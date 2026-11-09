Opłata uzdrowiskowa 2027: Kołobrzeg podjął radykalną decyzję. Turyści i mieszkańcy mocno odczują te zmiany w portfelach

Podczas burzliwej sesji Rady Miasta Kołobrzeg, zapadły kluczowe decyzje, które zmienią koszty wypoczynku w największym polskim uzdrowisku. Choć lokalni urzędnicy tłumaczą zmiany koniecznością ratowania miejskiego budżetu i nowymi inwestycjami, opozycja bije na alarm, ostrzegając przed uderzeniem w drobny biznes i ryzykiem redukcji etatów. Co dokładnie zmieni się od 1 stycznia 2027 roku i dlaczego nadchodzący urlop nad Bałtykiem może okazać się znacznie droższy, niż planowałeś? Sprawdź, przed jakimi wydatkami nie uciekniesz podczas kolejnej wizyty w tym kurorcie.

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Opłata uzdrowiskowa w Kołobrzegu od 1 stycznia 2027 r. wzrośnie do maksymalnej stawki 6,86 zł, pobieranej od osób fizycznych za każdą dobę powyżej jednego dnia pobytu w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Podatek od nieruchomości będzie wyższy o 2,7 proc. Podczas obrad Rady Miasta Kołobrzeg, które odbyły się pod koniec sierpnia, rozpatrywany był projekt uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej. Nie było poprawek ani dyskusji. Uchwała została przyjęta 15 głosami radnych Koalicji Obywatelskiej, Wspólnoty Samorządowej i radnej niezrzeszonej przy sprzeciwie klubu PiS i jednym głosie wstrzymującym. W sesji nie uczestniczył jeden radny.

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Zgodnie z przyjętą uchwałą od 1 stycznia 2027 roku opłata uzdrowiskowa od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w Kołobrzegu w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych wzrośnie z obecnie pobieranej kwoty 6,67 zł o 0,19 zł i wyniesie 6,86 zł. Będzie maksymalną stawką opłaty, podaną przez Ministerstwo Finansów.

Miasto Kołobrzeg, będące największym w Polsce uzdrowiskiem, szacuje, że wpływy do budżetu w 2027 r. po podwyższeniu stawki opłaty wzrosną o 1,5 mln zł z 30,5 mln planowanych w bieżącym roku, czyli do 32 mln zł.

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Podczas sesji radni zgodzili się także na przyjęcie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości, ustalonych przez Ministerstwo Finansów, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2027 r. Za ich przyjęciem zagłosowało 16 radnych (KO, Wspólnota Samorządowa, radna niezrzeszona) przy sprzeciwie PiS.

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Zgodnie z zapisami przyjętej uchwały stawki podatku od nieruchomości zostaną zwaloryzowane o wskaźnik inflacji. Wzrosną o 2,7 proc. w stosunku do obecnie obowiązujących. Magistrat prognozuje, że wpływy do przyszłorocznego budżetu z podatku od nieruchomości wyniosą 61 mln zł. W wyniku wprowadzenia waloryzacji maksymalnych stawek wpływy powinny zwiększyć się w stosunku do br. o 2 mln zł.

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W dyskusji przeciwni podwyższaniu miejskich podatków radni PiS podkreślali, że maksymalne stawki uderzają w szczególności w małych i średnich przedsiębiorców. W ocenie Bartosza Bieńkowskiego (PiS) wysokie podatki powodują, że przedsiębiorcy ograniczają zatrudnienie. Zdaniem Piotra Budy (PiS) „lista potrzeb nie może determinować do podwyższania podatków do maksimum”. „Nikt z Warszawy nie przesłał nam nakazu wprowadzenia stawek maksymalnych. To jest nasz wybór” – mówił radny Buda.

Głosujący za uchwałą Ryszard Szufel (KO) wskazał, że choć sam jest przedsiębiorcą, to dla niego „dobro miasta jest ważniejsze”. Z kolei niezrzeszona Izabela Zielińska uznała, że lepiej waloryzować stawki podatkowe, niż skokowo, podnosić je co kilka lat. Skarbnik Kołobrzegu Jolanta Włodarek zaznaczyła, że „podatki idą na polepszanie życia” mieszkańców miasta, w tym na inwestycje, programy zdrowotne, bezpłatną komunikację miejską.

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Radni podnieśli także o 2,7 proc. dzienną opłatę targową w strefie nadmorskiej. Nowe stawki będą obowiązywały od początku przyszłego roku.

Minister finansów ogłosił limity podatków lokalnych na 2027 rok

Przypomnijmy, że obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2027 zostało wydane 23 lipca 2026 roku i opublikowane pod pozycją 741 w Monitorze Polskim. W dokumencie wskazano podstawę prawną oraz maksymalne kwoty, jakie mogą zostać zastosowane przez gminy w kolejnym roku podatkowym.

Minister Finansów i Gospodarki ogłosił, że: „Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 707) ogłasza się górne granice stawek kwotowych na rok 2027 określone w tej ustawie.” Oznacza to, że ustawowo określono maksymalny poziom obciążeń, ale samorządy nadal zachowują możliwość kształtowania własnej polityki podatkowej.

Jedną z najważniejszych części obwieszczenia są limity dotyczące podatku od nieruchomości. To właśnie ta danina najbardziej bezpośrednio dotyczy mieszkańców oraz firm posiadających grunty, budynki i lokale użytkowe. Oto górne granice stawek kwotowych na rok 2027:

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 1,49 zł za metr kwadratowy powierzchni,

za metr kwadratowy powierzchni, w przypadku budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą maksymalna stawka może wynieść 36,49 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej,

za metr kwadratowy powierzchni użytkowej, dla budynków mieszkalnych lub ich części limit wynosi 1,29 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Ogłoszone przez ministra maksymalne stawki staną się podstawą do przygotowania lokalnych uchwał podatkowych na 2027 rok. To właśnie rady gmin zdecydują, czy zastosują pełne limity, czy ustalą niższe wartości obowiązujące mieszkańców i przedsiębiorców. Ostateczna wysokość podatków lokalnych będzie więc zależała od indywidualnych decyzji samorządów podejmowanych w najbliższych miesiącach.

Maksymalne stawki dla środków transportowych

Obwieszczenie obejmuje również podatek od środków transportowych. Dotyczy on przede wszystkim właścicieli określonych pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Wśród ogłoszonych limitów znalazły się takie maksymalne stawki na 2027 rok, tj. od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1293,09 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 2157,14 zł, powyżej 9 ton - 2588,54 zł.

Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 - 4939,57 zł - z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy. Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 - 3019,91 zł.



Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

do 36 ton włącznie - 3817,95 zł, powyżej 36 ton - 4939,57 zł.

- z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy.

Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 - 2588,54 zł.



Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

do 36 ton włącznie - 3019,91 zł, powyżej 36 ton - 3817,95 zł

- z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy.

Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

mniejszej niż 22 miejsca - 3056,57 zł, równej lub większej niż 22 miejsca - 3864,33 zł.

Opłaty lokalne także z nowymi limitami

Ministerialny dokument określa również maksymalne stawki opłat lokalnych wskazanych w ustawie. Wśród nich znajdują się między innymi limity dotyczące opłat wymienionych w art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W obwieszczeniu wskazano między innymi: