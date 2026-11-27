W dniu 27 listopada 2026 r. Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania nowelizacji ustawy o PIT zmieniającej skalę podatkową na 2027 rok. Wcześniej w dniu 2 listopada 2026 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu ustawy nowelizującej przepisy o PIT i CIT (UD496). To projekt podobny do tego, który przeszedł już wcześniej przez Sejm i Senat i również dotyczy zmiany progów podatkowych w PIT (próg 130 tys. zł zamiast 120 tys. zł i nowy próg 150 tys. zł) oraz podwyższenia stawki CIT do 22% dla największych firm. Ten nowy projekt został wniesiony do Sejmu 4 listopada 2026 r. Ustawa została błyskawicznie uchwalona przez Sejm 5 listopada 2026 r., Senat nie wniósł poprawek i już 6 listopada ustawę przekazano Prezydentowi RP do podpisu.

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Weto Prezydenta RP

W dniu 27 listopada 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki poinformował w wystąpieniu opublikowanym na jego profilu na platformie X, że nie podpisze ustawy, która wprowadza nowy próg podatkowy w PIT i nową stawkę podatkową w CIT.

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Decyzje Prezydenta RP w sprawie ustaw pic.twitter.com/QbVkXMInBN — #Nawrocki2025 (@Nawrocki25) November 27, 2026

Swoje weto wobec tej ustawy Prezydent uzasadnił tym, że nowelizacja ta „niewielu daje, większości odbiera” i "pomija 9 na 10 podatników", bo obniżka podatku PIT dotyczy tylko niespełna 10% podatników rozliczających się wg skali podatkowej PIT. Prezydent podkreślił, że nic nie skorzystają na tej nowelizacji podatnicy PIT zarabiający do 120 tys. zł. Prezydent przypomniał obietnicę składaną przez Koalicję Obywatelską w czasie kampanii wyborczej do Sejmu w 2023 r., że podniesie kwotę wolną od PIT do 60 tys. zł - ta obietnica nie została spełniona.



Prezydent Nawrocki zauważył też, że zawarta w tej nowelizacji podwyżka CIT musiałaby się przełożyć na wyższe ceny towarów i usług dla obywateli i mniejsze podwyżki dla pracowników firm objętych wyższym podatkiem. "Polskie firmy zapłacą wyższy podatek a zagraniczne uciekną przed nim" - ocenił Prezydent.



Nawrocki zwrócił też uwagę, że radykalnie obniżenie ryczałtu uderza w małych przedsiębiorców. To dla nich 8-krotna obniżka limitu i groźba wpadnięcia w inną, bardziej skomplikowaną formę opodatkowania.

Podkreślił, że przez cały 2026 r. przedsiębiorcy działali z myślą, że limit ryczałtu się nie zmieni w 2027 r. a przecież limit ten dotyczy przychodów osiąganych w 2026 r. "Prawo nie może być pułapką" - komentował Nawrocki.



- Szanowni państwo, ta ustawa dzieli obywateli. Niewielu daje, większości odbiera. Wybranej wąskiej grupie obniża podatki, a przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników podnosi obciążenia, pomija większość pracujących i płacących daniny oraz została przygotowana i uchwalona w sposób budzący zasadnicze zastrzeżenia. Dlatego nie podpiszę tej ustawy – powiedział prezydent Nawrocki. - Oczekuję takich zmian podatkowych, które będą korzystne dla większości obywateli, tak jak to zapowiadała obecna koalicja w roku 2023. Efekt obniżki podatków musi być odczuwalny w kieszeniach milionów ciężko pracujących rodzin oraz seniorów otrzymujących swoje świadczenia za dekady ciężkiej pracy. Gdyby rządzącym zależało na obniżeniu podatków poprzez podwyższenie drugiego progu podatkowego, to przyjęliby mój projekt ustawy, który złożyłem do Sejmu w sierpniu 2025 r. Jednak cel rządzących jest inny. – dodał Prezydent Nawrocki.



