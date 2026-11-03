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Progi podatkowe w PIT 2027: Ministerstwo Finansów drugi raz składa projekt ustawy. W tle wątpliwości konstytucyjne

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03 listopada 2026, 10:12
podatki 2027, Ministerstwo Finansów
Progi podatkowe w PIT 2027: Ministerstwo Finansów drugi raz składa projekt ustawy. W tle wątpliwości konstytucyjne

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W dniu 2 listopada 2026 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu ustawy nowelizującej przepisy o PIT i CIT (UD496). To projekt podobny do tego, który przeszedł już przez Sejm i Senat i również dotyczy zmiany progów podatkowych w PIT (próg 130 tys. zł zamiast 120 tys. zł i nowy próg 150 tys. zł) oraz podwyższenia stawki CIT do 22% dla największych firm. Dlaczego Ministerstwo Finansów składa ponownie niemal taki sam projekt nowelizacji tych ustaw podatkowych?

Czego dotyczy nowy projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT i ryczałcie

W dniu 2 listopada w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, prowadzonym na stronach kancelarii premiera, została opublikowana informacja o pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Projekt ten dotyczy zmian stawek i progów podatkowych w PIT oraz podniesienia stawki CIT i daniny solidarnościowej od 2027 roku.

W zakresie PIT celem tego projektu jest podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł. Stawka poniżej tego progu pozostanie na poziomie 12 proc. Ponadto proponuje się wprowadzenie nowego progu obejmującego dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł zostaną objęte stawką 32 proc. Poza tym podniesiona ma byćz 4 do 5 proc. stawka daniny solidarnościowej, którą nalicza się od dochodów przekraczających 1 mln zł rocznie

Projekt wprowadza także zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Limit przychodów warunkujących możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem zostanie obniżony z 2 mln euro do 250 tys. euro.

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Dodatkowo stawka CIT dla firm o przychodach przekraczających 50 mln euro miesięcznie ma być podniesiona do 22 proc. (z 19 proc.).

Chodzi o eliminację wątpliwości konstytucyjnych

Omawiany projekt jest co do zasady tożsamy z ustawą, która została już uchwalona 22 października 2026 r. w Sejmie i która przeszła także ścieżkę legislacyjną w Senacie. Ustawa wróciła do Sejmu, który powinien teraz głosować nad poprawkami senackimi, jednak pojawiły się wątpliwości co do konstytucyjności tych zmian.

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Z informacji PAP ze źródła zbliżonego do Ministerstwa Finansów wynika, że złożenie tego projektu ma pozwolić na uniknięcie zastrzeżeń co do konstytucyjności nowych przepisów podatkowych.

W trakcie prac w Sejmie do ww. ustawy został wprowadzony przepis, który wprowadzał coroczną waloryzację progów podatkowych, a także zostały wykreślone przepisy o podwyżce VAT dla firm o przychodach ponad 50 mln euro. Senat wprowadził poprawki, które z jednej strony likwidują waloryzację progów podatkowych, ale także przywracają podwyżkę stawki CIT. Jednak już senaccy legislatorzy wskazywali, że przywrócenie podwyżki stawki CIT może zostać uznane za wyjście Senatu poza zakres ustawy uchwalonej przez Sejm i tym samym może zostać uznane za niekonstytucyjne.

Dlatego też w Ministerstwie Finansów podjęto decyzję o ponownym złożeniu projektu w tej wersji, w której był on przed sejmowymi poprawkami dotyczącymi stawek CIT i progów.

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Konieczne miesięczne vacatio legis

Zmiany w podatkach niekorzystne dla podatników – jak np. podwyżka daniny solidarnościowej – muszą mieć co najmniej miesięczne vacatio legis, muszą więc zostać ogłoszone w Dzienniku Ustaw przed końcem listopada. Na to nakłada się jeszcze termin, jaki prezydent ma na podpisanie ustawy - to 21 dni. Tym samym, jeśli projekt zostałby uchwalony na kolejnym, rozpoczynającym się 17 listopada posiedzeniu Sejmu, wówczas ustawa mogłaby nie zostać opublikowana przed końcem listopada.

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Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (UD496)
- założenia w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

(PAP)
ms/ pad/ mhr/

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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