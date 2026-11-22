Obniżenie limitu przychodów uprawniającego do ryczałtu z 2 mln do zaledwie 250 tys. euro stało się faktem. Ministerstwo Finansów w oficjalnej odpowiedzi na interpelację poselską odsłoniło karty, podając dokładne statystyki oraz prognozowane skutki finansowe tej drastycznej reformy. Zmiany wejdą w życie bez żadnych okresów przejściowych, co oznacza, że o losie przedsiębiorców w 2027 roku przesądzą obroty generowane przez nich w całym roku 2026. Rząd bezlitośnie ucina podatkowy przywilej dla najlepiej zarabiających.

Kurs euro i nowy próg ryczałtu: Poseł Jarosław Krajewski alarmuje w sprawie drastycznych zmian i pyta resort finansów o chaos w limitach na 2027 rok

Pojawiła się właśnie interpelacja do ministra finansów i gospodarki w sprawie skutków zmian limitów podatkowych na 2027 r. oraz projektowanego obniżenia limitu przychodów uprawniającego do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Poseł Jarosław Krajewski wskazuje, że „średni kurs euro ogłoszony 1 października 2026 r., wykorzystywany do ustalania szeregu limitów podatkowych na 2027 r., wyniósł 4,3770 zł za euro, wobec 4,2586 zł rok wcześniej. W konsekwencji przy niezmienionych przepisach limit 2 mln euro odpowiada w 2027 r. kwocie 8 754 000 zł, m.in. dla statusu małego podatnika PIT, CIT i VAT, natomiast limit prowadzenia ksiąg rachunkowych wynoszący 2,5 mln euro odpowiada kwocie 10 942 500 zł”.

REKLAMA

REKLAMA

"Jednocześnie rządowy projekt UD458, przyjęty przez Radę Ministrów 29 września 2026 r. i skierowany tego samego dnia do Sejmu, przewiduje obniżenie od 1 stycznia 2027 r. limitu przychodów umożliwiającego stosowanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z 2 mln euro do 250 tys. euro oraz zastosowanie stawki 17% do nadwyżki przychodów przekraczającej 300 tys. euro. Zgodnie z publikacją Business Insider Polska przy kursie z 1 października 2026 r. oznaczałoby to obniżenie limitu uprawniającego do ryczałtu z 8 754 000 zł do 1 094 250 zł, podczas gdy zgodnie z obecnie obowiązującym art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym limit wynosi nadal 2 mln euro.

Projektowane rozwiązanie ma być stosowane już przy ocenie wysokości przychodów osiągniętych przez przedsiębiorców w 2026 r., co może spowodować utratę prawa do ryczałtu od 1 stycznia 2027 r. przez podatników, którzy w trakcie znacznej części 2026 r. prowadzili działalność przy obowiązującym limicie 2 mln euro. Równocześnie pozostają w mocy inne limity ustalane na podstawie kursu euro, w tym dwa odrębne kryteria istotne dla zastosowania 9-proc. stawki CIT - status małego podatnika ustalany według przychodów poprzedniego roku oraz limit przychodów osiągniętych w samym roku podatkowym.

Tak znacząca zmiana limitu ryczałtu, odnosząca skutek do przychodów osiąganych jeszcze przed wejściem nowych regulacji w życie, może rodzić wątpliwości z punktu widzenia przewidywalności warunków prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiedniego czasu na dostosowanie sposobu rozliczeń. Dodatkowym ryzykiem jest zwiększenie kosztów księgowych i administracyjnych dla przedsiębiorców zmuszonych do zmiany formy opodatkowania od początku 2027 r.” – pisze poseł w interpelacji.

REKLAMA

W związku z powyższym parlamentarzysta zwracam się z następującymi pytaniami:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ilu podatników rozliczających działalność gospodarczą ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych osiągnęło w 2025 r. przychody przekraczające równowartość 250 tys. euro, lecz nieprzekraczające 2 mln euro, oraz ilu podatników - według danych lub prognoz ministerstwa - znajdzie się w takim przedziale w 2026 r.?

Jakie analizy skutków gospodarczych i administracyjnych przeprowadzono przed zaproponowaniem obniżenia limitu ryczałtu z 2 mln do 250 tys. euro, w szczególności w zakresie wzrostu obciążeń podatkowych, kosztów obsługi księgowej, liczby podatników zmieniających formę opodatkowania oraz wpływu zmiany na dochody budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego?

Czy ministerstwo planuje przed początkiem 2027 r. opublikować jednolite, urzędowe zestawienie wszystkich podstawowych limitów podatkowych obowiązujących przedsiębiorców w 2027 r., obejmujące co najmniej ryczałt, status małego podatnika PIT, CIT i VAT, limit jednorazowej amortyzacji, limit dla 9-proc. CIT oraz limit prowadzenia ksiąg rachunkowych, wraz ze wskazaniem zasad i kursów stosowanych przy ich obliczaniu?

Z jakich względów projekt UD458 przewiduje zastosowanie nowego limitu 250 tys. euro już przy ocenie przychodów osiągniętych przez podatników w 2026 r. i czy ministerstwo analizowało wprowadzenie przepisów przejściowych pozwalających podatnikom, którzy spełniają limit obowiązujący w 2026 r., zachować prawo do ryczałtu przez okres przejściowy?