Decyzja Prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu tej nowelizacji trzech ustaw podatkowych (PIT, CIT i ryczałt) nie jest niespodzianką. Już na wczesnym etapie w sierpniu br. założenia tej rządowej nowelizacji krytykował Szef gabinetu Prezydenta Paweł Szefernaker we wpisie na platformie X.:

"Mamy skomplikowane podatki? Rząd chce je jeszcze bardziej skomplikować zamiast podnieść kwotę wolną tak jak obiecywali w kampanii wyborczej. Nowa stawka PIT: 24% i do tego wyższy CIT dla firm i niższy limit dla ryczałtowców.

Krótko mówiąc: więcej liczenia, więcej zasad, więcej zamieszania.

A można prościej.

Projekt Prezydenta Karola Nawrockiego „PIT Zero. Rodzina na plus” złożony 8 sierpnia 2025 r. do Sejmu zakłada:

- podniesienie progu podatkowego do 140 tys. zł dla wszystkich,

- brak PIT dla rodziców z co najmniej dwojgiem dzieci – do 140 tys. zł na osobę,

Propozycja Prezydenta Nawrockiego to prostsze podatki i więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków."

Mamy skomplikowane podatki? Rząd chce je jeszcze bardziej skomplikować zamiast podnieść kwotę wolną tak jak obiecywali w kampanii wyborczej.



Nowa stawka PIT: 24% i do tego wyższy CIT dla firm i niższy limit dla ryczałtowców.



Krótko mówiąc: więcej liczenia, więcej zasad, więcej… — Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) August 19, 2026

Poza tym Prezydent Nawrocki w trakcie swojej kampanii wyborczej deklarował, że nie podpisze ustaw podnoszących obciążenia podatkowe obywateli. A w tej nowelizacji mamy podwyżkę CIT dla największych firm i drastyczne obcięcie limitu ryczałtu z 2 mln euro do 250 tys. euro. Co prawda Prezydent Nawrocki już podpisał ustawy podnoszące obciążenia podatkowe:

- akcyzę na e-papierosy i urządzenia do waporyzacji od 2027 r.

- nowy podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych (tzw. windfall tax) - stawka 60% podatku od nadwyżkowych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych osiągniętych przez przedsiębiorstwa w okresie od marca 2026 r. do marca 2027 r. (ustawę Prezydent podpisał, ale jednocześnie skierował ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego)

- nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zmienia zasady pobierania opłaty miejscowej i uzdrowiskowej. Od 2027 roku opłaty te będą naliczane od każdej osoby za każdą noc spędzoną m.in. w hotelach, pensjonatach czy kwaterach prywatnych, niezależnie od celu podróży (również służbowego), co w praktyce oznacza podwyżkę kosztów pobytu dla większości podróżnych.



Jednym z argumentów za wetem było też naruszenie przepisów Konstytucji poprzez procedowanie przepisów tej "drugiej" nowelizacji w trybie super pilnym - bez konsultacji. Prezydent zwrócił uwagę też na krótkie vacatio legis.



Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański apelował wcześniej do Prezydenta Nawrockiego o podpis pod tą nowelizacją. Wskazywał, że na podniesieniu pierwszego progu PIT do 130 tys. zł zyska 3,5 miliona Polaków, a prezydent powinien kierować się interesem obywateli.

Czego dotyczy nowa ustawa zmieniająca przepisy dot. PIT, CIT i ryczałtu, którą zawetował Prezydent RP

W dniu 2 listopada w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, prowadzonym na stronach kancelarii premiera, została opublikowana informacja o pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tak jak już wyżej wspomniano ta nowelizacja została błyskawicznie uchwalona przez Sejm 5 listopada 2026 r., Senat nie wniósł poprawek i już 6 listopada ustawę przekazano Prezydentowi RP do podpisu.



Ta nowelizacja dotyczy zmian stawek i progów podatkowych w PIT oraz podniesienia stawki CIT i daniny solidarnościowej od 2027 roku.



