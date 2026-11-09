Nowe formy zapłaty podatku w eUrząd Skarbowy od 5 listopada. Kiedy Skarbówka zaksięguje płatność?

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 9 listopada 2026 r., że od 5 listopada w w eUrzędzie Skarbowym zostały udostępnione nowe formy płatności . Należność z tytułu podatku od osób fizycznych (PIT) można już zapłacić nie tylko kartą, BLIKIEM lub przelewem elektronicznym, lecz także przez Google Pay albo Apple Pay. Te nowe metody płatności są dostępne w serwisie internetowym i aplikacji mobilnej eUS. Za płatność kartą, Google Pay lub Apple Pay nie ma w tym przypadku opłaty transakcyjnej.

Dotychczasowe formy zapłaty podatków w eUrząd Skarbowy

W eUrzędzie Skarbowym oraz w aplikacji eUS, można było dotąd dokonywać płatności następującymi metodami :



1) Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT):

- Karta płatnicza (opłata transakcyjna 0 zł)

- BLIK (opłata transakcyjna 0,12 zł)

- Przelew elektroniczny( opłata transakcyjna 0,12 zł).



2) Pozostałe obowiązki podatkowe i niepodatkowe:

- Przelew elektroniczny (opłata transakcyjna 0,12 zł).



Te metody są nadal dostępne.

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Od 5 listopada 2026 roku można zapłacić PIT w eUrząd Skarbowy oraz aplikacji mobilnej eUS za pomocą portfela elektronicznego:

- Google Pay,

- Apple Pay.



Płatności Google Pay i Apple Pay są dostępne w ramach metody „Karta płatnicza, w tym Apple Pay i Google Pay”.

Jak zapłacić przez Google Pay lub Apple Pay

Aby zapłacić podatek PIT przez Apple Pay lub Google Pay trzeba wykonać następujące kroki



1) Zaloguj się do eUrzędu Skarbowego.

2) Przejdź do płatności i wybierz „Karta płatnicza, w tym Apple Pay i Google Pay”.

3) Zapoznaj się z oświadczeniem i potwierdź je. Jest ono wymagane przy płatnościach kartą i BLIKIEM.

4) Wybierz „Zapłać”.

5) Na stronie operatora płatności Przelewy24 podaj adres e-mail. Otrzymasz na niego potwierdzenie płatności.

6) Wybierz dostępny sposób płatności: kartę, Google Pay albo Apple Pay.

7) Potwierdź płatność.

Ważne Po zakończeniu płatności system przekieruje z powrotem do eUrzędu Skarbowego. Tam podatnik zobaczy status transakcji, a następnie może przejść do historii płatności. Znajdzie tam informacje o wszystkich płatnościach wykonanych przez siebie w eUrzędzie Skarbowym.

Za płatność podatku PIT kartą, Google Pay lub Apple Pay nie ma opłaty transakcyjnej.

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Kiedy Skarbówka zaksięguje płatność?

Płatności kartą, Google Pay, Apple Pay oraz BLIKIEM, które potwierdzisz przed północą, księgujemy następnego dnia roboczego w godzinach wieczornych.



W przypadku awarii po stronie operatora płatności zaksięgowanie transakcji może nastąpić później.

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