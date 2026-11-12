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Obniżenie limitu dla ryczałtu od 2027 roku. Ministerstwo Finansów mówi o skutkach zmian

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12 listopada 2026, 08:34
Adam Kuchta
Adam Kuchta
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Rewolucja w ryczałcie 2027: Nawet 50 tysięcy firm straci prawo do prostych podatków! Ministerstwo ujawnia porażające dane
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Obniżenie limitu przychodów uprawniającego do ryczałtu z 2 mln do zaledwie 250 tys. euro stało się faktem. Ministerstwo Finansów w oficjalnej odpowiedzi na interpelację poselską odsłoniło karty, podając dokładne statystyki oraz prognozowane skutki finansowe tej drastycznej reformy. Zmiany wejdą w życie bez żadnych okresów przejściowych, co oznacza, że o losie przedsiębiorców w 2027 roku przesądzą obroty generowane przez nich w całym roku 2026. Rząd bezlitośnie ucina podatkowy przywilej dla najlepiej zarabiających.

Kurs euro i nowy próg ryczałtu: Poseł Jarosław Krajewski alarmuje w sprawie drastycznych zmian i pyta resort finansów o chaos w limitach na 2027 rok

Pojawiła się właśnie interpelacja do ministra finansów i gospodarki w sprawie skutków zmian limitów podatkowych na 2027 r. oraz projektowanego obniżenia limitu przychodów uprawniającego do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Poseł Jarosław Krajewski wskazuje, że „średni kurs euro ogłoszony 1 października 2026 r., wykorzystywany do ustalania szeregu limitów podatkowych na 2027 r., wyniósł 4,3770 zł za euro, wobec 4,2586 zł rok wcześniej. W konsekwencji przy niezmienionych przepisach limit 2 mln euro odpowiada w 2027 r. kwocie 8 754 000 zł, m.in. dla statusu małego podatnika PIT, CIT i VAT, natomiast limit prowadzenia ksiąg rachunkowych wynoszący 2,5 mln euro odpowiada kwocie 10 942 500 zł”.

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"Jednocześnie rządowy projekt UD458, przyjęty przez Radę Ministrów 29 września 2026 r. i skierowany tego samego dnia do Sejmu, przewiduje obniżenie od 1 stycznia 2027 r. limitu przychodów umożliwiającego stosowanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z 2 mln euro do 250 tys. euro oraz zastosowanie stawki 17% do nadwyżki przychodów przekraczającej 300 tys. euro. Zgodnie z publikacją Business Insider Polska przy kursie z 1 października 2026 r. oznaczałoby to obniżenie limitu uprawniającego do ryczałtu z 8 754 000 zł do 1 094 250 zł, podczas gdy zgodnie z obecnie obowiązującym art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym limit wynosi nadal 2 mln euro.

Projektowane rozwiązanie ma być stosowane już przy ocenie wysokości przychodów osiągniętych przez przedsiębiorców w 2026 r., co może spowodować utratę prawa do ryczałtu od 1 stycznia 2027 r. przez podatników, którzy w trakcie znacznej części 2026 r. prowadzili działalność przy obowiązującym limicie 2 mln euro. Równocześnie pozostają w mocy inne limity ustalane na podstawie kursu euro, w tym dwa odrębne kryteria istotne dla zastosowania 9-proc. stawki CIT - status małego podatnika ustalany według przychodów poprzedniego roku oraz limit przychodów osiągniętych w samym roku podatkowym.

Tak znacząca zmiana limitu ryczałtu, odnosząca skutek do przychodów osiąganych jeszcze przed wejściem nowych regulacji w życie, może rodzić wątpliwości z punktu widzenia przewidywalności warunków prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiedniego czasu na dostosowanie sposobu rozliczeń. Dodatkowym ryzykiem jest zwiększenie kosztów księgowych i administracyjnych dla przedsiębiorców zmuszonych do zmiany formy opodatkowania od początku 2027 r.” – pisze poseł w interpelacji.

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W związku z powyższym parlamentarzysta zwracam się z następującymi pytaniami:

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  • Ilu podatników rozliczających działalność gospodarczą ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych osiągnęło w 2025 r. przychody przekraczające równowartość 250 tys. euro, lecz nieprzekraczające 2 mln euro, oraz ilu podatników - według danych lub prognoz ministerstwa - znajdzie się w takim przedziale w 2026 r.?
  • Jakie analizy skutków gospodarczych i administracyjnych przeprowadzono przed zaproponowaniem obniżenia limitu ryczałtu z 2 mln do 250 tys. euro, w szczególności w zakresie wzrostu obciążeń podatkowych, kosztów obsługi księgowej, liczby podatników zmieniających formę opodatkowania oraz wpływu zmiany na dochody budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego?
  • Czy ministerstwo planuje przed początkiem 2027 r. opublikować jednolite, urzędowe zestawienie wszystkich podstawowych limitów podatkowych obowiązujących przedsiębiorców w 2027 r., obejmujące co najmniej ryczałt, status małego podatnika PIT, CIT i VAT, limit jednorazowej amortyzacji, limit dla 9-proc. CIT oraz limit prowadzenia ksiąg rachunkowych, wraz ze wskazaniem zasad i kursów stosowanych przy ich obliczaniu?
  • Z jakich względów projekt UD458 przewiduje zastosowanie nowego limitu 250 tys. euro już przy ocenie przychodów osiągniętych przez podatników w 2026 r. i czy ministerstwo analizowało wprowadzenie przepisów przejściowych pozwalających podatnikom, którzy spełniają limit obowiązujący w 2026 r., zachować prawo do ryczałtu przez okres przejściowy?