W zakresie PIT celem tej nowelizacji jest podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł. Stawka poniżej tego progu pozostanie na poziomie 12 proc. Ponadto proponuje się wprowadzenie nowego progu obejmującego dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł zostaną objęte stawką 32 proc. Poza tym podniesiona ma byćz 4 do 5 proc. stawka daniny solidarnościowej, którą nalicza się od dochodów przekraczających 1 mln zł rocznie



Nowelizacja zawiera także zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Limit przychodów warunkujących możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem miał zostać obniżony z 2 mln euro do 250 tys. euro.



Dodatkowo stawka CIT dla firm o przychodach przekraczających 50 mln euro miesięcznie miała być podniesiona do 22 proc. (z 19 proc.).

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Chodziło o eliminację wątpliwości konstytucyjnych

Omawiana nowelizacja jest co do zasady tożsama z ustawą, która została już uchwalona 22 października 2026 r. w Sejmie i która przeszła także ścieżkę legislacyjną w Senacie. Ustawa z 22 października wróciła do Sejmu, który powinien teraz głosować nad poprawkami senackimi, jednak pojawiły się wątpliwości co do konstytucyjności tych zmian. Dlatego prace nad tą "pierwszą" nowelizacją stanęły i podjęto decyzję o przygotowaniu "drugiej" nowelizacji na ten sam temat.

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Z informacji uzyskanych przez PAP ze źródła zbliżonego do Ministerstwa Finansów wynika, że złożenie drugi raz podobnego projektu nowelizacji ustaw podatkowych miało na celu uniknięcie zastrzeżeń co do konstytucyjności nowych przepisów podatkowych.



W trakcie prac w Sejmie do ww. ustawy z 22 października został wprowadzony przepis, który wprowadzał coroczną waloryzację progów podatkowych, a także zostały wykreślone przepisy o podwyżce VAT dla firm o przychodach ponad 50 mln euro. Senat wprowadził poprawki, które z jednej strony likwidują waloryzację progów podatkowych, ale także przywracają podwyżkę stawki CIT. Jednak już senaccy legislatorzy wskazywali, że przywrócenie podwyżki stawki CIT może zostać uznane za wyjście Senatu poza zakres ustawy uchwalonej przez Sejm i tym samym może zostać uznane za niekonstytucyjne.



Dlatego też w Ministerstwie Finansów podjęto decyzję o ponownym złożeniu projektu w tej wersji, w której był on przed sejmowymi poprawkami dotyczącymi stawek CIT i progów.

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Konieczne miesięczne vacatio legis

Zmiany w podatkach niekorzystne dla podatników – jak np. podwyżka daniny solidarnościowej – muszą mieć co najmniej miesięczne vacatio legis, muszą więc zostać ogłoszone w Dzienniku Ustaw przed końcem listopada. Na to nakłada się jeszcze termin, jaki Prezydent RP ma na podpisanie ustawy - to 21 dni. Dlatego projekt ten przeszedł przez Sejm w ekspresowym tempie, by dać Prezydentowi wymagane 21 dni na podpis.

Co dokładnie zawiera ta "druga" nowelizacja?

Prawie to samo co "pierwsza" nowelizacja z 22 października br. poniżej podajemy szczegóły tej "drugiej" nowelizacji z 5 listopada 2026 r., którą zawetował Prezydent Nawrocki.

PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych

Zmieniona (od 1 stycznia 2027 r.) zostać ma skala podatkowa PIT. Na podstawie omawianej nowelizacji w art. 27 w ust. 1 ustawy o PIT skala podatkowa otrzymać ma następujące brzmienie:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi ponad do 130 000 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł 130 000 150 000 12 000 zł + 24% nadwyżki ponad 130 000 zł 150 000 16 800 zł + 32% nadwyżki ponad 150 000 zł

Dodatkowo stawka tzw. daniny solidarnościowej określonej w art. 30h w ust. 1 wzrośnie od 2027 r. do 5% (obecnie jest 4%). Przy czym tę nową stawkę stosować się będzie po raz pierwszy do daniny solidarnościowej, której termin zapłaty upływa z dniem 2 maja 2028 r. - czyli odnośnie dochodów uzyskanych w 2027 roku.