Oficjalne stanowisko Ministerstwa Finansów: Podsekretarz stanu Jarosław Neneman ucina spekulacje i tłumaczy powrót ryczałtu do korzeni

W odpowiedź na interpelację poselską, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Neneman wyjaśnia, że „zmiany w zakresie limitu warunkującego opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wprowadza ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uchwalona przez Sejm na posiedzeniu w dniu 22 października 2026 r. (UD458, druk sejmowy nr 3147).

Ustawa ta obniża limit warunkujący opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z 2 mln euro do 250 tys. euro. Zgodnie z ustawą obniżony limit wejdzie w życie 1 stycznia 2027 r. Oznacza to, że podatnik będzie w 2027 r. uprawniony do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli jego przychody z działalności gospodarczej w 2026 r. nie przekroczyły kwoty 250 tys. euro. Jak wskazano w uzasadnieniu, proponowana zmiana ograniczy skalę korzystania z preferencyjnych rozwiązań przez podmioty o wysokich przychodach. Przyczyni się także do powrotu do pierwotnych założeń opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ ryczałt to uproszczona forma opodatkowania, która była adresowana do przedsiębiorców prowadzących działalność w niewielkich rozmiarach.”

Koniec złudzeń o okresie przejściowym: Rząd sfinansuje nową, trzyprogową skalę podatkową (12%, 24%, 32%) kosztem ryczałtowców

Resort finansów podkreśla, że „obniżenie limitu z 2 mln euro do 250 tys. euro należy rozpatrywać w korespondencji z innymi zmianami proponowanymi w ustawie, zawartymi w druku nr 3147. Wśród tych zmian jest m. in. zmiana parametrów skali podatkowej. Ustawa wprowadza skalę podatkową z trzema przedziałami dochodów. Pierwszy do 130 tys. zł ze stawką 12%, drugi będzie obejmował dochody w przedziale ponad 130 tys. zł do 150 tys. zł ze stawką 24 % i trzeci przedział będzie obejmował dochody przekraczające 150 tys. zł ze stawką 32 %.

Korzystne zmiany w zakresie skali podatkowej są równoważone, w kontekście skutków budżetowych, m. in. zmianami w zakresie obniżenia limitu warunkującego stosowanie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Z tego względu ustawa zakłada, że zarówno zmiany w zakresie skali podatkowej jak i zmiany dotyczące limitu warunkującego opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wchodzą w życie w tym samym terminie, tj. 1 stycznia 2027 r. Nie ma zatem uzasadnienia do wprowadzania „przepisów przejściowych pozwalających podatnikom, którzy spełniają limit obowiązujący w 2026 r., zachować prawo do ryczałtu przez okres przejściowy.”

Uprzejmie informuję, że ustawa zawarta w druku nr 3147 stanowiła przedłożenie rządowe do którego została sporządzona ocena skutków regulacji (OSR), przedstawiająca wyniki oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych. Jest ona dostępna na stronie Sejmu RP pod adresem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=2B3309DBEE4C8442C1258E81004DBE7D

Miliardowe zyski dla budżetu państwa i ponad 49 tysięcy poszkodowanych firm: Resort finansów odsłania szokujące statystyki PIT-28 i zapowiada aktualizację portalu podatki.gov.pl

„Według danych z zeznań podatkowych PIT-28 i PIT-28S, złożonych za 2025 r., liczba podatników uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej powyżej 250 tys. euro wyniosła 49,7 tys., w tym podatników uzyskujących przychody:

od 250 tys. euro do 2 mln euro - 49,3 tys.,

powyżej 2 mln euro - 0,4 tys.

Szacowany skutek fiskalny obniżenia limitu przychodów warunkującego opodatkowanie ryczałtem do 250 tys. euro w ujęciu kasowym, zgodnie z OSR, wynosi +5,5 mld zł w 2027 r., +7,7 mld zł w 2028 r., +8,2 mld zł w 2029 r. oraz +8,7 mld zł w 2030 r.

Skutek dla budżetu państwa w ujęciu kasowym oszacowano na poziomie +3,3 mld zł w 2027 r., +4,0 mld zł w 2028 r., +1,3 mld zł w 2029 r. oraz +1,3 mld zł w 2030 r., a dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) +3,0 mld zł w 2029 r. i +3,2 mld zł w 2030 r. Z uwagi na obowiązujący w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego mechanizm obliczania udziałów JST, wzrost tych udziałów z PIT wystąpi począwszy od 2029 r.

KOMPLET PODATKI 2027

Odnosząc się do pytania dotyczącego publikowania limitów podatkowych, uprzejmie informuję, że serwis podatki.gov.pl jest stroną informacyjną dla klientów KAS, gdzie udostępniane są informacje podatkowe i celne. Serwis jest również kluczowym punktem wejścia do usług e-Urzędu Skarbowego, w szczególności usługi Twój e-PIT.

Obecnie w serwisie podatki.gov.pl nie są udostępniane informacje o prowadzonych pracach legislacyjnych czy zmianach planowanych do wdrożenia w przyszłości. W serwisie są publikowane informacje zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Zmiany w publikowanych informacjach dotyczące limitów czy stawek obowiązujących przedsiębiorców zostaną zaktualizowane po wejściu w życie zmian w przepisach” – stwierdza MF.