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Koniec anonimowych przesyłek z e-commerce. Od 1 listopada 2026 r. nowe obowiązki w zgłoszeniach celnych

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05 listopada 2026, 10:12
dr Izabella Tymińska
dr Izabella Tymińska
Zajmuje się doradztwem z zakresu przepisów prawa celnego, importem i eksportem towarów i usług, analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych.
oprac. Adam Kuchta
e-commerce e-handel e-sklep cło
Shutterstock

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Od 1 listopada 2026 r. przedsiębiorcy uczestniczący w transgranicznym handlu elektronicznym muszą przekazywać organom celnym dodatkowe dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację importowanych produktów. Nowe wymagania dotyczą identyfikatorów produktów (PID – Product Identifiers) i mają zwiększyć skuteczność kontroli towarów sprzedawanych na odległość odbiorcom w Unii Europejskiej. Zmiana oznacza, że tradycyjny opis towaru i jego klasyfikacja taryfowa nie będą już wystarczające do spełnienia wszystkich obowiązków informacyjnych w objętych nią zgłoszeniach celnych.

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Handel internetowy pod coraz większą kontrolą

Dynamiczny rozwój handlu elektronicznego, szczególnie sprzedaży towarów z państw trzecich bezpośrednio do konsumentów w Unii Europejskiej, stawia przed administracjami celnymi nowe wyzwania. Ogromna liczba przesyłek o niewielkiej wartości utrudnia skuteczną kontrolę zgodności produktów z unijnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa, jakości i ochrony środowiska. Wyniki wspólnych działań kontrolnych przeprowadzonych przez administracje celne wszystkich 27 państw członkowskich, we współpracy z organami nadzoru rynku, wykazały, że wiele produktów o niskiej wartości, kupowanych przez internet i sprowadzanych spoza UE, nie spełnia obowiązujących wymagań.

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Problem dotyczy nie tylko bezpieczeństwa konsumentów, ale również uczciwej konkurencji. Przedsiębiorcy unijni, którzy ponoszą koszty dostosowania produktów do wymagań prawnych, konkurują bowiem z dostawcami oferującymi towary niespełniające tych samych standardów. Odpowiedzią jest wprowadzenie obowiązku przekazywania identyfikatorów produktów w zgłoszeniach celnych dotyczących sprzedaży na odległość.

Trzy identyfikatory, które pozwolą ustalić, jaki produkt trafia do UE

Nowe wymagania opierają się na trzech rodzajach identyfikatorów, z których każdy pełni inną funkcję:

  • M-PID (Merchant Product Identifier) – identyfikator nadawany przez sprzedawcę internetowego, platformę handlową lub marketplace. Pozwala powiązać importowany towar z konkretną ofertą sprzedaży, np. numerem produktu na stronie internetowej.
  • NS-PID (Non-standardised Manufacturer Product Identifier) – niestandaryzowany identyfikator producenta, np. numer modelu, części lub wzoru. Umożliwia rozpoznanie produktu niezależnie od platformy, na której jest sprzedawany.
  • S-PID (Standardised Manufacturer Product Identifier) – standaryzowany identyfikator produktu, oparty na międzynarodowych standardach, np. EAN, UPC lub ISBN. Jeżeli produkt nie posiada takiego identyfikatora, w zgłoszeniu należy wskazać odpowiedni kod zwolnienia z obowiązku jego podania.

Wprowadzenie tych danych oznacza istotną zmianę w sposobie identyfikacji towarów. Dotychczas administracje celne opierały się przede wszystkim na opisach produktów, kodach taryfowych i dokumentach handlowych. Nowe identyfikatory umożliwią powiązanie zgłoszenia celnego z konkretnym produktem, jego producentem oraz ofertą sprzedaży internetowej.

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Kogo dotyczą nowe obowiązki?

Wymagania odnoszą się do towarów sprzedawanych na odległość odbiorcom w Unii Europejskiej, w szczególności konsumentom dokonującym zakupów za pośrednictwem zagranicznych sklepów internetowych i platform handlowych. Nowe zasady mają znaczenie przede wszystkim dla sprzedawców internetowych, operatorów platform e-commerce, podmiotów korzystających z procedur związanych z IOSS, operatorów logistycznych oraz przedstawicieli celnych dokonujących zgłoszeń importowych.

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Obowiązek nie oznacza konieczności tworzenia nowych numerów identyfikacyjnych dla każdego produktu. W większości przypadków wymagane oznaczenia już funkcjonują w obrocie handlowym – znajdują się w ofertach internetowych, dokumentach sprzedaży, katalogach producentów lub na opakowaniach. Kluczowe staje się jednak zapewnienie prawidłowego przepływu tych informacji pomiędzy sprzedawcą, platformą handlową, operatorem logistycznym i podmiotem dokonującym zgłoszenia celnego. Ostatecznie to zgłaszający odpowiada za przekazanie wymaganych danych w zgłoszeniu, przy czym ich pozyskanie może wymagać współpracy kilku uczestników łańcucha dostaw.