Co do zaliczek na podatek PIT, to omawiana nowelizacja zmieni art. 32 ust. 2 ustawy o PIT w następujący sposób:

,,2. Zaliczki za miesiące od stycznia do grudnia wynoszą:

1) za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika nie przekroczył kwoty 130 000 zł – 12 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu;

2) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika przekroczył kwotę 130 000 zł oraz nie przekroczył kwoty 150 000 zł - 24 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu;

3) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika przekroczył kwotę 150 000 zł - 32 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu;

4) za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika przekroczył kwotę 130 000 zł lub 150 000 zł, odpowiednio:

a) 12 % od tej części dochodu uzyskanego w danym miesiącu, która nie przekroczyła kwotę 130 000 zł,

b) 24 % od tej części dochodu, która w danym miesiącu przekroczyła kwoty 130 000 zł, ale nie przekroczyła kwoty 150 000 zł,

c) 32 % dochodu od nadwyżki ponad kwotę 150 000 zł.”,

W przypadku określonym w art. 32 ust. 3 ustawy o PIT (podatnik oświadcza płatnikowi, że zamierza rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem), zaliczki będą ustalane z uwzględnieniem nowych progów podatkowych i nowej stawki podatku. Odpowiednio:

- w pkt 1 wyrazy ,,120 000 zł” zastąpiono w wyrazami ,,130 000 zł”,

- pkt 2 otrzymał brzmienie: ,

,2) dochody podatnika przekroczą kwotę 130 000 zł, ale nie przekroczą kwoty 150 000 zł, oraz dochody małżonka lub dziecka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają kwoty 130 000 zł – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika;”,

– dodany zostanie pkt 3 w brzmieniu:

,,3) dochody podatnika przekroczą kwotę 150 000 zł oraz dochody małżonka lub dziecka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają tej kwoty – zaliczki wynoszą:

a) za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika nie przekroczył kwoty 150 000 zł – 12 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika,

b) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika przekroczył kwotę 150 000 zł – 24 % dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika,

c) za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika przekroczył kwotę 150 000 zł – 12 % od tej części dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika, która nie przekroczyła kwoty 150 000 zł, oraz 24 % od tej części dochodu, która przekroczyła tę kwotę."

Ważne Ustawa zawiera przepis, zgodnie z którym ww. zmiany w PIT stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2027 r. Przy czym jest dodatkowy warunek - by weszły w życie jednocześnie zawarte w tej nowelizacji zmiany w CIT i ryczałcie.

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych

Nowelizacja przewiduje, że wzrośnie do 22% stawka CIT dla firm (osób prawnych) o przychodach przekraczających 50 mln euro miesięcznie. W 2026 r. te firmy płacą taki sam podatek (19 proc.), jak inne osoby prawne.

Zgodnie z art. 2 tej nowelizacji w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 554, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:



1) w art. 19:

a) w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:



„6) 22 % podstawy opodatkowania, z zastrzeżeniem pierwszeństwa stosowania stawek określonych w pkt 3 i 4 – w przypadku:

a) podatników, u których wartość przychodów uzyskanych w roku podatkowym poprzedzającym bezpośrednio dany rok podatkowy, przekroczyła równowartość 50 000 000 euro,

b) podatników, którzy w którymkolwiek dniu roku podatkowego bezpośrednio poprzedzającego dany rok podatkowy byli jednostkami składowymi grupy krajowej lub grupy międzynarodowej w rozumieniu odpowiednio art. 2 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 6 listopada 2024 r. o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych, do których stosuje się przepisy tej ustawy zgodnie z art. 4 tej ustawy, przy czym w przypadku podatkowej grupy kapitałowej warunek ten odnosi się do spółki tworzącej tę grupę.”,

b) ust. 1f otrzymuje brzmienie:



„1f. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, do pozostałej części podstawy opodatkowania podatkowej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, stosuje się stawkę podatku, o której mowa w ust. 1 pkt 1 albo 6, a podatek takiej podatkowej grupy kapitałowej stanowi suma podatku obliczonego zgodnie z ust. 1 pkt 3 lit. b oraz pkt 1 albo 6.”,

c) po ust. 1f dodaje się ust. 1g–1k w brzmieniu:

„1g. Kwotę 50 000 000 euro, o której mowa w ust. 1 pkt 6 lit. a, przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy roku podatkowego, w którym uzyskane zostały przychody określone w tym przepisie, w zaokrągleniu do 1000 zł.



