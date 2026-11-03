REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Opłata paliwowa jak podatek. Rząd zmienia plany i podział pieniędzy

Opłata paliwowa jak podatek. Rząd zmienia plany i podział pieniędzy

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 listopada 2026, 07:00
oprac. Adam Kuchta
Dariusz Klimczak i Miłosz Motyka opłata paliwowa
Opłata paliwowa jak podatek. Rząd zmienia plany i podział pieniędzy
Wojtek Górski
WG-INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Szykuje się rewolucja w podziale pieniędzy z opłaty paliwowej, którą każdy kierowca zostawia na stacjach benzynowych. Najnowsza wersja rządowego projektu nowelizacji ustawy o Funduszu Kolejowym zakłada radykalne przemodelowanie finansowania polskich torów i dróg, a także częściowe przekierowanie tych środków bezpośrednio do budżetu państwa. Zmiany, które pierwotnie planowano na początek 2027 roku, zostały przesunięte w czasie na rok 2028. Rząd uspokaja jednak właścicieli samochodów: reforma ma zostać przeprowadzona w taki sposób, aby ceny na pylonach stacji paliw nie wzrosły.

Idą zmiany w przepisach dotyczących opłaty paliwowej. Rząd planuje zwiększenie udziału Funduszu Kolejowego w opłacie paliwowej z 19,45 proc. do 50 proc. mają wejść w życie 1 stycznia 2028 r. - wynika z najnowszej wersji projektu ustawy w tej sprawie. W okresie przejściowym od 1 lipca do końca 2027 r., do Funduszu ma trafić 12 proc. wpływów.

REKLAMA

REKLAMA

Opłata paliwowa zasili budżet państwa i przejdzie przez okres przejściowy w drugiej połowie 2027 roku

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się zaktualizowany projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Pierwotna wersja projektu ukazała się w lutym br. Projekt zakłada gruntowną reformę mechanizmu finansowania infrastruktury kolejowej. Celem jest wzmocnienie roli Funduszu Kolejowego (FK) jako stabilnego i przewidywalnego źródła środków na inwestycje realizowane przez PKP PLK.

Główną zmianą pomiędzy obiema wersjami jest przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy. Początkowo zakładano, że wejdzie ona w życie z początkiem 2027 roku. W najnowszej wersji projektu przesunięto jednak ten termin na 1 lipca 2027 r., przy czym do 31 grudnia 2027 r. mają obowiązywać przepisy przejściowe, a kluczowe przepisy, zakładające podwyższenie wpływów do FK, wejdą w życie 1 stycznia 2028 r.

Wielki skok finansowy na kolej w 2028 roku, czyli połowa opłaty paliwowej na infrastrukturę torową

Mechanizm przejściowy ma polegać na tym, że wpływy z opłaty paliwowej będą dzielone inaczej - 47,75 proc. trafi do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), 12 proc. do Funduszu Kolejowego, 2,25 proc. do Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, a 38 proc. zasili bezpośrednio dochody budżetu państwa.

REKLAMA

Obecnie 19,45 proc. wpływów z opłaty paliwowej trafia do FK, 76,9 proc. do KFD, a 3,65 proc. do Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Z projektu wynika, że od 1 stycznia 2028 r. 50 proc. wpływów zasili FK, 47,75 proc. KFD, a 2,25 proc. - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

W projekcie zapisano, że łączna suma stawek akcyzy i opłaty paliwowej pozostanie bez zmian, co – jak podkreślono – ma zapewnić neutralność dla cen paliw i inflacji.

Europejski Zielony Ład i miliardy na Krajowy Program Kolejowy do 2030 roku jako cel strategiczny

Po zwiększeniu wpływów do FK fundusz ma stać się głównym krajowym źródłem finansowania inwestycji ujętych w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 roku. W obecnej perspektywie 2021–2027 program wart jest ok. 82,8 mld zł, z czego 42,4 proc. stanowią środki UE, 43,9 proc. budżet państwa, a jedynie 1,3 proc. FK. Reforma ma odwrócić tę proporcję w kolejnych latach.

