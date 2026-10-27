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Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Ryczałt w 2027 r. - limit 1.094.250 zł. Dla kogo nowa stawka 17% i dlaczego przesunięcie daty faktury na styczeń nic nie da. Przedsiębiorcy mają czas do końca roku na podjęcie działań

Ryczałt w 2027 r. - limit 1.094.250 zł. Dla kogo nowa stawka 17% i dlaczego przesunięcie daty faktury na styczeń nic nie da. Przedsiębiorcy mają czas do końca roku na podjęcie działań

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27 października 2026, 06:23
e-file sp. z o.o.
e-file sp. z o.o.
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podatki 2027, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Ryczałt w 2027 r. - limit 1 094 250 zł. Kogo obejmie nowa stawka 17% i dlaczego przesunięcie daty faktury na styczeń nic nie da. Przedsiębiorcy mają 10 tygodni na podjęcie działań
Shutterstock

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O tym, czy przedsiębiorca będzie mógł rozliczać się ryczałtem w 2027 r., zdecyduje przychód, który osiągnie jeszcze w tym roku. Uchwalona przez Sejm 22 października 2026 r. ustawa obniża limit z 2 mln do 250 tys. euro, czyli do ok. 1,09 mln zł, co według danych resortu finansów może dotyczyć ok. 43 tys. przedsiębiorców. Teraz ustawą zajmie się Senat. Monika Piątkowska, doradca podatkowy e-pity, wyjaśnia, kto powinien sprawdzić swoje przychody przed 31 grudnia i co jeszcze da się zaplanować.

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Niższy limit ryczałtu i nowa stawka 17% od 2027 roku

Monika Piątkowska, doradca podatkowy e-pity: – Nowelizacja, którą 22 października uchwalił Sejm (projekt UD458, obecnie druk sejmowy nr 3147), ma na celu przede wszystkim likwidację nagłego skoku w opodatkowaniu z 12% na 32%. Rząd zdecydował o wprowadzeniu progu pośredniego. Zmiany mają dotyczyć również opodatkowanych ryczałtem. Obniżony ma zostać limit z 2 mln euro do 250 tys. euro i wprowadzona stawka 17% od nadwyżki ponad 300 tys. euro. Jeśli ustawa wejdzie w życie, zmusi tysiące ryczałtowców do zmiany formy opodatkowania. Natomiast każdy przedsiębiorca opodatkowany PIT powinien sprawdzić, czy przyjęta przez niego dotychczasowa forma opodatkowania w dalszym ciągu będzie korzystna.

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Skala podatkowa PIT bardziej opłacalna

Ustawa przewiduje trzy przedziały skali podatkowej zamiast dwóch. Próg, od którego obowiązuje wyższa stawka, wzrośnie ze 120 tys. do 130 tys. zł dochodu. Dochód do 130 tys. zł będzie opodatkowany stawką 12%, dochód między 130 tys. a 150 tys. zł – nową stawką 24%, a dopiero nadwyżka ponad 150 tys. zł – stawką 32%. Kwota wolna od podatku pozostanie bez zmian i wyniesie 30 tys. zł.

Na zmianie skorzystają osoby, których roczny dochód przekracza 120 tys. zł. Podatnik będzie mógł zaoszczędzić na planowanej zmianie nawet 3600 zł – maksymalna oszczędność dotyczy dochodu od 150 tys. zł.

Dla części przedsiębiorców skala podatkowa może okazać się korzystniejsza niż podatek liniowy czy ryczałt, zwłaszcza że niektóre preferencje przysługują tylko przy rozliczeniu według skali, np. ulga na dziecko czy wspólne rozliczenie z małżonkiem.

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Mniej przedsiębiorców będzie miało prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Zgodnie z ustawą w 2027 r. ryczałt będzie mógł stosować podatnik, którego przychód w 2026 r. nie przekroczył 250 tys. euro. Po przeliczeniu według kursu NBP z 1 października 2026 r. (4,3770 zł) to 1 094 250 zł. Zatem jeśli ustawa wejdzie w życie, już przychody z 2026 roku będą brane pod uwagę przy weryfikacji przekroczenia limitu. Przedsiębiorcy mają niewiele czasu na rozplanowanie biznesu w optymalny sposób.

Osoby rozliczające się ryczałtem powinny już teraz sprawdzić, czy do końca roku przekroczą nowy limit. Kto jest blisko progu, powinien uwzględnić go przy planowaniu harmonogramu prac na najbliższe tygodnie.

