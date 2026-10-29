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Rewolucja w portfelach już od 2027 r. Sejm uchwala nowe progi 130 i 150 tys. zł oraz nieznaną dotąd stawkę podatku

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29 października 2026, 17:40
Adam Kuchta
Adam Kuchta
pieniądze, portfel, kalkulator, podatki, pit
Rewolucja w portfelach już od 2027 r. Sejm wprowadza nowe progi 130 i 150 tys. zł oraz nieznaną dotąd stawkę podatku
Shutterstock

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Sejm oficjalnie przegłosował głęboką reformę systemu podatkowego, wprowadzając zupełnie nową skalę PIT i mechanizm ochrony przed inflacją. Podczas gdy jedna grupa podatników zyska na podniesieniu progów, inne przepisy drastycznie obcinają przywileje sporej części przedsiębiorców. Na jaw wyszły szczegóły niespodziewanego sojuszu posłów, który w ostatniej chwili uratował największe firmy przed wyższym CIT, ale przypieczętował los innej grupy. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2027 roku straci prawo do popularnej formy rozliczenia i za co zapłacimy więcej.

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Sejm uchwalił ustawę modyfikującą progi podatkowe w PIT oraz podnoszącą stawkę daniny solidarnościowej z 4 do 5 proc., a także obniżającą limit przychodów dla ryczałtu z 2 mln do 250 tys. euro. Zmiany te, wraz z nową 24-proc. stawką dla dochodów w przedziale 130–150 tys. zł, mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku. Pojawia się nowy mechanizm, który pozwoli Polakom zatrzymać w kieszeniach znacznie więcej pieniędzy. Coroczna waloryzacja progów podatku dochodowego od osób fizycznych o wskaźnik inflacji nie rozwiąże wszystkich problemów polskiego systemu podatkowego, ale pomoże obywatelom zachować większą część realnej wartości swoich zarobków” - ocenił doradca podatkowy Rafał Sidorowicz.

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Decyzja zapadła: Sejm wprowadza poprawki chroniące zarobki Polaków, ale kluczowa zmiana wejdzie w życie w zaskakującym terminie

Sejm uchwalił już ustawę wprowadzającą zmiany w skali podatkowej PIT. Jednocześnie izba niższa wprowadziła do niej dwie poprawki - jedna zakłada automatyczną waloryzację progów podatkowych o wskaźnik inflacji, co ma wejść w życie od roku 2028. Zdaniem Rafała Sidorowicza decyzja Sejmu o wprowadzeniu automatycznej waloryzacji progów podatkowych to zmiana, na którą podatnicy czekali od dawna.

Logika tej zmiany wydaje się prosta – skoro rosną ceny i wynagrodzenia, sam wzrost dochodów nie powinien oznaczać, że podatnicy automatycznie płacą wyższy PIT. W praktyce jednak właśnie tak dzieje się od lat wskutek zamrożonych progów podatkowych” - uważa ekspert ds. podatkowych. Zwrócił uwagę, że podwyżka pensji nie musi przecież oznaczać, że stać nas na więcej. Jak tłumaczył, jeśli przy okazji większa część dochodu wpada w wyższy próg podatkowy, realna korzyść ze wzrostu wynagrodzenia może być niewielka.

Koniec z decyzjami politycznymi. Co oznacza zmiana systemowa w podatkach dochodowych Polaków?

Istotne w jego ocenie jest przede wszystkim to, że zmiana ma charakter systemowy. Ekspert uważa, że progi podatkowe nie powinny być podnoszone dopiero wtedy, gdy pojawia się taka decyzja polityczna. Regularna waloryzacja daje szansę na bardziej przewidywalne zasady i ogranicza sytuacje, gdy rosnące nominalnie dochody oznaczają jednocześnie wyższe obciążenia podatkowe” - wskazał.

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Podkreślił, że nie każdy podatnik odczuje taką zmianę w ten sam sposób. „Sama waloryzacja nie rozwiąże też wszystkich problemów polskiego systemu podatkowego. Może jednak pomóc zachować większą część realnej wartości zarobków, a to ma znaczenie dla zwykłych domowych budżetów – w perspektywie bieżących wydatków, jak i możliwości oszczędzania. Stąd, ten kierunek zmian oceniam pozytywnie” - stwierdził ekspert.

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Ważne

Nowe stawki PIT i progi podatkowe od 2027 roku. Oto najważniejsze liczby!

Uchwalona przez Sejm ustawa podnosi próg podatkowy w PIT ze 120 tys. zł do 130 tys. zł, wprowadza drugi próg w wysokości 150 tys. zł oraz nową, 24-proc. stawkę dla dochodów między 130 a 150 tys. zł. Progi podatkowe mają być waloryzowane o wskaźnik inflacji.

Waloryzacja progów podatkowych może mieć dla portfela podatników większe znaczenie niż nowe stawki PIT. Szkoda, że nie dotyczy kwoty wolnej

Doradca podatkowy i radca prawny z kancelarii KNDP Marek Kolibski stwierdził, że automatyczna waloryzacja progów podatkowych o inflację może mieć dla podatników większe znaczenie niż wprowadzenie nowej stawki PIT”. Jego zdaniem brak takiej waloryzacji przez lata oznaczał faktyczny wzrost obciążeń podatkowych.