Oficjalne stanowisko Ministerstwa Finansów: Podsekretarz stanu Jarosław Neneman ucina spekulacje i tłumaczy powrót ryczałtu do korzeni

W odpowiedź na interpelację poselską, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman wyjaśnia, że „zmiany w zakresie limitu warunkującego opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wprowadza ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uchwalona przez Sejm na posiedzeniu w dniu 22 października 2026 r. (UD458, druk sejmowy nr 3147).

Ustawa ta obniża limit warunkujący opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z 2 mln euro do 250 tys. euro. Zgodnie z ustawą obniżony limit wejdzie w życie 1 stycznia 2027 r. Oznacza to, że podatnik będzie w 2027 r. uprawniony do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli jego przychody z działalności gospodarczej w 2026 r. nie przekroczyły kwoty 250 tys. euro. Jak wskazano w uzasadnieniu, proponowana zmiana ograniczy skalę korzystania z preferencyjnych rozwiązań przez podmioty o wysokich przychodach. Przyczyni się także do powrotu do pierwotnych założeń opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ ryczałt to uproszczona forma opodatkowania, która była adresowana do przedsiębiorców prowadzących działalność w niewielkich rozmiarach.”

Koniec złudzeń o okresie przejściowym: Rząd sfinansuje nową, trzyprogową skalę podatkową (12%, 24%, 32%) kosztem ryczałtowców

Resort finansów podkreśla, że „obniżenie limitu z 2 mln euro do 250 tys. euro należy rozpatrywać w korespondencji z innymi zmianami proponowanymi w ustawie, zawartymi w druku nr 3147. Wśród tych zmian jest m. in. zmiana parametrów skali podatkowej. Ustawa wprowadza skalę podatkową z trzema przedziałami dochodów. Pierwszy do 130 tys. zł ze stawką 12%, drugi będzie obejmował dochody w przedziale ponad 130 tys. zł do 150 tys. zł ze stawką 24 % i trzeci przedział będzie obejmował dochody przekraczające 150 tys. zł ze stawką 32 %.

Korzystne zmiany w zakresie skali podatkowej są równoważone, w kontekście skutków budżetowych, m. in. zmianami w zakresie obniżenia limitu warunkującego stosowanie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Z tego względu ustawa zakłada, że zarówno zmiany w zakresie skali podatkowej jak i zmiany dotyczące limitu warunkującego opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wchodzą w życie w tym samym terminie, tj. 1 stycznia 2027 r. Nie ma zatem uzasadnienia do wprowadzania „przepisów przejściowych pozwalających podatnikom, którzy spełniają limit obowiązujący w 2026 r., zachować prawo do ryczałtu przez okres przejściowy.”

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Uprzejmie informuję, że ustawa zawarta w druku nr 3147 stanowiła przedłożenie rządowe do którego została sporządzona ocena skutków regulacji (OSR), przedstawiająca wyniki oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych. Jest ona dostępna na stronie Sejmu RP pod adresem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=2B3309DBEE4C8442C1258E81004DBE7D

Miliardowe zyski dla budżetu państwa i ponad 49 tysięcy poszkodowanych firm: Resort finansów odsłania szokujące statystyki PIT-28 i zapowiada aktualizację portalu podatki.gov.pl

„Według danych z zeznań podatkowych PIT-28 i PIT-28S, złożonych za 2025 r., liczba podatników uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej powyżej 250 tys. euro wyniosła 49,7 tys., w tym podatników uzyskujących przychody:

  • od 250 tys. euro do 2 mln euro - 49,3 tys.,
  • powyżej 2 mln euro - 0,4 tys.

Szacowany skutek fiskalny obniżenia limitu przychodów warunkującego opodatkowanie ryczałtem do 250 tys. euro w ujęciu kasowym, zgodnie z OSR, wynosi +5,5 mld zł w 2027 r., +7,7 mld zł w 2028 r., +8,2 mld zł w 2029 r. oraz +8,7 mld zł w 2030 r.

Skutek dla budżetu państwa w ujęciu kasowym oszacowano na poziomie +3,3 mld zł w 2027 r., +4,0 mld zł w 2028 r., +1,3 mld zł w 2029 r. oraz +1,3 mld zł w 2030 r., a dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) +3,0 mld zł w 2029 r. i +3,2 mld zł w 2030 r. Z uwagi na obowiązujący w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego mechanizm obliczania udziałów JST, wzrost tych udziałów z PIT wystąpi począwszy od 2029 r.

Odnosząc się do pytania dotyczącego publikowania limitów podatkowych, uprzejmie informuję, że serwis podatki.gov.pl jest stroną informacyjną dla klientów KAS, gdzie udostępniane są informacje podatkowe i celne. Serwis jest również kluczowym punktem wejścia do usług e-Urzędu Skarbowego, w szczególności usługi Twój e-PIT.

Obecnie w serwisie podatki.gov.pl nie są udostępniane informacje o prowadzonych pracach legislacyjnych czy zmianach planowanych do wdrożenia w przyszłości. W serwisie są publikowane informacje zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Zmiany w publikowanych informacjach dotyczące limitów czy stawek obowiązujących przedsiębiorców zostaną zaktualizowane po wejściu w życie zmian w przepisach” – stwierdza MF.

Podstawa prawna

Interpelacja nr 20334 do ministra finansów i gospodarki w sprawie skutków zmian limitów podatkowych na 2027 r. oraz projektowanego obniżenia limitu przychodów uprawniającego do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

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Źródło: INFOR
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