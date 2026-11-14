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Rewolucja w portfelach Polaków. Nowe progi podatkowe 130 i 150 tys. zł oraz nieznana dotąd stawka podatku

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14 listopada 2026, 09:39
Adam Kuchta
Adam Kuchta
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Rewolucja w portfelach już od 2027 r. Nowe progi podatkowe 130 i 150 tys. zł oraz nieznana dotąd stawka podatku
Shutterstock

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Po burzliwym procesie legislacyjnym i wątpliwościach konstytucyjnych reforma podatków dochodowych na 2027 rok trafiła na biurko prezydenta. W piątek 6 listopada Senat przyjął bez poprawek drugi, rządowy projekt nowelizacji, zatwierdzając tym samym nowe progi w PIT oraz wyższą stawkę CIT dla największych firm.

Senat w dniu 6 listopada uchwalił zmiany w podatkach dochodowych. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zakłada zmianę przepisów ustawy PIT, ustawy CIT i ustawy o ryczałcie poprzez zmianę parametrów skali podatkowej, tak aby zlikwidować skokowy wzrost stawki podatku po przekroczeniu progu dochodów w wysokości 120 tys. zł. Skala podatkowa będzie miała trzy przedziały dochodowe. Pierwszy do 130 tys. zł ze stawką 12 proc., drugi będzie obejmował dochody w przedziale ponad 130 tys. zł do 150 tys. zł ze stawką 24 proc., a trzeci będzie obejmował dochody przekraczające 150 tys. zł ze stawką 32 proc. Kwota wolna od podatku pozostanie na obecnym poziomie 30 tys. zł. Ponadto ustawa wprowadza podwyższenie stawki daniny solidarnościowej o 1 punkt procentowy – z 4 proc. do 5 proc. podstawy obliczenia tej daniny – oraz podwyższenie o 3 punkty procentowe stawki podatku CIT (z 19 proc. do 22 proc.) dla największych firm o przychodach przekraczających 50 mln euro. Ostatnią zmianą jest dostosowanie zakresu stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do jego pierwotnych założeń poprzez obniżenie limitu przychodów warunkującego możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem z 2 mln euro do 250 tys. euro.

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Ustawa była procedowana dwukrotnie: po październikowych zawirowaniach z poprawkami opozycji i koalicjantów (m.in. Ryszarda Petru i Janusza Kowalskiego) rząd złożył nowy projekt, który Sejm uchwalił bez zmian, a Senat przyjął go bez poprawek 6 listopada 2026 r. W uchwalonej ostatecznie wersji ustawy:

  • Stawka CIT rośnie z 19 do 22 proc. dla największych firm o przychodach powyżej 50 mln euro (zgodnie z pierwotnym zamysłem rządu).
  • Nie ma automatycznej waloryzacji progów PIT (senatorowie odrzucili poprawki opozycji w tej sprawie).
  • Pierwszy próg PIT wzrasta do 130 tys. zł (stawka 12 proc.), a dla dochodów od 130 do 150 tys. zł wprowadzono nową stawkę 24 proc. (powyżej 150 tys. zł obowiązuje 32 proc.).

Sejm początkowo wprowadził poprawki chroniące zarobki Polaków, ale ta zmiana nie wejdzie w życie

Przypomnijmy, że wcześniej, w pierwszym podejściu, Sejm uchwalił tę ustawę, a jednocześnie wprowadził do niej dwie poprawki – jedna zakładała automatyczną waloryzację progów podatkowych o wskaźnik inflacji, co miało wejść w życie od roku 2028. „Coroczna waloryzacja progów podatku dochodowego od osób fizycznych o wskaźnik inflacji nie rozwiąże wszystkich problemów polskiego systemu podatkowego, ale pomoże obywatelom zachować większą część realnej wartości swoich zarobków” – oceniał wówczas doradca podatkowy Rafał Sidorowicz.

„Logika tej zmiany wydaje się prosta – skoro rosną ceny i wynagrodzenia, sam wzrost dochodów nie powinien oznaczać, że podatnicy automatycznie płacą wyższy PIT. W praktyce jednak właśnie tak dzieje się od lat wskutek zamrożonych progów podatkowych” – uważa ekspert ds. podatkowych. Zwrócił uwagę, że podwyżka pensji nie musi przecież oznaczać, że stać nas na więcej. Jak tłumaczył, jeśli przy okazji większa część dochodu wpada w wyższy próg podatkowy, realna korzyść ze wzrostu wynagrodzenia może być niewielka.

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Koniec z decyzjami politycznymi. Co oznaczałaby zmiana systemowa w podatkach dochodowych Polaków?

Istotne w jego ocenie było przede wszystkim to, że zmiana miała charakter systemowy. Ekspert uważa, że progi podatkowe nie powinny być podnoszone dopiero wtedy, gdy pojawia się taka decyzja polityczna. „Regularna waloryzacja daje szansę na bardziej przewidywalne zasady i ogranicza sytuacje, gdy rosnące nominalnie dochody oznaczają jednocześnie wyższe obciążenia podatkowe” – wskazał.

