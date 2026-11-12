Radni Lublina już zdecydowali. Tyle w 2027 roku zapłacą właściciele nieruchomości

Podczas burzliwej sesji Rady Miasta Lublin zapadła bardzo istotna decyzja dotycząca portfeli mieszkańców. Głosami jednego klubu przeforsowano zmiany w opłatach lokalnych, które dotkną zarówno właścicieli małych mieszkań, jak i wielkich obiektów handlowych. Prezydent wprost tłumaczy, na co zostaną przeznaczone te pieniądze. Sprawdź, o ile dokładnie wzrosną Twoje rachunki i kto głosował przeciwko nowym stawkom.

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Większość podjęła decyzję. Wynik głosowania nie pozostawia złudzeń

„Od 2027 roku wzrosną stawki podatków od nieruchomości w Lublinie, np. podatek dla budynków mieszkalnych wyniesie 1,29 zł za mkw.” – zadecydowali miejscy radni. Właściciele domów jednorodzinnych o pow. 150 mkw., z garażem i działką zapłacą rocznie 41,55 zł więcej.

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Za podjęciem uchwały w tej sprawie podczas niedawnej sesji Rady Miasta Lublin zagłosowało 17 osób z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka. Przeciw było 11 radnych z klubów: PiS i Rozwój Plus.

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Zgodnie z uchwałą podatek dla budynków mieszkalnych wzrośnie z 1,25 do 1,29 zł za mkw. powierzchni użytkowej, dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – z 35,53 do 36,49 zł za mkw., a związanych z działalnością leczniczą – z 7,27 do 7,47 zł.

Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie z 1,45 do 1,49 zł za mkw., pod wodami powierzchniowymi zbiorników sztucznych – z 7,15 do 7,35 zł za hektar, niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – z 4,72 do 4,85 zł za mkw., pozostałych – z 0,77 do 0,80 zł za mkw.

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Przykład Z wyliczeń ratusza wynika, że – przykładowo – dla właściciela 60-metrowego mieszkania z gruntem przynależnym o powierzchni 45 mkw. podwyżka wyniesie 3,75 zł rocznie, stawka za 150-metrowy dom z garażem i gruntem o powierzchni 800 mkw. wzrośnie o 41,55 zł, a za budynek handlowy o powierzchni użytkowej 74 tys. mkw. i z gruntem o powierzchni 17 tys. mkw. – o 71 720 zł rocznie.

Prezydent tłumaczy zmiany. „Te opłaty muszą być aktualizowane”

Prezydent Żuk stwierdził, że stawki są na poziomie wskazanym przez Ministra Finansów. „Jeśli myślimy o finansowaniu komunikacji, oświaty, ale również tych drobnych inwestycji, których mamy dużo, to te podatki lokalne muszą mieć aktualizowane stawki” – powiedział.

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W uzasadnieniu uchwały wskazano, że podwyżki są umotywowane wzrostem kosztów wykonywania zadań publicznych. Żuk rządzi Lublinem od 2010 r. Jego klub ma większość w 31-osobowej radzie miasta.

Minister ogłosił limity podatków lokalnych na 2027 rok

Przypomnijmy, że obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2027 zostało wydane 23 lipca 2026 roku i opublikowane pod pozycją 741 w Monitorze Polskim. W dokumencie wskazano podstawę prawną oraz maksymalne kwoty, jakie mogą zostać zastosowane przez gminy w kolejnym roku podatkowym.

Minister Finansów i Gospodarki ogłosił, że: „Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 707) ogłasza się górne granice stawek kwotowych na rok 2027 określone w tej ustawie.” Oznacza to, że ustawowo określono maksymalny poziom obciążeń, ale samorządy nadal zachowują możliwość kształtowania własnej polityki podatkowej.

Jedną z najważniejszych części obwieszczenia są limity dotyczące podatku od nieruchomości. To właśnie ta danina najbardziej bezpośrednio dotyczy mieszkańców oraz firm posiadających grunty, budynki i lokale użytkowe. Oto górne granice stawek kwotowych na rok 2027:

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,49 zł za metr kwadratowy powierzchni,

za metr kwadratowy powierzchni, w przypadku budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą maksymalna stawka może wynieść 36,49 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej,

za metr kwadratowy powierzchni użytkowej, dla budynków mieszkalnych lub ich części limit wynosi 1,29 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Ogłoszone przez ministra maksymalne stawki staną się podstawą do przygotowania lokalnych uchwał podatkowych na 2027 rok. To właśnie rady gmin zdecydują, czy zastosują pełne limity, czy ustalą niższe wartości obowiązujące mieszkańców i przedsiębiorców. Ostateczna wysokość podatków lokalnych będzie więc zależała od indywidualnych decyzji samorządów podejmowanych w najbliższych miesiącach.

Maksymalne stawki dla środków transportowych

Obwieszczenie obejmuje również podatek od środków transportowych. Dotyczy on przede wszystkim właścicieli określonych pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Wśród ogłoszonych limitów znalazły się takie maksymalne stawki na 2027 rok, tj. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1293,09 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 2157,14 zł, powyżej 9 ton - 2588,54 zł.

Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 - 4939,57 zł - z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy. Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 - 3019,91 zł.



Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

do 36 ton włącznie - 3817,95 zł, powyżej 36 ton - 4939,57 zł.

- z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy.

Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 - 2588,54 zł.



Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

do 36 ton włącznie - 3019,91 zł, powyżej 36 ton - 3817,95 zł

- z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy.

Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

mniejszej niż 22 miejsca - 3056,57 zł, równej lub większej niż 22 miejsca - 3864,33 zł.

Opłaty lokalne także z nowymi limitami

Ministerialny dokument określa również maksymalne stawki opłat lokalnych wskazanych w ustawie. Wśród nich znajdują się między innymi limity dotyczące opłat wymienionych w art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W obwieszczeniu wskazano między innymi: