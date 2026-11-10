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Podatki 2027: nowa skala podatkowa PIT, nowa stawka CIT i nowy limit ryczałtu. Sejm po raz drugi uchwalił podobną nowelizację, która czeka już na podpis Prezydenta

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10 listopada 2026, 12:57
podatki 2027, zmiany w PIT, CIT i ryczałcie
Progi podatkowe w PIT 2027, zmiany w CIT i ryczałcie: Sejm po raz drugi uchwalił podobną ustawę, która czeka już na podpis Prezydenta. W tle wątpliwości konstytucyjne

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W dniu 2 listopada 2026 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu ustawy nowelizującej przepisy o PIT i CIT (UD496). To projekt podobny do tego, który przeszedł już wcześniej przez Sejm i Senat i również dotyczy zmiany progów podatkowych w PIT (próg 130 tys. zł zamiast 120 tys. zł i nowy próg 150 tys. zł) oraz podwyższenia stawki CIT do 22% dla największych firm. Ten nowy projekt został wniesiony do Sejmu 4 listopada 2026 r. Ustawa została błyskawicznie uchwalona przez Sejm 5 listopada 2026 r., Senat nie wniósł poprawek i już 6 listopada ustawę przekazano Prezydentowi RP do podpisu. Dlaczego Ministerstwo Finansów złożyło ponownie niemal taki sam projekt nowelizacji tych ustaw podatkowych a Sejm uchwalił niemal taką samą nowelizację?

Czego dotyczy nowa ustawa zmieniająca przepisy dot. PIT, CIT i ryczałtu

W dniu 2 listopada w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, prowadzonym na stronach kancelarii premiera, została opublikowana informacja o pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tak jak już wyżej wspomniano ta nowelizacja została błyskawicznie uchwalona przez Sejm 5 listopada 2026 r., Senat nie wniósł poprawek i już 6 listopada ustawę przekazano Prezydentowi RP do podpisu.

Ta nowelizacja dotyczy zmian stawek i progów podatkowych w PIT oraz podniesienia stawki CIT i daniny solidarnościowej od 2027 roku.

W zakresie PIT celem tej nowelizacji jest podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł. Stawka poniżej tego progu pozostanie na poziomie 12 proc. Ponadto proponuje się wprowadzenie nowego progu obejmującego dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł zostaną objęte stawką 32 proc. Poza tym podniesiona ma byćz 4 do 5 proc. stawka daniny solidarnościowej, którą nalicza się od dochodów przekraczających 1 mln zł rocznie

Nowelizacja wprowadza także zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Limit przychodów warunkujących możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem zostanie obniżony z 2 mln euro do 250 tys. euro.

Dodatkowo stawka CIT dla firm o przychodach przekraczających 50 mln euro miesięcznie ma być podniesiona do 22 proc. (z 19 proc.).

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Chodzi o eliminację wątpliwości konstytucyjnych

Omawiana nowelizacja jest co do zasady tożsama z ustawą, która została już uchwalona 22 października 2026 r. w Sejmie i która przeszła także ścieżkę legislacyjną w Senacie. Ustawa z 22 października wróciła do Sejmu, który powinien teraz głosować nad poprawkami senackimi, jednak pojawiły się wątpliwości co do konstytucyjności tych zmian. Dlatego prace nad tą "pierwszą" nowelizacją stanęły i podjęto decyzję o przygotowaniu "drugiej" nowelizacji na ten sam temat.

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Z informacji uzyskanych przez PAP ze źródła zbliżonego do Ministerstwa Finansów wynika, że złożenie drugi raz podobnego projektu nowelizacji ustaw podatkowych miało na celu uniknięcie zastrzeżeń co do konstytucyjności nowych przepisów podatkowych.

W trakcie prac w Sejmie do ww. ustawy z 22 października został wprowadzony przepis, który wprowadzał coroczną waloryzację progów podatkowych, a także zostały wykreślone przepisy o podwyżce VAT dla firm o przychodach ponad 50 mln euro. Senat wprowadził poprawki, które z jednej strony likwidują waloryzację progów podatkowych, ale także przywracają podwyżkę stawki CIT. Jednak już senaccy legislatorzy wskazywali, że przywrócenie podwyżki stawki CIT może zostać uznane za wyjście Senatu poza zakres ustawy uchwalonej przez Sejm i tym samym może zostać uznane za niekonstytucyjne.

Dlatego też w Ministerstwie Finansów podjęto decyzję o ponownym złożeniu projektu w tej wersji, w której był on przed sejmowymi poprawkami dotyczącymi stawek CIT i progów.

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Konieczne miesięczne vacatio legis

Zmiany w podatkach niekorzystne dla podatników – jak np. podwyżka daniny solidarnościowej – muszą mieć co najmniej miesięczne vacatio legis, muszą więc zostać ogłoszone w Dzienniku Ustaw przed końcem listopada. Na to nakłada się jeszcze termin, jaki Prezydent RP ma na podpisanie ustawy - to 21 dni. Dlatego projekt ten przeszedł przez Sejm w ekspresowym tempie, by dać Prezydentowi wymagane 21 dni na podpis.

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Co dokładnie zawiera ta "druga" nowelizacja?

Prawie to samo co "pierwsza" nowelizacja z 22 października br. poniżej podajemy szczegóły tej "drugiej" nowelizacji z 5 listopada 2026 r.

PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych

Zmieniona (od 1 stycznia 2027 r.) zostać ma skala podatkowa PIT. Na podstawie omawianej nowelizacji w art. 27 w ust. 1 ustawy o PIT skala podatkowa otrzymać ma następujące brzmienie:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

130 000

12% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł

130 000

150 000

12 000 zł + 24% nadwyżki ponad 130 000 zł

150 000

16 800 zł + 32% nadwyżki ponad 150 000 zł

Dodatkowo stawka tzw. daniny solidarnościowej określonej w art. 30h w ust. 1 wzrośnie od 2027 r. do 5% (obecnie jest 4%). Przy czym tę nową stawkę stosować się będzie po raz pierwszy do daniny solidarnościowej, której termin zapłaty upływa z dniem 2 maja 2028 r. - czyli odnośnie dochodów uzyskanych w 2027 roku.

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Co do zaliczek na podatek PIT, to omawiana nowelizacja zmieni art. 32 ust. 2 ustawy o PIT w następujący sposób:

,,2. Zaliczki za miesiące od stycznia do grudnia wynoszą:
1) za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika nie przekroczył kwoty 130 000 zł – 12 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
2) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika przekroczył kwotę 130 000 zł oraz nie przekroczył kwoty 150 000 zł - 24 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
3) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika przekroczył kwotę 150 000 zł - 32 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu;
4) za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika przekroczył kwotę 130 000 zł lub 150 000 zł, odpowiednio:
a) 12 % od tej części dochodu uzyskanego w danym miesiącu, która nie przekroczyła kwotę 130 000 zł,
b) 24 % od tej części dochodu, która w danym miesiącu przekroczyła kwoty 130 000 zł, ale nie przekroczyła kwoty 150 000 zł,
c) 32 % dochodu od nadwyżki ponad kwotę 150 000 zł.”,

W przypadku określonym w art. 32 ust. 3 ustawy o PIT (podatnik oświadcza płatnikowi, że zamierza rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem), zaliczki będą ustalane z uwzględnieniem nowych progów podatkowych i nowej stawki podatku. Odpowiednio:
-  w pkt 1 wyrazy ,,120 000 zł” zastąpiono w wyrazami ,,130 000 zł”,
- pkt 2 otrzymał brzmienie: ,
,2) dochody podatnika przekroczą kwotę 130 000 zł, ale nie przekroczą kwoty 150 000 zł, oraz dochody małżonka lub dziecka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają kwoty 130 000 zł – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika;”,
–  dodany zostanie pkt 3 w brzmieniu:
,,3)   dochody podatnika przekroczą kwotę 150 000 zł oraz dochody małżonka lub dziecka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają tej kwoty – zaliczki wynoszą:
a) za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika nie przekroczył kwoty 150 000 zł – 12 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika,
b) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika przekroczył kwotę 150 000 zł – 24 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika,
c) za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika przekroczył kwotę 150 000 zł – 12 % od tej części dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika, która nie przekroczyła kwoty 150 000 zł, oraz 24 % od tej części dochodu, która przekroczyła tę kwotę."