1h. Jeżeli rok podatkowy podatnika był dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, kwotę 50 000 000 euro, o której mowa w ust. 1 pkt 6 lit. a, ustala się jako iloczyn 1/12 tej kwoty i liczby pełnych miesięcy w tym roku podatkowym, a w przypadku gdy rok podatkowy nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, za pełny miesiąc przyjmuje się okres trwający 30 dni. W przypadku gdy rok podatkowy trwał krócej niż miesiąc, przyjmuje się, że trwał on jeden pełny miesiąc.



1i. Stawkę podatku, o której mowa w ust. 1 pkt 6, stosuje się również do podatnika, który:



1) w wyniku podziału lub wniesienia na poczet jego kapitału przejął od innego podatnika przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa lub składnik majątku, których wartość przekracza 10 % wartości aktywów tego innego podatnika wykazanych w jego ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym poprzedzającym ten podział lub to wniesienie, a w przypadku braku takiego sprawozdania finansowego sporządzonego niewcześniej niż 23 miesiące przed dniem podziału lub wniesienia przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składnika majątku – jeżeli wartość przejętego majątku przekracza 10 % wartości majątku spółki dzielonej lub wnoszącej wkład, ustalonej na dzień poprzedzający ten podział lub to wniesienie,



2) w wyniku podziału lub wniesienia na poczet kapitału innego podatnika przekazał innemu podatnikowi przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa lub składnik majątku, których wartość przekracza 10 % wartości aktywów podatnika wykazanych w jego ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym poprzedzającym ten podział lub to wniesienie, a w przypadku braku takiego sprawozdania finansowego sporządzonego niewcześniej niż 23 miesiące przed dniem podziału lub wniesienia przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składnika majątku – jeżeli wartość przekazanego majątku przekracza 10 % wartości majątku spółki dzielonej lub wnoszącej wkład, ustalonej na dzień poprzedzający ten podział lub to wniesienie

– w roku podatkowym, w którym nastąpiły ten podział lub to wniesienie, oraz w dwóch latach podatkowych bezpośrednio po nim następujących, jeżeli na dzień poprzedzający ten podział lub to wniesienie warunki określone w ust. 1 pkt 6 spełniał podatnik dzielony lub wnoszący wkład.



1j. W przypadku połączenia podatników stawkę podatku, o której mowa w ust. 1 pkt 6, stosuje się także:



1) w pierwszym roku podatkowym nowo zawiązanego podatnika albo

2) w roku podatkowym, w którym dokonano tego połączenia – w przypadku podatnika, który w związku z połączeniem nie dokonał zamknięcia ksiąg rachunkowych

– jeżeli warunki określone w ust. 1 pkt 6 spełniał co najmniej jeden z łączących się podatników.



1k. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej utworzonej w roku podatkowym stawkę podatku, o której mowa w ust. 1 pkt 6, stosuje się także w pierwszym roku podatkowym tej grupy, jeżeli warunki określone w ust. 1 pkt 6 spełniała co najmniej jedna spółka tworząca tę grupę.”;

2) w art. 25 po ust. 6b dodaje się ust. 6c–6e w brzmieniu:

„6c. Podatnicy, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 6, wpłacający zaliczki w formie uproszczonej na zasadach określonych w ust. 6 albo 6a są obowiązani do wpłaty tych zaliczek w wysokości kwoty określonej zgodnie z ust. 6 albo 6a oraz 9 i 10 podwyższonej o 15,8 %, jeżeli ustalając kwotę tych zaliczek miesięcznych uwzględniali podatek należny wynikający z zeznania złożonego za rok podatkowy, w którym stosowali stawkę podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1.