Projekt wpisuje się w założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku oraz cele Europejskiego Zielonego Ładu. Według autorów, wzmocnienie FK ma zwiększyć zdolność absorpcji środków UE, ograniczyć ryzyko przerw inwestycyjnych i wzmocnić konkurencyjność kolei wobec transportu drogowego.

Fundusz Kolejowy został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2006 r. Celem FK jest gromadzenie środków m.in. na potrzeby finansowania zadań z zakresu przygotowania, budowy i przebudowy linii kolejowych, remontów i utrzymania linii kolejowych, czy wydatków bieżących PKP Polskich Linii Kolejowych związanych z zadaniami zarządcy infrastruktury kolejowej.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Zobacz również:
Powiązane
Nowy sondaż CBOS. Jeden polityk deklasuje konkurencję, a znani liderzy zaliczyli bolesny zjazd
Nowy sondaż CBOS. Jeden polityk deklasuje konkurencję, a znani liderzy zaliczyli bolesny zjazd
ZUS ma nowy plan. Wiemy już, co stanie się z emeryturami w 2027 r. Wielu seniorów mocno się zdziwi
ZUS ma nowy plan. Wiemy już, co stanie się z emeryturami w 2027 r. Wielu seniorów mocno się zdziwi
Ceny paliw dzisiaj i jutro. Znamy już konkretne kwoty za Pb95, Pb98 i diesla
Ceny paliw dzisiaj i jutro. Znamy już konkretne kwoty za Pb95, Pb98 i diesla
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Skarbówka bezwzględna dla podatniczki. Dostała działkę w darowiźnie i straciła prawo do ważnej ulgi
03 lis 2026

Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej wydał jednoznaczną interpretację podatkową, która pozbawia kobietę możliwości skorzystania z popularnego zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy zakupie pierwszego mieszkania lub domu. Wszystko przez nieruchomość, którą podatniczka otrzymała wcześniej w darowiźnie od swojego dziadka. Choć budynek nie ma ogrzewania i służy wyłącznie jako sezonowy dom letniskowy, urzędnicy uznali, że kluczowe znaczenie ma jego oficjalna klasyfikacja w ewidencji gruntów i budynków, gdzie figuruje on jako budynek mieszkalny jednorodzinny.
Donejty podczas transmisji online – kiedy są darowizną?
03 lis 2026

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 7 lipca 2026 r., (sygn. III FSK 113/26 oraz III FSK 118/26) odniósł się do kwestii opodatkowania anonimowych darowizn tzw. donejtów w trakcie transmisji online. Do tej pory stanowisko w tej kwestii nie było jednolite, organy jak i WSA stawały zarówno na stanowisku zgodnie, z którym „donejty” nie mogły stanowić darowizny w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn i tym samym podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Rozstrzygnięcie to może mieć jednak duże znaczenie nie tylko dla twórców internetowych, ale również dla osób organizujących charytatywne zbiórki, w których możliwe jest dokonanie anonimowej wpłaty.
Oszustwa VAT - ryzyko, które dotyczy również uczciwych przedsiębiorców
03 lis 2026

W wydanym w dniu 29 października 2026 roku komunikacie poinformowano o wydaniu aktu oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2018–2022 na terenie Warszawy, Janek i Wólki Kosowskiej zajmowała się wyłudzeniami VAT, zaniżaniem wartości celnej importowanych towarów oraz transferowaniem środków za granicę.
Progi podatkowe w PIT 2027: Ministerstwo Finansów drugi raz składa projekt ustawy. W tle wątpliwości konstytucyjne
03 lis 2026

W dniu 2 listopada 2026 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu ustawy nowelizującej przepisy o PIT i CIT (UD496). To projekt podobny do tego, który przeszedł już przez Sejm i Senat i również dotyczy zmiany progów podatkowych w PIT (próg 130 tys. zł zamiast 120 tys. zł i nowy próg 150 tys. zł) oraz podwyższenia stawki CIT do 22% dla największych firm. Dlaczego Ministerstwo Finansów składa ponownie niemal taki sam projekt nowelizacji tych ustaw podatkowych?

