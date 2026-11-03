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Śmierć i podatki po polsku. Dlaczego za pochówek płacimy więcej niż w Niemczech czy Wielkiej Brytanii?

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03 listopada 2026, 18:32
oprac. Adam Kuchta
cmentarz kobieta żałoba pogrzeb zasiłek
Śmierć i podatki po polsku. Oto dlaczego za pochówek płacimy najwięcej na całym Zachodzie
Shutterstock

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Choć polskie przepisy pośmiertne pozwalają już na załatwienie części formalności przez internet, rzeczywistość na cmentarzach pozostaje bezwzględna dla naszych portfeli. Z najnowszych analiz wynika porażający fakt: proporcjonalnie do zarobków, pogrzeby w Polsce są droższe niż w Niemczech, Wielkiej Brytanii, a nawet w USA. Podczas gdy przeciętny Niemiec jest w stanie pokryć niemal całe koszty pochówku bliskiej osoby z jednej pensji, Polak z trudem opłaci za to połowę ceremonii.

Niemiec płaci jedną pensją na pokrycie kosztów pogrzebu, Polakowi starcza tylko na połowę. Przerażająca statystyka branży

„W życiu pewne są tylko śmierć i podatki, a branża pogrzebowa łączy oba te aspekty” - pisze w swoim najnowszym raporcie Warsaw Enterprise Institute. Wskazuje w nim, że pogrzeby w Polsce są droższe niż w Niemczech, Wielkiej Brytanii, a nawet w USA, proporcjonalnie do zarobków. Mediana zarobków w Polsce pozwala na pokrycie około 50 proc. kosztów pochówku. Mimo braku dedykowanego zasiłku pogrzebowego przeciętny Amerykanin może pokryć 53 proc. wydatków z jednej pensji, a przeciętny Niemiec aż 89 proc.

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Koszt pogrzebu w Polsce to wydatek rzędu 13 tysięcy złotych w małym mieście oraz 16,5 tysiąca w dużym. Wynika to z braku legalnych alternatyw, takich jak rozsypywanie prochów czy trzymanie urny w domu, które zmuszają konsumentów do wykupu miejsca w nekropoli. Takie rozwiązania są legalne w wielu krajach zachodnich.

Państwo w państwie? Cmentarze bez kontroli i wielka zagadka polskich nekropolii

Zdaniem WEI polskie przepisy pogrzebowe są jednymi z najbardziej restrykcyjnych w Europie. Formalności pośmiertne w kraju mogą być dopinane internetowo, jednakże prawdziwy problem pojawia się w przypadku zgonu za granicą. Pochówek szczątków lub prochów osoby zmarłej możliwy jest wyłącznie na cmentarzu, a zakładanie nowych nekropoli jest wysoce utrudnione i nieopłacalne”.

W raporcie podkreśla się, że w Polsce dominują cmentarze katolickie (66 proc.) oraz komunalne (23 proc.). Są to dane szacunkowe, jakość legislacji w branży pogrzebowej jest fatalna. Brak jest jednolitych i prostych przepisów. Nie istnieje żaden oficjalny rejestr firm pogrzebowych, nie jest prowadzona ewidencja cmentarzy ani nawet nie funkcjonuje jedna definicja nekropoli.

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Większy zasiłek pogrzebowy od 2026 roku. Dlaczego specjaliści łapią się za głowy?

WEi przypomina, że od 1 stycznia 2026 roku kwota zasiłku pogrzebowego wzrosła z dawnych 4 000 zł do poziomu 7 000 zł. Mimo tej długo wyczekiwanej podwyżki, eksperci z branży funeralnej i ekonomiści wciąż widzą spore powody do niepokoju. Obawiają się, że wyższe subsydia państwowe napędzą dalszy wzrost cen usług na rynku. Praktyka pokazuje, że zwiększenie dopłat często skłania firmy pogrzebowe do podnoszenia opłat, co oznacza, że realnie koszty pochówku mogą stać się dla Polaków jeszcze większym obciążeniem.

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Drugą osią dyskusji jest wpływ tej reformy na budżet państwa. Realizacja wyższego świadczenia pochłania gigantyczne środki. Przykładowo, tylko w okresie od stycznia do maja 2026 roku ZUS wypłacił na ten cel ponad 859 mln zł, a roczny koszt reformy zaplanowano na 2,6 mld zł. Dla porównania, wpływy budżetowe z podatku od spadków i darowizn (które jeszcze w 2022 roku wynosiły około 540 mln zł) stanowią zaledwie ułamek kwoty, jaką państwo przeznacza na realizację zapomogi pogrzebowej.

Według analiz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – na którą powołuj się w raporcie WEI – średni całkowity koszt pogrzebu w Polsce (uwzględniający ceremonię, nagrobek i opłaty cmentarne) waha się obecnie od 11 000 zł do 14 000 zł. Oznacza to, że nowa, wyższa kwota 7 000 zł pozwala na pokrycie około 50–63 proc. średnich wydatków. Problem staje się jednak bardziej widoczny w dużych metropoliach, gdzie realne koszty organizacji pochówku potrafią przekroczyć nawet 17 000 zł. W takich przypadkach zwaloryzowane świadczenie pokrywa zaledwie około 41 proc. ostatecznego rachunku, co dla najuboższych rodzin nadal stanowi barierę finansową i zmusza je do zadłużania się.

Rewolucja w branży pogrzebowej? Cztery zmiany, które mogłyby uratować nasze oszczędności

W związku z powyższym Warsaw Enterprise Institute zaleca podjęcie konkretnych kroków legislacyjnych, by poprawić obecną sytuację. Według ekspertów potrzebne jest:

  1. Powołanie instytucji koronera – odciążenie lekarzy rodzinnych, usprawnienie biurokracji, efektywniejsza współpraca z policją.
  2. Liberalizacja prawa – umożliwienie rozsypywania prochów, trzymanie urn w godnym miejscu w domu, rozpowszechnienie ekologicznych pochówków.
  3. Reforma zasiłku pogrzebowego – ograniczenie go do kompleksowego wsparcia najuboższych oraz nieubezpieczonych, z korzyścią dla budżetu państwa.
  4. Likwidacja podatku od spadków – rekompensata dla obywateli na rzecz utraconego zasiłku.
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Źródło: INFOR
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