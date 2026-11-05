Kontrola po odprawie – dlaczego problem może zacząć się dopiero po zwolnieniu towaru?

Zwolnienie towaru do obrotu nie oznacza, że organy celne ostatecznie zaakceptowały prawidłowość zgłoszenia celnego. Dla przedsiębiorcy odprawa jest zazwyczaj zakończeniem określonego procesu, jednak z perspektywy organów celnych sprawa może pozostawać otwarta jeszcze przez kilka kolejnych lat. Kontrola przeprowadzona po zwolnieniu towarów może ujawnić błędy w klasyfikacji taryfowej, wartości celnej czy pochodzeniu towarów, prowadząc do konieczności zapłaty dodatkowych należności. Co istotne, nieprawidłowości mogą dotyczyć nie jednej, lecz nawet kilkuset operacji importowych.

Kontrola po odprawie – na czym polega?

Kontrole przeprowadzane po zwolnieniu towarów stanowią istotny element nadzoru celnego. Pozwalają organom na weryfikację prawidłowości zgłoszeń celnych już po zakończeniu odprawy, w tym na analizę dokumentacji handlowej, księgowej i transportowej.

REKLAMA

REKLAMA

W praktyce szczególne znaczenie mają trzy obszary: klasyfikacja taryfowa, wartość celna oraz pochodzenie towarów. Kontrola może jednak obejmować również prawidłowość stosowania procedur specjalnych, zwolnień celnych czy środków polityki handlowej, takich jak cła antydumpingowe czy prawidłowe zastosowanie kontyngentów.

W odróżnieniu od kontroli podczas odprawy organ może przeanalizować większą liczbę transakcji i sprawdzić, czy określone nieprawidłowości występowały systematycznie. Przykładowo, błędny kod CN stosowany przez trzy lata może skutkować zakwestionowaniem wszystkich zgłoszeń dokonanych w tym okresie, w granicach przewidzianych przepisami.



Brak zastrzeżeń podczas odprawy nie oznacza zatem, że zgłoszenie nie zostanie zakwestionowane w przyszłości.

Dokumenty sprzed kilku lat – czego może zażądać organ?

Jednym z największych problemów kontroli retrospektywnych jest konieczność odtworzenia okoliczności transakcji sprzed kilku lat. Organ może zażądać nie tylko faktur i dokumentów transportowych, lecz także umów handlowych, potwierdzeń płatności, korespondencji z dostawcami, dokumentacji technicznej czy kalkulacji cenowych.

REKLAMA

Zgodnie z art. 51 UKC dokumenty wymagane do celów kontroli celnych należy przechowywać co najmniej przez trzy lata, przy czym w określonych sytuacjach okres ten ulega przedłużeniu. Nie zawsze jest on również liczony bezpośrednio od daty odprawy. Jeżeli dokumentacja ma znaczenie również dla rozliczeń podatku VAT, należy uwzględnić pięcioletni okres przedawnienia zobowiązania podatkowego, liczony co do zasady od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W praktyce oznacza to konieczność przechowywania dokumentów przez pełny okres wymagany przepisami podatkowymi, z uwzględnieniem ewentualnego zawieszenia lub przerwania biegu przedawnienia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Problem pojawia się wtedy, gdy przedsiębiorca posiada zgłoszenie celne i fakturę, ale nie dysponuje już dokumentami uzasadniającymi zastosowany kod CN, wartość celną lub preferencyjne pochodzenie towarów.



Dodatkową trudnością są zmiany organizacyjne. Osoby odpowiedzialne za import mogą już nie pracować w firmie, dostawca może zakończyć działalność, a dokumentacja techniczna może być niedostępna. W takich okolicznościach obrona prawidłowości historycznych rozliczeń staje się znacznie trudniejsza.

Przedawnienie należności celnych i podatkowych – czy trzy lata kończą sprawę?

Przedsiębiorcy często zakładają, że po upływie trzech lat od odprawy organ nie może już zakwestionować dokonanego rozliczenia. Tymczasem terminy dotyczące należności celnych i podatkowych są różne, a upływ jednego z nich nie oznacza automatycznie zakończenia możliwości weryfikacji transakcji.

Zasadniczy termin na powiadomienie o długu celnym wynosi trzy lata od jego powstania. W określonych przypadkach może jednak zostać wydłużony do pięciu lat, w szczególności gdy nieprawidłowość wiąże się z czynem, który mógł stanowić podstawę postępowania karnego. Możliwe jest również zawieszenie biegu tego terminu w sytuacjach przewidzianych przepisami.