REKLAMA

Opłata uzdrowiskowa 2027: Kołobrzeg podjął radykalną decyzję. Turyści i mieszkańcy mocno odczują te zmiany w portfelach
03 lis 2026

Podczas burzliwej sesji Rady Miasta Kołobrzeg, zapadły kluczowe decyzje, które zmienią koszty wypoczynku w największym polskim uzdrowisku. Choć lokalni urzędnicy tłumaczą zmiany koniecznością ratowania miejskiego budżetu i nowymi inwestycjami, opozycja bije na alarm, ostrzegając przed uderzeniem w drobny biznes i ryzykiem redukcji etatów. Co dokładnie zmieni się od 1 stycznia 2027 roku i dlaczego nadchodzący urlop nad Bałtykiem może okazać się znacznie droższy, niż planowałeś? Sprawdź, przed jakimi wydatkami nie uciekniesz podczas kolejnej wizyty w tym kurorcie.
Najem elewacji przez wspólnotę mieszkaniową a przychód właścicieli lokali – ważny wyrok WSA
02 lis 2026

Czy samo przeznaczenie przez wspólnotę mieszkaniową przychodów z wynajmu elewacji na fundusz remontowy oznacza powstanie przychodu podatkowego po stronie właścicieli lokali? W wyroku z 10 września 2026 r. (sygn. I SA/Wr 428/26) WSA we Wrocławiu wyjaśnił, kiedy takie przysporzenie może zostać rozpoznane i jakie ma to konsekwencje dla obowiązków podatkowych Wspólnoty.
Miliardy z windfall tax już płyną do budżetu. Rząd ujawnił, na co wyda te pieniądze
02 lis 2026

W niedzielę 1 listopada oficjalnie weszły w życie rewolucyjne przepisy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Nowa danina ma przynieść budżetowi państwa aż 5,2 miliarda złotych, jednak gigantyczne wpływy to dopiero początek całej operacji. Choć prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, jego niespodziewany ruch w stronę Trybunału Konstytucyjnego wywołał ogromne poruszenie na rynku. Największe emocje budzi jednak to, jak urzędnicy zamierzają zagospodarować te środki i co to oznacza dla portfeli milionów Polaków na stacjach benzynowych.
Ryczałt w 2027 r. Ci klienci biura rachunkowego mogą go stracić – sprawdź ich przed końcem 2026 roku
30 paź 2026

Klienci biur rachunkowych zwykle nie śledzą prac nad ustawami, a zmiany w PIT i ryczałcie od 2027 r. mogą dotyczyć wielu z nich. Zuzanna Niełacna, ekspert księgowo-podatkowy w fillup k24, podpowiada, jak biuro może wytypować klientów do sprawdzenia, kiedy ich poinformować i czego nie przesądzać za nich.

REKLAMA

Prof. Modzelewski: Nowelizacja ustawy o VAT w 2027 r. podniesie PKB (tylko na papierze) i obniży (w rzeczywistości) dochody budżetowe
02 lis 2026

Uchwalono rewolucyjne zmiany w fakturowaniu zakupów płodów rolnych wytworzonych przez tzw. rolników ryczałtowych (czyli większość), które są nie tylko absurdalne, lecz wręcz kryminogenne - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Opłata paliwowa jak podatek. Rząd zmienia plany i podział pieniędzy
03 lis 2026

Szykuje się rewolucja w podziale pieniędzy z opłaty paliwowej, którą każdy kierowca zostawia na stacjach benzynowych. Najnowsza wersja rządowego projektu nowelizacji ustawy o Funduszu Kolejowym zakłada radykalne przemodelowanie finansowania polskich torów i dróg, a także częściowe przekierowanie tych środków bezpośrednio do budżetu państwa. Zmiany, które pierwotnie planowano na początek 2027 roku, zostały przesunięte w czasie na rok 2028. Rząd uspokaja jednak właścicieli samochodów: reforma ma zostać przeprowadzona w taki sposób, aby ceny na pylonach stacji paliw nie wzrosły.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA