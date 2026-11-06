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Zmiany w KSeF od 2027 r. Certyfikaty powiązane z NIP, przedłużenie ważności tokenów, identyfikatory zbiorcze do oznaczania płatności za więcej niż jedną fakturę. Nowelizacja rozporządzenia MFiG

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06 listopada 2026, 16:35
Paweł Huczko
Paweł Huczko
KSEF elektroniczna faktura
Zmiany w KSeF 2027, Krajowy System e Faktur
approved stock
Shutterstock

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W dniu 27 października 2026 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e- Faktur. Rozporządzenie to ma na celu przedłużenie możliwości stosowania tokenów przy uwierzytelnianiu w KSeF po 2026 roku i wprowadzenie nowych zasad dla tokenów wytwarzanych od 1 stycznia 2027 r. Ponadto zostaną wprowadzone nowe przepisy w zakresie pobierania i użytkowania certyfikatów KSeF ze względu na ich przeznaczenie. Będzie możliwe wytwarzanie certyfikatów KSeF powiązanych z numerem identyfikacji podatkowej (NIP). Pojawi się także nowe uprawnienie w KSeF dotyczące obsługi identyfikatora zbiorczego w zakresie płatności. Zmiany te mają wejść w życie od początku 2027 roku.

Omawiana nowelizacja ma zmienić obecnie obowiązując rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 12 grudnia 2025 r. w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (Dz. U. poz. 1815, z późn. zm.), dalej jako: „rozporządzenie z 12 grudnia 2025 r.”, które jest wydane na podstawie art. 106r ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2026 r. poz. 1263, z późn. zm.), dalej jako „ustawa o VAT”.

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Nadal będzie można uwierzytelniać się w KSeF przy pomocy tokenów

Jak już wspomniano, omawiana nowelizacja ma na celu utrzymanie możliwości uwierzytelnienia za pomocą tokenów w Krajowym Systemie e-Faktur, z uwzględnieniem nowych zasad dla tokenów wytwarzanych od 1 stycznia 2027 r. oraz okresu przejściowego dla tokenów wytworzonych przed 1 stycznia 2027 r.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z 12 grudnia 2025 r. sposób uwierzytelniania podmiotów korzystających z KSeF przy wykorzystaniu tokenów (ciągu znaków alfanumerycznych) może być wykorzystywany do 31 grudnia 2026 r. Minister Finansów i Gospodarki uznał, że ten sposób uwierzytelniania powinien być dostępny dla podatników w dalszym ciągu po 31 grudnia 2026 r. Nowe przepisy określą także okres ważności tokenów KSeF. Token KSeF (wytworzony od 1 stycznia 2027 r.) ma być ważny nie dłużej niż 365 dni od dnia jego wytworzenia lub od wskazanej przez podatnika daty początkowej jego obowiązywania.

Natomiast tokeny wytworzone przed 1 stycznia 2027 r. będą ważne do 30 listopada 2027 r.

Warto zauważyć, że dotąd rozporządzenie z 12 grudnia 2025 r. nie posługiwało się słowem „token” a zamiast tego funkcjonowało wyrażenie „ciąg znaków alfanumerycznych”. Omawiana nowelizacja wprowadzi deficję „tokenu KSeF”, rozumianego jako wytworzony przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur ciąg znaków alfanumerycznych, z wyłączeniem znaków interpunkcyjnych, służący jako narzędzie uwierzytelniania się w Krajowym Systemie e-Faktur.

Ponadto § 6 ust. 3 rozporządzenia z 12 grudnia 2025 r. (§ 1 pkt 3 lit. c projektu) rozszerzony będzie o token KSeF, którego szczegółowy opis wymagań technicznych i sposób jego wytworzenia, podobnie jak obecnie certyfikatu KSeF będzie zawierała specyfikacja oprogramowania interfejsowego.

Certyfikaty KSeF – zmiany od 2027 roku

Zgodnie z nowymi przepisami certyfikat KSeF, będzie mógł być:
1) używany przez podatnika, osobę fizyczną lub inny podmiot uprawniony, którzy go pobrali w granicach posiadanych uprawnień do korzystania z Krajowego Systemie e-Faktur;
2) pobrany i używany przez podmiot upoważniony do wystawiania elektronicznych faktur ustrukturyzowanych posługujący się unikalnym identyfikatorem w sieci Peppol;
3) pobrany i używany w granicach uprawnień posiadanych przez podatnika, osobę fizyczną lub inny podmiot uprawniony w ramach wskazanego:
- numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu lub
- unikalnego identyfikatora zakładu (oddziału) osoby prawnej lub innej wyodrębnionej jednostki wewnętrznej podatnika.


Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, nowe przepisy pozwolą na wytwarzanie certyfikatów KSeF powiązanych z numerem identyfikacji podatkowej (NIP). Nowa funkcjonalność polega na możliwości wytworzenia certyfikatu KSeF, który będzie działał wyłącznie w danym kontekście (np. spółka X wytwarza certyfikat KSeF, który umożliwia uwierzytelnienie w KSeF wyłącznie w kontekście podatnika Y; niezmienne pozostaje przy tym założenie, że podatnik X nadal musi otrzymać uprawnienia od spółki Y, aby w jej imieniu działać w systemie).

