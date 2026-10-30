Ryczałt w 2027 r. Ci klienci biura rachunkowego mogą go stracić – sprawdź ich przed końcem 2026 roku

Klienci biur rachunkowych zwykle nie śledzą prac nad ustawami, a zmiany w PIT i ryczałcie od 2027 r. mogą dotyczyć wielu z nich. Zuzanna Niełacna, ekspert księgowo-podatkowy w fillup k24, podpowiada, jak biuro może wytypować klientów do sprawdzenia, kiedy ich poinformować i czego nie przesądzać za nich.

Zmiana przepisów podatkowych nie kończy się na wysłaniu klientom krótkiego komunikatu. Dla biura rachunkowego to także sygnał, by sprawdzić, których klientów zmiana może dotyczyć, i odpowiednio wcześnie przekazać im informację. Klient nie śledzi projektów ustaw ani nie wie, że nowe zasady mogą mieć znaczenie właśnie dla jego firmy. W mojej ocenie istotnym elementem współpracy jest bieżące monitorowanie zmian w przepisach i przekazywanie klientowi informacji, które mogą mieć znaczenie dla jego działalności, wraz ze wskazaniem możliwych dalszych działań.

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Skala podatkowa - informacja i identyfikacja klientów do sprawdzenia

Uchwalona przez Sejm ustawa zakłada od 2027 roku zmianę skali PIT: stawkę 12% do 130 tys. zł podstawy opodatkowania, stawkę 24% dla nadwyżki ponad 130 tys. zł do 150 tys. zł oraz stawkę 32% dla nadwyżki ponad 150 tys. zł. Senat nie wprowadził w tej części zmian. Obecnie próg dla stawki 32% wynosi 120 tys. zł. Według informacji rządowej maksymalna roczna korzyść wynikająca ze zmiany skali może wynieść 3,6 tys. zł.

Z perspektywy właścicielki biura rachunkowego, jestem zdania, że warto sprawdzić, którzy klienci rozliczający się według skali osiągają dochód zbliżony do dotychczasowego lub projektowanego progu albo go przekraczają. Warto też przyjrzeć się klientom, którzy wcześniej zmienili formę opodatkowania ze względu na wejście w drugi próg podatkowy. Nowe zasady mogą być dla części z nich korzystniejsze, dlatego dobrze przekazać im informację i wskazać możliwość indywidualnej analizy ich sytuacji z doradcą podatkowym.



Do wstępnego rozeznania potrzebne są dane o dochodzie, a nie samych przychodach. Ważne jest też, że skala PIT może obejmować dochody z różnych źródeł, a na końcowe rozliczenie wpływają również indywidualne okoliczności podatnika. Z tego powodu biuro rachunkowe może przygotować zestawienie oparte na danych z ewidencji i wskazać, że klient kwalifikuje się do indywidualnej analizy. Warto mieć jednak na uwadze, że jako księgowy nie powinniśmy przedstawiać wstępnego wyniku jako przesądzenia, jaka forma opodatkowania będzie dla niego najlepsza.

Ryczałt - komu zmiany mogą utrudnić rozliczenie?

Ustawa przewiduje obniżenie limitu przychodów uprawniającego do wyboru ryczałtu z 2 mln euro do 250 tys. euro. Senat utrzymał ten limit, a wykreślił z ustawy planowaną stawkę 17% od nadwyżki przychodów ponad 300 tys. euro.



Biuro powinno zatem sprawdzić, czy przychody klientów ryczałtowych mogą zbliżyć się do limitu 250 tys. euro. Sam sygnał jest ważny, bo klient może nie wiedzieć, że planowana zmiana wymaga wcześniejszego sprawdzenia dostępnych rozwiązań i ich konsekwencji dla jego działalności. Tym bardziej istotny jest fakt, że bazujemy na danych z obecnego, 2026 roku.