Ważne

Ustawa zawiera przepis, zgodnie z którym ww. zmiany w PIT stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2027 r. Przy czym jest dodatkowy warunek - by weszły w życie jednocześnie zawarte w tej nowelizacji zmiany w CIT i ryczałcie.

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych

Nowelizacja przewiduje, że wzrośnie do 22% stawka CIT dla firm (osób prawnych) o przychodach przekraczających 50 mln euro miesięcznie. W 2026 r. te firmy płacą taki sam podatek (19 proc.), jak inne osoby prawne.

Zgodnie z art. 2 tej nowelizacji w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 554, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 19:
a) w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

6) 22 % podstawy opodatkowania, z zastrzeżeniem pierwszeństwa stosowania stawek określonych w pkt 3 i 4 – w przypadku:
a) podatników, u których wartość przychodów uzyskanych w roku podatkowym poprzedzającym bezpośrednio dany rok podatkowy, przekroczyła równowartość 50 000 000 euro,
b) podatników, którzy w którymkolwiek dniu roku podatkowego bezpośrednio poprzedzającego dany rok podatkowy byli jednostkami składowymi grupy krajowej lub grupy międzynarodowej w rozumieniu odpowiednio art. 2 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych, do których stosuje się przepisy tej ustawy zgodnie z art. 4 tej ustawy, przy czym w przypadku podatkowej grupy kapitałowej warunek ten odnosi się do spółki tworzącej tę grupę.”,

b) ust. 1f otrzymuje brzmienie:

„1f. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, do pozostałej części podstawy opodatkowania podatkowej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, stosuje się stawkę podatku, o której mowa w ust. 1 pkt 1 albo 6, a podatek takiej podatkowej grupy kapitałowej stanowi suma podatku obliczonego zgodnie z ust. 1 pkt 3 lit. b oraz pkt 1 albo 6.”,

c) po ust. 1f dodaje się ust. 1g–1k w brzmieniu:

1g. Kwotę 50 000 000 euro, o której mowa w ust. 1 pkt 6 lit. a, przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy roku podatkowego, w którym uzyskane zostały przychody określone w tym przepisie, w zaokrągleniu do 1000 zł.

1h. Jeżeli rok podatkowy podatnika był dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, kwotę 50 000 000 euro, o której mowa w ust. 1 pkt 6 lit. a, ustala się jako iloczyn 1/12 tej kwoty i liczby pełnych miesięcy w tym roku podatkowym, a w przypadku gdy rok podatkowy nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, za pełny miesiąc przyjmuje się okres trwający 30 dni. W przypadku gdy rok podatkowy trwał krócej niż miesiąc, przyjmuje się, że trwał on jeden pełny miesiąc.

1i. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 1 pkt 6, stosuje się również do podatnika, który:

1) w wyniku podziału lub wniesienia na poczet jego kapitału przejął od innego podatnika przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa lub składnik majątku, których wartość przekracza 10 % wartości aktywów tego innego podatnika wykazanych w jego ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym poprzedzającym ten podział lub to wniesienie, a w przypadku braku takiego sprawozdania finansowego sporządzonego niewcześniej niż 23 miesiące przed dniem podziału lub wniesienia przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składnika majątku – jeżeli wartość przejętego majątku przekracza 10 % wartości majątku spółki dzielonej lub wnoszącej wkład, ustalonej na dzień poprzedzający ten podział lub to wniesienie,

2) w wyniku podziału lub wniesienia na poczet kapitału innego podatnika przekazał innemu podatnikowi przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa lub składnik majątku, których wartość przekracza 10 % wartości aktywów podatnika wykazanych w jego ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym poprzedzającym ten podział lub to wniesienie, a w przypadku braku takiego sprawozdania finansowego sporządzonego niewcześniej niż 23 miesiące przed dniem podziału lub wniesienia przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składnika majątku – jeżeli wartość przekazanego majątku przekracza 10 % wartości majątku spółki dzielonej lub wnoszącej wkład, ustalonej na dzień poprzedzający ten podział lub to wniesienie
– w roku podatkowym, w którym nastąpiły ten podział lub to wniesienie, oraz w dwóch latach podatkowych bezpośrednio po nim następujących, jeżeli na dzień poprzedzający ten podział lub to wniesienie warunki określone w ust. 1 pkt 6 spełniał podatnik dzielony lub wnoszący wkład.