Certyfikat KSeF będzie pozwalał na działanie w KSeF w ograniczonym zakresie tj. w ramach danego identyfikatora wewnętrznego. Do certyfikatu przypisany jest zawsze jego właściciel. Certyfikat KSeF nadal pozostanie narzędziem uwierzytelnienia w systemie.

Ministerstwo Finansów wskazuje, że omawiana nowelizacja pozwoli także na wytworzenie certyfikatu KSeF przez podmiot uwierzytelniony certyfikatem Peppol (certyfikat KSeF będzie służył tylko do działań w KSeF związanych z fakturami PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) to rządowy system przeznaczony do wymiany ustrukturyzowanych faktur i innych dokumentów w ramach zamówień publicznych (umowy B2G – business to government).

Resort finansów wyjaśnia, że wnioskowanie o certyfikaty KSeF na Peppol Id jest możliwe tylko w KSeF API, po uprzednim uwierzytelnieniu certyfikatem Peppol (Aplikacja Podatnika KSeF nie umożliwia uwierzytelnienia poprzez identyfikator Peppol, więc nie umożliwia też wystawienia certyfikatu KSeF na identyfikator Peppol).

Wyżej opisane zmiany odnośnie ograniczonego wykorzystywania certyfikatów KSeF oraz utrzymania tokenów KSeF jako jednego z narzędzi uwierzytelnienia stanowią uwzględnienie postulatów zgłaszanych przez podatników w ramach konsultacji podatkowych KSeF prowadzonych przez Ministerstwo Finansów w 2026 r.

Zobacz również:

Zbiorcze identyfikatory dla oznaczania płatności za więcej niż jedną fakturę ustrukturyzowaną

Omawiana nowelizacja zawiera także nowe uprawnienia do korzystania z KSeF w zakresie obsługi zbiorczych identyfikatorów. Posiadając to uprawnienie lub jedno z uprawnień do dostępu do faktur w KSeF albo wystawiania faktur możliwe będzie wytworzenie oraz dekodowanie identyfikatorów zbiorczych, jak również wyszukiwanie identyfikatorów zbiorczych po numerze KSeF i przeglądanie identyfikatorów zbiorczych. Identyfikatory zbiorcze będą mogły obsługiwać m.in. osoby lub podmioty, które mają nadane to uprawnienie osobno (jako uprawnienie do obsługi identyfikatorów zbiorczych).

Na podstawie § 2 pkt 2a rozporządzenia przez „identyfikator zbiorczy” rozumieć się będzie (od 2027 r.) identyfikator zbiorczy, o którym mowa w art. 108g ust. 1 ustawy o VAT. Identyfikator ten służy do oznaczania polecenia zapłaty lub polecenia przelewu przy płatności za więcej niż jedną fakturę ustrukturyzowaną. Od 1 stycznia 2027 r. podatnik VAT czynny będzie miał obowiązek do podawania tego identyfikatora lub numeru identyfikującego fakturę w KSeF w tytule przelewu bankowego lub przy innych formach płatności.

Uprawnienie do obsługi tych identyfikatorów będzie od 2027 r. posiadać każdy podmiot uprawniony do wystawiania lub dostępu do faktur w KSeF. Prawo do obsługi identyfikatorów zbiorczych oznacza prawo do:
- wytwarzania identyfikatorów zbiorczych,
- dekodowania identyfikatorów zbiorczych,
- wyszukiwania identyfikatorów zbiorczych według numeru identyfikującego fakturę w KSeF,
- przeglądania identyfikatorów zbiorczych.

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Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że podmiot posiadający uprawnienie do wystawiania lub do dostępu do faktur w KSeF nie będzie musiał nabywać odrębnie nowo nadanego uprawnienia (obsługi identyfikatorów zbiorczych), to uprawnienie mieścić się będzie w granicach już posiadanych uprawnień. Podmiot, który będzie posiadał tylko uprawnienie do obsługi identyfikatorów zbiorczych, nie musi posiadać żadnych innych uprawnień.

Natomiast podmiot, który posiada tylko uprawnienie do nadawania lub odbierania uprawnień (z § 3 pkt 1 rozporządzenia), będzie musiał najpierw nadać sobie uprawnienie do wystawiania lub dostępu do faktur. Jeśli dany podmiot ma uprawnienie do nadawania lub odbierania uprawnień, to może również nadać sobie samodzielnie uprawnienie do obsługi identyfikatorów zbiorczych.

Nadawanie oraz odbieranie uprawnień do korzystania z KSeF jest dokonywane za pomocą oprogramowania interfejsowego w sposób określony w specyfikacji tego oprogramowania, po weryfikacji posiadanych uprawnień. Zasada ta odnosi się także do dodawanego w § 3 ust. 1 uprawnienia do obsługi identyfikatorów zbiorczych w KSeF. Jednocześnie także, szczegółowy opis wymagań technicznych, jakie powinny być spełnione przy obsłudze identyfikatora zbiorczego w KSeF, zawiera specyfikacja oprogramowania interfejsowego.

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Kiedy nowe przepisy wejdą w życie

Tak jak już wcześniej wspomniano, że nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r., z wyjątkiem § 1 pkt 4 (przedłużenie ważności dotąd wytworzonych tokenów), który wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2026 r.

Źródło: Projekt (z 26 października 2026 r.) rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e- Faktur (nr z wykazu prac legislacyjnych MFiG 138/2026)

oprac. Paweł Huczko

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Źródło: INFOR
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