6d. Podatnicy stosujący w danym roku podatkowym stawkę podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, wpłacający zaliczki w formie uproszczonej na zasadach określonych w ust. 6 albo 6a są obowiązani do wpłaty tych zaliczek w wysokości kwoty określonej zgodnie z ust. 6 albo 6a oraz 9 i 10 obniżonej o 13,6 %, jeżeli ustalając kwotę tych zaliczek miesięcznych uwzględniali podatek należny wynikający z zeznania złożonego za rok podatkowy, w którym stosowali stawkę podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 6.



6e. Przepisu ust. 6c nie stosuje się do ustalonej zgodnie z ust. 1h części kwoty podatku należnego, o którym mowa w ust. 6 albo 6a oraz 9 i 10, do której stosuje się stawkę podatku, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3.”.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zmiany w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 843 oraz z 2026 r. poz. 779 i 1098) polegają wyłącznie na zmianie limitu przychodów pozwalającego na stosowanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do przychodów z działalności gospodarczej z obecnych 2 mln zł do 250 tys. złotych.

W 2027 r. ta sama skala podatkowa PIT i te same progi podatkowe co w 2026 r.

Opisane weto Prezydenta oznacza, że w 2027 r. będzie obowiązywać ta sama skala podatkowa PIT i te same prog podatkowe co w 2026 r.

Skala podatkowa PIT 2026/2027

W aktualnym stanie prawnym na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29–30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali podatkowej:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi ponad do 120 000 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł 120 000 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Wskazana w ww. skali podatkowej kwota zmniejszająca podatek w wysokości 3600 zł przekłada się na tzw. kwotę wolną od podatku w wysokości 30 tys. zł (rocznie). Bowiem obliczając podatek wg tej skali podatkowej, przy dochodzie rocznym w wysokości do 30000 zł podatek wynosi 0,- zł.

Przykład: (30000,- zł x 12%) - 3600 zł = 3600-3600 = 0



Kwota wolna od podatku wyznacza tę część dochodów, od których podatnik nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Od lipca 2022 roku kwota wolna w PIT wynosi 30 000 zł, i odtąd podatnik rozliczający się wg skali podatkowej PIT nie musi płacić podatku dochodowego od miesięcznych zarobków do 2500 zł. (30 000 zł / 12 miesięcy = 2500 zł/miesiąc).



A zatem podatek dochodowy, którego nie musimy płacić to 300 zł na miesiąc (12% z 2500 zł), co w skali roku daje 3600 zł. To jest właśnie kwota zmniejszająca podatek. Obniża ona podatek dochodowy każdego podatnika rozliczającego swoje dochody wg ww. skali podatkowej.

Progi podatkowe PIT 2026/2027

Wyżej opisana skala podatkowa PIT razem z uregulowaną w art. 30 h ustawy o PIT daniną solidarnościową wyznaczają trzy progi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych.



Pierwszym progiem podatkowym jest kwota wolna od podatku (aktualnie 30000,- zł). Dochody uzyskane przez podatnika do 30 tys. zł brutto rocznie nie są opodatkowane PIT. Po przekroczeniu tego progu, dochody powyżej 30 tys. zł rocznie są opodatkowane podatkiem dochodowym PIT stawką 12%.



Drugi próg podatkowy wyznacza wskazana w skali podatkowej PIT kwota 120000,- zł. Dochody powyżej 120 tys. zł rocznie (nadwyżka ponad tą kwotę) są opodatkowane stawką 32% PIT.



Trzecim progiem podatkowym jest tzw. danina solidarnościowa (art. 30 h ustawy o PIT). Płacą ją podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, których dochody roczne przekroczyły 1 mln zł. Stawka daniny solidarnościowej wynosi 4%. Zatem dochody powyżej progu 1 mln zł rocznych dochodów są opodatkowane zarówno stawką 32% PIT jak i 4% stawką daniny solidarnościowej.

Źródła:

- Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk sejmowy nr 3293) - wniesiony do Sejmu 4 listopada 2026 r. Ustawa została uchwalona przez Sejm 5 listopada 2026 r., Senat nie wniósł poprawek i już 6 listopada ustawę przekazano Prezydentowi RP do podpisu. Jednak 27 listopada 2026 r. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odmowie podpisania tej nowelizacji.

- Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (UD496)

- założenia w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.