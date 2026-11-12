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Skarbówka szykuje rewolucję w kontaktach z podatnikami. Chodzi o nagrywanie rozmów

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12 listopada 2026, 08:31
Adam Kuchta
Adam Kuchta
rozmowa przez telefon skarbówka nagrywanie rozmów
Skarbówka szykuje rewolucję w kontaktach z podatnikami. Jeden szczegół może Cię zaskoczyć, chodzi o nagrywanie rozmów
Shutterstock

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Rząd oficjalnie zapowiedział głębokie zmiany w funkcjonowaniu Krajowej Administracji Skarbowej. W wykazie prac legislacyjnych pojawił się nowy projekt, który ma całkowicie zmienić sposób, w jaki załatwiamy sprawy urzędowe i jak komunikujemy się z fiskusem. Chociaż urzędnicy obiecują ułatwienia i nowoczesne narzędzia cyfrowe, to jeden z wprowadzanych przepisów budzi szczególne emocje – urzędy zyskają zupełnie nowe uprawnienie podczas każdej rozmowy.

Ministerstwo Finansów przygotowało nowy projekt podatkowy. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, prowadzonym na stronie kancelarii premiera zamieszczono właśnie informację o pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. „Istnieje potrzeba zapewnienia możliwości udostępniania przez organy Krajowej Administracji Skarbowej danych podatnikom oraz innym podmiotom, których dane dotyczą, przy pomocy różnych kanałów komunikacji. Celem projektu jest również zwiększenie dostępności danych, ujednolicenie praktyki działania organów KAS oraz poszerzenie uprawnień przysługujących podmiotom, których dane są przetwarzane przez KAS - napisał ustawodawca.

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MF wyjaśnia, że „w obecnie obowiązujących przepisach są uregulowane w sposób szczegółowy dwa rozwiązania techniczne służące do komunikowania się z podatnikami, płatnikami i innymi podmiotami obowiązanymi do wykonywania obowiązków względem KAS. Dotyczy to systemów informatycznych Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (zwana dalej „PUESC”) i e-Urząd Skarbowy (zwany dalej „eUS”). Platformy te skupiają większość usług udostępnianych elektronicznie przez KAS. Równolegle są jednak rozwijane inne kanały komunikacji, które również wymagają wprowadzenia odrębnej podstawy prawnej.

W informacja o przyczynach i potrzebie rozwiązań planowanych w projekcie wskazano, że „korzystanie z PUESC i eUS jest możliwe przez użytkowników, którzy uwierzytelnią się przy pomocy Węzła Krajowego. W przypadku gdy zainteresowany podmiot kontaktuje się z KAS przy pomocy innych kanałów, istnieje konieczność wykorzystania innych sposobów identyfikacji tych podmiotów. W przypadku podmiotów kontaktujących się z KAS za pośrednictwem telefonu już obecnie obowiązuje rozwiązanie oparte na generowanym w eUS telePIN. Podanie tego numeru identyfikacyjnego umożliwia uwierzytelnienie podmiotów korzystających z innych kanałów komunikacji. Jednak przepisy nie określają tych innych kanałów komunikacji i nie precyzują zakresu wykorzystywania tych kanałów komunikacji, zakresu uprawnień organów KAS ani zakresu usług udostępnianych przy pomocy tych kanałów komunikacji”.

„W celu zapewnienia obsługi i wsparcia podmiotów obowiązanych organy KAS mogą wykorzystywać różne rozwiązania techniczne oraz dane, do których mają dostęp w związku z realizacją zadań ustawowych. Z nawiązywaniem kontaktów przy pomocy zdalnych kanałów komunikacji wiąże się ryzyko udostępniania osobom nieuprawnionym danych osobowych i informacji objętych tajemnicą skarbową. Udostępnianie tych danych powinno odbywać się w ściśle określonych ramach prawnych, które umożliwią wdrożenie bezpiecznych procedur i rozwiązań technicznych gwarantujących bezpieczeństwo udostępnianych danych. Z tego względu istnieje potrzeba wprowadzenia w drodze ustawowej przepisów określających zasady korzystania przez KAS z innych (niż PUESC i eUS) kanałów komunikacji - wyjaśnia ustawodawca.

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W związku z powyższym nowy projekt autorstwa resortu finansów przewiduje zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, których celem jest „zwiększenie pewności prawa, usprawnienie obsługi podatników oraz dostosowanie regulacji do nowoczesnych narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez KAS”. Ustawodawca proponuje zatem doprecyzowanie zadań KAS poprzez wskazanie, że obejmują one także udostępnianie danych pozostających we właściwości organów KAS osobom i podmiotom, których dane dotyczą. Realizacja tego zadania będzie wspierana przez rozwijane rozwiązania informatyczne”.

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Nowe rozwiązania prawne mają również stworzyć podstawę prawną „do szerszego wykorzystania modelu odmiejscowionej obsługi podatników, dzięki czemu dane i informacje będą mogły być udostępniane przez uprawnionych pracowników KAS niezależnie od terytorialnego zasięgu działania danego organu”.

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To jednak nie koniec zmian zawartych w noweli. We wpisie zawartym przy projekcie wskazano, że określone zostaną zdalne kanały komunikacji z podatnikami oraz funkcjonalności eUS, w tym możliwość ustanawiania dodatkowych użytkowników kont i zarządzania ich uprawnieniami”.

„Projekt przewiduje wprowadzenie podstawy prawnej nagrywania rozmów oraz prowadzenia przez organy KAS notatek z kontaktów z podmiotami zainteresowanymi, które posłużą do tworzenia historii kontaktów na potrzeby poprawy jakości usług udostępnianych przez KAS” – napisał ustawodawca.

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Na końcu dodano, że „projektowane rozwiązania mają zapewnić większą efektywność działania KAS, poprawę jakości i dostępności usług świadczonych podatnikom, zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz dostosowanie modelu obsługi do współczesnych standardów cyfrowych”.

Podstawa prawna

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Numer projektu: UD498. Organem odpowiedzialny za przedłożenie projektu jest Minister Finansów i Gospodarki. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to pierwszy kwartał 2027 r.

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Źródło: INFOR
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