Odrębnie należy traktować podatek VAT z tytułu importu towarów. Zobowiązania podatkowe przedawniają się co do zasady po upływie pięciu lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to, że nawet jeżeli upłynął już podstawowy trzyletni termin dotyczący długu celnego, rozliczenie VAT może nadal podlegać weryfikacji.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku zakwestionowania wartości celnej, klasyfikacji taryfowej lub zastosowanej stawki celnej, ponieważ ustalenia te mogą wpływać również na wysokość podatku VAT należnego z tytułu importu. Możliwość określenia dodatkowych należności wymaga jednak każdorazowo uwzględnienia właściwych terminów i zasad przedawnienia.

Z tego względu dokumentację importową należy przechowywać co najmniej przez pięć pełnych lat, liczonych zgodnie z zasadami przedawnienia zobowiązań podatkowych, a w określonych przypadkach również dłużej. Przykładowo, jeżeli termin płatności podatku upłynął w 2026 r., dokumentacja powinna być zasadniczo przechowywana co najmniej do końca 2031 r., o ile nie wystąpiły okoliczności wpływające na bieg przedawnienia.

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca nie powinien usuwać dokumentacji celnej wyłącznie dlatego, że upłynął trzyletni termin przewidziany w przepisach celnych. Dokumenty te mogą nadal mieć istotne znaczenie dla rozliczeń podatkowych, a ich brak może poważnie utrudnić obronę stanowiska firmy podczas kontroli.

Jak przygotować firmę na kontrolę po czasie?

Najskuteczniejszym sposobem ograniczania ryzyka jest odpowiednie zabezpieczanie dokumentacji już na etapie dokonywania importu. Samo przechowywanie faktur i zgłoszeń celnych może okazać się niewystarczające.

Przedsiębiorca powinien dysponować dokumentami pozwalającymi wyjaśnić, dlaczego zastosowano określoną klasyfikację taryfową, sposób ustalenia wartości celnej czy preferencyjną stawkę celną. Szczególne znaczenie mają specyfikacje techniczne, umowy, dokumentacja dotycząca kosztów transportu oraz dowody pochodzenia towarów.

Ważną rolę odgrywają również okresowe audyty wewnętrzne, umożliwiające wykrycie powtarzających się błędów przed rozpoczęciem kontroli przez organ. System archiwizacji powinien natomiast pozwalać na szybkie odtworzenie dokumentacji dotyczącej konkretnego zgłoszenia, dostawcy lub produktu.

Po otrzymaniu zawiadomienia o kontroli należy ustalić jej zakres, zabezpieczyć dokumenty i zweryfikować żądania organu. Wyjaśnienia dotyczące historycznych transakcji powinny być poprzedzone analizą dostępnych dowodów, ponieważ nieprecyzyjne informacje mogą utrudnić późniejszą obronę stanowiska przedsiębiorcy.

Szczególne znaczenie ma sam etap kontroli, ponieważ to właśnie wtedy kształtują się ustalenia faktyczne, które mogą stanowić podstawę późniejszego postępowania i decyzji organu. Przedsiębiorca powinien zatem już na tym etapie aktywnie przedstawiać dowody, wyjaśniać okoliczności transakcji oraz reagować na nieprawidłowe ustalenia kontrolujących. Odkładanie argumentacji i przedstawiania dokumentów do czasu wydania decyzji może okazać się poważnym błędem. Choć późniejsza zmiana stanowiska organu jest możliwa, w praktyce podważenie ustaleń utrwalonych podczas kontroli bywa znacznie trudniejsze. Dlatego tak ważne jest, aby już na tym etapie prawidłowo udokumentować stan faktyczny, zadbać o spójność całej przedstawianej dokumentacji oraz przedstawić pełną argumentację na poparcie stanowiska przedsiębiorcy. Szczególne znaczenie ma zgodność informacji wynikających z poszczególnych dokumentów, ponieważ wszelkie rozbieżności mogą podważać wiarygodność przedstawianych wyjaśnień i utrudniać skuteczną obronę stanowiska firmy.

Podsumowanie

Kontrola po odprawie pokazuje, że ryzyko celne nie kończy się wraz ze zwolnieniem towaru. Nieprawidłowości powtarzane przez kilka lat mogą prowadzić do znacznych obciążeń finansowych, a brak dokumentacji utrudnia skuteczną obronę. Dlatego przedsiębiorcy powinni traktować archiwizację dokumentów, okresową weryfikację zgłoszeń oraz monitorowanie terminów przedawnienia jako stały element zarządzania ryzykiem celnym. O wyniku kontroli często decyduje bowiem nie to, jakie dokumenty firma zgromadzi po otrzymaniu wezwania, lecz to, jakie dowody zabezpieczyła już w momencie importu.

Anna Kwiecińska, doradca podatkowy i agent celny