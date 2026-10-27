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Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Wielu przedsiębiorców popełnia ten błąd w październiku. Doradca ostrzega: „Wydasz pieniądze, ale nie będziesz bogatszy”

Wielu przedsiębiorców popełnia ten błąd w październiku. Doradca ostrzega: „Wydasz pieniądze, ale nie będziesz bogatszy”

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27 października 2026, 06:59
oprac. Adam Kuchta
Zakupy na koniec roku: Krytyczna granica, której nie wolno sztucznie dzielić
Zakupy na koniec roku: Krytyczna granica, której nie wolno sztucznie dzielić
RomanR
Shutterstock

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Październik to dla właścicieli firm ostatni dzwonek na podjęcie kluczowych decyzji finansowych przed zamknięciem roku. Zamiast jednak bezmyślnie generować koszty w grudniu, warto już teraz sprawdzić, co naprawdę opłaca się przedsiębiorstwu. Ekspert zwraca uwagę na pułapki w przepisach na 2026 rok oraz na jeden kluczowy element, o którym zapomina większość podatników, a który może uratować płynność finansową firmy.

Końcówka każdego roku u wielu przedsiębiorców wygląda podobnie. Przedsiębiorca widzi już bowiem wynik za pierwsze trzy kwartały i zaczyna zastanawiać się, ile podatku zapłaci za cały rok oraz czy może jeszcze legalnie zmniejszyć jego wysokość. Październik jest na taką analizę znacznie lepszym momentem niż ostatnie dni grudnia. Można oszacować wynik całego roku i sprawdzić, czy nie warto przyspieszyć inwestycji, zweryfikować kosztów, należności czy przysługujących firmie preferencji. „Największym błędem jest rozpoczynanie takiego przeglądu od pytania: „Co jeszcze mogę kupić?”. Najpierw powinniśmy oszacować wynik firmy na koniec roku, a dopiero później zastanowić się, które z rzeczywiście planowanych działań warto zrealizować jeszcze przed 31 grudnia” – mówi Jacek Dziuba, doradca podatkowy i ekspert ds. finansów.

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Zakupy na koniec roku: Krytyczna granica, której nie wolno sztucznie dzielić

Jeżeli firma i tak planuje zakup komputerów, telefonów, monitorów, mebli czy urządzeń potrzebnych do prowadzenia działalności, warto sprawdzić, czy z biznesowego punktu widzenia uzasadnione jest zrealizowanie takiego zakupu jeszcze w tym roku. Znaczenie ma m.in. granica 10 tys. zł. W przypadku składników majątku spełniających definicję środka trwałego, których wartość początkowa jej nie przekracza, co do zasady przepisy pozwalają na jednorazowe rozliczenie wydatku, zamiast rozkładania go na wieloletnią amortyzację. Nie można natomiast sztucznie dzielić jednej inwestycji na kilka faktur tylko po to, żeby zmieścić się w limicie.

Możliwości istnieją również przy większych inwestycjach. Mali podatnicy oraz przedsiębiorcy rozpoczynający działalność mogą, po spełnieniu ustawowych warunków, skorzystać z jednorazowej amortyzacji określonych środków trwałych. W 2026 r. limit tej preferencji wynosi 213 tys. zł. Może mieć to znaczenie np. przy zakupie maszyn, urządzeń czy specjalistycznego wyposażenia.

Nie każdy wydatek poniesiony przed 31 grudnia automatycznie obniży jednak dochód za ten rok. Dotyczy to m.in. przedpłat za usługi, które będą realizowane dopiero w kolejnym roku – np. abonamentów, ubezpieczeń, licencji czy usług marketingowych. Sam fakt wykonania przelewu w grudniu nie przesądza o momencie zaliczenia wydatku do kosztów. Znaczenie mają m.in. charakter wydatku, okres, którego dotyczy, oraz sposób rozliczania się konkretnego podatnika.

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Jeżeli przedsiębiorca wydaje 10 tys. zł tylko po to, żeby obniżyć dochód, nie staje się dzięki temu bogatszy. Oszczędza wyłącznie część tej kwoty wynikającą z podatku. Najpierw powinna więc istnieć realna potrzeba biznesowa, a dopiero później pytanie, jak najlepiej rozliczyć ją podatkowo” – podkreśla ekspert.