Komunikat nie powinien jednak sprowadzać się do hasła „ryczałt przestanie się opłacać”. Wpływ zmian będzie zależał od danych konkretnej firmy. W przypadku ryczałtu znaczenie mają m.in. wysokość i rodzaj przychodów, koszty oraz pozostałe obciążenia i dochody z innych źródeł. Informacja o potencjalnym ryzyku jest dobrym powodem do rozmowy, ale sama nie rozstrzyga, jaki sposób opodatkowania będzie właściwy dla danego przedsiębiorcy.

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Termin wyboru formy opodatkowania ma znaczenie dla prawidłowości rozliczeń

Zgodnie z obecnymi przepisami podatnik ma czas na wybór formy opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał pierwszy przychód w danym roku. Jeśli pierwszy przychód pojawi się w styczniu 2027 roku, termin ustawowy przypadnie 20 lutego, a ponieważ będzie to sobota - przesunie się na 22 lutego 2027 roku.



Dla biura oznacza to potrzebę odpowiednio wczesnego ustalenia z klientem, czy rozważa zmianę formy opodatkowania. Jeśli decyzja nie zostanie przekazana przed przygotowaniem rozliczeń za styczeń, biuro może obliczyć zaliczkę na podatek i składkę zdrowotną przy założeniu dotychczasowej formy. Późniejsza, terminowa zmiana może wtedy wymagać ponownego przeliczenia zaliczki oraz korekty deklaracji ZUS DRA, bowiem ustalenie wysokości składki zdrowotnej zależy od formy opodatkowania działalności.



Warto, aby klient znał zarówno termin na podjęcie i zgłoszenie decyzji, jak i możliwe konsekwencje późnego przekazania jej do biura. Zakres obsługi zmiany formy opodatkowania oraz ewentualnych przeliczeń i korekt powinien wynikać z umowy. Jeśli korekty zobowiązań lub dokumentów ZUS są dodatkowo płatne, dobrze poinformować o tym klienta przed rozpoczęciem prac.

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Newsletter to dobry początek

Biuro może przekazać wszystkim klientom krótką, zrozumiałą informację o planowanych zmianach, czyli wskazać czego dotyczą, od kiedy mogą mieć zastosowanie i kto powinien sprawdzić swoją sytuację. Następnie może wytypować klientów na podstawie danych finansowych, którymi już dysponuje, i wysłać im indywidualny sygnał, że warto przyjrzeć się ich wynikom.



Dla części przedsiębiorców pomocne może być dodatkowo przygotowanie zestawienia danych lub wstępnego porównania scenariuszy. Taka praca wymaga czasu, dostępu do aktualnych informacji i określenia zakresu odpowiedzialności, dlatego jej wykonanie oraz wynagrodzenie powinny wynikać z umowy z klientem. Wstępne wyliczenie może stanowić materiał do dalszej konsultacji z doradcą podatkowym. Biuro powinno jasno opisać, jakie dane i założenia przyjęło oraz jaki jest zakres przygotowanego opracowania.

Partnerstwo oznacza właściwe pokierowanie klienta

Zmieniające się przepisy wymagają od biura aktualnej wiedzy podatkowej i dobrej organizacji pracy. Nie chodzi o to, by biuro podejmowało za klienta decyzje dotyczące jego opodatkowania. Jego rolą jest zauważyć, kiedy zmiana może mieć znaczenie, przekazać rzetelną informację, sprawdzić dostępne dane w uzgodnionym zakresie i wskazać klientowi, kiedy potrzebna jest indywidualna konsultacja z osobą uprawnioną do świadczenia doradztwa podatkowego.

Dla klienta taka wiadomość może być pierwszym sygnałem, że warto sprawdzić sytuację firmy przed podjęciem decyzji. Dla biura - elementem rzetelnej współpracy, którego zakres, sposób wykonania i koszt powinny być jasno określone w umowie.



Zuzanna Niełacna, ekspert księgowo-podatkowy fillup k24