1j. W przypadku połączenia podatników stawkę podatku, o której mowa w ust. 1 pkt 6, stosuje się także:

1) w pierwszym roku podatkowym nowo zawiązanego podatnika albo
2) w roku podatkowym, w którym dokonano tego połączenia – w przypadku podatnika, który w związku z połączeniem nie dokonał zamknięcia ksiąg rachunkowych
– jeżeli warunki określone w ust. 1 pkt 6 spełniał co najmniej jeden z łączących się podatników.

1k. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej utworzonej w roku podatkowym stawkę podatku, o której mowa w ust. 1 pkt 6, stosuje się także w pierwszym roku podatkowym tej grupy, jeżeli warunki określone w ust. 1 pkt 6 spełniała co najmniej jedna spółka tworząca tę grupę.”;

2) w art. 25 po ust. 6b dodaje się ust. 6c–6e w brzmieniu:
6c. Podatnicy, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 6, wpłacający zaliczki w formie uproszczonej na zasadach określonych w ust. 6 albo 6a są obowiązani do wpłaty tych zaliczek w wysokości kwoty określonej zgodnie z ust. 6 albo 6a oraz 9 i 10 podwyższonej o 15,8 %, jeżeli ustalając kwotę tych zaliczek miesięcznych uwzględniali podatek należny wynikający z zeznania złożonego za rok podatkowy, w którym stosowali stawkę podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1.
6d. Podatnicy stosujący w danym roku podatkowym stawkę podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, wpłacający zaliczki w formie uproszczonej na zasadach określonych w ust. 6 albo 6a są obowiązani do wpłaty tych zaliczek w wysokości kwoty określonej zgodnie z ust. 6 albo 6a oraz 9 i 10 obniżonej o 13,6 %, jeżeli ustalając kwotę tych zaliczek miesięcznych uwzględniali podatek należny wynikający z zeznania złożonego za rok podatkowy, w którym stosowali stawkę podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 6.

6e. Przepisu ust. 6c nie stosuje się do ustalonej zgodnie z ust. 1h części kwoty podatku należnego, o którym mowa w ust. 6 albo 6a oraz 9 i 10, do której stosuje się stawkę podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3.”.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zmiany w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 843 oraz z 2026 r. poz. 779 i 1098) polegają wyłącznie na zmianie limitu przychodów pozwalającego na stosowanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do przychodów z działalności gospodarczej z obecnych 2 mln zł do 250 tys. złotych.

Czy Prezydent Nawrocki podpisze nowelizację trzech ustaw podatkowych z 5 listopada?

Decyzja Prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie wyżej opisanej nowelizacji trzech ustaw podatkowych (PIT, CIT i ryczałt) pozostaje otwarta, jednak w opinii wielu ekspertów i sygnałów płynących z otoczenia głowy państwa bardzo prawdopodobne jest weto.

Już na wczesnym etapie w sierpniu br. założenia tej rządowej nowelizacji krytykował Szef gabinetu Prezydenta Paweł Szefernaker we wpisie na platformie X.:
"Mamy skomplikowane podatki? Rząd chce je jeszcze bardziej skomplikować zamiast podnieść kwotę wolną tak jak obiecywali w kampanii wyborczej. Nowa stawka PIT: 24% i do tego wyższy CIT dla firm i niższy limit dla ryczałtowców.
Krótko mówiąc: więcej liczenia, więcej zasad, więcej zamieszania.
A można prościej.
Projekt Prezydenta Karola Nawrockiego „PIT Zero. Rodzina na plus” złożony 8 sierpnia 2025 r. do Sejmu zakłada:
- podniesienie progu podatkowego do 140 tys. zł dla wszystkich,
- brak PIT dla rodziców z co najmniej dwojgiem dzieci – do 140 tys. zł na osobę,
Propozycja Prezydenta Nawrockiego to prostsze podatki i więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków."