Identyfikatory produktów jako nowe narzędzie analizy ryzyka

Znaczenie nowych regulacji wykracza poza samo rozszerzenie zakresu danych w zgłoszeniu celnym. Identyfikatory mają umożliwić administracjom celnym znacznie skuteczniejsze wykrywanie produktów niebezpiecznych lub niezgodnych z wymaganiami unijnymi. Jeżeli podczas kontroli zostanie stwierdzone, że określony produkt nie spełnia wymagań bezpieczeństwa, organy celne będą mogły łatwiej identyfikować kolejne przesyłki zawierające ten sam wyrób lub produkty o podobnym profilu ryzyka, nawet jeżeli są one sprzedawane przez inne podmioty i na różnych platformach.

Pozwoli to na rozszerzenie wyników pojedynczej kontroli na większą liczbę przesyłek, bez konieczności każdorazowego rozpoczynania analizy od podstaw. W praktyce oznacza to stopniowe przechodzenie od kontroli pojedynczych przesyłek do bardziej zautomatyzowanego nadzoru nad konkretnymi produktami pojawiającymi się w unijnym obrocie.

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Co nowe przepisy oznaczają dla przedsiębiorców?

Dla podmiotów uczestniczących w obsłudze importu e-commerce najważniejszym wyzwaniem będzie zapewnienie kompletności i prawidłowości danych przekazywanych do zgłoszeń celnych. Przedsiębiorcy powinni przede wszystkim zweryfikować, czy ich systemy sprzedażowe i logistyczne umożliwiają gromadzenie wszystkich wymaganych identyfikatorów oraz przekazywanie ich podmiotom odpowiedzialnym za odprawę celną. Szczególnej uwagi wymagają sytuacje, w których jeden produkt występuje pod różnymi numerami ofert na kilku platformach handlowych albo gdy producent nie stosuje międzynarodowych oznaczeń produktów.

Brak wymaganych danych może powodować problemy z prawidłowym sporządzeniem zgłoszenia celnego, konieczność jego uzupełnienia oraz opóźnienia w odprawie przesyłek. Nowy obowiązek nie zastępuje przy tym dotychczasowych wymagań dotyczących klasyfikacji taryfowej, wartości celnej, pochodzenia towarów czy zgodności produktów z przepisami unijnymi. Stanowi dodatkowy element systemu kontroli importu.

To dopiero początek zmian w e-commerce

Wprowadzanie nowych wymagań zostało rozłożone na etapy. Od 1 lipca 2026 r. przedsiębiorcy mogli dobrowolnie przekazywać identyfikatory produktów, bez sankcji związanych z ich niepodaniem. Od 1 listopada 2026 r. obowiązek stał się obligatoryjny i podlega egzekwowaniu.

Kolejny etap przewidziano na lipiec 2028 r., kiedy wraz z planowanym uruchomieniem unijnego centrum danych celnych dla e-commerce (EU Customs Data Hub) mają pojawić się bardziej rozbudowane wymagania dotyczące danych o produktach. Zmiany te wpisują się w szerszy kierunek reformy unijnego systemu celnego, zakładający zwiększenie wykorzystania danych, automatyzacji i zaawansowanej analizy ryzyka w kontroli międzynarodowego obrotu towarowego.

Podsumowanie

Od 1 listopada 2026 r. identyfikacja towarów w imporcie e-commerce wchodzi na nowy poziom szczegółowości. Organy celne mają uzyskiwać informacje pozwalające powiązać importowany produkt nie tylko z jego klasyfikacją taryfową, ale również z konkretnym producentem, modelem i ofertą sprzedaży internetowej.

Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność większej dbałości o jakość danych przekazywanych w łańcuchu dostaw. Dla administracji celnych – możliwość skuteczniejszego wykrywania niebezpiecznych produktów i ograniczania ich dostępu do unijnego rynku. Nowe wymagania pokazują również, że przyszłość kontroli celnych będzie w coraz większym stopniu opierać się nie tylko na dokumentach towarzyszących przesyłce, ale przede wszystkim na możliwości jednoznacznego zidentyfikowania produktu i prześledzenia jego obecności w międzynarodowym handlu.

Źródło: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej (DG TAXUD), komunikat „Product identifiers for e-commerce imports mandatory from 1 November 2026”, 3 listopada 2026 r.

dr Izabella Tymińska, ekspert ds. ceł, prawa celnego, handlu zagranicznego

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Źródło: INFOR
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Księgowość
Koniec anonimowych przesyłek z e-commerce. Od 1 listopada 2026 r. nowe obowiązki w zgłoszeniach celnych
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Od 1 listopada 2026 r. przedsiębiorcy uczestniczący w transgranicznym handlu elektronicznym muszą przekazywać organom celnym dodatkowe dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację importowanych produktów. Nowe wymagania dotyczą identyfikatorów produktów (PID – Product Identifiers) i mają zwiększyć skuteczność kontroli towarów sprzedawanych na odległość odbiorcom w Unii Europejskiej. Zmiana oznacza, że tradycyjny opis towaru i jego klasyfikacja taryfowa nie będą już wystarczające do spełnienia wszystkich obowiązków informacyjnych w objętych nią zgłoszeniach celnych.
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