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Nowe limity dla aut i leasingu w 2026 roku. Sprawdź, ile realnie odliczysz

Samochód firmowy to kolejny wydatek często rozważany przed końcem roku. Od 2026 r. znaczenie mają jednak nowe limity kosztów podatkowych: 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych i wodorowych, 150 tys. zł dla samochodów spalinowych emitujących mniej niż 50 g CO₂/km oraz 100 tys. zł dla aut z emisją równą lub wyższą niż 50 g CO₂/km. Limity mają znaczenie zarówno przy amortyzacji, jak i leasingu czy najmie. Nie wystarczy więc spojrzeć na cenę samochodu. Trzeba policzyć, jaka część wydatków rzeczywiście będzie mogła zostać rozliczona podatkowo.

Podobnie jest z wysoką opłatą wstępną przy leasingu. Wpłacenie przed końcem roku np. 30 czy 40 proc. wartości samochodu może mieć wpływ na koszty, ale nie oznacza automatycznie, że cała kwota pomniejszy dochód za 2026 r. Znaczenie mają konstrukcja umowy, sposób rozliczeń przedsiębiorcy, wartość auta i obowiązujące limity.

„Leasing powinien być decyzją finansową wspartą podatkami, a nie decyzją podatkową, do której później dopasowujemy finanse firmy. Przed podpisaniem umowy warto policzyć rzeczywisty efekt, zamiast kierować się wyłącznie wysokością pierwszej wpłaty” – mówi ekspert.

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Ukryte pieniądze w firmie. Zapomniana ulga na nieopłacone faktury

Przegląd podatkowy przed końcem roku nie powinien ograniczać się wyłącznie do szukania wydatków. Warto również przyjrzeć się należnościom. Jeżeli kontrahenci od miesięcy nie regulują faktur, przedsiębiorca może sprawdzić możliwość zastosowania ulgi na złe długi, oczywiście po spełnieniu ustawowych warunków. Jednocześnie warto przejrzeć własne nieuregulowane zobowiązania, ponieważ również one mogą powodować skutki podatkowe.

„Jedną z najbardziej niekomfortowych sytuacji jest konieczność rozliczenia podatkowych skutków transakcji, za którą przedsiębiorca nadal nie otrzymał pieniędzy. Dlatego przegląd należności powinien być stałym elementem przygotowania firmy do zamknięcia roku” – zwraca uwagę Dziuba.

Ulga B+R nie tylko dla laboratoriów. Czy Twoja firma już na nią zarobiła?

Zamiast zastanawiać się wyłącznie nad tym, jakie nowe koszty wygenerować, warto również sprawdzić, czy działalność już prowadzona przez firmę nie daje jej prawa do preferencji podatkowych. W zależności od profilu przedsiębiorstwa może chodzić m.in. o ulgę badawczo-rozwojową czy IP Box. Szczególnie ulga B+R bywa kojarzona wyłącznie z laboratoriami i pracą naukowców, podczas gdy działalność rozwojowa może występować również w firmach technologicznych, produkcyjnych czy przedsiębiorstwach rozwijających własne produkty i procesy.

Warunkiem jest jednak rzeczywiste spełnienie wymogów oraz odpowiednia dokumentacja. Ulga podatkowa nie powinna być „produktem” dopisywanym do działalności firmy dopiero w momencie kontroli. Najpierw trzeba sprawdzić, czy przedsiębiorstwo rzeczywiście spełnia ustawowe warunki, zidentyfikować koszty kwalifikowane i zadbać o dokumentację” – zaznacza ekspert.

Najpierw policz swój wynik, a dopiero później wydawaj firmowe pieniądze

Na około trzy miesiące przed końcem roku przedsiębiorca ma jeszcze czas, aby przeanalizować wynik firmy, planowane inwestycje, samochody i leasingi, należności, zobowiązania oraz dostępne ulgi. Dopiero po takim przeglądzie powinien decydować, co rzeczywiście warto zrobić przed 31 grudnia.

„Celem nie powinno być zapłacenie jak najmniejszego podatku. Chodzi o to, żeby nie zapłacić fiskusowi więcej, niż zgodnie z prawem trzeba, a jednocześnie zachować pieniądze i możliwości rozwoju firmy. Jeżeli przedsiębiorca wydaje 100 tys. zł wyłącznie po to, żeby obniżyć podatek, może poprawić wynik podatkowy kosztem znacznego pogorszenia płynności finansowej” – podsumowuje ekspert.

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Źródło: INFOR
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