Poza tym Prezydent Nawrocki w trakcie swojej kampanii wyborczej deklarował, że nie podpisze ustaw podnoszących obciążenia podatkowe obywateli. A w tej nowelizacji mamy podwyżkę CIT dla największych firm i drastyczne obcięcie limitu ryczałtu z 2 mln euro do 250 tys. euro. Co prawda Prezydent Nawrocki już podpisał ustawy podnoszące obciążenia podatkowe:
- akcyzę na e-papierosy i urządzenia do waporyzacji od 2027 r.
- nowy podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych (tzw. windfall tax) - stawka 60% podatku od nadwyżkowych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych osiągniętych przez przedsiębiorstwa w okresie od marca 2026 r. do marca 2027 r. (ustawę Prezydent podpisał, ale jednocześnie skierował ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego)
- nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zmienia zasady pobierania opłaty miejscowej i uzdrowiskowej. Od 2027 roku opłaty te będą naliczane od każdej osoby za każdą noc spędzoną m.in. w hotelach, pensjonatach czy kwaterach prywatnych, niezależnie od celu podróży (również służbowego), co w praktyce oznacza podwyżkę kosztów pobytu dla większości podróżnych

Jednym z argumentów za wetem jest też naruszenie przepisów Konstytucji poprzez procedowanie przepisów tej "drugiej" nowelizacji w trybie pilnym - bez konsultacji.

Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański apeluje do Prezydenta Nawrockiego o podpis pod tą nowelizacją. Wskazuje, że na podniesieniu pierwszego progu PIT do 130 tys. zł zyska 3,5 miliona Polaków, a prezydent powinien kierować się interesem obywateli.

Oczywiście zmiany w PIT są korzystne dla podatników. Ale ta nowelizacja stanowi jeden dokument, Prezydent musi przyjąć ją lub odrzucić w całości. Ostateczną decyzję poznamy pod koniec listopada bieżącego roku.

Źródła:
- Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk sejmowy nr 3293) - wniesiony do Sejmu 4 listopada 2026 r. Ustawa została błyskawicznie uchwalona przez Sejm 5 listopada 2026 r., Senat nie wniósł poprawek i już 6 listopada ustawę przekazano Prezydentowi RP do podpisu.
- Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (UD496)
- założenia w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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Maszyna, samochód ciężarowy czy komputer mogą trafić do kosztów już w roku, w którym zostaną wprowadzone do ewidencji. Trzeba jednak wiedzieć, z której z trzech dostępnych ścieżek się korzysta, bo każda ma inne warunki, inny katalog środków trwałych i własne pułapki.

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Nowe formy zapłaty podatku w eUrząd Skarbowy od 5 listopada. Kiedy Skarbówka zaksięguje płatność?
09 lis 2026

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 9 listopada 2026 r., że od 5 listopada w w eUrzędzie Skarbowym zostały udostępnione nowe formy płatności . Należność z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT) można już zapłacić nie tylko kartą, BLIKIEM lub przelewem elektronicznym, lecz także przez Google Pay albo Apple Pay. Te nowe metody płatności są dostępne w serwisie internetowym i aplikacji mobilnej eUS. Za płatność kartą, Google Pay lub Apple Pay nie ma w tym przypadku opłaty transakcyjnej.
Obniżenie limitu dla ryczałtu od 2027 roku. Ministerstwo Finansów mówi o skutkach zmian
09 lis 2026

Obniżenie limitu przychodów uprawniającego do ryczałtu z 2 mln do zaledwie 250 tys. euro stało się faktem. Ministerstwo Finansów w oficjalnej odpowiedzi na interpelację poselską odsłoniło karty, podając dokładne statystyki oraz prognozowane skutki finansowe tej drastycznej reformy. Zmiany wejdą w życie bez żadnych okresów przejściowych, co oznacza, że o losie przedsiębiorców w 2027 roku przesądzą obroty generowane przez nich w całym roku 2026. Rząd bezlitośnie ucina podatkowy przywilej dla najlepiej zarabiających.
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