CIT, JPK CIT i ZUS. Nowe obszary tematyczne Asystentów AI w INFORLEX pomogą odpowiedzieć na trudne pytania

Jak prawidłowo rozliczyć składki ZUS? Jak zastosować przepisy CIT? Który znacznik JPK CIT przypisać do konkretnego konta księgowego? To tylko niektóre pytania, na które pomagają odpowiadać nowi Asystenci AI w INFORLEX. Narzędzie rozwija się o kolejne obszary wiedzy, łącząc możliwości sztucznej inteligencji ze sprawdzonymi źródłami i nadzorem doświadczonych ekspertów. Sprawdź, co potrafi INFORLEX z Asystentem AI. Testuj bezpłatnie przez 5 dni.

Kolejne specjalizacje Asystentów AI w INFORLEX

Przepisy podatkowe, rachunkowe i te dotyczące ubezpieczeń społecznych wymagają nie tylko znajomości, ale przede wszystkim umiejętności ich prawidłowego zastosowania w praktyce. Jak ustalić podstawę wymiaru składek ZUS? Jak rozliczyć określoną operację na gruncie CIT? Jak dostosować plan kont do wymagań JPK CIT? Takie pytania pojawiają się każdego dnia w pracy księgowych, biur rachunkowych oraz specjalistów kadr i płac. W INFORLEX rozwijamy Asystentów AI właśnie po to, aby ułatwiać znajdowanie odpowiedzi na konkretne problemy zawodowe. Do długiej listy dostępnych specjalizacji dołączają kolejne, obejmujące składki ZUS i programy emerytalne, podatek CIT oraz oznaczanie kont księgowych znacznikami JPK CIT. Każdy z Asystentów AI koncentruje się na określonej tematyce, korzysta z wiarygodnych źródeł wiedzy INFORLEX i pozostaje pod nadzorem opiekuna merytorycznego.

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Składki ZUS i programy emerytalne. Zapytaj nowego Asystenta AI

Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zgłaszanie ubezpieczonych, przygotowywanie dokumentów czy ustalanie podstawy oskładkowania to codzienne zadania, które potrafią rodzić wiele pytań. Nowy Asystent AI „Składki ZUS i programy emerytalne” w INFORLEX pomaga znaleźć odpowiedzi dotyczące m.in.:

zgłaszania i rozliczania osób ubezpieczonych,

tworzenia i korygowania dokumentów ZUS ,

, ustalania podstawy wymiaru składek pracowników, zleceniobiorców i przedsiębiorców,

obowiązków i korzyści związanych z programami emerytalnymi.

Nie musisz już przeszukiwać całej bazy wiedzy INFORLEX ani analizować listy wyników z wyszukiwarki, aby uporządkować konkretny problem związany z ZUS. Wystarczy, że zalogujesz się do swojego INFORLEX z Asystentem AI i zadasz pytanie dotyczące konkretnego zagadnienia. Szybko otrzymasz informacje, które są Ci potrzebne w codziennej pracy i są oparte na sprawdzonych źródłach INFORLEX. Opiekunem merytorycznym Asystenta AI „Składki ZUS i programy emerytalne” jest Agata Pinzuł – specjalistka ds. ubezpieczeń społecznych z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym, praktyk, wieloletnia pracowniczka działów kadrowo-płacowych i ZUS.

CIT w praktyce. Nowy Asystent AI odpowiada na pytania podatkowe

Podatek dochodowy od osób prawnych to obszar, w którym nawet pozornie proste zagadnienia mogą wymagać szczegółowej analizy przepisów i ich interpretacji. Jeśli masz pytanie dotyczące CIT, to teraz możesz zadać je dedykowanemu Asystentowi AI „CIT” w INFORLEX. Wystarczy, że zalogujesz się do swojego INFORLEX z Asystentem AI, wybierzesz Asystenta AI CIT i wpiszesz swoje pytanie, a otrzymasz odpowiedź przygotowaną na podstawie sprawdzonych źródeł INFORLEX. Nad aktualnością i dopasowaniem kontekstowym wiedzy wykorzystywanej przez Asystenta AI „CIT” do tworzenia odpowiedzi czuwa jego opiekunka merytoryczna – Ewa Sławińska, prawniczka, redaktor naczelna „MONITORA księgowego”, autorka publikacji książkowych i artykułów z zakresu podatków oraz prawa gospodarczego. Asystent AI „CIT” w INFORLEX to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą szybciej docierać do informacji i praktycznych wyjaśnień dotyczących podatku CIT.