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Podkreślił, że nie każdy podatnik odczułby taką zmianę w ten sam sposób. „Sama waloryzacja nie rozwiąże też wszystkich problemów polskiego systemu podatkowego. Może jednak pomóc zachować większą część realnej wartości zarobków, a to ma znaczenie dla zwykłych domowych budżetów – w perspektywie bieżących wydatków, jak i możliwości oszczędzania. Stąd ten kierunek zmian oceniam pozytywnie” – stwierdził ekspert.

Ważne

Nowe stawki PIT i progi podatkowe od 2027 roku. Oto najważniejsze liczby!

Uchwalona przez Sejm i przyjęta przez Senat ustawa podnosi próg podatkowy w PIT ze 120 tys. zł do 130 tys. zł, wprowadza drugi próg w wysokości 150 tys. zł oraz nową, 24-proc. stawkę dla dochodów między 130 a 150 tys. zł. Ostatecznie w ustawie przyjętej 6 listopada nie ma corocznej automatycznej waloryzacji progów podatkowych (Senat odrzucił poprawki PiS w tej sprawie). Rząd nie zrezygnował też w nowym projekcie z podwyżki CIT dla największych firm (z 19 proc. do 22 proc.).

Waloryzacja progów podatkowych mogłaby mieć dla portfela podatników większe znaczenie niż nowe stawki PIT

Doradca podatkowy i radca prawny z kancelarii KNDP Marek Kolibski stwierdził, że „automatyczna waloryzacja progów podatkowych o inflację może mieć dla podatników większe znaczenie niż wprowadzenie nowej stawki PIT”. Jego zdaniem brak takiej waloryzacji przez lata oznaczał faktyczny wzrost obciążeń podatkowych.

Wyjaśnił, że wraz ze wzrostem wynagrodzeń wywołanym inflacją coraz więcej osób wpadało do wyższych przedziałów podatkowych i płaciło wyższy podatek, nawet jeśli realna siła nabywcza ich dochodów nie rosła. „Przez 35 lat brak waloryzacji progów oznaczał, że co roku podatki rosły. Inflacja powodowała wzrost wynagrodzeń, a podatnicy przesuwali się do wyższych progów. Nie było to może bardzo widoczne dla większości osób, ale ekonomicznie oznaczało wzrost obciążeń” – powiedział Kolibski.

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Dodał, że podobny problem dotyczył kwoty wolnej od podatku, która przez lata również nie była automatycznie waloryzowana, lecz zmieniała się jedynie sporadycznie i skokowo. Brak waloryzacji o inflację kwoty wolnej od podatku dotyczy już wszystkich podatników.

Zdaniem doradcy pozytywnie należało ocenić sam pomysł powiązania progów podatkowych z inflacją. Zaznaczył jednak, że przyjęta pierwotnie przez Sejm poprawka nie obejmowała kwoty wolnej od podatku. „Szkoda, że waloryzacja ma dotyczyć tylko progów podatkowych, a nie również kwoty wolnej. To byłoby rozwiązanie bardziej kompletne i korzystniejsze dla wszystkich podatników” – ocenił.

Niespodziewany sojusz w Sejmie miał uratować duże firmy przed wyższym podatkiem

Sejm przyjął w pierwszym podejściu dwa wnioski mniejszości. Pierwszy dotyczył poprawki zgłoszonej przez Ryszarda Petru z Centrum, która wprowadzała wspomnianą automatyczną waloryzację progów podatkowych o wskaźnik inflacji, co miało wejść w życie od 2028 roku.

Drugi przyjęty wniosek mniejszości dotyczył poprawki zgłoszonej przez Petru i posła niezrzeszonego Janusza Kowalskiego. Wykreśliła ona z ustawy podwyżkę stawki CIT z 19 do 22 proc. dla największych firm, o przychodach przekraczających 50 mln euro.

KOMPLET PODATKI 2027

Reforma PIT i CIT ostatecznie przyjęta przez Senat. Zawiła droga zmian podatkowych

6 listopada br. Senat ostatecznie przyjął bez poprawek rządową nowelizację ustaw o podatkach dochodowych (PIT, CIT i ryczałcie). Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 63 senatorów, przeciw było 31, a 1 osoba wstrzymała się od głosu. Nowe przepisy trafiły tym samym na biurko prezydenta.

Piątkowe głosowanie było finałem drugiego podejścia do reformy. Wcześniej, 27 października br., Senat rozpatrywał pierwszą wersję tej ustawy, w której posłowie wykreślili podwyżkę CIT dla największych firm oraz dopisali coroczną waloryzację progów w PIT. Senatorowie przegłosowali wówczas poprawki (62 głosy za, 0 przeciw, 23 wstrzymujące się), którymi zlikwidowali waloryzację i przywrócili wyższy CIT. Ponieważ jednak przywrócenie podatku naruszało konstytucyjny zakres prac izby wyższej, rząd wycofał się z tamtego procesu i złożył nowy projekt.

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Źródło: INFOR
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