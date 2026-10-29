Łódź podnosi podatki na 2027 rok. Sprawdź, kto zapłaci teraz najwięcej

Rada Miejska w Łodzi bez dyskusji przegłosowała wyższe stawki podatków na przyszły rok. Zmiany oparte na wskaźnikach inflacji uderzą w konkretne grupy mieszkańców, a skarbnik miasta już wyliczył, o ile wzrosną roczne opłaty. Choć podwyżka dotknie wielu, jedna decyzja urzędników dotycząca wysokości stawek może mocno zaskoczyć.

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To już jest przesądzone. Łódzcy radni zgodzili się na wyższe stawki podatków od nieruchomości i środków transportu. Wzrosną one o 2,7 proc., co ma wynikać z waloryzacji o wskaźnik inflacji. Zmiany dotyczą przede wszystkim przedsiębiorców. Obie uchwały przegłosowano na sesji Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 14 października br. Jak wyjaśnił skarbnik miasta Krzysztof Mączkowski, „propozycje przygotowano zgodnie z założeniami do projektu budżetu na 2027 rok”.

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Nowe stawki podatku od nieruchomości. Tyle zyskają miejskie kasy, a tyle stracą podatnicy

W przypadku podatku od nieruchomości stawki zwaloryzowano do wysokości stawek maksymalnych określonych w obwieszczeniu ministra finansów i gospodarki z 23 lipca br. Wzrosną one o 2,7 proc., co wynika z komunikatu GUS o wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2026 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2025 r.

Oznacza to, że stawka dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie z 35,53 zł do 36,49 zł za 1 metr kw. W uzasadnieniu uchwały wskazano, że dla małego przedsiębiorcy (posiadającego budynek o powierzchni 100 m kw.) oznacza to wzrost obciążenia o 96 zł w skali roku (8 zł miesięcznie), a dla średniego (500 m kw.) – o 480 zł rocznie (40 zł miesięcznie).

Właściciele tych pojazdów zapłacą więcej. Urzędnicy podnoszą opłaty transportowe

W przyszłym roku stawki podatku od środków transportowych w Łodzi również wzrosną o 2,7 proc. w stosunku do obecnych. Dotyczy to jedynie większych pojazdów, takich jak autobusy czy ciężarówki.

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Jak podkreślił skarbnik miasta, „żadna spośród 73 obowiązujących stawek nie osiąga wartości maksymalnych dopuszczonych w przepisach prawa”. Obie uchwały nie wywołały dyskusji radnych.

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Minister Finansów i Gospodarki ogłosił limity podatków lokalnych na 2027 rok

Przypomnijmy, że obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2027 zostało wydane 23 lipca 2026 roku i opublikowane pod pozycją 741 w Monitorze Polskim. W dokumencie wskazano podstawę prawną oraz maksymalne kwoty, jakie mogą zostać zastosowane przez gminy w kolejnym roku podatkowym.

Minister Finansów i Gospodarki ogłosił, że: „Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 707) ogłasza się górne granice stawek kwotowych na rok 2027 określone w tej ustawie.” Oznacza to, że ustawowo określono maksymalny poziom obciążeń, ale samorządy nadal zachowują możliwość kształtowania własnej polityki podatkowej.

Jedną z najważniejszych części obwieszczenia są limity dotyczące podatku od nieruchomości. To właśnie ta danina najbardziej bezpośrednio dotyczy mieszkańców oraz firm posiadających grunty, budynki i lokale użytkowe. Oto górne granice stawek kwotowych na rok 2027:

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,49 zł za metr kwadratowy powierzchni,

za metr kwadratowy powierzchni, w przypadku budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą maksymalna stawka może wynieść 36,49 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej,

za metr kwadratowy powierzchni użytkowej, dla budynków mieszkalnych lub ich części limit wynosi 1,29 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Ogłoszone przez ministra maksymalne stawki staną się podstawą do przygotowania lokalnych uchwał podatkowych na 2027 rok. To właśnie rady gmin zdecydują, czy zastosują pełne limity, czy ustalą niższe wartości obowiązujące mieszkańców i przedsiębiorców. Ostateczna wysokość podatków lokalnych będzie więc zależała od indywidualnych decyzji samorządów podejmowanych w najbliższych miesiącach.

Maksymalne stawki dla środków transportowych też w górę

Obwieszczenie obejmuje również podatek od środków transportowych. Dotyczy on przede wszystkim właścicieli określonych pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Wśród ogłoszonych limitów znalazły się takie maksymalne stawki na 2027 rok, tj. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1293,09 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 2157,14 zł, powyżej 9 ton - 2588,54 zł.

Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 - 4939,57 zł - z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy. Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 - 3019,91 zł.



Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

do 36 ton włącznie - 3817,95 zł, powyżej 36 ton - 4939,57 zł.

- z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy.

Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 - 2588,54 zł.



Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

do 36 ton włącznie - 3019,91 zł, powyżej 36 ton - 3817,95 zł

- z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy.

Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

mniejszej niż 22 miejsca - 3056,57 zł, równej lub większej niż 22 miejsca - 3864,33 zł.

Opłaty lokalne także z nowymi limitami na nowy rok

Ministerialny dokument określa również maksymalne stawki opłat lokalnych wskazanych w ustawie. Wśród nich znajdują się między innymi limity dotyczące opłat wymienionych w art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W obwieszczeniu wskazano między innymi: