Obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące opłaty targowej mogą wkrótce przejść rewolucję. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Agnieszka Majewska, oficjalnie zainterweniowała u Ministra Finansów. Chodzi o ukryte, podwójne koszty, jakie ponosi jedna, konkretna grupa przedsiębiorców. Sprawdź, na czym polega problem i jakie dwa rozwiązania leżą obecnie na stole.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Agnieszka Majewska zwróciła się do Ministra Finansów i Gospodarki Andrzeja Domańskiego z wnioskiem o rozważenie zmian w przepisach dotyczących opłaty targowej. Postulat dotyczy zróżnicowania zasad jej pobierania w zależności od charakteru targowiska, na którym prowadzona jest działalność handlowa. Obowiązujące regulacje mogą bowiem prowadzić do dodatkowego obciążenia przedsiębiorców korzystających z prywatnej infrastruktury handlowej.

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Dlaczego obecny system krzywdzi część przedsiębiorców?

Podstawą wystąpienia Rzecznika MŚP były sygnały napływające od przedsiębiorców, wskazujących na trudności wynikające z obecnych zasad pobierania opłaty targowej. Zwrócono uwagę przede wszystkim na jednakowe traktowanie podmiotów prowadzących sprzedaż na targowiskach publicznych i prywatnych, pomimo różnic w sposobie finansowania, organizacji oraz utrzymania infrastruktury handlowej.

„Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż na targowiskach prywatnych ponoszą koszty związane z korzystaniem z infrastruktury finansowanej i utrzymywanej przez jej właścicieli. Jednocześnie mogą być zobowiązani do uiszczania opłaty targowej na zasadach obowiązujących również na targowiskach publicznych. Powstaje zatem pytanie o zasadność jednakowego obciążania podmiotów funkcjonujących w odmiennych warunkach organizacyjnych i finansowych” – wskazuje Minister Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Dwa scenariusze na stole: Jakie zmiany proponuje Rzecznik MŚP?

W piśmie skierowanym do Ministra Finansów i Gospodarki zaproponowano rozważenie nowelizacji przepisów, która umożliwiłaby wyłączenie sprzedaży prowadzonej na targowiskach prywatnych z obowiązku ponoszenia opłaty targowej. Rozwiązanie to pozwoliłoby na uwzględnienie różnic pomiędzy funkcjonowaniem targowisk publicznych i prywatnych, w tym zakresu nakładów organizacyjnych i finansowych związanych z ich utrzymaniem.

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Alternatywnie przedstawiono propozycję wprowadzenia mechanizmu umożliwiającego gminom różnicowanie maksymalnych stawek opłaty targowej w zależności od charakteru targowiska. Takie rozwiązanie zapewniłoby samorządom większą elastyczność w kształtowaniu lokalnych zasad poboru opłat, z uwzględnieniem warunków prowadzenia działalności handlowej.

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Sprawiedliwość i proporcjonalność: Co na to Sejm?

„System opłat publicznych powinien uwzględniać rzeczywiste warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasadę proporcjonalności nakładanych obciążeń. W przypadku targowisk prywatnych zasadne jest przeanalizowanie, czy obecne rozwiązania odpowiednio odzwierciedlają różnice w sposobie organizacji i finansowania miejsc handlu. Zaproponowane zmiany służą wypracowaniu bardziej przejrzystych i sprawiedliwych zasad dla przedsiębiorców” – podkreśla Minister Agnieszka Majewska.

Problematyka wyłączenia sprzedaży prowadzonej na targowiskach prywatnych z obowiązku ponoszenia opłaty targowej została również podjęta przez sejmową Komisję do Spraw Deregulacji. Wystąpienie Rzecznika MŚP do Ministra Finansów i Gospodarki stanowi kolejny etap działań zmierzających do ograniczania obciążeń administracyjnych i finansowych przedsiębiorców oraz dostosowywania obowiązujących regulacji do warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Czym zajmuje się Rzecznik MŚP i jak pomaga firmom?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców działa na rzecz ochrony praw i interesów mikro, małych i średnich firm w Polsce. Rzecznik MŚP jest samodzielnym organem ochrony prawa. Wspiera przedsiębiorców, monitoruje przepisy prawa i współpracuje z administracją publiczną, dążąc do usuwania barier w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dzięki prawu do inicjowania postępowań administracyjnych i składania skarg do WSA, skarg kasacyjnych do NSA i skarg nadzwyczajnych do SN. Działając w ramach Konstytucji Biznesu, Rzecznik promuje i chroni zasadę wolności gospodarczej, dążąc do tworzenia przyjaznych warunków dla polskich przedsiębiorców.