Wyjaśnił, że wraz ze wzrostem wynagrodzeń wywołanym inflacją coraz więcej osób wpadało do wyższych przedziałów podatkowych i płaciło wyższy podatek, nawet jeśli realna siła nabywcza ich dochodów nie rosła. „Przez 35 lat brak waloryzacji progów oznaczał, że co roku podatki rosły. Inflacja powodowała wzrost wynagrodzeń, a podatnicy przesuwali się do wyższych progów. Nie było to może bardzo widoczne dla większości osób, ale ekonomicznie oznaczało wzrost obciążeń” - powiedział Kolibski.

Dodał, że podobny problem dotyczył kwoty wolnej od podatku, która przez lata również nie była automatycznie waloryzowana, lecz zmieniała się jedynie sporadycznie i skokowo. Brak waloryzacji o inflację kwoty wolnej od podatku dotyczy już wszystkich podatników.

Zdaniem doradcy pozytywnie należy ocenić sam pomysł powiązania progów podatkowych z inflacją. Zaznaczył jednak, że przyjęta przez Sejm poprawka nie obejmuje kwoty wolnej od podatku. Szkoda, że waloryzacja ma dotyczyć tylko progów podatkowych, a nie również kwoty wolnej. To byłoby rozwiązanie bardziej kompletne i korzystniejsze dla wszystkich podatników” - ocenił.

Niespodziewany sojusz w Sejmie uratował duże firmy przed wyższym podatkiem

Sejm przyjął dwa wnioski mniejszości. Pierwszy dotyczył poprawki zgłoszonej przez Ryszarda Petru z Centrum, która wprowadza wspomnianą automatyczną waloryzację progów podatkowych o wskaźnik inflacji, co miałoby wejść w życie od 2028 roku.

Drugi przyjęty wniosek mniejszości dotyczył poprawki zgłoszonej przez Petru i posła niezrzeszonego Janusza Kowalskiego. Wykreśliła ona z ustawy podwyżkę stawki CIT z 19 do 22 proc. dla największych firm, o przychodach przekraczających 50 mln euro.

Uwaga! Senat cofa poprawki dotyczące stawki CIT i waloryzacji w PIT

Senat głosował nad ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Za przyjęciem ustawy z poprawkami było 62 senatorów, nikt nie był przeciw, a 23 wstrzymało się od głosu. Głosowanie odbyło się w dniu 27 października br.

Celem poprawek zgłoszonych przez Senat jest przywrócenie podwyżki CIT z 19 do 22 proc. dla firm, które mają przychody przekraczające 50 mln euro. Zapis taki był w przedłożeniu rządowym, ale Sejm go wykreślił. Dodatkowo poprawki senackie likwidują wprowadzoną przez Sejm coroczną waloryzację progów podatkowych w PIT. Teraz poprawki Senatu oceni Sejm.

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Nowe progi podatkowe i zupełnie nowa stawka PIT zatwierdzone. W przepisach ukryto jednak zapis, który mocno uderzy w inną grupę podatników

Sejm uchwalił w czwartek 22 października ustawę, która podnosi próg podatkowy w PIT ze 120 tys. zł do 130 tys. zł, wprowadza drugi próg w wysokości 150 tys. zł oraz nową, 24-proc. stawkę dla dochodów między 130 a 150 tys. zł. Progi podatkowe mają być waloryzowane o wskaźnik inflacji. Ustawa trafi teraz do Senatu. Za ustawą głosowało 240 posłów, przeciw było 58, a wstrzymało się 135.

Sejm przyjął również dwa wnioski mniejszości. Pierwszy dotyczy poprawki zgłoszonej przez Ryszarda Petru z Centrum, która wprowadza automatyczną waloryzację progów podatkowych o wskaźnik inflacji, co wejdzie w życie od roku 2028.

Drugi przyjęty wniosek mniejszości dotyczy poprawki zgłoszonej przez Petru i posła niezrzeszonego Janusza Kowalskiego. Wykreśliła ona z ustawy podwyżkę stawki CIT z 19 do 22 proc. dla największych firm, o przychodach przekraczających 50 mln euro. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawiera zmiany dotyczące progów i stawek podatkowych. Przede wszystkim ustawa podwyższa pierwszy próg podatkowy ze 120 do 130 tys. zł. Stawka poniżej tego progu pozostanie na poziomie 12 proc. Ponadto proponuje się wprowadzenie nowego progu obejmującego dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł zostaną objęte stawką 32 proc.

Jednocześnie ustawa podnosi stawkę daniny solidarnościowej płaconej przez osoby o najwyższych dochodach, powyżej 1 mln zł. Wzrośnie ona z 4 do 5 proc. podstawy. W 2024 r., jak podało MF, daninę tę płaciło 39 tys. osób.

Zmiany obejmą też zakres stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Limit przychodów warunkujących możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem zostanie obniżony z 2 mln euro do 250 tys. euro. Dodatkowo stawka 17 proc. będzie stosowana dla nadwyżki przychodów osiągniętych w trakcie roku ponad 300 tys. euro. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

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Źródło: INFOR
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