przedstawienia przedsiębiorcom w 2026 r. publicznego harmonogramu dalszego rozszerzania możliwości stosowania kas wirtualnych?
  • Jakie kryteria Ministerstwo Finansów przyjęło dla uznania etapu pilotażowego wdrażania kas wirtualnych za zakończony i czy kryteria te zostały już spełnione?
  • Jeżeli po blisko sześciu latach funkcjonowania kas wirtualnych ministerstwo nadal uznaje ich stosowanie za rozwiązanie wdrażane etapowo lub pilotażowo, kiedy - według obecnych założeń resortu - możliwe będzie przejście do modelu ich szerszego stosowania?

W interpelacji pojawi się również taki fragment, zawierający na końcu konkretne zapytanie: „W mojej ocenie ciężar uzasadnienia powinien spoczywać na administracji, jeżeli zamierza ona ograniczać przedsiębiorcom możliwość korzystania z tańszego i bardziej nowoczesnego rozwiązania technologicznego. Sam fakt, że tradycyjne urządzenia fiskalne były przez lata podstawowym sposobem ewidencjonowania sprzedaży, nie powinien być argumentem za utrzymywaniem barier technologicznych. Dlatego zwracam się również o jednoznaczną odpowiedź: Czy intencją Ministerstwa Finansów jest rzeczywiste, stopniowe upowszechnienie kas wirtualnych, a jeżeli tak - w jakim terminie przedsiębiorcy zobaczą kolejne konkretne decyzje w tej sprawie?

Nagły zwrot akcji w resorcie finansów. Dalszych rozszerzeń nie będzie?

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Jarosław Neneman, w odpowiedzi na interpelację wyjaśnił, że „od 1 kwietnia 2026 r. katalog podmiotów uprawnionych do stosowania kas rejestrujących mających postać oprogramowania został rozszerzony na mocy rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 29 września 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. z 2025 r. poz. 1345)”.

„Od tej daty z kas mających postać oprogramowania mogą korzystać również podatnicy dokonujący dostaw towarów i świadczenia usług przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługę, a także podatnicy świadczący usługi parkingu samochodów i innych pojazdów, za które należność jest regulowana drogą elektroniczną, w tym przy użyciu aplikacji mobilnej lub przeglądarki internetowej” - informuje MF.

Nadchodzi KeKR. Rząd szykuje darmową alternatywę dla biznesu

Priorytetem Ministerstwa Finansów jest wdrożenie Krajowej e-Kasy Rejestrującej (KeKR), przewidzianej w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (UD473). Projektowane rozwiązanie ma stanowić bezpłatne narzędzie do prowadzenia ewidencji sprzedaży detalicznej, dostępne dla wszystkich zainteresowanych podatników, w szczególności najmniejszych przedsiębiorców, podatników rozpoczynających działalność gospodarczą oraz prowadzących działalność sezonową” - czytamy w odpowiedzi resortu finansów. Zobacz artykuł na ten temat: Rewolucja w VAT i koniec drogich kas fiskalnych. MF szykuje darmową aplikację dla firm i automatyczne rozliczenia

Rozwiązanie to - jak podkreśla MF - ma zapewnić przedsiębiorcom większą swobodę wyboru sposobu prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz dostęp do niezależnego narzędzia cyfrowego udostępnianego przez administrację skarbową. A zatem „Ministerstwo Finansów nie prowadzi obecnie prac nad dalszym rozszerzeniem możliwości stosowania kas mających postać oprogramowania. W związku z prowadzonymi pracami nad wdrożeniem Krajowej e-Kasy Rejestrującej działania resortu koncentrują się obecnie na tym projekcie”.

„Na potrzeby projektu Krajowej e-Kasy Rejestrującej (KeKR) przeprowadzono analizy dotyczące funkcjonowania systemu ewidencji sprzedaży detalicznej. Wskazują one, że rozwiązania umożliwiające bieżące przekazywanie danych do Centralnego Repozytorium Kas wspierają procesy analityczne Krajowej Administracji Skarbowej oraz zwiększają dostęp administracji skarbowej do danych o sprzedaży. Analizy wykazały również, że stosowanie tradycyjnych urządzeń fiskalnych wiąże się dla przedsiębiorców z kosztami związanymi m.in. z zakupem, serwisowaniem oraz utrzymywaniem tych urządzeń. Jednym z celów projektu KeKR jest ograniczenie tych kosztów poprzez udostępnienie bezpłatnego narzędzia do prowadzenia ewidencji sprzedaży. Jednocześnie nie przygotowano odrębnego raportu podsumowującego funkcjonowanie kas mających postać oprogramowania w zakresie wskazanym w interpelacji” - czytamy w odpowiedzi na zapytanie poselskie.

Zobacz również:

Ukryte ryzyko wirtualnych kas fiskalnych. Co wykazały rządowe analizy?

Ministerstwo Finansów wskazuje ponadto, że „kasy mające postać oprogramowania różnią się od kas online o konstrukcji sprzętowej pod względem technicznym. Dane są przechowywane na urządzeniu, na którym zainstalowano oprogramowanie kasy, co w przypadku uszkodzenia tego urządzenia może utrudniać dostęp do zapisanych danych lub prowadzić do ich utraty. Doświadczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej wskazały również na potrzebę zapewnienia użytkownikom kas mających postać oprogramowania odpowiedniego wsparcia serwisowego. W praktyce występowały bowiem problemy związane w szczególności z rejestracją i wyrejestrowaniem tych kas w systemie CEKR II. W związku z tym w ustawie z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2026 r. poz. 1270) przewidziano rozwiązania umożliwiające określenie zasad organizacji i prowadzenia serwisu kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Ministerstwo Finansów nie przewiduje publikacji w 2026 r. harmonogramu dalszego rozszerzania możliwości stosowania kas mających postać oprogramowania. Jak wskazano wyżej, aktualnie działania resortu koncentrują się na wdrożeniu Krajowej e-Kasy Rejestrującej. Zgodnie z założeniami projektu UD473 rozwiązania związane z elektronizacją sprzedaży detalicznej, w tym Krajowa e-Kasa Rejestrująca, mają wejść w życie od 1 lipca 2028 r.

Ministerstwo Finansów ocenia, że wdrożenie Krajowej e-Kasy Rejestrującej będzie skuteczniejszym sposobem zapewnienia przedsiębiorcom dostępu do nowoczesnych narzędzi cyfrowych służących prowadzeniu ewidencji sprzedaży niż dalsze rozszerzanie katalogu podmiotów uprawnionych do stosowania kas mających postać oprogramowania w obecnym modelu regulacyjnym”.

Podstawa prawna

Interpelacja nr 19929 do ministra finansów i gospodarki w sprawie rozszerzenia możliwości stosowania kas rejestrujących mających postać oprogramowania

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Źródło: INFOR
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