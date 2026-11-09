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Opłata paliwowa jak podatek. Rząd zmienia plany i podział pieniędzy

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09 listopada 2026, 16:45
oprac. Adam Kuchta
Dariusz Klimczak i Miłosz Motyka opłata paliwowa
Opłata paliwowa jak podatek. Rząd zmienia plany i podział pieniędzy
Wojtek Górski
WG-INFOR

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Szykuje się rewolucja w podziale pieniędzy z opłaty paliwowej, którą każdy kierowca zostawia na stacjach benzynowych. Najnowsza wersja rządowego projektu nowelizacji ustawy o Funduszu Kolejowym zakłada radykalne przemodelowanie finansowania polskich torów i dróg, a także częściowe przekierowanie tych środków bezpośrednio do budżetu państwa. Zmiany, które pierwotnie planowano na początek 2027 roku, zostały przesunięte w czasie na rok 2028. Rząd uspokaja jednak właścicieli samochodów: reforma ma zostać przeprowadzona w taki sposób, aby ceny na pylonach stacji paliw nie wzrosły.

Idą zmiany w przepisach dotyczących opłaty paliwowej. Rząd planuje zwiększenie udziału Funduszu Kolejowego w opłacie paliwowej z 19,45 proc. do 50 proc. mają wejść w życie 1 stycznia 2028 r. - wynika z najnowszej wersji projektu ustawy w tej sprawie. W okresie przejściowym od 1 lipca do końca 2027 r., do Funduszu ma trafić 12 proc. wpływów.

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Opłata paliwowa zasili budżet państwa i przejdzie przez okres przejściowy w drugiej połowie 2027 roku

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się zaktualizowany projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Pierwotna wersja projektu ukazała się w lutym br. Projekt zakłada gruntowną reformę mechanizmu finansowania infrastruktury kolejowej. Celem jest wzmocnienie roli Funduszu Kolejowego (FK) jako stabilnego i przewidywalnego źródła środków na inwestycje realizowane przez PKP PLK.

Główną zmianą pomiędzy obiema wersjami jest przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy. Początkowo zakładano, że wejdzie ona w życie z początkiem 2027 roku. W najnowszej wersji projektu przesunięto jednak ten termin na 1 lipca 2027 r., przy czym do 31 grudnia 2027 r. mają obowiązywać przepisy przejściowe, a kluczowe przepisy, zakładające podwyższenie wpływów do FK, wejdą w życie 1 stycznia 2028 r.

Wielki skok finansowy na kolej w 2028 roku, czyli połowa opłaty paliwowej na infrastrukturę torową

Mechanizm przejściowy ma polegać na tym, że wpływy z opłaty paliwowej będą dzielone inaczej - 47,75 proc. trafi do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), 12 proc. do Funduszu Kolejowego, 2,25 proc. do Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, a 38 proc. zasili bezpośrednio dochody budżetu państwa.

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Obecnie 19,45 proc. wpływów z opłaty paliwowej trafia do FK, 76,9 proc. do KFD, a 3,65 proc. do Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Z projektu wynika, że od 1 stycznia 2028 r. 50 proc. wpływów zasili FK, 47,75 proc. KFD, a 2,25 proc. - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych.

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Ważne

W projekcie zapisano, że łączna suma stawek akcyzy i opłaty paliwowej pozostanie bez zmian, co – jak podkreślono – ma zapewnić neutralność dla cen paliw i inflacji.

Europejski Zielony Ład i miliardy na Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku jako cel strategiczny

Po zwiększeniu wpływów do FK fundusz ma stać się głównym krajowym źródłem finansowania inwestycji ujętych w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 roku. W obecnej perspektywie 2021–2027 program wart jest ok. 82,8 mld zł, z czego 42,4 proc. stanowią środki UE, 43,9 proc. budżet państwa, a jedynie 1,3 proc. FK. Reforma ma odwrócić tę proporcję w kolejnych latach.

Projekt wpisuje się w założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku oraz cele Europejskiego Zielonego Ładu. Według autorów, wzmocnienie FK ma zwiększyć zdolność absorpcji środków UE, ograniczyć ryzyko przerw inwestycyjnych i wzmocnić konkurencyjność kolei wobec transportu drogowego.

Fundusz Kolejowy został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2006 r. Celem FK jest gromadzenie środków m.in. na potrzeby finansowania zadań z zakresu przygotowania, budowy i przebudowy linii kolejowych, remontów i utrzymania linii kolejowych, czy wydatków bieżących PKP Polskich Linii Kolejowych związanych z zadaniami zarządcy infrastruktury kolejowej.

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Źródło: INFOR
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