Przykład

Przykład: firma remontowa rozliczająca się ryczałtem do końca listopada osiągnęła 1 mln zł przychodu. Zostało jej jeszcze wykończenie budynku o wartości 120 tys. zł. Jeśli ten etap zostanie wykonany w grudniu, przychód za 2026 r. wyniesie 1,12 mln zł, czyli przekroczy limit 1 094 250 zł, a firma w 2027 r. straci prawo do ryczałtu. Jeśli zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z inwestorem prace zakończą się w styczniu, przychód z tego etapu przypadnie na 2027 r.

Trzeba jednak pamiętać, że przychód powstaje co do zasady w dniu wykonania usługi lub wydania towaru, nie później niż w dniu wystawienia faktury lub otrzymania zapłaty samo przesunięcie daty faktury nie wystarczy.

Ryczałtowcy, którzy już przekroczyli limit, w 2027 r. i tak będą musieli przejść na skalę podatkową lub podatek liniowy. Być może korzystne będzie dla nich przesunięcie zaplanowanych wydatków na następny rok – na ryczałcie koszty nie obniżają podatku, a na skali i podatku liniowym będzie można je rozliczyć – lub też zrealizowanie danego kontraktu szybciej, tak aby przychód rozliczyć jeszcze w tym roku według obecnych stawek ryczałtu.

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Przykład

Przykład: przedsiębiorca, który w tym roku osiągnął już 1,3 mln zł przychodu, w 2027 r. i tak przejdzie na skalę lub podatek liniowy. Jeśli kupi sprzęt firmowy za 9 tys. zł w grudniu, nie obniży mu to podatku, bo na ryczałcie koszty się nie liczą. Ten sam zakup w styczniu będzie już kosztem uzyskania przychodu.

Według danych Ministerstwa Finansów w 2024 r. 43 tys. podatników uzyskało przychody przekraczające 250 tys. euro, natomiast tylko 400 podatników osiągnęło przychody przekraczające 2 mln euro. Dane te pokazują skalę osób, które będą zmuszone do zmiany formy opodatkowania już w przyszłym roku.

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Ryczałt 2027: Nowa stawka 17%

Dodatkowo omawiana nowelizacja przewiduje stworzenie swoistego progu opodatkowania w ryczałcie. Przekroczenie 250 tys. euro decydować będzie o prawie do ryczałtu w następnym roku, natomiast jeśli przedsiębiorca przekroczy 300 tys. euro, wówczas nadwyżka przychodu ponad tę kwotę nie będzie opodatkowana dedykowaną dla niego stawką, tylko nową, 17%. Nowy próg wpłynie również na decyzje związane z przyjęciem danej formy opodatkowania.

Ryczałt 2027: limit 250 tys. euro wyniesie 1.094.250 zł

Limity ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przelicza się na PLN według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy roboczy dzień października roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla 2027 r. jest to kurs z 1 października 2026 r. (4,3770 zł), więc limit 250 tys. euro wyniesie 1 094 250 zł, a próg 300 tys. euro – 1 313 100 zł.

Ministerstwo zwróciło również uwagę, że przychody opodatkowane ryczałtem nie są uwzględniane przy naliczaniu daniny solidarnościowej, którą płacą osoby fizyczne od nadwyżki ponad 1 mln zł sumy dochodów, np. ze stosunku pracy. Dla ryczałtu obowiązuje również preferencyjny sposób ustalania składki zdrowotnej, która opłacana jest z górnym limitem. Są to czynniki, które przedsiębiorcy biorą pod uwagę przy wyborze ryczałtu względem innych form.

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Dziesiątki tysięcy przedsiębiorców mogą zmienić formę opodatkowania

Biorąc pod uwagę konieczność zmiany formy opodatkowania przez ryczałtowców, jak i korzystne zmiany w skali podatkowej, wiele osób prowadzących działalność może zmienić w przyszłym roku dotychczasową formę rozliczeń. Przedsiębiorcy mogą dokonać zmiany formy opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu osiągnięcia pierwszego przychodu w roku podatkowym. Zazwyczaj jest to dzień 20 lutego. Jednak warto zastanowić się nad tym wcześniej. Już teraz możemy podjąć działania, które pomogą zoptymalizować rozliczenia nie tylko względem fiskusa, ale również ZUS. Dodatkowo, weryfikując korzystną formę opodatkowania, będziemy przygotowani na przyszłoroczne obciążenia podatkowe i składkowe. Jest też część podatników, która zyska na zmianie – jej rozliczenia mogą okazać się korzystniejsze niż dotychczas.

Źródło: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - druk sejmowy nr 3147, przebieg procedury legislacyjnej w Sejmie.

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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