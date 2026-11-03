Miliardy z windfall tax już płyną do budżetu. Rząd ujawnił, na co wyda te pieniądze

W niedzielę 1 listopada oficjalnie weszły w życie rewolucyjne przepisy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Nowa danina ma przynieść budżetowi państwa aż 5,2 miliarda złotych, jednak gigantyczne wpływy to dopiero początek całej operacji. Choć prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, jego niespodziewany ruch w stronę Trybunału Konstytucyjnego wywołał ogromne poruszenie na rynku. Największe emocje budzi jednak to, jak urzędnicy zamierzają zagospodarować te środki i co to oznacza dla portfeli milionów Polaków na stacjach benzynowych.

Weszły już w życie przepisy ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca 2026 r. do marca 2027 r. ze zbycia paliw ciekłych. Ministerstwo Finansów szacuje, że wpływy budżetowe z podatku wyniosą ok. 5,2 mld zł. Na początku października prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych i skierował ją w trybie tzw. kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego. Podobną ustawę prezydent skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego, wówczas w trybie tzw. kontroli prewencyjnej.

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Podpisana przez prezydenta ustawa przewiduje 60-proc. podatek od nadwyżkowych zysków osiągniętych ze sprzedaży paliw ciekłych. Danina obejmie nadzwyczajne zyski uzyskane w okresie od 1 marca 2026 r. do 31 marca 2027 r. przez przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem paliw ciekłych oraz obrotem paliwami ciekłymi na podstawie koncesji na obrót paliwami z zagranicą.

Podstawę opodatkowania stanowić będzie nadwyżka przychodów ponad poziom wynikający z historycznej marży osiąganej w 2025 r., powiększonej o 20 proc. Ustawa przewiduje minimalną marżę referencyjną na poziomie 2 proc. oraz ograniczenie podatku do 50 proc. dochodu lub zysku netto dla podmiotów niewytwarzających paliw.

Jak argumentował rząd, regulacja jest odpowiedzią na gwałtowny wzrost marż i zysków części firm paliwowych po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i zakłóceniach dostaw ropy naftowej.

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Ustawa otworzyła też drogę do czasowego obniżenia akcyzy i VAT na paliwa płynne w ramach trzeciej odsłony programu „Ceny Paliwa Niżej”. Przepis, który to umożliwił, wszedł w życie dzień po opublikowaniu ustawy, w związku z czym program CPN obowiązuje ponownie od 3 października. Zobacz także: Ceny paliw dzisiaj i jutro. Znamy już konkretne kwoty za Pb95, Pb98 i diesla

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Pierwotnie podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych miał być naliczany za okres od marca 2026 r. do grudnia 2026 r. W ocenie skutków regulacji ustawy przychody z daniny szacowano na 4 mld zł. W trakcie prac nad ustawą okres obowiązywania daniny wydłużono do końca marca 2027 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów, wpływy za pierwszy kwartał 2027 roku sięgną około 1,2 mld zł. Wpływy z nowej daniny mają posłużyć do sfinansowania programu CPN. Całkowity koszt pierwszych dwóch edycji programu - jak informowało wcześniej Ministerstwo Finansów - wyniósł około 5,2 mld zł.

Pierwsza edycja programu CPN obowiązywała od 31 marca do 1 lipca i wówczas koszty wyniosły 4,7 mld zł. Następnie program przywrócono na okres od 17 do 31 sierpnia, by ograniczyć ceny paliw w ostatnie dni wakacji. Wówczas koszt sięgnął 495 mln zł. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański szacował, że miesięczny koszt obowiązywania CPN to około 1,6 mld zł. Tym samym w najnowszym okresie - od października do grudnia 2026 r., koszt programu może sięgnąć 4,8 mld zł.

Ile kosztuje nas program CPN? Oficjalne zestawienie wydatków

Edycja programu CPN Okres obowiązywania Koszt edycji I edycja 31 marca – 1 lipca 2026 r. 4,7 mld zł II edycja 17 sierpnia – 31 sierpnia 2026 r. 495 mln zł III edycja (szacunek) od 3 października do końca grudnia 2026 r. ok. 4,8 mld zł Łączny koszt wszystkich edycji Marzec – Grudzień 2026 r. ok. 10 mld zł

Gdzie podziało się brakujące 5 miliardów zł?

Na pierwszy rzut oka w rządowych kalkulacjach widać potężną dziurę. Nowy podatek od nadzwyczajnych zysków zasili budżet kwotą 5,2 mld zł, podczas gdy trzy edycje programu „Ceny Paliwa Niżej” pochłoną łącznie aż 10 mld zł. Skąd Ministerstwo Finansów weźmie brakujące blisko 5 miliardów złotych?

Jak wynika z wyjaśnień resortu, kluczem było pilne wydłużenie okresu poboru podatku aż do końca marca 2027 roku, co dorzuci do puli ekstra 1,2 mld zł. Pozostała część brakującej kwoty została już sfinansowana z ogólnych rezerw budżetowych państwa na 2026 r. Oznacz to, że rząd po prostu na bieżąco załatał deficyt programu CPN jeszcze przed formalnym wejściem w życie nowej daniny paliwowej.