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JPK CIT i znaczniki kont księgowych. Nowy Asystent AI pomoże przygotować plan kont

Dostosowanie zakładowego planu kont do wymagań raportowania JPK CIT (JPK_KR_PD) to jedno z ważnych zadań dla działów księgowych. Który znacznik JPK CIT przypisać do konkretnego konta? Jak znaleźć odpowiednie konto dla danego znacznika? Jak porównać firmowy plan kont z wzorcowym? W takich sytuacjach idealnym wsparciem staje się Asystent AI „Plan kont ze znacznikami JPK CIT (JPK_KR_PD)” w INFORLEX. Asystent AI wykorzystuje wzorcowy plan kont z przypisanymi znacznikami JPK CIT, aby pomóc sprawdzić oznaczenia poszczególnych kont, porównać nazwy kont z planem wzorcowym i dobrać odpowiednie znaczniki. Ułatwia dostosowanie zakładowego planu kont do wymagań nowego raportowania podatkowego oraz pomaga ograniczyć ryzyko błędnych oznaczeń. Opiekunem merytorycznym Asystenta AI „Plan kont ze znacznikami JPK CIT (JPK_KR_PD)” w INFORLEX jest Paweł Muż – ekonomista, od ponad 30 lat związany z rachunkowością i finansami, autor licznych opracowań specjalizujący się w zagadnieniach z pogranicza prawa bilansowego i podatkowego.

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Sztuczna inteligencja pod nadzorem ekspertów. Co wyróżnia INFORLEX Asystenta AI?

Asystent AI w INFORLEX to nie tylko technologia umożliwiająca zadawanie pytań. To połączenie wyspecjalizowanej sztucznej inteligencji, wiarygodnych źródeł wiedzy i ludzkiego nadzoru merytorycznego. Użytkownik otrzymuje dostęp do Asystentów AI specjalizujących się w konkretnych dziedzinach. Za poszczególnymi specjalizacjami stoją doświadczeni eksperci, którzy czuwają nad aktualnością, jakością i dopasowaniem merytorycznym wykorzystywanej wiedzy. Dzięki temu możesz szybciej dotrzeć do odpowiedzi na pytania z obszaru, którym zajmujesz się zawodowo, oraz sprawdzić źródła stanowiące podstawę uzyskanych informacji.

Ty zadajesz pytanie. Asystent AI pomaga znaleźć odpowiedź. Nad wiedzą czuwają eksperci.

Jak korzystać z nowych Asystentów AI w INFORLEX?

Korzystanie z Asystentów AI w INFORLEX jest bardzo proste.

Wystarczą trzy kroki:

1. Zaloguj się do INFORLEX z dostępem do Asystenta AI lub uruchom bezpłatny dostęp testowy.

2. Wybierz interesującą Cię specjalizację, np. składki ZUS i programy emerytalne albo CIT.

3. Zadaj pytanie i zapoznaj się z odpowiedzią opartą na źródłach INFORLEX.

Jeśli potrzebujesz kontaktu z konsultantem, który odpowie na Twoje pytania dotyczące INFORLEX z Asystentem AI, pomoże uruchomić dostęp testowy i zaproponuje specjalną ofertę, możesz zapisać się na bezpłatną prezentację INFORLEX z Asystentem AI. Skorzystaj ze wsparcia i zobacz, jak działa to narzędzie i jak wykorzystać je w codziennych obowiązkach.

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Nowi Asystenci AI już w INFORLEX. Przetestuj ich możliwości bezpłatnie

Nowe specjalizacje to kolejny etap rozwoju Asystentów AI w INFORLEX. Narzędzie pomaga profesjonalistom szybciej odnajdywać informacje, analizować konkretne zagadnienia i korzystać z wiedzy dopasowanej do ich codziennych obowiązków. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się rozliczeniami ZUS, podatkiem CIT, czy przygotowaniem księgowości do nowych obowiązków raportowych, możesz sprawdzić, jak wyspecjalizowani Asystenci AI wspierają pracę z przepisami. Przetestuj INFORLEX z Asystentem AI bezpłatnie przez 5 dni – bez podpinania karty płatniczej i bez automatycznego przedłużania dostępu. Sprawdź dostępne specjalizacje, zadaj własne pytania i przekonaj się, jak INFORLEX z Asystentem AI może ułatwić Twoją codzienną pracę.

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Tekst przygotowany z wykorzystaniem AI.